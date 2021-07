–

La Estemporanea e una Iniziativa Nazionale

COMMISSIONE SEXTA ZAPATISTA

Messico

Luglio 2021

A le/gli aderenti alla Dichiarazione per la Vita:

All鈥橢uropa in basso e a sinistra:

Alla Sexta Nazionale e Internazionale:

Al Congresso Nazionale Indigeno-Consiglio Indigeno di Governo:

Alle Reti in Resistenza e Ribellione:

Al Collettivo 芦Lleg贸 la Hora de los Pueblos芦:

Da: Subcomandante Insurgente Mois茅s.

Compagne, compa帽eroas, compagni:

Sorelle, hermanoas, e fratelli:

Vi saluto a nome dei bambini, delle donne, otroas, anziani e uomini delle comunit脿 zapatiste, e vi comunico quanto segue:

Primo.- Abbiamo pronta una compagnia aerea zapatista forte di 177 zapatisti. 脠 composta interamente da originari di radice maya di lingua cho鈥檕l, tzotzil, tzeltal, tojolabal e castigliano. Siamo nati nella geografia che chiamano Messico. I nostri antenati sono nati e sono morti in queste terre. Poich茅 lo Stato Messicano non riconosce la nostra identit脿 e origine, e ci dice che siamo 鈥渆stemporanei鈥 (come dice il Ministero degli Affari Esteri, che siamo messicani 鈥渆stemporanei鈥), abbiamo deciso di battezzare questa unit脿 di 芦Escucha y Palabra禄 come 鈥淟a Extemporanea鈥.

Come abbiamo visto nei dizionari, 芦estemporaneo禄 significa 芦che 猫 inopportuno, sconveniente芦, oppure 芦che 猫 inappropriato per il tempo in cui accade芦. Quindi siamo inopportuni, sconvenienti e inappropriati.

Mai prima d鈥檕ra siamo stati cos矛 adeguatamente definiti. Siamo lieti che lo Stato Messicano riconosca finalmente che 猫 cos矛 che considera i popoli originari di questa geografia chiamata Messico. Penso che sia cos矛 che si rammarica di non averci annientati鈥 non ancora; e che la nostra esistenza contraddica il discorso ufficiale sulla 芦conquista禄. Ora si capisce che la richiesta del governo del Messico a quello della Spagna, di chiedere perdono, 猫 per non averci sterminati.

De@ 177 delegat@, 62 di noi non hanno ancora il passaporto. Il Ministero degli Esteri 猫 pressato dalla 芦sconvenienza禄 che rappresentiamo. Nonostante abbiamo dimostrato identit脿 e origine, continua a richiedere sempre pi霉 documenti. Manca solo che chieda ai governi dell鈥橝merica Centrale di dire che non siamo cittadini di quei paesi.

2.- La compagnia aerea 芦La Extempor谩nea禄, con me al timone, si sta preparando da ottobre 2020 e siamo in quarantena da quasi un mese. 脠 composta da:

.- Diversi gruppi di 芦Escucha y Palabra芦. Zapatisti indigeni la cui esistenza e memoria copre la storia della nostra lotta dagli anni prima della sollevazione fino all鈥檌nizio del Viaggio per la Vita.

.- Una squadra di calcio femminile. 脠 composta da 36 miliziane (che sono anche 芦Escucha y Palabra芦) che hanno preso il nome e l鈥檈sempio dalla compianta Comandanta Ramona, la prima zapatista a lasciare il Chiapas, e si identificano come 芦Ixchel Ramona禄 e cos矛 usciranno sui campi sportivi d鈥橢uropa.

.- Il cosiddetto 芦Comando Palomitas芦. Ci sono 6 ragazze e ragazzi che fanno parte del gruppo 芦Juego y Travesura禄 [Gioco e Marachella]. Come tutt@ noi, si sono preparati.

.- Il gruppo di coordinamento dell鈥檌nvasione. Sono coloro che avranno il compito di organizzare e, nel caso, rafforzare i gruppi 鈥Escucha y Palabra鈥 che si distribuiranno nelle 5 zone in cui abbiamo diviso il continente Europeo. Inoltre presenzieranno ai media gratuiti e prezzolati, parteciperanno a tavole rotonde, conferenze ed eventi pubblici; e valuteranno lo sviluppo dell鈥檌nvasione.

Con lo Squadrone 421 completeremo la prima ondata zapatista e inizieremo le visite a coloro che ci hanno invitato e, con attenzione e rispetto, li ascolteremo. Se lo chiederanno, racconteremo loro la nostra piccola storia di resistenza e ribellione.

3.- Con noi viagger脿 una delegazione del Congresso Nazionale Indigeno-CIG, forte di 10 indigeni di lingua: Maya originaria, Popoluca, Biniz谩, Purh茅pecha, Raramuri, Otom铆, Naayeri/Wixarika e Nahua; cos矛 come 3 fratelli e sorelle del Fronte dei Popoli in Difesa della Terra e dell鈥橝cqua di Tlaxcala, Puebla e Morelos. In totale 13.

4.- Poich茅 a me tocca il Viaggio per la Vita-Capitolo Europa, ho incaricato il Subcomandante Insurgente Galeano di assumere il comando in Messico e di avviare, quanto prima, contatti con il Congresso Nazionale Indigeno-CIG, con la Sexta Nazionale, con le Reti in Resistenza e Ribellione, con Organizzazioni Non Governative per la difesa dei Diritti Umani, con gruppi di Vittime di violenza, familiari di scomparsi e affini, nonch茅 con artisti, scienziati e intellettuali, con l鈥檕biettivo di far loro conoscere una nuova iniziativa nazionale e invitarli ad organizzarsi per questa. E aprire cos矛 un fronte di lotta per la Vita nel nostro Paese.

5.- Tra pochi giorni, che vi comunicheremo a tempo debito, inizieremo il nostro viaggio. Adesso stiamo provando a vaccinarci tutti per evitarvi problemi sanitari, e in attesa che la cosiddetta 鈥渢erza ondata鈥 di contagi in Messico si abbassi un po鈥.

Poi andremo nel caracol Jacinto Canek, a San Crist贸bal de Las Casas, e l矛 ci concentreremo. Da l矛 ci sposteremo a Citt脿 del Messico dove le/i 177 delegat@ si recheranno negli uffici della SRE affinch茅 ci dicano, in faccia e in pubblico, che non abbiamo diritti perch茅 siamo 芦estemporanei禄, e che il loro 芦ambizionismo禄 li costringe a delegare la loro responsabilit脿 a burocrati razzisti e ignoranti. Poi, forse, Parigi, Francia.

Le date precise le diremo pi霉 avanti, perch茅 sembra che anche per il governo francese noi siamo importuni; in aggiunta, ovviamente, alla nuova ondata mondiale di COVID19. Niente da fare, deve essere la globalizzazione.

6.- Siamo un po鈥 nervosi ma felici 鈥 non 猫 la prima volta che faremo qualcosa senza sapere cosa aspettarci -. Fin da ora ringraziamo l鈥橢uropa del Basso, la Sexta Nazionale, le Reti in Resistenza e Ribellione, le ONG solidali di questa e dell鈥檃ltra sponda dell鈥橭ceano, e il collettivo 芦Lleg贸 la Hora de los Pueblos禄 per il sostegno economico e in natura che consentir脿 il viaggio aereo. Il costo del viaggio in mare e dei passaporti (tra i 10mila e i 15mila pesos ciascuno, per i continui viaggi di andata e ritorno dai nostri villaggi per soddisfare le ridicole richieste dello Stato Messicano per essere 芦estemporanei禄), 猫 stato interamente coperto dall鈥橢ZLN e ci ha lasciati senza fondi di riserva. Ma non ha comportato alcuna spesa personale per nessun@ de@ delegat@.

7.- Per quanto riguarda l鈥檌niziativa nazionale 鈥 di cui 猫 incaricato il SupGaleano -, anticipo solo che partir脿 con il nostro appello a partecipare alla cosiddetta 鈥Consulta Popular鈥 del 1掳 agosto, e a rispondere 鈥淪矛鈥 alla domanda se si deve o no fare qualcosa per rispettare il diritto alla verit脿 e alla giustizia di coloro che sono stati vittime di azioni e omissioni dello Stato Messicano (che questo, e nient鈥檃ltro, 猫 la domanda che ha elaborato la Corte Suprema di Giustizia della Nazione del paese chiamato Messico). Chi in alto, tra i partiti di 芦opposizione禄, si oppone alla consultazione, non solo teme ci貌 che ne seguir脿; ha pure il terrore che le vittime recuperino le loro istanze dall鈥檜so vile e perverso che l鈥檈strema destra fa del loro dolore. Perch茅 il dolore non deve essere un affare elettorale, e tanto meno per scopi merdosi come che tornino al governo alcuni dei principali responsabili delle violenze e che prima si sono solo dedicati ad accumulare soldi e cinismo. Ecco perch茅 l鈥橧NE, che considera noi indigeni 芦estemporanei禄 e ci nega i documenti, sta facendo tutto il possibile per far fallire la consultazione, perch茅 sa che anche questo istituto ha la sua parte nel crimine a causa della sua politica esclusiva per la pelle chiara e urbana.

Bisogna entrarci, non guardando in alto, ma guardando le vittime. Bisogna trasformare la consultazione in una consulta 芦estemporanea禄. Questo al fine di avviare, indipendentemente da quelli in alto, una mobilitazione per una Commissione per la Verit脿 e la Giustizia per le Vittime, o come si voglia chiamare. Perch茅 non pu貌 esserci vita senza verit脿 e giustizia.

Per ora 猫 tutto.

Dalle Montagne del Sudest Messicano.

Per gli zapatisti estemporanei.

Subcomandante Insurgente Mois茅s

Ancora in Messico, Luglio 2021

鈥淏ella Ciao鈥 versione tromboni, Germ谩n El Tromb贸n & El Clan del Solar

Traduzione 鈥淢aribel鈥 鈥 Bergamo

