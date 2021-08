–

En su momento (2013), en el libro La contrarreforma sanitaria, ya se帽alamos que la privatizaci贸n sanitaria y la consecuente destrucci贸n del sistema sanitario p煤blico en Espa帽a se conformaba en 3 l铆neas de actuaci贸n que avanzaban en paralelo, por supuesto de manera confluente y coordinada, la fragmentaci贸n de la Sanidad P煤blica y la creaci贸n de pseudomercados y mercados sanitarios, la potenciaci贸n del sector privado para dotarle de capacidad, en cantidad y calidad, para poder sustituir al sistema p煤blico, y por fin la fragmentaci贸n del aseguramiento, bien directamente, bien potenciando el papel del aseguramiento privado.

Ocho a帽os despu茅s est谩 claro que las cosas han avanzado en los tres aspectos rese帽ados, obviamente con diferente intensidad en cada caso y con una penetraci贸n distinta de cada aspecto seg煤n las distintas Comunidades aut贸nomas (CCAA). Pasamos revista a continuaci贸n a c贸mo se ha producido esta evoluci贸n, en realidad involuci贸n, de la Sanidad P煤blica en nuestro pa铆s.

1.Fragmentaci贸n y mercado sanitario.

Inicialmente es la primera medida que se adopta y que, en esencia, se ponen en marcha mediante la separaci贸n arbitraria entre financiaci贸n y provisi贸n. Supuestamente para incluir la ventaja de la negociaci贸n entre ambas partes dentro del sistema sanitario p煤blico, fomentando lo que se denomina un pseudomercado o mercado interno, como si fuera posible negociar entre partes del propio sistema en el que existe una dependencia jer谩rquica entre las mismas (Hablando en plata 驴C贸mo es posible establecer condiciones para negociar por una parte que ha sido nombrada y puede ser destituida por la otra?) y que, en realidad, tiene como objetivo la ampliaci贸n de este mercado a un mercado mixto (p煤blico- privado) en el que centros privados y p煤blicos compiten entre si (otra ficci贸n, los centros privados pueden, de hecho lo hacen, especializarse en prestaciones rentables y los p煤blicos tienen que asumirlo todo). Ya se帽alaba Allyson Pollock (NHS Pic 2004) que este paso era la clave para la privatizaci贸n del sistema sanitario p煤blico del Reino Unido.

De manera complementaria hab铆a que fragmentar el sistema sanitario mediante la creaci贸n de entidades con personalidad jur铆dica propia (fundaciones, empresas, etc.) que permitieran que los pseudomercados tuvieran un espacio de actuaci贸n. En la misma l铆nea se colocan las llamadas unidades de gesti贸n cl铆nica que favorec铆an la competencia entre ellas frente a la necesaria cooperaci贸n y que, en ambos casos, propiciaban la privatizaci贸n de un sistema parcelado en multitud de entes y organismos de menor tama帽o, en los que se hab铆a separado las 谩reas m谩s rentables econ贸micamente y, por lo tanto, las m谩s apetecibles para el sector privado. Esta estrategia comenz贸 con la creaci贸n de las fundaciones sanitarias y las empresas p煤blicas en los a帽os 90 en varias CCAA.

En pr谩cticamente todas las CCAA se avanz贸 en esta l铆nea de una manera bastante irregular y/o desigual. Por otro lado, en Catalu帽a, ya desde la aprobaci贸n de la LOSC (Ley de Ordenaci贸n Sanitaria de Catalu帽a) en 1990, se hab铆a creado la XUHP (red de hospitales de utilizaci贸n p煤blica) que permit铆a la contrataci贸n de centros privados con dinero p煤blico, evidentemente porque en esta comunidad aut贸noma, ya desde la 茅poca del franquismo, hab铆a un predominio del sector privado en la atenci贸n especializada. Adem谩s, posteriormente se crearon las EBAS (entidades de base asociativa sanitaria), especies de sociedades limitadas para gestionar centros de salud que trasladaban este mercado sanitario a la Atenci贸n Primaria (AP).

2.Fomento del sector privado con fondos p煤blicos

El siguiente paso, que como ya se ha se帽alado se produce frecuentemente en paralelo, es el fomento del sector privado con fondos p煤blicos, porque se es consciente de que el sector privado en nuestro pa铆s, con la excepci贸n de Catalu帽a, es minoritario y de baja calidad por lo que precisa de una inversi贸n importante para ser competitivo. Qu茅 mejor manera de hacerlo desde la 贸ptica privatizadora que hacerlo derivando al mismo una cantidad creciente de fondos p煤blicos. Es el fen贸meno de las denominadas como externalizaciones, es decir, contrataci贸n de servicios y/o prestaciones con el sector privado, y de la denominada colaboraci贸n p煤blico-privada, que m谩s bien deber铆a de llamarse utilizaci贸n de fondos p煤blicos para fomentar el sector privado. As铆 crecieron como hongos las llamadas 鈥渘uevas formulas de gesti贸n鈥 (concesiones administrativas, el conocido como modelo Alzira) y los hospitales PFI (iniciativa de financiaci贸n privada por sus siglas en ingl茅s) copiados de los desarrollados en el Reino Unido y extendidos posteriormente a muchos pa铆ses del mundo. En ambos casos el sector privado recib铆a dinero p煤blico para fomentar empresas privadas que aumentaban la fragmentaci贸n del sistema p煤blico e incrementaban notoriamente los costes de los servicios sanitarios (ver nuestro libro 鈥淧rivatizaci贸n sanitaria. An谩lisis y alternativas鈥, 2019).

El resultado no solo ha sido encarecer y empeorar la asistencia sanitaria, sino, adem谩s, el deterioro de los centros de gesti贸n p煤blica preteridos presupuestariamente, especialmente en un entorno de restricciones econ贸micas como la crisis de 2008-2009, donde los presupuestos del sistema sanitario p煤blico decrecieron de manera muy importante (en torno a un 14% menos de promedio) mientras que los centros privados financiados con fondos p煤blicos no vieron disminuir sus aportaciones.

Otro momento cr铆tico ha sido la pandemia de la COVID-19, que est谩 siendo utilizada para favorecer la desviaci贸n de dinero p煤blico hacia contratos privados sin control, en temas como la hospitalizaci贸n de los enfermos menos graves (obviamente los m谩s rentables), el rastreo, la vacunaci贸n, etc., en lo que la Comunidad de Madrid ha tenido un evidente liderazgo.

De nuevo, ha existido una gran variabilidad entre las distintas CCAA, porque, aunque el proceso privatizador es generalizado en todas ellas, ha tenido especial impacto en algunas como Madrid, Andaluc铆a o Galicia, y se han producido recuperaciones de centros privatizados en Valencia (Alzira y en marcha en Torrevieja).

3.Ruptura del aseguramiento

El tercer paso, volvemos a repetirlo no necesariamente en este orden porque se ha avanzado en paralelo en cada uno de ellos, es la ruptura del aseguramiento que es el modelo te贸rico hacia el que se pretende avanzar, porque conviene no ignorar que, como ya se帽alamos en su d铆a, el PP, y en general la derecha de este pa铆s, tiene un modelo de aseguramiento fraccionado en el que las personas con m谩s recursos tendr谩n un sistema de provisi贸n mediante seguros privados, de mayor o menor calidad dependiendo del coste de sus p贸lizas (como en EE.UU.). Una seguridad social deteriorada que cubra a las personas asalariadas, probablemente con una provisi贸n mayoritariamente privada, y un sistema de beneficencia para el resto de la poblaci贸n. Evidentemente, se trata de un modelo muy regresivo y dif铆cil de implantar en el corto plazo, pero para lo que hay que dar pasos progresivos y continuos de manera que acabe imponi茅ndose con escasos costes sociales y electorales (un buen ejemplo es el de la rana sumergida en agua que se va calentando lentamente).

Respecto a esta l铆nea de actuaci贸n cabr铆a considerar:

1.1. Las desgravaciones de los seguros privados sanitarios que pueden realizarse las empresas para sus empleados, los aut贸nomos y los empleados que tienen un seguro de salud colectivo contratado por su compa帽铆a. La cuant铆a de la desgravaci贸n por este concepto est谩 calculada en 1.000 millones 鈧 en 2019, dinero que no entra en las arcas p煤blicas y que, por lo tanto, dificulta los incrementos presupuestarios de los servicios p煤blicos, entre ellos la Sanidad y que, por otro lado, supone la subvenci贸n de toda la poblaci贸n a los seguros sanitarios de una parte de esta, la que tiene mejor situaci贸n econ贸mica.

1.2. El RDL16/2012 que ligaba el aseguramiento a la afiliaci贸n a la Seguridad Social y produc铆a exclusiones de la cobertura (la de quienes cobraban m谩s de 100.000 鈧 anuales, los que pasaban m谩s de 100 d铆as en el extranjero y los inmigrantes no regularizados). Obs茅rvese como este RDL supon铆a un descremado de la cobertura de la Sanidad P煤blica, excluyendo a las personas con m谩s recursos, paso fundamental para alejarlos de la Sanidad P煤blica a la vez que en todos los casos se fomentaba el aseguramiento privado. Aunque este RDL fue corregido por el RDL 8/2018, en el que se suprim铆an las exclusiones, manteniendo a煤n algunos problemas para las personas no regularizadas, es obvio que el RDL 16/2012 establec铆a el horizonte estrat茅gico del PP respecto al sistema sanitario.

1.3. Los copagos son parte de un mecanismo de inequidad y exclusi贸n de los segmentos m谩s pobres de la poblaci贸n en cuanto a las prestaciones que precisan, una manera de favorecer el aseguramiento sanitario porque, comparativamente, disminuyen las ventajas del aseguramiento p煤blico a la vez que producen exclusi贸n de las personas con menos rentas y fomentan la inequidad. El RDL 16/2012 tambi茅n desarrolla ampliamente esta l铆nea, en el campo farmac茅utico y en las prestaciones como el transporte sanitario no urgente y pr贸tesis y 贸rtesis. Tambi茅n ha sido, en parte, posteriormente corregido.

1.4. Las Mutualidades de funcionarios que suponen una clara ruptura del aseguramiento p煤blico al pagar con fondos p煤blicos unas condiciones distintas para un colectivo concreto: el de una parte del funcionariado y empleados p煤blicos, y hacerse fomentando la utilizaci贸n de seguros privados. Conviene recordar que, en 2019, supusieron el 2,97% del gasto sanitario p煤blico y que durante los a帽os de los recortes las Mutualidades no sufrieron merma de sus presupuestos asignados, con lo que de nuevo se priorizaron los intereses econ贸micos de los seguros privados.

1.5. Finalmente, est谩 el efecto de los recortes y el deterioro del sistema p煤blico potenciando el aseguramiento privado, especialmente en lo que respecta el crecimiento exponencial e intolerable de las listas de espera (quir煤rgica, de consultas externas y pruebas diagn贸sticas) que se ha agudizado con la pandemia. Obviamente, el n煤mero de personas con un seguro privado ha aumentado de una manera muy importante, pasando de 8,7 millones de 2011 (18,5% de la poblaci贸n) a 11 millones de 2020 (23%), siendo, seg煤n los datos de la patronal, el 煤nico seguro que ha aumentado durante la pandemia (m谩s del 4,8%)

Todos estos hechos favorecen el aseguramiento privado y la sustituci贸n del sistema p煤blico por uno privado, estableciendo unas condiciones cada vez m谩s complicadas para la sostenibilidad de la Sanidad P煤blica y favoreciendo un uso creciente del sector privado en detrimento de la Sanidad P煤blica, a la vez que generan un entorno ideol贸gico de la necesidad y/o conveniencia del aseguramiento privado, inicialmente como complementario pero, obviamente, a medio plazo como sustitutorio del sistema p煤blico, algo muy parecido a lo que se pretende con las pensiones, el desarrollo y la potencia de los sistemas complementarios son la condici贸n previa al deterioro y abandono del sistema p煤blico.

驴C贸mo avanzar?

Como hemos visto, la evoluci贸n en los 煤ltimos 10 a帽os no ha sido positiva y la privatizaci贸n y el deterioro de la Sanidad P煤blica contin煤an avanzando, situaci贸n que ha empeorado con la pandemia.

驴Qu茅 tenemos y/o podemos hacer? Algunas ideas b谩sicas ser铆an:

Parar la privatizaci贸n. Aunque no lo veamos claramente, paralizar cada avance en el proceso privatizador, pese a que nos parezca poco relevante, es importante porque por un lado contiene, en parte, el proceso, que es acumulativo y se basa en gran medida en una estrategia silenciosa de acumulaci贸n de cambios cuantitativos y, por otro lado, hace m谩s f谩cil revertir el proceso, por eso es importante denunciar y enfrentarse a todas las iniciativas privatizadoras, por poco relevantes que nos parezcan.

Desprivatizar, o dicho de otra manera: recuperar lo privatizado. Por supuesto es un proceso m谩s complejo pero la experiencia de Valencia se帽ala que es posible si existe una voluntad pol铆tica decidida. Hay muchas v铆as que hemos se帽alado en otra parte y ah铆 remitimos a los lectores interesados (Privatizaci贸n sanitaria. An谩lisis y alternativas, 2019). En todo caso, ser铆a deseable derogar/cambiar la legislaci贸n que favorece la privatizaci贸n, como la Ley 15/97 y algunas leyes auton贸micas, blindando la provisi贸n sanitaria p煤blica.

Recuperar la planificaci贸n, enfocada en la consecuci贸n de objetivos de salud establecidos por Planes de Salud como eje central de la Sanidad P煤blica (en este contexto habr铆a que elaborar, por fin, el Plan Integrado de Salud, pendiente desde 1986). A la vez acabar con mercados y pseudomercados sanitarios que imponen la l贸gica de la rentabilidad econ贸mica a corto plazo por delante de las necesidades de salud de la poblaci贸n y de los objetivos a medio y largo plazo (el desastre del cambio clim谩tico es un buen ejemplo de ad贸nde nos lleva la l贸gica mercantilista y de beneficios empresariales a costa de desatender la sostenibilidad del Planeta).

En ese mismo contexto, centrarnos en la integraci贸n/coordinaci贸n entre niveles y dispositivos sanitarios en 谩mbitos territorializados, la recuperaci贸n del papel de las 谩reas de salud es clave para responder a las necesidades de salud. Es hora de eliminar la competencia para potenciar la colaboraci贸n.

Desarrollar y centrarnos en la Atenci贸n Primaria (AP) para que pueda asumir el papel de eje central del sistema sanitario que nunca ha tenido, a pesar de las declaraciones grandilocuentes de las distintas administraciones sanitarias. Por supuesto, para ello, se necesita dotarla de recursos humanos y profesionales para asumir las tareas no solo asistenciales que le son propias, si no adem谩s m谩s prevenci贸n, m谩s promoci贸n y m谩s AP comunitaria.

Promover la Salud P煤blica como una parte esencial del sistema sanitario que debe estar en permanente di谩logo y coordinaci贸n con el conjunto de este (Atenci贸n Primaria, Atenci贸n Hospitalaria, sociosanitaria, etc.). Primero porque hay que atender a los determinantes de salud que condicionan la salud de las personas y los pa铆ses, y luego porque son previsibles nuevas pandemias que precisan mejorar y ampliar nuestra capacidad de respuesta.

“Todos los gobiernos, aunque se autoproclamen de izquierdas, tienen tendencia al inmovilismo y a ceder ante las presiones empresariales”

Obviamente, defender una Sanidad P煤blica universal y de calidad choca con la deriva mercantilista e individualista de nuestras sociedades por lo que estar谩 siempre en contin煤o peligro ante las iniciativas del neoliberalismo. En todo caso, los cambios necesarios para mantener y reforzar la Sanidad P煤blica no van a realizarse solos sino que precisan de un conjunto de condiciones a las que ya hemos hecho referencia con anterioridad (Sanidad P煤blica, entre el 茅xito y el desastre, 2015) y que, esencialmente, son: un apoyo social generalizado o muy mayoritario al sistema sanitario p煤blico, grupos profesionales significativos que apoyan un sistema p煤blico de salud y gobiernos progresistas y/o de izquierdas que est茅n dispuestos a trabajar por ello. De manera generalizada, en el conjunto del pa铆s, se dan las 2 primeras condiciones, con diferencias entre las distintas CCAA, y la 煤ltima se da a nivel del estado y solo en algunas de las CCAA, por lo que los avances son de esperar se produzcan de forma irregular en cada territorio. Es obvio que donde los gobiernos son de car谩cter inequ铆vocamente privatizador, como en Madrid, Andaluc铆a, Galicia, etc., la tarea fundamental es oponerse a la privatizaci贸n para conseguir que no avance o lo haga lo menos posible. Donde no es as铆 y a nivel del gobierno central hay que presionar para la recuperaci贸n y el reforzamiento de la Sanidad P煤blica, porque conviene tener en cuenta que todos los gobiernos, aunque se autoproclamen de izquierdas, tienen tendencia al inmovilismo y a ceder ante las presiones empresariales.

En todo caso pensamos que no hay que ser pesimistas (a pesar de lo que dijo Gramsci, la raz贸n no tiene que ser necesariamente pesimista, sino solo realista, debe evaluar los pros y contras de cada caso concreto y hacer un diagn贸stico acertado) porque es una posici贸n personal y pol铆tica desmovilizadora que llama a la inacci贸n y solo produce melancol铆a, favoreciendo el avance de los privatizadores. Por otro lado, es obvio que las cosas pueden cambiar de manera sustancial, dependiendo de lo que hagamos entre todos y todas, y que no solo puede evitarse que siga empeorando la situaci贸n sino conseguir revertirla. En ello estamos, el futuro ser谩 nuestro.

