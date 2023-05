–

En contra de lo que anticipaban todas las encuestas, Recep Tayyip Erdogan super贸 en las elecciones presidenciales de este domingo a Kemal Kili莽daroglu, que estaba apoyado por una decena de partidos contrarios a la pol铆tica autoritaria del actual presidente de Turqu铆a. La oposici贸n ha denunciado cientos de irregularidades tanto en el proceso de votaci贸n como en la custodia de las urnas y el recuento de los votos, denuncias que no ir谩n a ninguna parte debido al f茅rreo control por parte de las estructuras gubernamentales encargadas de poner en marcha y organizar los distintos mecanismos electorales.

Pese a todo ello, Erdogan no ha logrado que la mayor铆a del pa铆s respalde su permanencia en el poder, por lo que se ve obligado a una nueva confrontaci贸n con Kili莽daroglu en la segunda ronda del 28 de mayo, poniendo as铆 sobre la mesa dos formas totalmente diferentes de entender el sistema pol铆tico con el que debe funcionar Turqu铆a: por parte de Erdogan, un presidencialismo autoritario tendente a profundizar la islamizaci贸n de la sociedad, y, por el otro, un retorno al parlamentarismo, los valores democr谩ticos y laicos. Solo un cinco por ciento de los votos, que han ido a otros dos candidatos a las presidenciales, inclinar谩n dentro de dos semanas la balanza hacia un lado u otro.

Es cierto que los partidos que apoyaban a Erdogan han logrado la mayor铆a absoluta en la Asamblea Nacional (Parlamento), pero tambi茅n que el resultado de las presidenciales indica que muchos sectores de la poblaci贸n, incluso algunos que hasta ahora le daban un respaldo incondicional, lo ven como un peligro para continuar dirigiendo el pa铆s.

Pero la figura de Kemal Kili莽daroglu, la alternativa a Erdogan, tiene una significaci贸n pol铆tica de mayor calado para esta Rep煤blica fundada por Mustaf谩 Kemal Ataturk, 鈥渆l Padre de los turcos鈥, precisamente hace un siglo, en 1923, liderando el hist贸rico Partido Republicano del Pueblo (CHP), partido que, desde hace una d茅cada, dirige este economista opuesto a Erdogan y a su proyecto de total islamizaci贸n de Turqu铆a.

Diversidad

Por eso, su candidatura ha terminado por convertirse en la 煤nica esperanza real en estos momentos para construir una nueva Turqu铆a, con mayor respeto para la pluralidad religiosa, 茅tnica y social, de lo que en tiempos m谩s gloriosos constituy贸 ese Imperio Otomano tan a帽orado por los seguidores del 鈥渘uevo Sult谩n鈥. El propio Kili莽daroglu personifica esa diversidad que los erdoganistas y sus aliados de extrema derecha quieren homogeneizar a toda costa. Kili莽daroglu no es musulm谩n sun铆, como la mayor铆a de los turcos, sino que pertenece a una familia alev铆 asentada en Dersim 鈥揺n kurdo 鈥淧uerta de Plata鈥-, la regi贸n m谩s occidental del Kurdist谩n turco, enclavada en el centro de la Anatolia.

Los alev铆es, aunque te贸ricamente son musulmanes, en la pr谩ctica no siguen los preceptos del islam tradicional 鈥搉o rezan cinco veces al d铆a, no guardan ayuno en el Ramad谩n, beben alcohol, las mujeres no llevan velo鈥-; ni siquiera tienen mezquitas sino una especie de centros culturales y, por lo general, votan a partidos de izquierda o a las alianzas pro-kurdas.

Por estas razones, son criticados, y as铆 lo ha sufrido el propio Kili莽daroglu durante la campa帽a electoral, por los islamistas radicales, que acusan a los alev铆es de ser ateos e insultan a sus mujeres consider谩ndolas 鈥減utas鈥 por vestir a la europea. Y los alev铆es no son una minor铆a o comunidad insignificante; algunos c谩lculos consideran que pueden llegar a los diez millones de habitantes, distribuidos principalmente por las provincias centrales de Turqu铆a o en las grandes metr贸polis, sobre todo en Estambul, donde ocupan barrios enteros, como el populoso Gazi Osman Pach谩. El propio Kili莽daroglu ha tenido que defenderse al ser acusado de identificarse con los alev铆es: 鈥溌緿esde cu谩ndo es un delito ser alev铆 en este pa铆s?鈥, ha contestado a sus detractores.

Nueva primavera

Adem谩s, Kili莽daroglu lleva varios a帽os intentando 鈥渞evolucionar鈥 internamente el CHP, un partido de orientaci贸n laica y socialdem贸crata, hist贸ricamente, desde los tiempos de Atat眉rk, con una clara aspiraci贸n hegemonista y muy vinculado al 鈥渁parato del Estado鈥, especialmente al Ej茅rcito, esforz谩ndose en abrir el partido a alianzas con otros grupos de izquierda, liberales e incluso islamistas moderados. Destacan, en este sentido y de forma muy especial, el Partido Futuro y el Partido Democracia y Progreso, liderados, respectivamente, por Ahmet Davutoglu, ministro de Exteriores y primer ministro con Erdogan, y por Ali Babacan, ministro de Asuntos Externos y de Econom铆a igualmente con el actual presidente. Ambos eran piezas importantes del gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que abandonaron al no estar de acuerdo con la deriva autoritaria de su jefe.

De hecho, en este proceso de apertura pol铆tica, ha pedido perd贸n a aquellas minor铆as que se han sentido perseguidas o maltratadas por los distintos gobiernos del CHP en su versi贸n m谩s hist贸rica y tradicional: kurdos, intelectuales liberales, movimientos feministas y homosexuales鈥 Por eso, desde las filas erdoganistas no han dejado de acusarle de querer dividir el pa铆s, de poner en peligro a la familia tradicional apoyando el movimiento LGTBI, incluso de 鈥渟er alev铆鈥 y hasta de contar con el apoyo del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n), la guerrilla que lucha desde 1984 por los derechos del pueblo kurdo 鈥搖nos 20 millones en Turqu铆a- y que, bajo otros gobiernos del CHP, como los de Bulent Ecevit, sufrieron campa帽as de dura represi贸n policial y militar.

Por todo ello, el proyecto de Kili莽daroglu, como 茅l mismo dice, va mucho m谩s all谩 de echar a Erdogan de su Palacio Imperial; se trata de un proyecto tendente a acabar con la extrema polarizaci贸n a que la tiran铆a de Erdogan ha llevado al pa铆s, de volver por la senda de la convivencia y la reconciliaci贸n entre las diversas 鈥淭urqu铆as鈥 que coexisten a duras penas, de tratar el problema kurdo desde un punto de vista pol铆tico, cultural y no solamente represivo, de retornar a la pr谩ctica de los valores democr谩ticos, de volver de nuevo la mirada hacia Europa en vez de tender la mano a Ir谩n, Rusia y China, de avanzar en el desarrollo con una econom铆a competitiva y no inflacionista, y de centrar el poder pol铆tico m谩s en el Parlamento que en el Palacio presidencial.

En definitiva, de que la juventud se sienta esperanzada por vivir en Turqu铆a en vez de so帽ar con abandonarlo a la primera de cambio, y de que, como dec铆a uno de sus principales lemas durante la campa帽a, este pa铆s, que cumple este a帽o un siglo de existencia, vuelva a vivir una nueva primavera.

FUENTE: Manuel Martorell / P煤blico

