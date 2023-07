–

De parte de El Topo July 1, 2023 291 puntos de vista

Oratoria: 驴qu茅 es lo primero que piensas cuando ahora lees esa palabra? Un momento, parece que hay que limpiarla una mijita porque casi ni se le ve, as铆 que cojo un trapo con forma de cuento y la froto, a ver si puedo expresar c贸mo siento que ciertas cracias la est谩n aniquilando. Paciencia con la oratoria, porque ni estamos, ni queremos estar en misa; en todo caso, lo que he venido a contar tiene m谩s de griega que de romana. No cabe pensar en la oratoria reproduciendo o legitimando alg煤n acto individualista; aunque s铆 que emana de la propia persona pa llegar a una colectividad que le responde tambi茅n orando. Un ejemplo cercano son las propias asambleas: cada persona practica este arte discursivo en un vaiv茅n de ideas que se sintetizan de la mano de la escritura en el cuaderno colectivo. No quiero decir con este ejemplo que no se pueda orar con una misma, a m铆 me pasa tela cuando voy en bici.

Como personas-en-relaci贸n que somos, no me cabe pensar tampoco en la escritura como algo meramente individual, porque en el huerto ps铆quico de una persona hay semillas de otras psiques, y eso es as铆 y las papas son as谩s; ya sea pa escribir el acta de una asamblea o pa escribir esto que escribo. Todo el rato nos atraviesa la colectividad, por eso es tan absurdo e inerte cualquier atisbo de individualismo. A la escritura no la quiero defender m谩s que como una forma de recoger lo que desde la oratoria se crea; por lo que la simbiosis se da, exclusivamente, cuando la escritura no manipula a la oratoria. Cualquier manipulaci贸n responde a un s铆mil con la escoria minera; un extractivismo psicosocial de las propias ideas de las personas que, en lugar de practicar el arte discursivo, se contaminan de la escritura, que acaba dise帽ando sus modos de pensar. Y lo que emana despu茅s de estas personas no son discursos, es pura verborrea.

La propia acogida que tuvo la imprenta por aqu铆, ya vaticinaba c贸mo la oratoria discursiva y libertaria iba a ser presa de la escritura, porque pronto la prensa manipuladora y los panfletos liberal-propagand铆sticos iban a entrar en los buzones de las casas. Con esto y otras estrategias sist茅micas se han ido encaminando las ideas individuales para incluirlas en masas que piensan lo que leen y no lo que oran. As铆 se le ha dao la vuelta a la tortilla de la oratoria: lo que se habla es un remeo de lo que se lee, sin ser lo que se lee un reflejo de lo que se habla. Cuando es la escritura la que habla y no la que recoge lo que se habla, tenemos unos cuantos problemas que relaciono con la manipulaci贸n, si no, que se lo digan a la prota de esta historia.

Un d铆a de sol brot贸 la oratoria de entre las rocas, y con sus ra铆ces empez贸 a caminar. Pronto se dio cuenta de que no estaba sola y que, aunque las que estaban a su alrededor eran todas diferentes por su propia naturaleza, en esencia eran todas plantas de oratoria.

Con el incipiente brote naciendo eran cortas sus ra铆ces, por lo que no pod铆a llegar muy lejos sin hacer de su vida una pr谩ctica de la oratoria. As铆 que, cada noche, se sentaban todas las plantas alrededor del fuego y nuestro brote quedaba siempre atento a las dem谩s, observando c贸mo hacerse una buena oradora. Empez贸 a comprender que, de una noche a otra, solo ten铆an continuidad aquellas ideas verdaderamente trascendentes, 谩cratas reflexiones sobre c贸mo habitaban con otras especies. Estas otras, adem谩s de ser de aspecto diferente, tambi茅n lo eran de esencia y solo por eso se sent铆an con el poder de expropiarles sus propios nutrientes. Descubri贸 tambi茅n nuestro brote que la elocuencia estaba bien relacionada con c贸mo se expresaba el discurso cuando se quer铆a llegar a todas las dem谩s: las plantas de oratoria, con toda su esencia, consegu铆an hacer crecer sus ra铆ces hasta poder tocar las de otras, teniendo as铆 la sensaci贸n de estar conectadas. Cuando aprendi贸 esto, el brote dej贸 de serlo y se hizo plant贸n: de su gran ra铆z surgieron otras que lo llenaban de paciencia y seguridad. Con esto, una noche ante el fuego decidi贸 dar su primer discurso ante tal diversidad de plantas de oratoria. Sus hojas tambi茅n formaban parte de su cuerpo, de s铆 misma como oratoria, por lo que no pod铆a obviarlas. Respir贸 nuestro ya-no-brote, y agradeciendo la atenci贸n, transmiti贸 c贸mo se sent铆a formando parte de esa comunidad, resaltando aquellas costumbres que desequilibraban su ecosistema. Tras su discurso, otras plantas se acercaron para reconocerla ya como planta de oratoria y, por ende, para compartirle que todo lo dicho les hab铆a hecho pensar. Hay que saber que otra de sus ra铆ces creci贸 aqu铆, al entender que para pensar hay que saberse ignorante, y es ah铆 donde se sigue creciendo: pensar que no lo sabe todo para poder pensar.

No fue hasta la noche siguiente que llegaron al fuego cuando se dieron cuenta de que, entre las cenizas, otro ser diferente a ellas hab铆a brotado: se llamaba escritura. Este tipo de plantas crecen exclusivamente donde hay oratorias y, si se da una correcta simbiosis, ni las puedes diferenciar. La conexi贸n entre ambas no es amable cuando ciertas oratorias, ya sea por cualquier rasgo de su apariencia, tienen algunas diferencias de naturaleza con la exodenominada mayor铆a. Cuando esto ocurre, las escrituras pueden llegar a asfixiar a las oratorias, conden谩ndolas a vivir en el ejercicio de ser todas iguales.

Y esto le ocurri贸 a nuestro ya-no-brote, porque lo que fue aprehendiendo y asimilando en su organismo le llev贸 a tener otros tonos en su tallo, otras formas en la punta de sus hojas鈥 Como el brote de escritura naci贸 la noche de su discurso, ah铆 que fue a asociarse a sus ra铆ces. Desde entonces, cuando cada noche nuestra planta de oratoria practicaba el arte discursivo, la escritura con su tallo comenzaba a enredarse entre sus ramas condicionando as铆 todo lo que quer铆a transmitir. Cuando otras plantas, que conoc铆an bien c贸mo generar la simbiosis con la escritura, se percataron de esta situaci贸n, le ense帽aron la importancia de guiar a la escritura hacia las ra铆ces colectivas hasta que se alimenten exclusivamente de lo que le aporten en su esencia las propias oratorias.

Querer desmitificar la escritura me hace invitarte al fuego de esta noche, 驴oramos?