–

De parte de Amor Y Rabia September 29, 2021 6 puntos de vista



Entrevista de Le Monde a Giorgio Agamben

24 de marzo de 2020

En <a href="https://” target=”_blank”>un texto publicado por il manifesto, usted escribi贸 que la pandemia mundial de COVID-19 era 芦una supuesta epidemia禄, nada m谩s que 芦una especie de influenza禄. En vista del n煤mero de v铆ctimas y de la r谩pida propagaci贸n del virus, en particular en Italia, 驴se arrepiente de esas palabras?

No soy ni vir贸logo ni m茅dico, y en el art铆culo en cuesti贸n me limitaba a citar textualmente lo que entonces era la opini贸n del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano.

Por lo dem谩s, en un video que cualquiera puede ver, Wolfgang Wodarg, que fue presidente del Comit茅 de Salud del Consejo de Europa, va mucho m谩s all谩 y dice que hoy en d铆a no estamos midiendo la incidencia de la enfermedad causada por el virus, sino el trabajo de los especialistas que son objeto de sus investigaciones. Pero no es mi intenci贸n entrar en las discusiones entre los cient铆ficos sobre la epidemia, me interesan las grav铆simas consecuencias 茅ticas y pol铆ticas que se derivan de ella.

芦Se dir铆a que, agotado el terrorismo como causa de las medidas de excepci贸n, la invenci贸n de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para ampliarlas m谩s all谩 de todos los l铆mites禄. 驴En qu茅 sentido se trata de una 芦invenci贸n禄? 驴El terrorismo, como una epidemia, a pesar de ser reales, pueden dar lugar a consecuencias pol铆ticas inaceptables?

Cuando se habla de invenci贸n en un 谩mbito pol铆tico, no hay que olvidar que esto no debe entenderse en un sentido 煤nicamente subjetivo. Los historiadores saben que hay conspiraciones por as铆 decirlo objetivas, que parecen funcionar como tales sin que sean dirigidas por un sujeto identificable. Como Foucault mostr贸 antes de m铆, los gobiernos que se sirven del paradigma de la seguridad no funcionan necesariamente produciendo la situaci贸n de excepci贸n, sino explot谩ndola y dirigi茅ndola una vez que se ha producido. Ciertamente no soy el 煤nico que piensa que, para un gobierno totalitario como el chino, la epidemia ha sido el instrumento ideal para probar la posibilidad de aislar y controlar una regi贸n entera. Y el hecho de que en Europa podamos referirnos a China como un modelo a seguir muestra el grado de irresponsabilidad pol铆tica al que nos ha arrojado el miedo. Y uno deber铆a cuestionar el hecho bastante extra帽o de que el gobierno chino declare la epidemia cerrada cuando lo considera conveniente.

驴Por qu茅 el estado de excepci贸n es injustificado, si el confinamiento parece ser a los ojos de los cient铆ficos como el 煤nico modo para detener la propagaci贸n del virus?

En la situaci贸n de confusi贸n bab茅lica de los lenguajes que es la nuestra, cada categor铆a persigue sus razones particulares sin tener en cuenta las de los dem谩s. Para el vir贸logo, el enemigo a combatir es el virus, para el m茅dico el 煤nico objetivo es la curaci贸n, para el gobierno se trata de mantener el control y es posible que tambi茅n yo haga lo mismo cuando recuerdo que el precio a pagar no debe ser demasiado alto. En Europa ha habido epidemias mucho m谩s graves, pero a nadie se le hab铆a ocurrido declarar un estado de emergencia como el que, en Italia y en Francia, pr谩cticamente nos impide vivir. Si se tiene en cuenta el hecho de que la enfermedad no ha tocado en Italia hasta ahora m谩s que a menos de uno de cada mil de la poblaci贸n, uno se pregunta qu茅 se har谩 si la epidemia tuviera que agravarse. El miedo es un mal consejero y no creo que transformar el pa铆s en un pa铆s apestado, donde cada uno mira a sus semejantes como a una ocasi贸n de contagio, sea realmente la soluci贸n correcta. La falsa l贸gica es siempre la misma: as铆 como frente al terrorismo se afirmaba que hac铆a falta suprimir la libertad para defenderla, del mismo modo se nos dice que es necesario suspender la vida para protegerla.

驴Asistimos a la instauraci贸n de un estado de excepci贸n permanente?

La epidemia ha mostrado claramente que el estado de excepci贸n, al que los gobiernos nos han familiarizado desde hace tiempo, se ha vuelto la condici贸n normal. Los hombres se han acostumbrado tanto a vivir en un estado de crisis permanente que no parecen darse cuenta de que su vida se ha reducido a una condici贸n puramente biol贸gica, que ha perdido no s贸lo su dimensi贸n pol铆tica, sino tambi茅n cualquier dimensi贸n humana. Una sociedad que vive en un estado de emergencia permanente no puede ser una sociedad libre. Vivimos hoy en una sociedad que ha sacrificado su libertad por las llamadas 芦razones de seguridad禄 y que as铆 se ha condenado a vivir continuamente en un estado de miedo e inseguridad permanente.

驴En qu茅 sentido estamos experimentando una crisis 芦biopol铆tica禄?

La pol铆tica moderna es de principio a fin una biopol铆tica, donde la puesta en juego es en 煤ltima instancia la vida biol贸gica como tal. El hecho nuevo es que la salud se est谩 convirtiendo en una obligaci贸n jur铆dica que debe cumplirse a toda costa.

驴Por qu茅 el problema no es la gravedad de la enfermedad, sino el colapso o la ca铆da de cualquier 茅tica y pol铆tica que haya producido?

El miedo hace que aparezcan muchas cosas que uno pretende no ver. Lo primero es que nuestra sociedad ya no cree en nada m谩s que en la nuda vida. Es evidente para m铆 que los italianos se han demostrado dispuestos a sacrificar pr谩cticamente todo, las condiciones normales de vida, las relaciones sociales, el trabajo e incluso las amistades, los afectos y las convicciones pol铆ticas y religiosas ante el peligro de contagiarse.

La nuda vida no es algo que una a los hombres, sino que m谩s bien los ciega y los separa. Los dem谩s hombres, como en la peste descrita por Manzoni en su novela, no son m谩s que untadores, a los que hay que mantener al menos a un metro de distancia y castigar si se acercan demasiado. Incluso los muertos 鈥攅sto es verdaderamente b谩rbaro鈥 no tienen derecho a un funeral y no est谩 claro qu茅 pasa con sus cad谩veres. Nuestro pr贸jimo ya no existe y es verdaderamente desconcertante que las dos religiones que parec铆an regir Occidente, el cristianismo y el capitalismo, la religi贸n de Cristo y la religi贸n del dinero, permanezcan en silencio. 驴Qu茅 pasa con las relaciones humanas en un pa铆s que se acostumbra a vivir en tales condiciones? 驴Qu茅 es una sociedad que s贸lo cree en la supervivencia?

Es un espect谩culo desalentador ver a toda una sociedad, enfrentada a un peligro por lo dem谩s incierto, liquidar en bloque todos sus valores 茅ticos y pol铆ticos. Cuando todo esto haya pasado, no creo que pueda volver al estado normal.

驴C贸mo ser谩, seg煤n usted, el mundo despu茅s de la epidemia?

Lo que me preocupa no es s贸lo el presente, sino lo que vendr谩 despu茅s. As铆 como las guerras nos han legado una serie de tecnolog铆as nefastas, de la misma manera es m谩s que probable que, tras el fin de la emergencia sanitaria, se intente continuar con los experimentos que los gobiernos a煤n no hab铆an conseguido llevar a cabo: las universidades se cerrar谩n a los estudiantes y los cursos se har谩n en l铆nea, no habr谩 m谩s reuniones para hablar juntos de temas pol铆ticos o culturales, y siempre que sea posible los dispositivos digitales sustituir谩n todo contacto 鈥攖odo contagio鈥 entre los seres humanos.