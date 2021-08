–

En el marco de la semana de la Educaci贸n Sexual Integral (ESI) entrevistamos a Mariana L贸pez, profesora de Literatura y especialista en ESI formada en el Post铆tulo del Instituto Joaqu铆n V. Gonz谩lez, acerca de la importancia de la existencia de esta formaci贸n en las escuelas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, que dispone la Ley 26.150 votada en 2006. 芦Apuesto mucho a que la educaci贸n puede generar cambios, que se puedan generar cambios de opini贸n o generar un pensamiento cr铆tico y de respeto hacia el otre que siente y piensa distinto. Y claramente la ESI es una gran herramienta para esta transformaci贸n禄, se帽al贸 la especialista. Por Alan Ojeda, para ANRed.

Comienza la semana de la Educaci贸n Sexual Integral (ESI) que se desarroll贸 en las escuelas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El objetivo de esta iniciativa es, en un principio, profundizar en la estrategia educativa desarrollada en las escuelas este a帽o, con el objetivo de difundir los conocimientos m谩s recientes sobre diferentes aspectos que forman parte de la educaci贸n integral en el tema, entre ellos, la promoci贸n de la salud sexual, sexual y (no) reproductiva, especialmente con igualdad de trato y oportunidades.

Este derecho adquirido, cuyos pilares institucionales se encuentran en la sanci贸n de la Ley 26.150 de Educaci贸n Sexual Integral del 2006 y en la aprobaci贸n de los lineamientos curriculares b谩sicos en 2008, a煤n no ha sido considerado como un tema espec铆fico en ninguna instituci贸n, pero representa la intervenci贸n de cada docente en el aula.

Pero hablar un poco m谩s acerca de los abordajes que tiene la ESI en las escuelas, entrevistamos a Mariana L贸pez, profesora de Literatura y especialista en ESI formada en el Post铆tulo del Instituto Joaqu铆n V. Gonz谩lez. Trabaj贸 como docente desde 1997 en varias escuelas secundarias de Lomas de Zamora, en los barrios de Villa Albertina y 2 de Abril, al sur del conurbano bonaerense. Y actualmente tambi茅n es subdelegada de Suteba en la secundaria N掳 32, adem谩s de militante de Pol铆tica Obrera en la agrupaci贸n docente Tribuna Docente.

Mariana, 驴c贸mo fue tu recorrido por la ESI?

Al principio comenc茅 como maestra jardinera, pero luego me di cuenta que lo m谩s me gustaba era trabajar con adolescentes, entonces me fui a estudiar Profesorado de Literatura. Ah铆 comienzo mis primeros pasos por las aulas. Luego, por una decisi贸n propia y una situaci贸n personal me permiti贸 seguir form谩ndome, pero siempre digo que mi formaci贸n en ESI no es casual, sino que tiene que ver con las luchas que como militante vengo llevando hace muchos a帽os. Y m谩s fuertemente tambi茅n por las necesidades y el compromiso que tengo con lo social.

驴Nos podr铆as contar cu谩l es tu mirada acerca de la ESI?

Lo primero que se me ocurre con esta pregunta es que la ESI es una necesidad urgente que tenemos como docentes, pero mucho m谩s con les estudiantes, ya que si nosotros no logramos ver, percibir y comprender las diferentes individualidades y partir de 茅stas realidades que observamos no podemos cambiar un poco la realidad que nos rodea, me parece que es imposible que dejemos aprendizaje en el aula con la ESI. Hay que comenzar a pensar que nosotros en el aula tambi茅n aprendemos de elles.

Y esto tambi茅n es, a mi parecer, una cr铆tica al modelo de educaci贸n, ya que tendemos a pensar que el 煤nico que lo sabe todo es el educador y el educando es una caja vac铆a en donde vamos introduciendo cosas, y no es as铆. Esta manera de pensar que tengo es tambi茅n en parte por la formaci贸n que me brind贸 el Joaqu铆n V. Gonz谩lez, en donde estudi茅 mi Post铆tulo en ESI. En este sentido, apuesto mucho a que la educaci贸n puede generar cambios, que se puedan generar cambios de opini贸n o generar, mejor dicho, un pensamiento cr铆tico y de respeto hacia el otre que siente y piensa distinto. Y claramente la ESI es una gran herramienta para esta transformaci贸n.

驴Cu谩l es tu opini贸n acerca de los abordajes de las disidencias sexuales en la ESI?

Bueno, esto lo asocio mucho a las puertas de entradas, las diferentes formas de abordajes que tiene la ESI. Estas son tres, y una de ellas es la reflexi贸n a nosotros mismos. La segunda es la instituci贸n educacional y la 煤ltima es la que debemos traspasar que es a la comunidad y las familias, que si nos ponemos a pensar, es la m谩s compleja, ya que abarca el tejido primario, que es de d贸nde venimos. Mi opini贸n, para hablar de disidencias, es importante, primero hablar de respeto y con respeto acerca de las diferentes maneras que tiene uno de percibirse y de sentir. Tengo la suerte de trabajar con mis estudiantes de manera reflexiva y nunca desde la confrontaci贸n, aunque a veces puede generar alg煤n que otro debate m谩s apasionado, pero por lo general eso es lo menos.

Teniendo en cuenta que la ley tiene en s铆 contenidos m铆nimos curriculares, 驴estos contenidos se cumplen en las escuelas? 驴Qui茅n se encarga de que esto se lleve a cabo?

En cuanto a estas preguntas, no existe una figura que se encargue de que la ESI se d茅 en las escuelas. Queda a conciencia de cada docente en su materia. De hecho, este a帽o volvimos a la presencialidad y en esa vuelta a la 芦nueva normalidad禄, el generar debates y poder tener un contacto m谩s real que el de la virtualidad fue m谩s que importante para les pibes y para mi. Tambi茅n quiero contar que en mi caso en el aula siempre pregunto si alguien sabe qu茅 es la ESI, para qu茅 esta, qu茅 nos brinda y por lo general les chiques responden, que algunos s铆 y otres no saben qu茅 responder. Siempre trato de comenzar esta charla con el mayor de los cuidados, como dije anteriormente, y respetando tambi茅n que es un derecho al cual todos deben acceder. Por ejemplo, una vez me toc贸 un quinto a帽o de secundaria y les pregunt茅 si sab铆an que era la ESI y ninguno supo responderme. Y esto quiere decir que nadie a煤n se hab铆a encargado de pasar por el aula y hablarles sobre Educaci贸n Sexual Integral.

Centr谩ndonos en este contexto actual de pandemia, 驴c贸mo se lleva a cabo la ESI en las escuelas? 驴Qu茅 desaf铆os representan para vos?

En mi caso particular, a煤n as铆 estando en pandemia y el contexto no ayudaba demasiado, en la virtualidad trataba de llevar debates a la clase, y obviamente no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad, pero igual siempre trato de llevar el debate al aula. Uno de los principales desaf铆os fue la falta de conectividad en las escuelas y el abandono de las construcciones edilicias por parte de las autoridades. Muchos chicos se encontraron con esa dificultad a la hora tambi茅n a la hora de poder acceder a una clase. A mi me parece que si no hay oportunidad de sanear los baches b谩sicos en la educaci贸n va a ser muy complejo poder transmitir y hablar de otras cuestiones que tengan que ver con la Educaci贸n Sexual Integral.

Para finalizar, 驴ten茅s alguna reflexi贸n acerca de la actualidad y en participar, si se quiere, del Gobierno mismo? Digo, el Gobierno en su discurso se destaca por denotar la inclusi贸n y la ampliaci贸n de derechos en el campo popular, y en este sentido, la pol铆tica m谩s fuerte si se quisiera fue la del DNI X para las personas no binarias. 驴Esto es as铆, o a煤n cuesta llegar a los barrios populares con la inclusi贸n y la educaci贸n sexual integral?

Tengo una reflexi贸n con esto, y lo 煤ltimo que quisiera decir es que si bien yo trabajo en barrios populares, lo principal tambi茅n debe encontrarse en la familia, en los trabajos genuinos por hacer y crear. Que quiero decir con esto: es que sin inversi贸n verdadera, sin voluntad de generar trabajos estableces que garanticen el total acceso a la educaci贸n, a la salud y se vea una versi贸n verdadera y que todos tengan acceso al derecho b谩sico que les corresponde, digamos sin estas necesidades b谩sicas no es posible ampliar ese pensamiento, y empezar a tener una aceptaci贸n de cualquier tipo de diversidad, de pensar en la sexualidad. Por supuesto que lo estamos trabajando, pero si estuvieran cubiertas esas necesidades b谩sicas fundamentales, ser铆a mucho m谩s fruct铆fero el debate hacia una mejor Educaci贸n Sexual Integral.