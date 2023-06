–

De parte de IWW Solidaridad June 16, 2023 1,341 puntos de vista

por J. Pierce

Juneteenth es una festividad llena de exuberancia y orgullo, una celebraci贸n de la vida y la cultura afroamericana. Pero c贸mo pas贸 a ser un feriado federal, 驴ser谩 cooptado Juneteenth por la Am茅rica blanca, patrocinada por Wells Fargo y la Patrulla Fronteriza? 驴O los estadounidenses de todos los or铆genes comenzar谩n a celebrar la resistencia a la esclavitud y la destrucci贸n del maligno c谩ncer del racismo?

A medida que se expande, Juneteenth podr铆a adquirir nuevos significados que nunca podr铆amos haber imaginado, podr铆a ser una grieta en la presa: ser铆a el presagio de una nueva era en la historia estadounidense.

Juneteenth en Arizona

Seg煤n algunos sitios de web en Arizona, los afroamericanos han estado celebrando el Juneteenth en Phoenix, por ejemplo, al menos desde 1911. Los peque帽os eventos del Juneteenth se organizaban t铆picamente a trav茅s de iglesias Negras tanto en Phoenix como en Tucson en las d茅cadas de 1910 y 1930, y se revivieron nuevamente a fines de la d茅cada de 1960. Como muchos arizonenses de ascendencia africana eran originarios de Texas, la tradici贸n de Juneteenth lleg贸 con ellos al Estado del Cobre.

Vernell Myers Coleman, defensor de toda la vida de las personas de la tercera edad, los residentes de bajos ingresos y la comunidad negra en Phoenix.

Vernell Myers Coleman, originaria de Henderson, Texas, jug贸 un papel decisivo en el renacimiento de Juneteenth en Phoenix. Una activista comunitaria de mucho tiempo, quien, dicho sea de paso, lider贸 una exitosa huelga de alquileres en 1970 en el proyecto de vivienda de Mathew Henson, hab铆a asistido a una celebraci贸n de Juneteenth en la iglesia First Colored Baptist en 1938. Cincuenta a帽os y d茅cadas de activismo m谩s tarde, inici贸 un festival de Juneteenth en 1968 celebrada en la escuela primaria Paul Laurence Dunbar en el Sur de Phoenix.

Al mudarse de Burleson, Texas, Anna y su esposo, J.C. Clemons, partidario de los derechos laborales y presidente del Club de Derechos Civiles en Tucson, anunciaron su evento el 19 de junio de 1910 como la 鈥淐elebraci贸n de emancipaci贸n m谩s grande en la historia de Occidente鈥. Celebrando su reuni贸n popular a lo largo de las orillas del Rillito, los Clemons afirmaron que, 鈥渟iempre encontrar谩 a los hombres de color del condado de Pima justo en las primeras filas del progreso y la empresa鈥.

Juneteenth fue restablecido en Tucson en 1970 por los residentes del vecindario A Mountain.

Para obtener algunas perspectivas sobre Juneteenth, tuve la suerte de hablar con Ahmad Daniels, un activista, un 鈥渓uchador por la libertad las 24/7鈥, en el movimiento de Liberaci贸n Negra desde sus a帽os de juventud en el Cuerpo de Marines de EEUU. Tambi茅n ha sido mentor para algunos de nosotros en el IWW de Phoenix. Ahmad habla de Juneteenth como una ocasi贸n tanto de 鈥渓uto como de celebraci贸n鈥. Dado que la historia de la esclavitud y la emancipaci贸n afecta a todos, dice que Juneteenth es algo que todos podemos 鈥渧enerar鈥.

鈥淎 Estados Unidos le encanta contar una historia falsa de s铆 mismo,鈥 dice Ahmad. 鈥淓st谩 perpetuando constantemente la mentira de un pa铆s grande y noble, una historia saneada. Se gan贸 mucho con el fin de la Guerra Civil y la Reconstrucci贸n. Los afroamericanos progresaron mucho en todas las 谩reas de la vida y esperaban un d铆a m谩s brillante. Pero de inmediato, los blancos intentaron revertir todas las ganancias obtenidas durante esos a帽os.鈥

Ahmad dice que cuando una persona comienza a estudiar lo que realmente sucedi贸: la brutalidad de la esclavitud; la cr贸nica de la resistencia negra; la amargura de los blancos contra cualquier intento de progreso; la violencia generalizada empleada durante y despu茅s de la Reconstrucci贸n 鈥 despu茅s de aprender todo esto, una persona tiene que 鈥渢irar todo lo que aprendi贸 en la escuela. Tiene que tirar todo lo que le ense帽贸 su papi y su mami. Pero hay algunas personas, aquellos que miran Fox News d铆a tras d铆a, esas personas podr铆an elegir vivir en esa burbuja.鈥

鈥淰eo a los Afroamericanos como parteras de Estados Unidos, ayudando al nacimiento de una nueva libertad. Pero cada vez que existe la posibilidad de un nuevo nacimiento de la libertad, una nueva era para Estados Unidos, como durante la Reconstrucci贸n, la supremac铆a blanca se las arregla para conseguir una soga alrededor del cuello del beb茅 y estrangularlo antes de que pueda vivir y crecer.鈥

Para Ahmad, Juneteenth es una oportunidad de seguir luchando y cambiando el mundo que nos rodea: 鈥淒r. King pregunt贸: 驴Somos un term贸metro, simplemente indicando la temperatura, 鈥榬egistrando las ideas y principios de la opini贸n popular鈥 y ajustando nuestro comportamiento en consecuencia? O 驴somos un termostato que cambia la temperatura, un mecanismo para 鈥榯ransformar las costumbres de la sociedad鈥? Dr. King dijo que deber铆amos ser lo 煤ltimo y no lo primero.鈥

En t茅rminos de una met谩fora visual de Juneteenth, dice Ahmad: 鈥淣os veo cincelando un gran bloque de piedra, las astillas salen volando en todas las direcciones. Siempre estamos cincelando, haciendo un progreso lento y constante鈥. Nos advierte que recordemos que 鈥淛uneteenth es m谩s que un acontecimiento de un d铆a; es un reconocimiento de que la lucha por la liberaci贸n de los negros contin煤a. Las lecciones aprendidas con respecto a Juneteenth son un recordatorio de que la victoria puede ganarse y se ganar谩.鈥

Mural en apoyo y para comemorar los 3 de Angola: Panteras Negras, que estuvieron recluidos durante d茅cadas en confinamiento solitario en Angola.

La historia estadounidense es en s铆 misma un lugar de lucha

Para Ahmad Daniels, la historia no es algo que est谩 estancado en el pasado. Es una lucha viva en el aqu铆 y ahora. Da el ejemplo de la prisi贸n de Angola en Luisiana. Su nombre propio es Penitenciar铆a del Estado de Luisiana pero el apodo de 鈥淎ngola鈥 proviene de la antigua plantaci贸n que hab铆a all铆 mismo en ese terreno. El nombre de la plantaci贸n, por supuesto, proviene del pa铆s africano donde se robaron muchos esclavos. 鈥淎ngola es la prisi贸n de m谩xima seguridad m谩s grande de los Estados Unidos, m谩s grande que el tama帽o de Manhattan. La poblaci贸n carcelaria es 76% negra, y ah铆 est谩n, trabajando en una plantaci贸n moderna. Es esclavitud con otro nombre.鈥

Ahmad se encuentra entre los muchos luchadores por la libertad que emplean la historia como herramienta para vigorizar la lucha en curso. El Proyecto 1619 de Nikole Hannah-Jones; el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana en Washington, D.C.; el cambio de nombre de Fort Bragg en Carolina del Norte a Fort Liberty y la eliminaci贸n de vestigios de los Estados Confederados como banderas, estatuas, nombres de calles, nombres de escuelas, etc. (saludos a Take 鈥楨m Down NOLA); e incontables otros esfuerzos, todos estos son expresiones actuales de un impulso mucho m谩s antiguo de decir la verdad sobre el pasado de Estados Unidos. Este anhelo por la historia completa solo ahora est谩 llegando a las portadas. Sin embargo, para citar solo dos ejemplos, Reconstrucci贸n negra en America por W.E.B. Du Bois y Los Jacobinos negros por C.L.R. James, sobre la revoluci贸n haitiana, se publicaron en 1935 y 1938 respectivamente y a煤n se mantienen como triunfos de una realidad abrasadora. Estas obras maestras ayudaron a arrancar la verdad del abismo; rescatar la historia del racismo y la resistencia del maremoto de narraciones c铆nicas y falsas sobre la era de la esclavitud, inventadas durante y despu茅s de la Reconstrucci贸n por historiadores blancos, simpatizantes de los Confederados, maestros de escuela racistas y todas las clases de estadounidenses que no ten铆an sentido de la verg眉enza.

Los estatutos de Monument Avenue en Richmond, Virginia, son un s铆mbolo perfecto de los tiempos cambiantes. Apenas era concebible hace s贸lo unos a帽os que estos colosales tributos a la supremac铆a blanca alguna vez ser铆an derribados. A medida que el levantamiento masivo contra la opresi贸n policial en torno al asesinato de George Floyd se apoder贸 de ciudad tras ciudad en 2020, la comunidad negra de Richmond tom贸 鈥榓cciones directas鈥 para desfigurar y ocupar la estatua de Robert E. Lee. A trav茅s de una ocupaci贸n de 24/7 y grafiti fuera de este mundo, la determinaci贸n de la comunidad oblig贸 a la ciudad de Richmond y al estado de Virginia a despojar al viejo Lee de su comisi贸n y ordenar la remoci贸n del General, su caballo y su enorme pedestal. Decenas, si no cientos, de monumentos m谩s peque帽os y accesibles a la supremac铆a blanca fueron y han sido derribados por ciudadanos de todo el pa铆s durante y desde el levantamiento de 2020.

La estatua de Lee finalmente fue derribada en 2021-2022, pero no antes de que FW Fred Doug expresara su opini贸n al respecto.

Tanto la estatua de Lee en Richmond como la que los nazis defendieron en Charlottesville, VA, actuaron como s铆mbolos apropiados de la versi贸n fraudulenta de la historia de Estados Unidos. Y por una buena raz贸n. Am茅rica Blanca ha estado tratando de normalizar, justificar, encubrir, minimizar, descartar y ahora olvidar el crimen hist贸rico mundial de la esclavitud africana desde el primer d铆a. Solo mire la virulencia de los conservadores que dicen que se oponen a la 鈥渢eor铆a cr铆tica de la raza,鈥 pero simplemente est谩n en contra de la ense帽anza del antirracismo. 驴Recuerda la prohibici贸n del programa de Estudios Chicanos del Distrito Escolar Unificado en Tucson? La misma cosa. Nosotros, como pa铆s, ni siquiera hemos comenzado a comprender la era de la esclavitud, sin mencionar el genocidio de los nativos americanos, la invasi贸n de M茅xico y Filipinas y Haw谩i y la Rep煤blica Dominicana y Hait铆 y la lista contin煤a. 驴Por qu茅 algunos ven la reescritura de la historia como una amenaza?

El eslogan de Juneteenth estar谩 en debate por un tiempo, podemos suponer, con frases como 鈥淒铆a de la Libertad鈥, 鈥渆l verdadero D铆a de la Independencia鈥, 鈥渕i D铆a de la Independencia鈥 y mi favorito, 鈥淢edio-libre desde 1865鈥. Como festival local de la comunidad negra, no hay mucho en debate. Pero como un nuevo feriado federal que todos los estadounidenses van a celebrar, Juneteenth y su significado podr铆an desarrollar un trastorno de personalidad grave.

Nosotros, en Estados Unidos, nunca hemos estado del todo en la misma p谩gina cuando se trata de lo que representamos. 鈥淟ibertad鈥, por ejemplo: esta palabra de ocho letras ha sido un gran enigma para los estadounidenses desde los d铆as de anta帽o, dado que se refiere tanto a la Libertad de poseer esclavos como a la Libertad de no ser retenido como esclavo. Dicho de otra manera, la libertad se refiere a los derechos de tu clase. 驴Cree en la libertad de los trabajadores para controlar sus vidas y las condiciones en las que eligen trabajar? 驴O cree en la libertad de los empleadores para controlar la vida de sus trabajadores y las condiciones en las que deben trabajar sus empleados? Nosotros, en el sindicato TIM (IWW), afirmamos que la Libertad se refiere a los derechos de los trabajadores y que la palabra adecuada para los privilegios legales del propietario de la empresa es Esclavitud Asalariada.

El IWW est谩 luchando para acabar con la nueva esclavitud

Logotipo del Caucus de los Pueblos Africanos de la IWW en las Ciudades Gemelas alrededor de 2018.

驴Qu茅 significa todo esto para un Sindicato Revolucionario como el TIM (IWW)? Aunque gigantes como Frederick Douglass, Harriet Tubman y John Brown hicieron su parte para destruir la posesi贸n de esclavos, la esclavitud asalariada sigue reinando. Como alude la acertada frase 鈥淢edio-libre desde 1865鈥, la abolici贸n de la esclavitud, aunque fue una gran conquista, fue reemplazada por masacres, aparcer铆a, linchamientos y segregaci贸n racial. La esclavitud asalariada se convirti贸 en el orden del d铆a, impuesta a trav茅s de la violencia.

La violencia utilizada para imponer la esclavitud asalariada es tan com煤n que apenas reconocemos que est谩 ah铆. Pero convi茅rtase en alguien que no se conforme con la explotaci贸n moderna, y todo el peso del aparato represivo del estado caer谩 sobre usted. 驴Somos libres? Parafraseando una cita, 鈥淟a trabajadora moderna arrastra una cadena invisible detr谩s de ella por toda la ciudad. Pero tarde o temprano la cadena debe llevarla de regreso a un trabajo miserable, pagando solo el m铆nimo para mantenerla con vida.鈥 La esclava asalariada moderna, al igual que sus antepasados, apenas puede imaginarse un mundo de verdadera libertad, y mucho menos describ铆rselo a amigas y familiares sin ser ridiculizada.

Juneteenth nos brinda la oportunidad de celebrar el fin de la esclavitud. Pero, 驴Cu谩ntos siglos deben pasar hasta que podamos celebrar el fin del capitalismo? Mientras la Am茅rica blanca se enfrenta a su siniestro legado, Juneteenth podr铆a convertirse en el abanderado de la Nueva Sociedad.

Este art铆culo fue publicado originalmente en ingl茅s, titulado, 鈥Slavery and Emancipation: Juneteenth and the New Society鈥 en SON HUELGAZ, la publicaci贸n de les Trabajadores Industriales del Mundo 鈥 IWW en Arizona y Sonora.