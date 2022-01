Los caballos de Troya est谩n siendo muy expl铆citos. Quieren un cambio de r茅gimen, el fin de la campa帽a de vacunaci贸n y, qu茅 m谩s, “el fin de todas las alianzas con Rusia”

Kazajist谩n se sumi贸 en el caos pr谩cticamente de la noche a la ma帽ana. En principio, producto a la duplicaci贸n del precio del gas licuado, que alcanz贸 el equivalente de 20 rublos (rusos) por litro [0,26 d贸lares].

Esta fue la chispa de las protestas a nivel nacional, desde la nueva capital Nur-Sult谩n, antes era Astana, hasta el centro comercial de Almaty y los puertos del Mar Caspio de Aktau y Atyrau.

El gobierno central se vio obligado a reducir el precio del gas al equivalente a 8 rublos el litro. Sin embargo, este hecho s贸lo provoc贸 la siguiente etapa de protestas, que exigieron precios m谩s bajos de los alimentos, el fin de la campa帽a de vacunaci贸n (!), una edad de jubilaci贸n m谩s temprana para las madres con muchos hijos y, por 煤ltimo, pero no menos importante, un cambio de gobierno, con el lema: Shal, ket! (芦Abajo el viejo禄).

El 芦viejo禄 no es otro que el l铆der, Nursultan Nazarbayev, de 81 a帽os, quien a pesar dejar la presidencia despu茅s de 29 a帽os en el poder, para todos los prop贸sitos pr谩cticos sigue siendo la eminencia gris a cargo del Consejo de Seguridad, un ente responsable de la pol铆tica interior y exterior.

La perspectiva de otra revoluci贸n de colores inevitablemente viene a la mente: tal vez ser谩 Turquesa-Amarillo, es decir con los colores de la bandera nacional de Kazajist谩n. Sin embargo justo en el momento justo, algunos observadores han publicado las notas de la embajada estadounidense, que ya estaban 芦advirtiendo禄 a Washington sobre protestas masivas el pasado 16 de diciembre de 2021.

驴Maidan en Almaty? Si . Pero, mucho, mucho m谩s complicado

Para el mundo, es dif铆cil entender por qu茅 una gran potencia exportadora de energ铆a como Kazajist谩n necesita aumentar los precios del gas para su propia poblaci贸n.

La raz贸n es simple: un neoliberalismo desenfrenado y las 鈥渢ravesuras鈥 del libre mercado. Desde 2019, el gas licuado se comercializa electr贸nicamente en Kazajist谩n. Por lo tanto, mantener los precios, una costumbre de d茅cadas, pronto se volvi贸 imposible, ya que los productores reclamaron que se 鈥渆nfrentaron a vender su producto por debajo del costo en la medida que el consumo se disparaba鈥 (?).

Todos en Kazajist谩n esperaban un aumento de precios.Toda su poblaci贸n usa gas licuado, especialmente en autos convertidos. Y todo el mundo en Kazajist谩n tiene un coche, tal como lo comprob茅 con pesar durante mi 煤ltima visita a Almaty, a finales de 2019, cuando intent茅 en vano encontrar un taxi para ir al centro.

Es bastante revelador que las protestas comenzaron en la ciudad de Zhanaozen, golpeando el centro de petr贸leo y del gas de Mangystau. Y tambi茅n es notorio que la protesta se dirigi贸 inmediatamente a Almaty, el verdadero centro de negocios de la naci贸n, y no una capital que est谩 aislada en medio de las estepas.

Al principio, el presidente Kassym-Jomart Tokayev parec铆a atrapado. Prometi贸 el regreso de los precios anteriores, instal贸 un estado de emergencia, tanto en Almaty como en Mangystau, mientras aceptaba la renuncia del gobierno actual y nombraba al viceprimer ministro, Alikhan Smailov, como primer ministro interino hasta la formaci贸n de un nuevo gabinete.

Sin embargo, eso no contuvo los disturbios. En r谩pida sucesi贸n, asaltaron la Alcald铆a de Almat, aparecieron “manifestantes” disparando contra el Ej茅rcito, destruyendo un monumento de Nazarbayev y tomando posesi贸n de su antigua residencia en Almat. Y mientras la empresa de telecomunicaciones (Kazakhtelecom) desconectaba Internet, miembros de la Guardia Nacional, con veh铆culos blindados, se unieron a los manifestantes en Aktau.

Almaty, sumida en un caos total, fue virtualmente tomada por los manifestantes, incluido su aeropuerto internacional, que el mi茅rcoles por la ma帽ana estaba bajo la seguridad nacional y por la noche se hab铆a convertido en territorio ocupado.

Mientras tanto, el espacio a茅reo kazajo tuvo que lidiar con un atasco de aviones privados que part铆an hacia Mosc煤 y Europa Occidental. A pesar que Nur-Sultan no pidi贸 oficialmente ayuda rusa, una 芦delegaci贸n especial禄 pronto parti贸 a Mosc煤. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, enfatiz贸 con cautela, 芦estamos convencidos de que nuestros amigos kazajos pueden resolver de forma independiente sus problemas internos禄, y agreg贸: 芦es importante que nadie interfiera desde el exterior禄.

驴C贸mo pudo todo descarrilar tan r谩pido?

Hasta ahora, el juego de la sucesi贸n en Kazajist谩n se hab铆a visto como un 茅xito en el norte de Eurasia. Los jefes locales, los oligarcas y las 茅lites compradoras mantuvieron sus feudos y sus fuentes de ingresos. Y, sin embargo, extraoficialmente, me dijeron en Nur-Sultan, a fines de 2019, que hab铆a problemas graves por delante cuando algunos clanes regionales quer铆an enfrentar al 鈥渧iejo鈥 Nazarbayev y el sistema que 茅l estableci贸.

Tokayev emiti贸 un llamado 芦a no sucumbir a provocaciones internas y externas禄 鈥 lo cual tiene sentido 鈥 asegurando que el gobierno 芦no caer谩禄. Bueno, ya estaba cayendo, incluso despu茅s de una reuni贸n de emergencia que abord贸 la mara帽a de problemas socioecon贸micos, con la promesa que se cumplir铆an todas las 芦demandas leg铆timas禄 de los manifestantes.

Esto no se desarroll贸 como un escenario cl谩sico de cambio de r茅gimen, al menos inicialmente. La configuraci贸n de un estado de caos fluido, fue para las fr谩giles instituciones de poder kazajas un fen贸meno que fueron incapaces de comprender. En Kazajist谩n no existe una oposici贸n pol铆tica competente: no hay intercambio pol铆tico. La sociedad civil no tiene canales para expresarse.

As铆 que s铆: hay un alboroto, para citar el ‘rhythm鈥檔 blues’ estadounidense. Y todo el mundo es perdedor. Lo que todav铆a no est谩 del todo claro es qu茅 clanes est谩n provocando las protestas y cu谩l es su agenda en caso que tengan una oportunidad de ganar el poder. Despu茅s de todo, ninguna protesta 鈥渆spont谩nea鈥 puede surgir simult谩neamente, de la noche a la ma帽ana, en toda esta vasta naci贸n asi谩tica.

Kazajist谩n fue la 煤ltima rep煤blica que abandon贸 la URSS, hace m谩s de tres d茅cadas. Bajo Nazarbayev, se involucr贸 inmediatamente en una pol铆tica exterior autodenominada de 鈥渕煤ltiples vectores鈥. Ahora se estaba posicionando h谩bilmente como un principal mediador diplom谩tico, desde las discusiones sobre el programa nuclear iran铆 en 2013 hasta la guerra en Siria. El objetivo: consolidarse como el puente por excelencia entre Europa y Asia.

Las Nuevas Rutas de la Seda impulsadas por China (o BRI), fueron lanzadas oficialmente por Xi Jinping en la Universidad de Nazarbayev en septiembre de 2013. Eso encaj贸 r谩pidamente con el concepto kazajo de integraci贸n econ贸mica euroasi谩tica, un programa elaborado a partir del proyecto del gobierno de Nazarbayev, Nurly Zhol (鈥淏right Path鈥), dise帽ado para impulsar la econom铆a despu茅s de la crisis financiera de 2008-9.

En septiembre de 2015, en Beijing, Nazarbayev aline贸 a Nurly Zhol con el BRI, impulsando de facto a Kazajist谩n al coraz贸n del nuevo orden de integraci贸n euroasi谩tico. Desde el punto de vista geoestrat茅gico, la naci贸n sin litoral m谩s grande del planeta se convirti贸 en el principal territorio de interacci贸n de China y Rusia, el BRI y la Uni贸n Econ贸mica de Eurasia (EAEU).

Una t谩ctica de distracci贸n

Para Rusia, Kazajist谩n es incluso m谩s estrat茅gico que para China. El pa铆s es parte del tratado de Seguridad Rec铆proca (CSTO) desde 2003. Es un miembro clave de la EAEU. Ambas naciones tienen lazos t茅cnico-militares y llevan a cabo una cooperaci贸n espacial estrat茅gica en Baikonur. El ruso tiene estatus de idioma oficial, es hablado por el 51% de los ciudadanos de la rep煤blica.Al menos 3,5 millones de rusos viven en Kazajist谩n.

Sin embargo, todav铆a es temprano para especular sobre una posible 鈥渞evoluci贸n鈥 te帽ida con colores. Incluso si eso sucediera, Mosc煤 nunca perder谩 su considerable influencia pol铆tica.

Por tanto, el problema inmediato es asegurar la estabilidad de Kazajist谩n. Las protestas deber铆an terminar, seguramente habr谩 muchas concesiones econ贸micas. El caos desestabilizador permanente no puede tolerarse y Mosc煤 lo sabe de memoria. Otro Maidan est谩 fuera de cuesti贸n.

La ecuaci贸n de Bielorrusia ha demostrado c贸mo una mano fuerte puede obrar milagros. A煤n as铆, los acuerdos de la OTSC no cubren la asistencia en caso de crisis pol铆ticas internas, y Tokayev al principio no parec铆a inclinado a hacer tal solicitud.

Hasta que lo hizo. Pidi贸 a la CSTO que interviniera para restablecer el orden. Habr谩 un toque de queda impuesto por militares. Y Nur-Sultan puede incluso confiscar los activos de empresas estadounidenses y brit谩nicas que patrocinan las protestas.

As铆 lo explic贸 Nikol Pashinyan, actual presidente del Consejo de Seguridad Colectiva de la OTSC y Primer Ministro de Armenia: 鈥淭okayev invoc贸 una 芦amenaza a la seguridad nacional禄 y a la 芦soberan铆a禄 de Kazajist谩n causada, entre otras cosas, por interferencias externas禄. Entonces, la OTSC 鈥渄ecidi贸 enviar fuerzas de paz鈥 para normalizar la situaci贸n, 鈥減or un tiempo limitado鈥.

Los sospechosos habituales de desestabilizaci贸n son bien conocidos. Es posible que no tengan el alcance, la influencia pol铆tica y la cantidad necesaria de caballos de Troya para mantener a Kazajist谩n en llamas por tiempo indefinido.

Al menos estos caballos de Troya est谩n siendo muy expl铆citos. Quieren un cambio de r茅gimen; un gobierno provisional de ciudadanos 芦respetables禄; y, qu茅 m谩s, 芦el fin de todas las alianzas con Rusia禄.

Y luego todo se reduce a una rid铆cula farsa, ya la UE comienza a pedir a las autoridades kazajas que 芦respeten el derecho a las protestas pac铆ficas禄. Dicho de otro modo piden que el gobierno kazajo permita la anarqu铆a total, el robo, el saqueo, cientos de veh铆culos destruidos, ataques con rifles de asalto, destrucci贸n de cajeros autom谩ticos o del Duty Free en el aeropuerto de Almaty.

Seg煤n analistas rusos est谩 probado que 鈥淚nternet est谩 lleno de carteles y memorandos realizados con anterioridad para estimular a los rebeldes鈥 y que “las autoridades no est谩n actuando contra el desorden, como lo hizo Lukashenko en Bielorrusia.”

Hasta ahora, los lemas parecen tener su origen en muchas fuentes, algunas exigen un 鈥渃amino occidental鈥 y otras reivindican la poligamia y la ley Sharia: 鈥淭odav铆a no hay un objetivo 煤nico. El resultado vendr谩 m谩s tarde. Suele ser el mismo. La eliminaci贸n de la soberan铆a, la gesti贸n externa y, finalmente, la formaci贸n de un partido pol铆tico anti-ruso 鈥.

Estos dos 煤ltimos d铆as Putin, Lukashenko y Tokayev pasaron mucho tiempo hablando por tel茅fono, por iniciativa de Lukashenko. Los l铆deres de la CSTO est谩n en estrecho contacto. Ya se ha elaborado un plan maestro, se trata de una 芦operaci贸n antiterrorista禄. El general Gerasimov lo supervisar谩 personalmente.

Ahora, esto es lo que escuche de dos fuentes de inteligencia diferentes y de alto rango.

La primera fuente fue expl铆cita: toda la aventura kazaja est谩 siendo patrocinada por el MI6 para crear un nuevo Maidan justo antes de las conversaciones entre Rusia, EEUU y la OTAN en Ginebra y Bruselas la pr贸xima semana. Tratan de evitar cualquier tipo de acuerdo. Significativamente, los 芦rebeldes禄 mantuvieron su coordinaci贸n nacional incluso despu茅s de que se desconect贸 Internet.

La segunda fuente tiene matices: los sospechosos habituales est谩n tratando de obligar a Rusia a retroceder frente al 鈥淥ccidente colectivo鈥 creando una gran distracci贸n en su frente oriental: es parte de una estrategia de caos a lo largo de las fronteras de Rusia. Esta puede ser una t谩ctica de distracci贸n, pero la inteligencia militar rusa est谩 observando. Y por el bien de los sospechosos habituales, es mejor que esto no se interprete como una provocaci贸n de guerra.

observatoriocrisis.com