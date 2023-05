–

Este espacio colectivo, transfeminista y autogestionado es un lugar f铆sico y es tambi茅n su recorrido y todo lo que ocurre a su alrededor, en las intersecciones de sus m煤ltiples alianzas. En sus m谩s de dos d茅cadas de vida, la Ekka se ha convertido en un referente radicalmente transformador.

鈥淟a Eskalera Karakola es un espacio colectivo, transfeminista y autogestionado de Lavapi茅s (Madrid) que naci贸 en 1996 como kasa okupada por y para mujeres. Desde entonces, ha estado en constante transformaci贸n. En la actualidad alberga diversos proyectos (grupos de consumo, de empleadas de hogar, autodefensa, activismo loco, radio, salsa queer, club de lectura en ingl茅s, entre otros) impulsados por un deseo de compartir espacios y vidas, de pensar en conjunto, de desafiar y reinventar el mundo desde una mirada feminista. Continuamos siendo un cruce de caminos y aspiramos a ser un espacio seguro mediante la revisi贸n de nuestros privilegios y la alegr铆a de pensar juntas en el mundo que queremos construir鈥.

Una revista brasile帽a sobre pr谩cticas autogestionadas nos ha pedido un p谩rrafo breve explicando qu茅 es la Eskalera Karakola. Hicimos un buen trabajo de s铆ntesis. Pero a esta descripci贸n le falta algo fundamental para entender este espacio: las personas que lo habitamos y la percepci贸n particular de lo que ha supuesto para cada una de nosotras. As铆 que voy a tratar de transmitirlo entremezclando recuerdos y conceptos propios con los de cinco compa帽eras a quienes ped铆 que compartiesen conmigo, con vosotras, qu茅 supone este espacio en sus vidas.

La Ekka (como la llamamos de forma abreviada) es, en esencia, una obra coral y en constante transformaci贸n. Hay muchas Ekkas, pero todas est谩n en Lavapi茅s. Es un espacio f铆sico (dos locales separados por unos cuantos metros de acera en los bajos de un edificio de protecci贸n oficial) y es su recorrido (pensamiento, acciones, cambios, conflictos, idas y venidas). Pero tambi茅n es todo lo que ocurre a su alrededor, en las intersecciones de sus m煤ltiples alianzas. Se gestiona a trav茅s de una asamblea mensual de diversos colectivos, aunque tambi茅n acuden personas de forma independiente (porque son la Ekka) y hay personas que no vienen nunca a las asambleas que tambi茅n, por supuesto, lo son. Por ejemplo, las trabajadoras dom茅sticas que solo libran los domingos, o los cisvarones que desde hace algunos a帽os participan en ciertas actividades, pero no en la asamblea ni lista de correo, espacios de toma de decisiones que se mantienen reservados para mujeres, bolleras y personas trans.

Cuando se habla de la Karakola, una de las primeras palabras que surge es siempre, inevitablemente, la de referente. Referente del feminismo aut贸nomo, autogestionado, al margen de los partidos. Referente, tambi茅n, del movimiento okupa y de la historia de los centros sociales. All谩 por 1996 un grupo de feministas y lesbianas okuparon una antigua tahona en el barrio de Lavapi茅s, uno de los epicentros del movimiento asociativo madrile帽o. Con una particularidad: la gesti贸n y el acceso a ese nuevo CSO (centro social okupado) era exclusivamente para mujeres. Algo que 鈥攁l menos que sepamos鈥 no hab铆a ocurrido hasta entonces en el Estado espa帽ol.

Yo, entonces, ten铆a 15 a帽os y no viv铆a en Madrid. As铆 que nunca he temido que las vigas enmohecidas del obrador de pan abandonado se desplomasen sobre nuestras cabezas, ni he visitado ese m铆tico altillo oscuro, al que se acced铆a por esa a煤n m谩s m铆tica escalera de caracol. Pero s铆 he ascendido por cinco de los estrechos escalones que la compon铆an y que, a caballo entre la genealog铆a y la nostalgia, mantenemos en el local actual transformados en el acceso a una sencilla plataforma para la DJ.

Durante esos primeros a帽os, la Eskalera Karakola se convirti贸 en un espacio de creaci贸n de pensamiento y acci贸n al que no nos gusta definir como puntero o vanguardista (aunque, tras referente, sean las siguientes palabras que acuden a la boca cuando hablamos de esta primera etapa de la Ekka) sino como radicalmente transformador, que se cuestionaba todos y cada uno de los aspectos de la realidad desde un feminismo aut贸nomo y encarnado.

Permanecer, en un mundo tan voluble, donde muchos proyectos autogestionados son flores de una noche, durante casi un cuarto de siglo es, en s铆 mismo, una profunda muestra de radicalidad. 锘緾lic para tuitear

El futuro es ahora

Pero la radicalidad de la Ekka va mucho m谩s all谩. En 2005 se convirti贸 en el primer centro social de Madrid 鈥攄e nuevo, que sepamos鈥 en negociar y obtener, como salida al desalojo del local okupado, la cesi贸n de un espacio propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda a cambio de pagar una mensualidad, por debajo del precio de mercado, pero no tan simb贸lica. Por encima de las formas puras, se prim贸 la necesidad de mantener el espacio vivo, abierto, activo. Desde entonces, pagamos el alquiler y los suministros, pero eso no nos quita ni una pizca de radicalidad o fantas铆a. Permanecer, en un mundo tan voluble, donde muchos proyectos autogestionados son flores de una noche, durante casi un cuarto de siglo es, en s铆 mismo, una profunda muestra de radicalidad.

Y la clave 鈥攓uiz谩, es solo una hip贸tesis鈥 se encuentre en el acuerpamiento. Un concepto generado desde los feminismos del Abya Yala, emparentado con aquello de que lo personal es pol铆tico y que en la Karakola practicamos desde antes de saber nombrarlo. Sin negar los conflictos, las dificultades y el cansancio 鈥攓ue los hay鈥 en la Ekka se da un gusto generalizado por encontrarse, por hacer cosas juntas, ya sea un domingo de limpieza general o una jornada de debate para revisarnos los privilegios. No existe la falsa distinci贸n 鈥攁 qu茅 tiran铆a de falta de estructuras nos puede llevar esa pretensi贸n鈥 entre activismo pol铆tico y relaciones personales.

Aunque, en este terreno, tambi茅n ha habido transformaciones: de esa primera asamblea formada por un grupo de personas unidas por densos lazos de relaci贸n, dentro y fuera del espacio de la Karakola, hemos pasado a una asamblea de gesti贸n a la que acude una representante de cada colectivo. De proyectos con una gran proyecci贸n p煤blica, (como Precarias a la deriva) o actividades que atra铆an a mucha gente nueva (como las ca帽as de los viernes o el brunch, devenido en puchero, de los domingos) hemos pasados a colectivos m谩s atomizados, cuyas principales acciones son internas. No obstante, la sensaci贸n de afinidad dentro de la diversidad y, lo que es m谩s importante, de confianza absoluta, se mantiene.

Las personas con las que comparto ahora (desde hace ya unos diez a帽os) el espacio somos algo as铆 como una tercera ola de habitantes de la Karakola. O segunda. O cuarta. No est谩 muy claro. Pero todas nos acercamos cuando su fama ya preced铆a al proyecto. En algunos casos, traspasando fronteras. Y, un谩nimemente, la sensaci贸n asociada a esos primeros contactos es la de haber encontrado un espacio feminista accesible, abierto, seguro. Un punto de partida. Un lugar c贸modo. Durante muchos a帽os, si quer铆as hacer activismo feminista aterrizado, inclusivo e intereseccional, esta era tu 煤nica casa.

De kasa de mujeres a espacio transfeminista

Porque, aunque no nos guste la idea de vanguardia, es innegable que la Ekka se adelant贸 a muchos debates. O, m谩s bien, asumi贸 como propio, en la teor铆a y en la pr谩ctica, un feminismo al que apellidamos primero queer y luego interseccional. Un feminismo inclusivo que convirtieron a la Ekka en un espacio de socializaci贸n seguro, para todo el mundo, independientemente de su identidad u orientaci贸n sexual, expresi贸n de g茅nero, color de piel, situaci贸n administrativa o capacidades motoras.

Para algunas, supuso casi un shock descubrir que, fuera de la Ekka y sus alrededores, hab铆a espacios que se denominaban feministas, pero solo aceptaban algunas formas muy determinadas de ser mujer, mientras que exclu铆an a otras, para poder refugiarse dentro del paraguas del sujeto de la reivindicaci贸n feminista. Para no dejar lugar a dudas, y mientras a nuestro alrededor arreciaba un debate que cre铆amos cerrado, en 2016 pintamos sobre el cierre rojo de la ventana un precioso mural que nos define como casa p煤blica transfeminista.

Por supuesto tambi茅n hay problemas y, de cuando en cuando, estalla alg煤n conflicto. Conflictos que nunca evitamos y de los que siempre intentamos aprender. Es inevitable en cualquier grupo o proyecto humano. Sobre todo, en uno que se cuestiona todo, que se repiensa, que revisa sus privilegios y persigue horizontes ut贸picos. A veces, el proceso de toma de decisiones se alarga en el tiempo hasta l铆mites insospechados. A veces, esa decisi贸n que tanto cost贸 cerrar, se vuelve a abrir unos meses despu茅s, sin que nadie sepa muy bien por qu茅. A veces, no est谩 muy claro ni siquiera cu谩l es la decisi贸n. En la Eskalera Karakola, dec铆amos, no creemos en la dicotom铆a cartesiana y amasamos los conceptos sin prisa, hasta hacerlos digeribles, los cocemos en el horno com煤n, los deglutimos lentamente y los introducimos en nuestros cuerpos materiales, concretos y diversos.

En proceso de construcci贸n

Las obras han acompa帽ado este espacio desde sus inicios. En su sentido m谩s literal y tangible, la Eskalera Karakola ha sido un taller de aprendizaje del oficio de alba帽iler铆a (y fontaner铆a, cerrajer铆a, electricidad鈥) sin parang贸n. Para hacerla habitable, la tahona okupada requer铆a de mantenimiento constante. Pero es que la cesi贸n de un espacio por parte de la autoridad municipal tampoco signific贸 un aburguesamiento en este sentido. Los dos locales en los bajos de un edificio de protecci贸n oficial, a escasos metros del emplazamiento original, fueron entregados 鈥渄e obra鈥, en bruto. Hormig贸n desnudo por los seis costados, sin suelos ni instalaciones de ning煤n tipo.

Convertirlos en los locales tan acogedores, accesibles, c贸modos y adaptados a nuestras m煤ltiples necesidades que yo ya conoc铆 debi贸 de ser un proceso de lo m谩s empoderante, pero tambi茅n agotador. De hecho, cuando unos diez a帽os despu茅s toc贸 hacer obras de nuevo, y tras debatirlo largamente en asamblea, decidimos que, en esta ocasi贸n, pagar铆amos a otras personas para realizarlas. La motivaci贸n, las circunstancias, las energ铆as eran otras. Pero el proceso fue igualmente estimulante.

Y es que para poder continuar con las actividades p煤blicas, necesit谩bamos insonorizar uno de los locales. El edificio, construido con poco dinero y menos cari帽o, transmit铆a la m谩s m铆nima vibraci贸n y sonido (voces de una asamblea, saltos de un ensayo de teatro, m煤sica de un aperitivo) desde nuestro local, a pie de calle, hasta el piso situado justo encima. Lo 煤ltimo que quer铆amos era molestar a las vecinas. Pero tampoco est谩bamos dispuestas a callarnos. En 2016 pusimos en marcha una campa帽a de microfinanciaci贸n para insonorizar el espacio y poder continuar con la actividad. 373 personas aportaron dinero para hacerlo posible.

Y es que la Ekka ha sido un lugar especial para mucha gente. Personas que, quiz谩, ya no viven en Madrid, o no participan en movimientos asamblearios, o solo fueron alguna vez por all铆, o ni siquiera han sido muy asiduas, pero han le铆do, escuchado, visto鈥 los frutos ah铆 cultivados. Descubrimos que cont谩bamos con una red de apoyo a煤n mayor de la que pens谩bamos y con la que 鈥攅n los 煤ltimos a帽os鈥 estamos tratando de mantener una relaci贸n m谩s estrecha a trav茅s de un bolet铆n trimestral y de un canal de Telegram. Una red que, a pesar de la virtualidad, sentimos muy cercana.

Durante el confinamiento debido al coronavirus, las actividades se suspendieron, tanto las habituales de los colectivos residentes en el espacio como aquellas espor谩dicos que, a veces, se convert铆an en permanentes. El proceso de moler conceptos, mezclar ingredientes, probar nuevas proporciones y meter las manos en la masa se suspendi贸 temporalmente. Pero el local se us贸 para el almacenamiento y reparto de alimentos organizado por asociaciones del barrio. No hay duda de que la Ekka estar谩, siempre, en constante transformaci贸n.

*Nota de la autora. Gracias a Steph, Valentina, Ruth, Dani y Lolli por compartir generosamente sus recuerdos y sentimientos en torno a la Ekka para este art铆culo y, sobre todo, por construirla.

Este texto ha sido publicado en el anuario n煤mero 8 de #PikaraEnPapel, de diciembre de 2020. Puedes conseguirlo en nuestra tienda online

