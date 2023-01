La 茅poca contempor谩nea presenta una recreaci贸n reforzada del sistema de contradicciones que ha caracterizado al sistema capitalista desde su creaci贸n. El problema estructural asociado al modo de producci贸n capitalista es su car谩cter 鈥渆xponencial mon贸tono creciente鈥, es decir, su tendencia intr铆nseca a alimentar procesos de 鈥渞etroalimentaci贸n positiva鈥, 鈥渋nter茅s compuesto鈥 y crecimiento ilimitado. Dicho de otro modo: el mecanismo del capital, que vive de su propio aumento, tiende a empujar todos los factores de producci贸n constantemente en la misma direcci贸n, creando as铆 un desequilibrio sistem谩tico. Por lo tanto, el sistema impulsa el crecimiento indefinido de la producci贸n, el crecimiento indefinido de la acumulaci贸n de capital en la cima, el crecimiento indefinido de la explotaci贸n de las personas, el crecimiento indefinido de la explotaci贸n de la naturaleza.

Esto es lo que el viejo lenguaje marxiano llamaba las 鈥渃ontradicciones del capitalismo鈥. Cada una de estas tendencias entra en conflicto sistem谩tico con los 贸rdenes de equilibrio social, humano y medioambiental: crece la brecha entre la cima y la base de la pir谩mide social, crece el consumo y el despilfarro de recursos, crece la licuaci贸n de los organismos colectivos (familias, comunidades, estados, etc.) y de las identidades personales. Mientras que el mundo y la vida pueden concebirse seg煤n el modelo org谩nico de los sistemas de 鈥渞etroalimentaci贸n negativa鈥, que restauran y corrigen las rupturas del equilibrio, el capitalismo funciona como una proliferaci贸n ilimitada e incontrolada, literalmente como un c谩ncer ontol贸gico.

Hist贸ricamente, dado que el primero en comprender la naturaleza del problema fue Marx, se asocia esta toma de conciencia con la b煤squeda de soluciones 鈥渁nticapitalistas鈥, socialistas, comunistas o similares. Por lo tanto, la idea es a menudo que el 鈥減ueblo鈥 debe ser el primer sujeto de relevancia en estos an谩lisis. Este punto de vista pasa por alto un hecho de la realidad: los que se toman m谩s en serio los an谩lisis marxianos y postmarxianos han sido durante mucho tiempo los poseedores del poder dentro del sistema, que son los m谩s preocupados por lo que puede socavar su posici贸n: son los capitalistas, los 鈥渁mos del vapor鈥, los que se preocupan principalmente por los problemas del capitalismo actual.

2) Los 鈥渕aestros del vapor

Cuando se habla gen茅ricamente de 鈥渃apitalistas鈥, 鈥渙ligarqu铆as鈥, 鈥溍﹍ites鈥, etc., es inevitable despertar la sospecha de una excesiva vaguedad de los referentes. 驴A qui茅n se refiere? A uno le gustar铆a poder nombrar al sujeto del poder, como se pod铆a hacer en el mundo premoderno nombrando al rey, al papa, al emperador, a este se帽or feudal, a aquel cortesano, etc. Sin embargo, hoy en d铆a, dar nombres es una falsificaci贸n de la realidad. Por mucho que importen las personas, el sistema tiene una gran capacidad para sustituir a sus miembros en todos los niveles, incluida la c煤pula. Saber qui茅n es el director general de BlackRock o de Vanguard no nos acerca a la comprensi贸n de qui茅n ejerce el poder, porque no se trata de c贸mo los individuos espec铆ficos desempe帽an sus funciones.

Otro error en el que no debemos caer es el de suponer -alimentado por la propia ideolog铆a del poder- que la existencia de una pluralidad de 鈥渁mos del vapor鈥 y no de un 煤nico 鈥渆mperador鈥 garantiza de alg煤n modo una diversificaci贸n de intereses y proyectos, y con ello cierta 鈥渄emocratizaci贸n鈥 del sistema (por ejemplo: 鈥渓a existencia de diferentes capitalistas implica diferentes amos de los peri贸dicos y, por tanto, pluralidad de informaci贸n鈥). Esto es una grave ingenuidad. El d铆a que el director general de BlackRock redescubra el esp铆ritu zapatista y el anhelo de apoyar la liberaci贸n de Chiapas, dejar谩 de ser director general y ser谩 reemplazado (con indemnizaci贸n por despido, por supuesto). Las l铆neas de fondo no pueden cambiar y s贸lo tienen un objetivo infalible: la perpetuaci贸n del poder de quienes lo ostentan. Tampoco hay que fijarse en una ortodoxia 鈥渃apitalista鈥 concreta. Las oligarqu铆as financieras no son 鈥渃apitalistas鈥 por el amor ideal al capitalismo: no es una religi贸n alternativa. Esa es simplemente la forma en la que ostentan el poder. Si el abandono de tal o cual aspecto ideol贸gico favorece la conservaci贸n y la consolidaci贸n del poder, nada se interpone en el camino.

Pero al final, 驴qui茅nes son estos 鈥渕aestros del vapor鈥? La concentraci贸n de poder contempor谩nea es algo sin precedentes en la historia: unos pocos cientos de personas llevan las riendas de los mayores grupos financieros (angloamericanos) del mundo y de lo que Eisenhower llam贸 el 鈥渃omplejo militar-industrial鈥 estadounidense. Estos grupos disponen de todos los resortes fundamentales del poder, son capaces de dirigir las decisiones pol铆ticas en sus Estados anfitriones (EE.UU. en primer lugar) y se extienden en cascada a todos los Estados que les est谩n subordinados o son deudores de ellos. Fuera del mundo occidental no existen exactamente tales contrapoderes, en la medida en que logran escapar a la influencia de los primeros, ya que en cualquier lugar el poder, incluso el m谩s inflexible, est谩 dominado en todo caso por instancias de motivaci贸n pol铆tica (nacionalismo in primis).

Estas 茅lites occidentales de la c煤spide est谩n compactadas por la motivaci贸n de mantener un poder de base econ贸mica y tienen una capacidad de coordinaci贸n inmensamente superior a la de cualquier otro grupo de inter茅s: disponen de lugares y modos de reuni贸n institucionales y no institucionales, tienen recursos que permiten una pluralidad de acuerdos y comunicaciones por medios m煤ltiples, no oficiales o clandestinos.

Quienes esperan encontrar una lista de los gobernantes y herederos al trono para planificar un asalto al 鈥淧alacio de Invierno鈥, y en ausencia de esta lista prefieren desechar el problema a las conjeturas o teor铆as conspirativas, son desgraciadamente c贸mplices involuntarios del poder.

Raros son los s煤bditos de las 茅lites de la c煤spide que buscan protagonismo p煤blico, y los que lo hacen son esos pocos, v铆ctimas de sus propias ideolog铆as, que se han convencido de que est谩n realizando operaciones 鈥減aternalmente redentoras鈥 (los nombres habituales que circulan de Schwab, Soros, Gates, etc.). Los m谩s inteligentes de entre ellos saben muy bien que su poder no llega a trav茅s del consenso p煤blico y que, por lo tanto, manifestarse no los fortalece, sino que los expone y debilita.

Por lo tanto, nos encontramos con el siguiente cuadro: un peque帽o grupo de sujetos, habiendo obtenido una posici贸n eminente dentro del capitalismo contempor谩neo, detenta el poder con niveles de concentraci贸n que nunca antes hab铆an existido, y se mueve y coordina (neto de particularidades personales) con el objetivo de mantener y consolidar este poder. Al mismo tiempo, este estrecho grupo de la c煤spide tiene perfecta conciencia de las tendencias cr铆ticas impl铆citas en el sistema del que est谩 en la cima. Debemos dejar de imaginar al capitalista como un vividor que se entrega a los juguetes sexuales, los yates y los vinos de prestigio. En este horizonte hedonista se mueven t铆picamente individuos de clase media y nuevos ricos. El capital consolidado (鈥渄inero viejo鈥) forja diferentes tipos humanos, que o bien tienen una educaci贸n adecuada para entender los problemas del sistema, o bien est谩n acostumbrados a pagar a los grupos de reflexi贸n para que hagan este trabajo por ellos.

3) Las perspectivas de las 茅lites superiores

Por lo tanto, lo que debemos poner en evidencia es la suposici贸n de que las l铆neas de contradicci贸n dentro del sistema del capital son perfectamente conocidas por los 鈥渕aestros del vapor鈥. S贸lo sus dependientes liberalistas siguen creando cortinas de humo con su 鈥渕ercado perfecto鈥, su 鈥渆quilibrio general a largo plazo鈥 y otras seducciones.

Esta mano de obra intelectual, profusamente financiada, suele ocupar puestos acad茅micos de prestigio, y su funci贸n es proporcionar una espesa niebla ideol贸gica, centenaria, sobre la que dispersar las energ铆as de los cr铆ticos. Se trata de una defensa de infanter铆a de primera l铆nea que se esfuerza por mantener la vista de sus adversarios fuera del frente real. La mayor铆a son demasiado est煤pidos para saber que s贸lo act煤an como objetivos ficticios.

Que la sustituci贸n acelerada de trabajadores por m谩quinas crea un desequilibrio estructural en el sistema de producci贸n, con un excedente de producto potencial sobre el consumo, y un exceso de demanda impotente (consumidores sin poder adquisitivo) sobre una oferta desbordante, es completamente evidente y pac铆fico.

Que esto configura la existencia de una vasta poblaci贸n superflua, exagerada para ser 煤til como 鈥渆j茅rcito de reserva del capital鈥, una multitud de bocas que alimentar y que hierve descontenta es igualmente evidente.

Que un sistema de crecimiento infinito acaba socavando todo el sistema, medioambiental y social, en el que vivimos es igualmente claro.

Las principales l铆neas de fractura que est谩n bajo la atenci贸n de las 茅lites son, por tanto, las siguientes: 1) fractura social (riesgo de revueltas); 2) fractura ecol贸gica (riesgo de desestabilizaci贸n de los equilibrios medioambientales); 3) fractura financiera (colapso terminal de las expectativas de crecimiento y con ello de los supuestos del sistema).

El error de los herederos de la primera l铆nea de an谩lisis cr铆tico, la marxista, es pensar que el reconocimiento de estas tendencias implica en s铆 mismo la adhesi贸n a una perspectiva de 鈥渟uperaci贸n del capitalismo鈥, con la b煤squeda de formas sociales que eviten la deshumanizaci贸n, la alienaci贸n, que restablezcan un sistema en equilibrio (鈥渄e cada uno seg煤n sus capacidades, a cada uno seg煤n sus necesidades鈥).

脡sta es otra grave ingenuidad. Las 茅lites de la c煤spide del sistema contempor谩neo conocen las contradicciones del sistema, pero esto no significa en absoluto que tengan la intenci贸n de abandonarlo. No hay nada extra帽o en esto, ning煤n bloque de poder en la historia ha dejado el poder espont谩neamente. De lo que se trata aqu铆 es de comprender bien qu茅 perspectivas abre este poder, ya que esto puede mostrarnos el espectro de los riesgos subterr谩neos en la era contempor谩nea (esos riesgos que a menudo acaban expres谩ndose confusamente, y por tanto desacredit谩ndose, en forma de 鈥渢eor铆as de la conspiraci贸n鈥).

3.1) Tomarse tiempo con las soluciones de mercado

La primera perspectiva es la menos radical y la m谩s d茅bil, pero tambi茅n es la que puede afirmarse apertis verbis sin reparos. Se trata de transmitir la idea de que para cada problema existe potencialmente una respuesta que las soluciones tecnol贸gicas del mercado podr谩n proporcionar. Esta idea se propone a los medios de comunicaci贸n quaquaraqu茅s como si fuera una opci贸n realista, cuando en realidad s贸lo sirve para retrasar ciertos procesos, al tiempo que permite una mayor acumulaci贸n de capital. As铆, la perspectiva salvadora de los coches el茅ctricos, o de la energ铆a nuclear, o de la Euro 7, etc., para responder a un problema medioambiental 煤nico y cuidadosamente seleccionado (驴el calentamiento global?), aparece de vez en cuando en los medios de comunicaci贸n simb贸licos. Este enfoque selectivo da la impresi贸n de que siempre se trata de resolver un problema preeminente, lo que hace plausible la b煤squeda de soluciones t茅cnicas; esto permite ganar algo de tiempo en un sector, distraer la atenci贸n de la opini贸n p煤blica proporcionando esperanzas y dirigir la pol铆tica p煤blica de forma provechosa.

Por supuesto, estas operaciones sectoriales, que comparten el impulso estructural de la innovaci贸n perenne y el aumento de la producci贸n, siguen alimentando el proceso de desestabilizaci贸n sist茅mica. En el mejor de los casos, las soluciones tecnol贸gicas ad hoc pueden tapar temporalmente una laguna, mientras que al mismo tiempo se abren otras diez en forma de externalidades sist茅micas.

3.2) La guerra como higiene mundial

La segunda perspectiva es una l铆nea de soluci贸n cl谩sica, m谩s radical, que permite contener temporalmente los da帽os a lo largo de varias l铆neas de falla. Cuando se puede fomentar una guerra, 茅sta es, al menos en lo que respecta a los pa铆ses implicados, una soluci贸n eficaz, ya que simult谩neamente: frena a las poblaciones, bloqueando la protesta social; crea un espacio de consumo fren茅tico (y por tanto de renta de capital) sin necesidad de conferir poder adquisitivo a la poblaci贸n; frena otros procesos sociales, reduciendo la 鈥渉uella ecol贸gica鈥 humana, y en el mejor de los casos tambi茅n reduce la poblaci贸n. Esta soluci贸n funciona idealmente mejor cuantos m谩s pa铆ses est茅n implicados. Si un conflicto se circunscribe militarmente, no habr谩 impacto en las cifras de poblaci贸n, pero seguir谩 siendo eficaz en otros aspectos (regimentaci贸n y la disciplina social + drenaje econ贸mico en un 鈥減otlatch鈥 posmoderno, donde se queman grandes recursos para mover la m谩quina de consumo).

Una guerra mundial duradera y de bajo voltaje ser铆a de hecho una soluci贸n perfecta: permitir铆a idealmente: 1) romper toda resistencia o revuelta social en nombre de la santa oposici贸n al enemigo exterior; 2) concentrar las energ铆as en una producci贸n infinita destinada a un consumo infinito, que ignora toda saturaci贸n del mercado; 3) reducir progresivamente la poblaci贸n.

Sin embargo, esta perspectiva es muy inestable y no es f谩cil de manipular ni siquiera para las 茅lites del v茅rtice, por muy poderosas que sean. Provocar una serie de conflictos en zonas ya sufridas y pol铆ticamente d茅biles es relativamente f谩cil, pero una condici贸n de guerra mundial duradera y de bajo voltaje no est谩 directamente orquestada, y corre continuamente el riesgo de desvanecerse o de crear una escalada nuclear, en la que incluso las 茅lites de la c煤spide acabar铆an implic谩ndose en cierta medida.

3.3) Sociedad de control

La tercera perspectiva se manifiesta desde hace tiempo y consiste en una transformaci贸n del modelo ideol贸gico liberal en un modelo autoritario, sin cambiar un 谩pice su apariencia. La sociedad occidental contempor谩nea (pero no s贸lo la occidental) est谩 m谩s regulada, legislada y vigilada que cualquier otra sociedad de la historia. No s贸lo hay m谩s leyes que en el pasado, y m谩s detalladas, sobre 谩reas de comportamiento que en el mundo premoderno no eran objeto de atenci贸n legislativa, sino que la mayor capacidad tecnol贸gica permite niveles de aplicaci贸n y control de estas normas sin precedentes.

Dado que todo poder tiene un incentivo intr铆nseco para aumentar su capacidad de control, en el mundo liberal esto ocurre de forma parad贸jica, sobre la base de la pretensi贸n de trabajar por una 鈥減romoci贸n de la libertad鈥. Para transformar una ideolog铆a de la libertad en una ideolog铆a del control, el neoliberalismo aprovecha sistem谩ticamente la idea de la 鈥渧ictimizaci贸n鈥 o 鈥渧ulnerabilidad鈥 de un grupo. Una vez que se ha se帽alado a un determinado grupo como potencialmente ofendido, violado en sus derechos naturales o humanos, se pueden llevar a cabo actos coercitivos en favor de las 鈥渧铆ctimas鈥, quiz谩s para evitar su potencial victimizaci贸n. Este mecanismo puede funcionar tanto dentro como fuera de un pa铆s. Se puede intervenir coactivamente sobre la libertad de expresi贸n con el pretexto de 鈥減roteger las sensibilidades鈥 de tal o cual grupo, se puede intervenir con la medicalizaci贸n forzosa (o los certificados verdes) para 鈥減roteger a los fr谩giles鈥, al igual que se puede intervenir como 鈥減olic铆a internacional鈥 para 鈥渄efender los derechos humanos鈥 en tal o cual zona del mundo. La misma l贸gica permite la difusi贸n de c谩maras de vigilancia en cualquier lugar de acceso p煤blico o la violaci贸n de cualquier comunicaci贸n privada en nombre de la 鈥減rotecci贸n de la seguridad鈥, etc.

Es importante estar alerta ante el hecho de que las tecnolog铆as de control disponibles hoy en d铆a son extraordinariamente sofisticadas y que una vez que se rompe la barrera de la justificaci贸n legal, la capacidad de vigilancia (y de sanci贸n) es casi ilimitada.

El inter茅s de las 茅lites superiores en un sistema total de vigilancia, control y sanci贸n es evidente. Se presenta y se presentar谩 siempre como una operaci贸n de 鈥渄efensa de los vulnerables鈥, cuando en realidad es una forma de bloquear de ra铆z la posibilidad de que los que no tienen poder se conviertan en una amenaza para los que lo tienen.

3.4) Despoblaci贸n

Mientras que la vigilancia y el control pueden desactivar el peligro que supone el descontento de las masas (descontento que mientras est茅 en un nivel bajo puede ser contenido por simples sistemas de distracci贸n y entretenimiento), el problema que supone el excedente de poblaci贸n econ贸micamente 鈥渋n煤til y perjudicial鈥 invoca otra tentaci贸n, que no debe ser subestimada simplemente porque suena 鈥渆scandalosa鈥. Los pa铆ses que no tienen un marco ideol贸gico liberal, como China, pueden permitirse tratar los temas de control demogr谩fico de forma expl铆cita, como ocurri贸 con la 鈥減ol铆tica del hijo 煤nico鈥. En el Occidente liberal, esta posibilidad de debate abierto queda excluida, ya que exigir铆a sacar a la luz cuestiones embarazosas (empezando por el 鈥渃onsumo conspicuo鈥) para las 茅lites. Pero esto no significa que la tentaci贸n de intervenir desde arriba no est茅 presente.

Sobre esta cuesti贸n es imposible ir m谩s all谩 de las conjeturas e inferencias, pero subestimar la tentaci贸n del uso clandestino de soluciones tecnol贸gicas para limitar la fecundidad o aumentar la mortalidad (preferentemente para los que ya no est谩n en edad de trabajar) ser铆a un error.

3.5) 驴Neofeudalismo o distop铆a totalitaria?

Todas las 鈥渟oluciones鈥 anteriores se mantienen dentro del marco capitalista, con sus mecanismos y contradicciones internas. Esto significa que, en esencia, siempre est谩n presionando para ganar tiempo ralentizando ciertos procesos, o haciendo retroceder las manecillas del reloj hist贸rico. Una salida radical del modelo capitalista por parte del poder capitalista s贸lo es concebible con la promesa de cristalizar las relaciones de poder actuales (una salida en direcci贸n a una democracia socialista no es por tanto especialmente popular).

En un marco de capitalismo financiero como el contempor谩neo, las concreciones del poder pueden ser tenues, porque una determinada capitalizaci贸n depende ante todo de las expectativas de consumo. Quienes poseen grandes cantidades de liquidez poseen un poder adquisitivo potencial que depende totalmente de las perspectivas de disponibilidad de activos y de la confianza del p煤blico en los t铆tulos de cr茅dito. Este poder es el mismo que ejerce un billete de banco, un objeto virtual que puede convertirse en papel de desecho en el momento en que ya no se considere capaz de mediar en el suministro de bienes. Por eso, por la necesidad de cuidar las apariencias, las expectativas, el capitalismo financiero debe prestar especial atenci贸n a la gobernanza del aparato medi谩tico. Pero, en cualquier caso, la gobernanza de las expectativas tiene l铆mites, ya que los propios mecanismos de la competencia econ贸mica generan constantemente trastornos desestabilizadores.

En el mundo capitalista, el poder 鈥渓铆quido鈥 es mucho m谩s poderoso (debido a su m谩xima movilidad y transformabilidad) que cualquier poder 鈥渟贸lido鈥 (la propiedad de bienes reales). Sin embargo, los activos reales confieren una estabilidad a largo plazo que el capital l铆quido no permite. Por lo tanto, la perspectiva de una posible salida 鈥減ostapocal铆ptica鈥 del modelo capitalista con sus contradicciones s贸lo es concebible, para las 茅lites de la c煤spide, en t茅rminos de una transici贸n hacia una especie de 鈥渘eofeudalismo鈥, en el que el poder l铆quido se transforme de nuevo en propiedad material (tierra, bienes inmuebles, armamento, tecnolog铆a, etc.).

Sin embargo, aqu铆 surge un problema que cambia completamente el panorama. El feudalismo hist贸rico funcionaba sobre la base de un sistema de legitimaci贸n (incluida la legitimaci贸n a la propiedad) dependiente de la tradici贸n y la religi贸n. El mundo actual ha barrido ambos factores como conferidores de legitimidad. As铆 que la pregunta aqu铆 es: 驴c贸mo podr铆a funcionar un sistema de legitimaci贸n del poder y la propiedad en un 鈥渘eofeudalismo鈥 desprovisto de tradici贸n y religi贸n?

El poder en la historia de la humanidad siempre ha estado, incluso en las culturas m谩s autoritarias, determinado por el reconocimiento medio de la legitimidad del poder. Mientras la mayor铆a reconoc铆a o al menos no impugnaba la legitimidad de un poder, 茅ste segu铆a siendo funcional. Este poder funcionaba transmiti茅ndose con continuidad, por pasos intermedios, desde la cima hasta la base (del rey a los vasallos, de los se帽ores feudales a los caballeros, a los campesinos y a los siervos). Por lo tanto, esta forma de poder siempre tiene una conexi贸n humana, en la esfera del reconocimiento. Pero si se pierde la propia matriz de legitimaci贸n, 驴c贸mo puede ejercerse el poder de forma capilar, desde arriba hacia abajo? En un sistema capitalista, la riqueza es poder sin necesidad de reconocimiento porque el poder se reconoce como poder adquisitivo, garantizado por el sistema econ贸mico. Si el sistema se rompe, esa forma de reconocimiento del poder impersonal se rompe. 驴C贸mo podr铆a funcionar un nuevo poder sin el reconocimiento de la legitimidad?

T茅cnicamente, la respuesta es sencilla: tendr铆a que suplantar el poder de los 鈥渕edios鈥 representados por el dinero con otro medio externo adecuado. Concretamente, la perspectiva m谩s plausible es que esto se haga a trav茅s de la manipulaci贸n de los medios para infundir miedo, un miedo que unos pocos deben ser capaces de infundir directamente en los muchos.

Tal perspectiva era inaccesible en el pasado, pero el progreso tecnol贸gico ha alimentado durante mucho tiempo esta posibilidad, es decir, la posibilidad, mediante la potenciaci贸n de los efectos, de que un centro circunscrito se imponga a la multitud. Una espada pod铆a imponerse a tal vez cinco personas desarmadas, una pistola a diez, una bomba a mil; y con el aumento t茅cnico de su poder, la dificultad de su uso tambi茅n ha disminuido: hoy es m谩s f谩cil detonar una bomba que antes blandir una espada. Pero no debemos imaginar el poder tecnol贸gico simplemente como el ejercicio de la fuerza bruta. Pensemos m谩s bien en una situaci贸n actual como la existencia de semillas modificadas gen茅ticamente que no permiten que sus semillas sean replantadas para la siguiente cosecha, obligando a comprarlas a un proveedor central. El fondo de este mecanismo de poder es sencillo: se trata de hacer que un grupo dependa estructuralmente, para su propia existencia, del acceso a una tecnolog铆a que no es reproducible de forma aut贸noma, sino administrada de forma centralizada. Se pueden inventar numerosos mecanismos de este tipo, basta con hacer depender a las personas de un bien tecnol贸gicamente escaso y no reproducible de forma aut贸noma (驴una terapia?). En principio, este mecanismo puede permitir que el poder se ejerza de forma directa, 鈥渘eofeudal鈥, sin necesidad de mecanismos de intermediaci贸n y legitimaci贸n.

Una 煤ltima observaci贸n: hablar aqu铆 de 鈥渘eofeudalismo鈥 es una expresi贸n enga帽osa. Estamos ante un sistema en el que, s铆, se tratar铆a de una sociedad jer谩rquica cerrada, como el feudalismo, basada en poderes y propiedades reales, y no l铆quidas, pero todos los dem谩s aspectos son profundamente diferentes y no en un sentido mejor. Ser铆a un mundo en el que una casta superior ejerce su poder a trav茅s del miedo, habiendo sustituido, como fuente 煤ltima de autoridad, lo que en el feudalismo era Dios, por la Tecnolog铆a. Ser铆a una sociedad de mando directo, no mediada por ninguna adhesi贸n ideol贸gica, una sociedad que rinde culto a la eficiencia t茅cnica y que concibe la infrahumanidad fuera de la casta superior como materia prima de la que se puede disponer a voluntad.

Andrea Zhok

Fuente: geoestrategia.es