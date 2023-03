–

Por Vil.

Los rusos deben haber estado aprendiendo a jugar al poker en lugar de al ajedrez desde que cayó la URSS… todo es demasiado…

El lider de los Wagner monta en cólera pública contra su patrocinador y… tras toda la parafernalia saca la lista de municiones que debería recibir, que deben ser algo así como una orgía y… y días después suelta que ya está resuelto… Es verdad, es mentira… simplemente quieren que sepas cómo van de sobrados… es que van a su bola… es que el lider ese es la hostia… es que… es que no… es que sí… es que quizás… Con los rusos es todo así.. sí pero no o quizás o tal vez… ponen un general, le cambian, reponen al general anterior… golpean con armas tecnológicas y sin embargo usan la artillería como siempre… usan a contratistas y soldados o no… se van de un sitio a veces, otras no…

Da un discurso Putin, que viene precedido del paseo por Kiev y… y… pues más o menos un tostón, como si ni importase… que les envías tanques, bueno vale… que les destruyes el puente, en tres meses resuelto… que destruyes el North Stream, ok ya vemos… todo así.. y…. y… ahí siguen con su porfía y… resultado tras un año, la economía de la OTAN está echa unos zorros y… los rusos siguen con las mismas cosas de siempre y sus cuitas… cada día hay que enviar más y más suministros y pertrechos y cada día hay que proveer más y más capital para Kiev que no puede y no llega y… los rusos a lo suyo y a sus cosas…

La OTAN en todo un año no ha dado una simple sorpresa a los rusos, pero ni una, cualquiera de los aconteceres que sucedió es probable que los rusos lo hayan previsto, salvo el ataque a su base dentro de Rusia, que eso sí probablemente fue una sorpresa o eso sería lo esperable, que ya sería el colmo que te lo hubiesen dejado pasar; el resto es algo que se podría intuir, incluso algo más como ataques bastante más profundos a Crimea o Kaliningrado o Transnitria, pero…

Por contra los rusos es todo un juego de máscaras… se asoman a Kiev y… avanzan rápido y… se retiran de Karkov y… se dedican a mantener la aviación bajo cubierta para… atacan con motos voladoras y… siguen dando cera con artillería y… hacen un reclutamiento de 300.000 tíos para, pero… y será en febrero o en la primavera o… sera?… y tienen misiles o no… y tienen logistica suficiente o no… y tienen capacidades suficientes o no… se les acaban las cosas o no, según dicen los británicos sí, pero es que no o… todo así… Y si esto sigue así nos van a dar una TERRIBLE PALIZA y no nos vamos a enterar por donde nos vienen…