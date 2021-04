–

Los actos tienen m谩s efecto que los contenidos discursivos: tantas maneras hay de se帽alarlo鈥 Que se transmite lo que se hace, m谩s que lo que se dice. Incluso lo que se hace para armar un espacio donde decir lo que sea. Quiz谩 la m谩s famosa sea mcluhaniana, el medio es el mensaje. Se puede decir de todo, lo que sea. Pero el modo de decirlo, la escena de la comunicaci贸n, ejerce de facto -en el acto- un tipo de realidad. D铆gase lo que se diga. El medio, lo que se hace de hecho para transmitir el mensaje, tiene m谩s efectos, produce m谩s realidad, que el presunto mensaje.

Era posible estudiar El Capital del mismo modo que se estudiaba la Biblia, y produciendo subjetividades muy similares. La enunciaci贸n, el modo, el procedimiento, el dispositivo, la escena: esto es lo que subjetiva, lo que produce modo de ser. Porque en el discurso podemos meter de todo, pero es la disposici贸n presente, organizada para discursear, lo que m谩s produce marca. Dicho esto con amor por tant铆simos textos, mensajes, ideas, por supuesto. Inseparables de sus escenas de creaci贸n, circulaci贸n, consumo.

Es elocuente el ejemplo en el que tanto insiti贸 J. Ranciere, basado en la experiencia y planteos de J. Jacotot: El maestro explicador, que no solo muestra algo sino que explica adem谩s cu谩l es su sentido, c贸mo debe entenderse, en qu茅 orden, etc茅tera, lo que ense帽a, sobre todo, es que el alumno no es capaz de aprender por s铆 mismo. C谩llense y pr茅stenme atenci贸n porque yo s茅 lo que necesitan para alcanzar la igualdad conmmigo, en el futuro. Y se los transmito. Pero lo que produzco es obediencia a la autoridad, necesidad de que alguien externo ocupe la posici贸n de saber. En nombre de la igualdad futura, reproduce el abismo actual de la desigualdad.

驴Qu茅 ense帽a ahora una escuela abierta? 驴Qu茅 les va a ense帽ar la escuela modelo Larreta a lxs pibxs? Digo modelo Larreta porque no es 煤nicamente el gobierno municipal -que, por cierto, redujo el presupuesto educativo del 26,1% en 2007 al 17,3% este a帽o. S铆, el 驴abanderado de la educaci贸n? (mamita鈥) redujo abruptamente el presupuesto educativo. Pero muchxs vecinos apoyan el 鈥淣o al cierre de las escuelas鈥. Muchos tienen que ir a laburar, no saben qu茅 hacer con lxs hijxs. Triste modo de vida llevamos, tan pobre en modos de tramitaci贸n comunitaria de las necesidades y las cr铆as. Abrime las escuelas que tengo que laburar! El pato se paga por otro lado. Pero el cinismo est谩 en exigir el servicio de dep贸sito y guarder铆a en nombre de lxs chicxs. (Por otra parte quiz谩 sea un sinceramiento, y la condici贸n de dep贸sito y guarder铆a sea de lo que m谩s le interesa a la poblaci贸n, de las escuelas; ojo: asumir esto podr铆a ser liberador para quienes tienen amor por el trabajo educativo, y abrir v铆as de exploraci贸n m谩s libres sobre los posibles del encuentro escolar.)

Pero vuelvo: cae gente muerta por todos lados, hospitales y cl铆nicas estallados, trabajadorxs de la salud no me puedo ni imaginar, miles y miles de familias sufriendo agon铆as de seres queridxs, y Larreta, o mejor, la sensibilidad aglutinada en #JuntosPorLaMuerte, con el grito en el cielo porque en principio dos semanas cierran espacios donde se encuentran millones de personas por d铆a. Digo 鈥淛untos por la muerte鈥 y pido perd贸n por el bardeo, porque es mucha gente, nuestrxs vecinxs, y hay que poder hablar: pero ser铆a bueno tener dolor por lxs muertxs sin bronca por lxs militantes de la propagaci贸n. Militantes del sacrificio. De que bueno, se mueran lxs que se tienen que morir. 驴no es la racionalidad 煤ltima del capitalismo? Hablemos de matem谩ticas, de naturales, de lengua, de historia. Pero a lxs pibxs les estar铆amos ense帽ando algo no dicho: a sostener el continuo de la m谩quina ante todo, a que la imagen es lo m谩s importante, a insensibilizarse ante el dolor de los dem谩s.

