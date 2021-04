–

La Alianza del Pac铆fico naci贸 en el 2011 teniendo a M茅xico, Per煤, Chile y Colombia como Estados fundadores, EEUU y China como observadores y Australia y Canad谩 como futuros Estados asociados y en la actualidad representa el 41% del PIB de Am茅rica Latina y el 57% de su comercio exterior con un mercado potencial de cerca de 230 millones de personas. La celebraci贸n en Santiago de Chile de la XV Cumbre de las Alianza del Pac铆fico, sent贸 ya las bases para incorporar al Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) siguiendo la teor铆a kentiana del 鈥減alo y la zanahoria鈥 expuesta por Sherman Kent en su libro 鈥淚nteligencia Estrat茅gica para la Pol铆tica Mundial Norteamericana鈥 (1949).

La aceptaci贸n por Macri de los postulados del FMI supuso hipotecar la soberan铆a econ贸mica de Argentina pues tras el desembolso del FMI de cerca de 52.000 millones $ quedar铆a la r茅mora para el actual Gobierno de vencimientos de Deuda para el 2021 estimados en cerca de 15.000 millones $, monto inasumible para el Banco Central de Argentina que dispondr铆a de unas reservas l铆quidas de unos 2.500 millones $ por lo que Argentina y el FMI habr铆an iniciado negociaciones para reestructurar el monto total de la deuda con dicho organismo estimada en 45.000 millones $.

Adem谩s, seg煤n BBVA Research, la inflaci贸n en Argentina alcanzar谩 niveles ionosf茅ricos en el 2021 (superior al 50%) lo que provocar谩 la p茅rdida de competitividad de los productos argentinos con la consiguiente constricci贸n en las exportaciones e incremento del d茅ficit comercial que desembocar谩 en una tasa de paro desoladora del 20% en el 2021. Igualmente, una inflaci贸n descontrolada conlleva la p茅rdida de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, la contracci贸n del consumo interno y la desincentivaci贸n del ahorro y b煤squeda de rentas fuera de las actividades productivas que podr铆a desembocar en una desertizaci贸n productiva que fuera incapaz de satisfacer la demanda de productos b谩sicos.

Seg煤n la ex-Directora Gerente del FMI, Lagarde, 鈥渓a fortaleza del d贸lar junto con la debilidad de los precios de los productos crea riesgos para los balances y financiaci贸n de los pa铆ses deudores en d贸lares鈥, de lo que se deduce que las econom铆as de Am茅rica Latina y Caribe estar谩n m谩s expuestas a una posible apreciaci贸n del d贸lar y la reversi贸n de los flujos de capital asociados, lo que podr铆a reeditar la 鈥淒茅cada perdida de Am茅rica Latina鈥 (D茅cada de los 80) agravado por un notable incremento de la inestabilidad social, el aumento de las tasas de pobreza y un severo retroceso de las libertades democr谩ticas.

En el plano geopol铆tico, la Administraci贸n Biden estar铆a seriamente preocupada por la creciente presencia de China y Rusia en el pa铆s a ra铆z del suministro de insumos m茅dicos en el contexto de la actual pandemia sanitaria y en especial por la posibilidad de que China instale una base militar conjunta con Argentina en Usuhaia a cambio de respaldo financiero chino para instalar un gigantesco centro log铆stico en la provincia de Tierra del Fuego.

A pesar de el propio Presidente argentino le habr铆a prometido al enviado especial de Joe Biden,Juan Gonz谩lez que 鈥渘o habr谩 bases extranjeras en Argentina鈥, EEUU utilizar谩 la estrategia kentiana del 鈥減alo y la zanahoria鈥 para presionar al Gobierno argentino hasta lograr instalar una bases conjunta en Usuhaia y as铆 controlar el tr谩fico de megacontenedores por el Pasaje de Drake, alternativa al Canal de Panam谩 y en el supuesto de que el Gobierno de Alberto Gonz谩lez no sea sensible a los dictados de Washington, no ser铆a descartable un 鈥済olpe blando c铆vico militar鈥 que contar铆a con las bendiciones de la Administraci贸n Biden.

