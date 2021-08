–

AL EXCMO. SR. DEFENSOR DEL PUEBLO

XXXXX XXXXX, mayor de edad, con DNI XXXXXX, vecina de Pontevedra, con domicilio en XXXX, Bueu 36930 . Tel茅fono de contacto XXXXXXXX y correo electr贸nico XXXXXXX@gmail.com, comparece y como mejor proceda,

DIGO: Que a medio del presente escrito viene a formular Denuncia ante la falta de resoluci贸n del Ministerio de Asuntos Exteriores de Espa帽a en relaci贸n con la repatriaci贸n de Pablo Costas Villar por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores Espa帽ol en relaci贸n con los siguientes

HECHOS:

Primero.- Mi esposo Pablo Costas Villar capit谩n del barco pesquero 鈥淐obija鈥 est谩 retenido junto con los dem谩s tripulantes arbitrariamente desde hace once meses por las autoridades de Yemen en el puerto de Al Mukalla.

Segundo.- En el mes de mayo de 2.021 ante la situaci贸n de desprotecci贸n que estaba padeciendo ha solicitado la repatriaci贸n, sin que la misma se haya efectivizado a pesar del tiempo que ha transcurrido desde entonces. La raz贸n de dirigirnos a VS., no es otra que la de denunciar la pasividad del Ministerio y de las autoridades diplom谩ticas y consulares espa帽olas en teor铆a encargadas de la gesti贸n de la repatriaci贸n de mi marido.

Dichas autoridades consulares 鈥揷oncretamente los Consulados de Espa帽a en Riad y Mascate- tienen pleno conocimiento de la situaci贸n que est谩 padeciendo Pablo Costas y su solicitud de repatriaci贸n desde hace ya tres meses, siendo el resultado hasta ahora totalmente infructuoso. Por el contrario hace dos meses fue repatriado el tambi茅n tripulante del 鈥淐obija鈥 y ciudadano ruso Andrei Illin, en tres d铆as el Consulado de la Federaci贸n Rusa tramit贸 la burocracia y prepar贸 la log铆stica de rescate a un buque tanquero ruso. 驴Por qu茅 no es posible que lo hagan las autoridades espa帽olas?.

Se acompa帽a como doc n潞 1, solicitud de repatriaci贸n.

Tercero.- Mi marido desde hace casi diez meses ha sido abandonado a su suerte por la empresa propietaria del buque donde desempe帽aba su trabajo como capit谩n. Se le ha obligado por todo este tiempo a 茅l como a toda su tripulaci贸n a permanecer en el barco sin percibir salario alguno y expuestos a una situaci贸n insostenible a nivel alimentario, de habitabilidad, salubridad y seguridad para las personas.

Todo esto lo saben los Consulados de Espa帽a de Riad y Mascate y es plenamente conocedor el Ministerio de Asuntos Exteriores ya no s贸lo por los numerosos correos enviados por Pablo a aqu茅llos, sino por la carta que he remitido al Excmo Sr. Ministro de Asuntos Exteriores ante la tremenda situaci贸n que la familia est谩 padeciendo y falta de respuesta y soluci贸n a la petici贸n de repatriaci贸n de Pablo.

Tanto el personal de los consulados que se han dirigido a mi marido, como la respuesta que he recibido del Ministerio, se limitan a indicarnos que est谩n haciendo todo lo posible para resolver el tema; pero esto se lo llevan diciendo a Pablo desde hace casi tres meses.

Se acompa帽a como doc n潞 2, carta remitida por m铆 al Excmo Ministro de Asuntos Exteriores.

Se acompa帽a como doc n潞 3, respuesta recibida del Ministerio.

Se acompa帽a como doc n潞 4, comunicaci贸n enviada al Ministerio en respuesta a la recibida.

Cuarto.- Yemen, donde se encuentra retenido arbitrariamente mi marido, es un pa铆s en guerra desde hace a帽os, donde la seguridad jur铆dica no existe, una realidad social y pol铆tica donde manda la corrupci贸n a todos los niveles. Un pa铆s donde Espa帽a no tiene ni Embajada, ni Consulado, desde hace algunos a帽os. Un pa铆s donde para Pablo comunicarse y disponer de informaci贸n es verdaderamente dif铆cil por el factor idiom谩tico. Prueba de ello es que ha estado sometido a un procedimiento judicial (por una supuesta pesca ilegal imputada por Australia) sin contar con las m铆nimas garant铆as procesales, pues el abogado que dice representarle tambi茅n lo es de la empresa armadora y de la Agencia Mar铆tima, existiendo una confrontaci贸n de intereses que vulneran claramente el derecho a un proceso justo y a la tutela judicial efectiva. A帽adir asimismo que no existe comunicaci贸n alguna entre el abogado y mi esposo, no es posible relacionarse con 茅l ya que utilizan idiomas distintos, a煤n cuando mi marido habla el ingl茅s mar铆timo, el abogado al parecer s贸lo utiliza el 谩rabe.

Por otra parte las decisiones que han sido dictadas por la Corte Judicial nunca fueron comunicadas a Pablo.

驴por qu茅 no tenemos copia de las resoluciones judiciales dictadas por el Juzgado y la Corte yemen铆 donde al parecer condenan a mi marido y luego lo dejan libre de cargos, a pesar de solicitarlas Pablo en reiterad铆simas ocasiones a los respectivos consulados?

-驴por qu茅 en el escrito que he recibido del Ministerio (Sr. Duarte) se dice que el Juzgado de Primera Instancia ha condenado a la tripulaci贸n y al capit谩n espa帽ol a tres meses de prisi贸n cuando siempre nos han hablado de tres meses de arresto?

-se nos informa ahora por primera vez a trav茅s del Ministerio, que la empresa armadora recurri贸 la sentencia ante el Tribunal de Apelaci贸n de Hadramaut, dictando resoluci贸n el 28 de junio de 2.021 en la que se acord贸 鈥淪USPENDER LA EJECUCI脫N DE LA SENTENCIA INICIALMENTE IMPUESTA AL MARINERO ESPA脩OL Y A LA TRIPULACI脫N鈥.

驴Ello quiere decir que ya se estaba ejecutando la sentencia?, entonces desde que se dict贸 la sentencia del Juzgado de Instancia hasta la fecha de la resoluci贸n de la Corte de Apelaci贸n 驴en qu茅 situaci贸n procesal ha estado mi marido y el resto de la tripulaci贸n?.

Porque si como inicialmente nos hab铆an comentado que la pena consist铆a en un arresto de tres meses, teniendo en cuenta las circunstancias inhumanas y de absoluta desprotecci贸n que est谩n padeciendo los tripulantes del 鈥淐obija鈥 desde hace oncemeses, no est谩 m谩s que suficientemente cumplida la pena?.

-驴por qu茅 despu茅s del tiempo transcurrido desde que hemos tenido conocimiento de la apelaci贸n del Fiscal todav铆a Pablo desconoce el contenido de dicho escrito?.

驴Qu茅 sucede si se trata de una argucia con finalidad exclusivamente dilatoria y sin fundamentaci贸n jur铆dica alguna?.

Y lo m谩s grave, 驴c贸mo puede Pablo sin asesoramiento jur铆dico en Yemen,oponerse o impugnar esa apelaci贸n?.

驴Queda garantizado su derecho de defensa?

Desde el mes de mayo que mi marido ha solicitado auxilio y protecci贸n ante el Consulado espa帽ol en Riad, 茅ste no ha designado con la autorizaci贸n del Ministerio de asesores jur铆dicos que se personaran ante la Corte en Yemen, recabando toda la informaci贸n y documentaci贸n necesaria, haci茅ndosela llegar a Pablo y lograr unas m铆nimas garant铆as procesales de tal forma que el hecho de la existencia de ese procedimiento judicial no sea la justificaci贸n para no llevar a cabo la repatriaci贸n de Pablo y resto de la tripulaci贸n, pues de lo contrario se continuar谩n vulnerando los derechos fundamentales de estas personas avoc谩ndolos a la mayor degradaci贸n f铆sica y personal que puede soportar un ser humano.

Se acompa帽a como doc n潞 6, recortes de prensa referentes a los hechos denunciados.

Sexto.- Para finalizar decir que dada la gravedad de los hechos denunciados, el estado f铆sico y ps铆quico en el que actualmente se encuentra la tripulaci贸n del buque 鈥淐obija鈥 de absoluta desprotecci贸n, incluso careciendo de agua potable para beber, de agua para asearse y de comida, provocando todo ello la imposici贸n de una PENA ACCESORIA sin el respaldo de normativa alguna que lo ampare, interesamos que, de as铆 considerarlo el Excmo Sr. Defensor del Pueblo, se pongan dichos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal por la presunta existencia de un il铆cito que pueda dar lugar al inicio de actuaciones.

Por todo lo expuesto, SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito de denuncia sea admitida, y en atenci贸n a su contenido se acuerde:

– realizar todas las actuaciones que resulten necesarias para que por parte de las autoridades espa帽olas, Ministerio de Asuntos Exteriores y Consulados en los que se delegue, procedan a la mayor brevedad posible a efectivizar la repatriaci贸n de Pablo Costas Villar, as铆 como prestar colaboraci贸n para la repatriaci贸n de los dem谩s miembros de la tripulaci贸n.

-poner en conocimiento los hechos del Ministerio Fiscal, de as铆 considerarlo.

En Bueu, a 11 de agosto de 2.021.

Fdo. XXXX esposa de Pablo Costas Villar (que ha manifestado su inter茅s en que no se publique su nombre)

