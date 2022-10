–

Una movilizaci贸n de camisas negras sobre Roma durante la 煤ltima semana de octubre de 1922 llev贸 al poder al dirigente m谩ximo del novel Partido Nacional Fascista, Benito Mussolini. Ni insurrecci贸n popular, ni golpe de Estado: el rey V铆ctor Manuel III, el Parlamento, la burocracia estatal, los principales intelectuales y las 茅lites sociales italianas aceptaron de buen grado la formaci贸n de un gobierno a cargo del Duce (Duce proviene dux, 鈥渏efe鈥 o conductor) y sus escuadras (squadrismo: 鈥渆scuadras de acci贸n鈥 organizadas por los fascistas contra el movimiento obrero). Para el notable historiador del fascismo, el israel铆 Zeev Sternhell, la marcha sobre Roma fue 鈥渦na expedici贸n grotesca鈥. Nada hubiera sido m谩s f谩cil que bloquear el ingreso a la capital del reino de Italia de aquellos contingentes fascistas mal armados y peor alimentados que se arrastraban por el barro provocado por la lluvia intensa de aquel 28 de octubre. Nada lo retrata mejor que la pel铆cula de Dino Risi, que Felipe Bonacina presenta en esta misma edici贸n de El Cohete.

En su libro El nacimiento de la ideolog铆a fascista, Sternhell estudia la constituci贸n del fascismo (primero un movimiento, desde 1921 un partido y luego de 1922 una forma estatal), poniendo el acento en la mutaci贸n intelectual previa de su imponente l铆der pol铆tico. Una d茅cada antes de arribar al poder, Mussolini era un destacado referente del ala revolucionaria del socialismo italiano, un pol铆tico profesional que procesaba su propia decepci贸n 鈥渃on el proletariado organizado para modelar la historia鈥. En las v铆speras de la Gran Guerra, el director del peri贸dico socialista Avanti! y futuro l铆der del fascismo opon铆a tres objeciones de peso al consenso doctrinario del socialismo europeo:

la mutua reciprocidad por la cual la guerra estimula la revoluci贸n;

la primac铆a de lo internacional sobre lo nacional; y

la preeminencia pol铆tica del concepto de clase social 鈥攑roletaria鈥 por sobre el concepto de patria.

Bajo la consigna 鈥溌talia es lo primero!鈥, Mussolini apoy贸 la intervenci贸n en la guerra, acompa帽ando a la Entente vencedora. En 1913, el grupo de Mussolini edita la revista Utop铆a, orientada a revisar el car谩cter marxista y materialista del socialismo. Entre sus colaboradores se encuentran los futuros fundadores del Partido Comunista de Italia (Bordiga y Tasca) y el compa帽ero de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht. Todos ellos afirmaban el momento subjetivo de la acci贸n contra una socialdemocracia evolucionista y conformista, aunque para los futuros comunistas la revoluci贸n deber铆a cuestionar 鈥攜 para los futuros fascistas, afirmar鈥 la propiedad privada. Dentro de esta atm贸sfera inconformista operaba el atractivo discurso de la huelga general revolucionaria como mito movilizador de George Sorel, inspirador, sobre todo en Franca e Italia, de la corriente denominada 鈥渟indicalismo revolucionario鈥, cuyos dirigentes 鈥攎uchos de sus intelectuales鈥 concluyeron que el proletariado socialista se hab铆a integrado al juego democr谩tico de los partidos y ya no era el sujeto de la revoluci贸n.

Durante la guerra, y ya excluido del socialismo, Mussolini crea el peri贸dico Il Popolo d鈥橧talia. La bancarrota de la Internacional, la postulaci贸n de una revoluci贸n no socialista y la potencia de lo nacional sobre lo proletario constituyen al 鈥渟ocialismo nacional鈥 como estaci贸n previa dentro del movimiento de transici贸n hacia el fascismo. De modo que cuando estalle la revoluci贸n sovi茅tica de 1917, el l铆der de los fascistas ((fasci, de lat铆n 鈥渉az鈥), ya contaba con una ideolog铆a propia que oponer al leninismo: una revoluci贸n patri贸tica de tipo antimarxista, un mito movilizador activo impugnador del elemento liberal-democr谩tico y un nuevo tipo de nacionalismo que admit铆a la perennidad del capitalismo y la defensa del orden econ贸mico existente, fundado en el industrialismo y el productivismo, sin intervenci贸n estatal.

Si en algo dejaba de ser socialista el socialismo nacional era en su explicita oposici贸n a cualquier tipo de socializaci贸n de la propiedad y en su f茅rreo elitismo jer谩rquico y corporativo, impugnador de cualquier propuesta de r茅gimen igualitario. El programa fascista nac铆a entonces como un capitalismo nacional, apoyado en un industrialismo de corte corporativista anticomunista apoyado en la colaboraci贸n entre las clases sociales y sobre la base de una tercera v铆a entre el liberalismo (y su idea de la democracia) y el marxismo (y su idea del socialismo). A lo que agrega Sternhell que una vez en el poder, y ya habiendo aceptado el capitalismo, el fascismo tiene de debilitar el elemento impugnador de lo liberal burgu茅s, y entrar en toda clase de compromisos con los poderes existentes, incluida la Iglesia Cat贸lica, con la que celebra los Tratados de Letr谩n.

Desde el punto de vista de su composici贸n, el fascismo fue un movimiento de las clases medias organizadas para el combate contra la clase obrera socialista, conducido por una amalgama de viejos disidentes socialistas, sindicalistas revolucionarios, nacionalistas, veteranos combatientes de la guerra y parte de las vanguardias literarias (futurismo de Marinetti), en torno a un mito de acci贸n encarnado en la naci贸n y en la guerra. El fascismo fue un una revoluci贸n puramente espiritual y moral anti-materialista, que dio forma a una dictadura pol铆tica dentro de los marcos del Estado capitalista italiano en un contexto deprimido por la participaci贸n en la guerra (de cuyos beneficios Italia result贸 marginada), por los muertos de la llamada gripe espa帽ola, las malas cosechas y la alta inflaci贸n, pero tambi茅n como una reacci贸n contra las huelgas y tomas de f谩bricas por parte de obreros socialistas y comunistas. De all铆 la definici贸n de Antonio Gramsci del fascismo: la milicia como forma pol铆tica para una clase media incapaz de una forma pol铆tica aut贸noma. Seg煤n Emilio Gentile, autor de La v铆a italiana al totalitarismo, el fascismo fue fundamentalmente una forma estatal orientada a la producci贸n de obediencia (la consigna 鈥渃reer, obedecer, combatir禄) y gobernar la crisis capitalista, a partir de una alianza entre unas capas medias movilizadas por Mussolini y una burgues铆a conservadora que a partir de la 鈥渕archa sobre Roma鈥 ir谩 consolidando el poder articulando la impugnaci贸n fascista del socialismo y la democracia, como seguro de su propia posici贸n en la lucha de clases.

Bajo el t铆tulo de 鈥淏iolog铆a del fascismo鈥 Jos茅 Carlos Mari谩tegui redact贸 un c茅lebre art铆culo 鈥攔ecogido en su libro La escena contempor谩nea, 1925鈥 que, a casi un siglo de su publicaci贸n sigue dando perfecta cuenta del car谩cter de Benito Mussolini y del movimiento pol铆tico que march贸 sobre Roma la 煤ltima semana de octubre de 1922. Para el escritor peruano, la figura pol铆tica emergente era una emanaci贸n directa de la guerra, de la decadencia del liberalismo democr谩tico y de una b煤squeda de renovaci贸n espiritual a la que el socialismo no daba respuesta. Una reacci贸n sobre todo emocional, expresada pol铆ticamente por el fascismo y literariamente por el poeta Gabriele D鈥橝nnunzio, uno de los m谩s c茅lebres escritores de Italia, que el 12 de septiembre de 1919 invadi贸 con una peque帽a columna rebelde la ciudad adri谩tica de Fiume (perteneciente a la actual Croacia), en disputa con la entonces Yugoslavia. El impacto de la proclamaci贸n de un ef铆mero pa铆s organizado seg煤n criterios de verticalismo pol铆tico y corporativismo econ贸mico influy贸 decisivamente sobre el fascismo en formaci贸n. Pero la importancia de D鈥橝nnunzio no es la pol铆tica sino la creaci贸n 鈥渄el estado de 谩nimo en el cual se ha incubado el fascismo鈥. De D鈥橝nunzio tom贸 la reacci贸n italiana el gesto, la pose y el acento, pero all铆 donde el 鈥渇iumanismo鈥 se sent铆a por encima de los conflictos sociales, el fascismo adoptaba una posici贸n agresiva en la lucha de clases, movilizando a las clases medias en batalla contra el proletariado y el socialismo. En otras palabras: el fascismo fue est茅ticamente d鈥檃nunziano, y pol铆ticamente reaccionario. Desde Fiume, el poeta hab铆a enviado un telegrama a Lenin 鈥攓uien no respondi贸 s贸lo por el rechazo de los socialistas italianos鈥 e invitado a los sindicalistas a participar en la redacci贸n de la constituci贸n fiumana, que por falta de colaboraci贸n y respaldo jur铆dico acabo siendo una constituci贸n ret贸rica, en cuya portada dec铆a: 鈥淟a vida es bella y digna de ser magn铆ficamente vivida鈥 y en sus primeros incisos se refer铆a una asistencia generosa e infinita para su cuerpo y su alma, su imaginaci贸n y su m煤sculo. De all铆 que Mari谩tegui considere que aquella constituci贸n pose铆a 鈥渢oques de comunismo鈥 premarxista. A juicio del peruano, D鈥橝nnunzio no era fascista, pero el fascismo era d鈥檃nunziano. Y dado que en asuntos de poder la pol铆tica manda sobre la literatura, era natural que a la larga el liderazgo del movimiento no recayera sobre D鈥橝nunzio, sino en Mussolini.

Si Mari谩tegui ley贸 al fascismo como un hecho espiritual de la lucha de clases y Gramsci supo ver el papel del llamado a la acci贸n 鈥攍a organizaci贸n miliciana, la escuadra fascista y la movilizaci贸n de masas鈥 como una pol铆tica para la peque帽a burgues铆a, Walter Benjamin acu帽o la f贸rmula seg煤n la cual, ah铆 donde el bolchevismo politiza la est茅tica para cuestionar relaciones de propiedad, el fascismo es una estetizaci贸n de la pol铆tica para conservarla, se帽alando el papel de las muchedumbres como acto cinematogr谩fico. Entonces la escena contempor谩nea ten铆a aun un sentido dram谩tico, abierto a la acci贸n. Un siglo despu茅s parece haber quedado capturada como puramente visual, hecho inaccesible y consumado en nuestras pantallas.

