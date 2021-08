–

De parte de Avispa Midia August 20, 2021 91 puntos de vista

En portada: Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos

En las tierras de la pen铆nsula de Yucat谩n, donde se encuentra la mayor reserva de agua subterr谩nea del pa铆s, comunidades ind铆genas mayas libran m煤ltiples batallas contra la instalaci贸n, operaci贸n y expansi贸n de mega granjas de cerdos, las cuales proliferan con anuencia de las autoridades pese a las afectaciones al ambiente y la salud de los pobladores de la regi贸n.

Es el caso de las comunidades de Hom煤n, Celest煤n y Chapab, por mencionar solo algunas, las cuales, mediante distintas estrategias, tanto legales como de movilizaci贸n social, han recogido el reclamo de la poblaci贸n local que exige un alto a la expansi贸n de la industria porc铆cola en el sureste mexicano.

Te puede interesar 鈫 Dos comunidades dicen NO a la industria porcina en Yucat谩n

En este contexto, la comunidad de Sitilpech, ubicada en el municipio de Izamal, se ha unido al esfuerzo de l@s habitantes locales para demandar el cierre de operaciones de mega granjas instaladas sin la aprobaci贸n de las poblaciones locales.

鈥淵ucat谩n ha sido invadido por esas granjas, ya se volvi贸 un problema ambiental grand铆simo鈥, asevera Ricardo, integrante del colectivo La Esperanza de Sitilpech, quien en entrevista con este reportaje asevera que es debido a las graves afectaciones al medioambiente y a la salud de l@s habitantes lo que les motiv贸 a unirse al reclamo de otros pueblos de la regi贸n para poner un alto a dicha industria.

Seg煤n datos del informe La carne que est谩 consumiendo al Planeta, 驴Qu茅 hay detr谩s de la industria porc铆cola en la Pen铆nsula de Yucat谩n?, en los tres estados que componen la regi贸n operan un aproximado de 257 granjas porc铆colas. De ellas, 222 se encuentran en Yucat谩n y solo 22 cuentan con un Manifiesto de Impacto Ambiental.

Ubicacion de las granjas porc铆colas en la pen铆nsula de yucat谩n. Elaborado por Greenpeace

鈥淢e siento indignada porque no respetaron los derechos de cada persona que vive ac谩 en el pueblo. Est谩n contaminando el agua, cosa que est谩 muy mal porque el agua es lo esencial que debemos tener鈥, refiere Berenice, tambi茅n integrante de La Esperanza de Sitilpech.

Dicha organizaci贸n, con el acompa帽amiento del colectivo Kanan Derechos Humanos, present贸 una demanda de amparo para revocar los permisos de operaci贸n de la mega granja Kancabch茅n II, propiedad de la empresa Kek茅n, la cual est谩 ubicada a menos de un kil贸metro de la comunidad de Sitilpech.

De acuerdo al colectivo Kanan, dicha mega granja cr铆a m谩s de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliaci贸n de sus instalaciones, con lo cual tambi茅n se prev茅 un incremento en la contaminaci贸n y abuso del agua por parte de dicha industria.

Para poner en perspectiva, el consumo de agua por dicha industria requiere enormes cantidades. Seg煤n datos de Aquae Fundaci贸n, para producir 1 kilogramo de carne de cerdo se utilizan cerca de 6 mil litros de agua. 鈥淟os cerdos se ba帽an con agua limpia. Mas de 5,000 litros para ba帽ar los cerdos (鈥) y nosotros a veces ac谩 no hay suficiente agua potable鈥, comenta Berenice, indignada por la situaci贸n de escasez de agua para l@s pobladores mientras se despilfarra en la industria porc铆cola.

鈥淩esulta urgente recalcar que actualmente la granja est谩 realizando una ampliaci贸n a sus instalaciones, buscando aumentar su capacidad de producci贸n, lo cual hace sin contar con permisos ni una consulta a la comunidad que se ver铆a afectada. Dicha ampliaci贸n aumenta los actuales factores que ya deterioran el medio ambiente, agua, tierra, territorio y autodeterminaci贸n de la comunidad maya de Sitilpech鈥, denunci贸 el colectivo de derechos humanos mediante comunicado difundido en julio pasado.

Contaminaci贸n

En entrevista con integrantes de La Esperanza de Sitilpech, son reiteradas las acusaciones de contaminaci贸n producto de la operaci贸n de la industria porc铆cola. Incluso mencionan que a finales de abril pasado realizaron pruebas de laboratorio en pozos de agua ubicados cerca de cenotes, en donde se encontraron niveles elevados de coliformes fecales en el agua.

鈥淟as pruebas se hicieron en zonas aleda帽as a la granja. Las coliformes fecales son un tipo de bacterias que causan infecciones gastrointestinales (鈥)hay una norma mexicana que regula la cantidad de coliformes y minerales que se pueden encontrar en el agua. Y pues superaban la cantidad que establece la norma oficial mexicana鈥, refiere Janet Medina, abogada del colectivo Kanan.

Imagen de mega granja porc铆cola en Yucat谩n. Foto de Por Esto!

Acorde a la investigaci贸n El manejo del agua a trav茅s del tiempo en la pen铆nsula de Yucat谩n, con datos del Registro P煤blico de Derechos de Agua de la Comisi贸n Nacional del Agua (Conagua), a finales de 2013, en los estados de la pen铆nsula de Yucat谩n se generaban 374 descargas pecuarias con un total de 9 millones de metros c煤bicos anuales, de los cuales 77% correspond铆a a Yucat谩n, 17% a Campeche y 6% a Quintana Roo. En Yucat谩n, seg煤n los reportes obtenidos por el Consejo Nacional de Poblaci贸n desde 2010, la zona porc铆cola presentaba una contaminaci贸n por desechos pecuarios seis veces mayor que la originada por la poblaci贸n humana asentada en ese lugar.

鈥淣osotros en realidad nos ha afectado bastante, sobre todo la parte ganadera, la parte apicultura, hay gente que est谩 pegado al terreno de esta gente, de esa granja, que pr谩cticamente que todo lo que sueltan, el agua podrida lo va contaminando el agua para los ganados, para las abejas鈥, denuncia C茅sar, otro de los pobladores organizados.

Te puede interesar 鈫 El agronegocio, industria depredadora en la Pen铆nsula de Yucat谩n

L@s habitantes de Sitilpech refieren que es una practica com煤n el extraer agua del subsuelo para cubrir todas sus necesidades. 鈥淪i la granja est谩 tirando todo el excremento, la orina y el agua al subsuelo, en cuestiones de d铆a ya est谩 en el manto fre谩tico que es puro cenotes (鈥) Todo Yucat谩n se conecta con puros cenotes del subsuelo y si no defendemos el agua, nosotros adultos, a los ni帽os, 驴qu茅 explicaci贸n les daremos del futuro de ellos?鈥, reclama 脫scar.

La preocupaci贸n de l@s habitantes de Sitilpech tambi茅n se debe a la falta de acceso a servicios de salud, pues denuncian que solo existe una instalaci贸n, la cual no cuenta ni con medicamentos ni m茅dicos. 鈥淗ay un incremento de moscos, porque el agua se almacena en el subsuelo y en la tierra y se est谩n criando los moscos, es un criadero de moscos. 脷ltimamente han padecido enfermedades algunos ni帽os, de lo que transmite el mosco: la chikungunya, el dengue. Cuando nos da aqu铆 un dengue, tenemos que pagar de nuestra bolsa los medicamentos y el doctor. Y esta empresa, tranquila, haciendo dinero a costillas del pueblo, da帽ando al pueblo. Pues no, esa es la indignaci贸n del pueblo, est谩 molesto por eso鈥, reclama Roberto.

Demandas y corrupci贸n

La demanda principal de La Esperanza de Sitilpech es por el reconocimiento y respeto de su libre determinaci贸n. Como lo explica 脫scar, 鈥渆l pueblo quiere que definitivamente cierren y adi贸s. Para que nos dejen vivir en paz. Porque nosotros tenemos derechos a un suelo limpio, al aire limpio en nuestra comunidad, al agua. Son nuestros derechos como pueblo ind铆gena y fueron pisoteados, fueron no consultados, una falta de respeto鈥.

Habitantes de Sitilpech difunden informaci贸n sobre la demanda de amparo contra la mega granja porc铆cola. Foto de Por Esto!

En ese contexto, el pasado 6 de julio, el Juzgado Primero de Distrito con sede en M茅rida, Yucat谩n, admiti贸 la demanda de amparo presentada por l@s habitantes de Sitilpech. Dicha demanda est谩 dirigida contra de la Secretar铆a de Desarrollo Sustentable (SDS), el Organismo de Cuenca de la Pen铆nsula de Yucat谩n y el Ayuntamiento de Izamal por el incumplimiento de sus obligaciones de fiscalizar, inspeccionar, vigilar y sancionar a la granja porc铆cola denominada Kancabchen II.

鈥淛贸venes, personas adultas mayores y 60 ni帽os y ni帽as firmaron la demanda, todas con la preocupaci贸n por c贸mo se afecta la comunidad y por el futuro que nos depara si sigue operando y m谩s a煤n si se incrementa en el doble o triple el n煤mero de cerdos criados鈥, contextualiza un comunicado del colectivo Kanan difundido el pasado 10 de agosto.

De acuerdo a la abogada Medina, 鈥渆sta granja se instaur贸 dentro del territorio de una comunidad principalmente maya hablante y pues se activa en ese instante la obligaci贸n de que sean consultadas, que se les pregunte, se les informe a las personas qu茅 actividad se va a realizar. Esto no se realizo as铆. Es una omisi贸n grave porque se incumple con la Constituci贸n y con un tratado internacional, firmado y ratificado por M茅xico鈥, menciona en referencia al Convenio 169 de la OIT.

Pese a la puesta en marcha de la estrategia legal, el colectivo Kanan se帽ala que los esfuerzos de la poblaci贸n local se ven amenazados por las autoridades judiciales. 鈥淎l ver la movilizaci贸n legal del pueblo maya de Sitilpech, la granja porc铆cola Kancabch茅n Il ha presentado una queja para bloquear la admisi贸n de nuestra demanda, cargada de argumentos evasivos, confusos y tergiversados que lo 煤nico que buscan es que no se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, que no se conceda protecci贸n legal al derecho al medio ambiente y que no se sancione el actuar irregular de la empresa porc铆cola por contaminar y sobre todo por no haber consultado al pueblo鈥, enfatiza mediante comunicado difundido en agosto.

Acorde al colectivo Kanan, el recurso de queja interpuesto por la mega granja porc铆cola es parte de una estrategia com煤nmente utilizada por dicha industria contra la defensa de los derechos de comunidades ind铆genas. Y para ejemplificarlo enuncian el caso del pueblo maya de Chapab.

En dicha localidad maya tambi茅n se present贸 una demanda de amparo promovida por sus habitantes a trav茅s del colectivo Kanan Luum Chapab. Pese a que, derivado de la demanda se hab铆a concedido la suspensi贸n definitiva de la granja por las irregularidades identificadas, la granja tambi茅n promovi贸 una queja contra el recurso legal que detuvo su clausura.

鈥淒icha queja fue analizada por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, teniendo como magistrado ponente a Jorge Enrique Eden Wynter Garc铆a, resolviendo de manera absurda y contraria a los derechos de los pueblos ind铆genas, olvidando los criterios m谩s recientes y protectores de los derechos humanos y sin importar que el medio ambiente de ni帽os y ni帽as sea lo que est谩 en riesgo, situaci贸n que hace sospechar que pueda tener intereses ocultos鈥, denuncia el colectivo Kanan.

Para la abogada Medina, la granja est谩 intentando hacer parecer que no tiene la obligaci贸n de consultar a la poblaci贸n ind铆gena. 鈥淧ero lo cierto es que ya hay pronunciamientos en ese sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n, donde establecen esta obligatoriedad de consultar a los pueblos ind铆genas. Entonces, no es opcional, sino obligatorio y si no hay una consulta no queda mas que declarar la inconstitucionalidad de los permisos que otorgaron las diversas autoridades a esta granja鈥.

鈥淪eguiremos pendiente de lo que resolver谩 el (Tribunal) colegiado torno al recurso de queja porque nos preocupa mucho que termine resolviendo como hizo en Chapab, olvidando los criterios mas recientes sobre protecci贸n al medio ambiente y derechos de los pueblos ind铆genas. No encontramos sentido en lo que hizo el colegial y nos preocupa que se pueda repetir lo mismo鈥, enfatiza la abogada.

Por su parte, en Sitilpech, l@s habitantes reconocen que la empresa ha querido acercarse a dialogar. 鈥淧ero nosotros como pueblo no queremos nada de di谩logo, lo que queremos es que se vayan. Estamos tocando intereses de empresas grand铆simas, pero nosotros no vamos a echarnos para atr谩s, hasta conseguir el objetivo de que se vayan vamos a dejar de luchar. No importa cu谩nto dinero tengan鈥, reclaman l@s integrantes de La Esperanza de Sitilpech.

Mantener la lucha

Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos

La organizaci贸n en Sitilpech tambi茅n ha realizado paros, marchas, protestas y bloqueos en su af谩n de llamar la atenci贸n de la poblaci贸n de los alrededores para unirse al reclamo de clausurar la mega granja, pues reconocen la corrupci贸n de las autoridades y su desinter茅s en actuar conforme a la ley.

Te puede interesar 鈫 En Yucat谩n, victoria legal para la resistencia contra mega-granjas porc铆colas

鈥淎 la empresa grande de Kek茅n. Tengo una pregunta muy importante, 驴Por qu茅 no pusieron sus granjas, o sus empresas o sus negocios, donde ellos viven? 驴Por qu茅 tuvieron que venir invadir nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra agua, aire, por qu茅 tuvieron que venir ac谩? Invadir, contaminar, pasar por encima de los derechos de las personas鈥, reclama Berenice.

Y un谩nimemente, el reclamo de l@s integrantes del colectivo es que la granja no siga funcionando: 鈥淨ue se vayan, es lo 煤nico que queremos, es lo que la gente quiere鈥.

Con informaci贸n de Vanessa Garc铆a Navarro

*Los nombres de l@s entrevistad@s fueron cambiados por motivos de seguridad