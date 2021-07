–

De parte de Todo Por Hacer July 3, 2021 62 puntos de vista

No hay semana en la que no nos lleguen noticias desagradables sobre naufragios en el Mediterráneo, campos de refugiados al límite o condiciones laborales a la deriva en campos de cultivo. Cada vez más, estas noticias pasan casi desapercibidas entre la actualidad diaria. Nos acostumbramos a esta desgracia, y ya sólo destacan cuando la situación se desborda o cuando el tablero internacional de relaciones de sacude un poco. La situación en Ceuta abrió titulares durante unos días, así como la decisión del gobierno danés (socialdemócrata) de externalizar las peticiones de asilo (y con ello, a sus solicitantes) a terceros países, todos ellos del sur global. Diferentes caras de una misma moneda, la Europa fortaleza y sus políticas de inmigración, cada vez más represivas.

Para ahondar en este tema, nos parece imprescindible leer al periodista Hibai Arbide, miembro de la cooperativa de producciones Muzungu Producciones (responsable de documentales y podcasts muy interesantes) y que trabaja desde Grecia para diferentes medios internacionales. Hace poco se publicó una entrevista que le hacían desde el medio IzquierdaDiario.es al hilo de los acontecimientos vividos en Ceuta, de la que a continuación reproducimos unos extractos:

…Rechazo absolutamente las visiones que ven a los migrantes como una especie de peones manejados por instancias que ellos no controlan. Creo que despojar a los migrantes de su ser sujeto, no solamente es una apreciación muy simplista y errónea de la realidad, sino profundamente reaccionaria. Creo que las personas que se van de una realidad, lo hacen siempre de una manera consciente, como una apuesta vital. Por lo tanto, no tienen que ser tratadas como si fueran objetos que transportan los intereses de un país o de otro, sino que deben ser consideradas personas que tienen apuestas vitales, y tienen todo el derecho a hacer estas apuestas. La libertad de movimiento creo que es fundamental para imaginar un futuro con mayor libertad y mayor justicia. Tanto en las relaciones internacionales, como en las relaciones personales. Creo que las posiciones que consideran que los migrantes estarían mejor en su país son posiciones reaccionarias, vengan de la derecha o de la izquierda, y son profundamente antidemocráticas y antiemancipatorias.

…Decir esto que acabo de decir, no es incompatible con que a veces las personas vienen escapando de situaciones. Pero precisamente esas situaciones de las que huyen, y de las que tienen derecho a fugarse, en su gran mayoría si no han sido provocadas directamente por Europa, sí han sido situaciones de las que Europa se ha valido históricamente. La historia del colonialismo o la extracción de recursos de África es evidente, un expolio que no se da solamente en un sentido histórico, sino todavía hoy. En el Sáhara Occidental, en todas las costas de África Occidental, los barcos europeos, chinos, turcos…. están esquilmando los recursos naturales. Hace un mes y medio estuve en Senegal y pude comprobar el efecto de los barcos de pesca industrial sobre la pesca tradicional. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar que las embarcaciones de la pesca tradicional, ante la imposibilidad de trabajar y ganar un sueldo digno para mantener a sus familias, sean utilizados precisamente para emigrar.

No es lógico, no es ético, no es políticamente defendible, que Europa o el norte global siga concentrando la inmensa mayoría de las riquezas del mundo, y al mismo tiempo la mano de obra que ha creado esa riqueza deba estar sometida al régimen de fronteras.

Éste no es un régimen que pretende impedir la inmigración, sino ejercer un poder sobre los cuerpos migrantes, un poder de disciplina. Las fronteras no tienen por objetivo que la mano de obra del sur no llegue al norte, sino al contrario. Quiere establecer que la manera y las condiciones en las que llega, son condiciones sin derechos laborales y con la posibilidad siempre de la deportación para los trabajadores sin papeles, para precisamente poder explotarlos mejor.

…La militarización de las fronteras es una constante que va en aumento en la UE y que además se acompaña de un proceso de externalización de las mismas. Hay que recordar que en el Estado español, el gran partido antiinmigración, el partido que históricamente ha defendido e implementado la mayor parte de la legislación represiva para la inmigración ha sido el PSOE. El PSOE ha creado los CIEs; sus diferentes gobiernos han realizado más deportaciones que ningún otro, en 2006 el gobierno de Zapatero expulsó a 58mil personas; el PSOE fue pionero en los acuerdos que subordinan la ayuda humanitaria al control migratorio; hoy es el PSOE el que defiende a nivel de la UE que haya un porcentaje mayor de los fondos destinados al desarrollo subordinados al control migratorio… Por lo tanto, el PSOE debe ser considerado como un partido antiinmigración como lo son los partidos de extrema derecha.

…Respecto a las izquierdas que defienden más controles migratorios, creo que hay un problema de fondo y es que no asumen qué significa su posición. El fenómeno migratorio no acaba porque alguien desee que se acabe. Es un fenómeno que se da y la única manera de impedir las migraciones es impedirlas a través de la violencia. Por lo tanto, como la gente va a seguir migrando mientras existan las condiciones para ello y exista la voluntad humana que decide probar suerte y vivir en otro país, las izquierdas que defienden que haya menos inmigración tienen que explicar, ser honestas, como quieren conseguir esta reducción. Solo hay una manera: la militarización, la represión, la violencia estatal como se ve. Esto es lo que nunca asumen las posiciones de izquierda que defienden esto. Nunca son lo suficientemente honestas como para decir que ellos defienden más deportaciones, más centros de internamiento, más militarización de las fronteras, más muerte en las fronteras…

No existe la posibilidad de gestionar los CIEs, la externalización de fronteras, las muertes en el Mediterráneo… de manera más humana o más progresista. No hay un método por el que las policías puedan impedir la llegada de personas que quieren llegar, si no es impidiéndolo por la fuerza. Por lo tanto, las izquierdas que defienden menos inmigración deben dejar de recurrir al pensamiento mágico, creer que porque decidan que estaría bien que hubiera menos inmigración esto va a suceder. Tienen que explicar cómo lo van a hacer, y la única manera de hacerlo es la violencia.