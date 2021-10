–

El 18 de marzo lleg贸 el momento. Al mediod铆a de ese jueves, el Congreso de los Diputados aprob贸, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, la Ley de Eutanasia. Lo hac铆a en presencia de activistas como 脕ngel Hern谩ndez, Asun G贸mez o David Lorente, tres iconos de la lucha por una normativa de muerte digna que entr贸 en vigor el pasado 25 de junio y que, m谩s de tres meses despu茅s, todav铆a no se aplica de forma plena.

Este martes qued贸 ejemplificado en el caso de Javier. De 58 a帽os y enfermo de Esclerosis Lateral Amiotr贸fica (ELA) desde hace uno, lleva meses esperando a poder acogerse a su derecho, como desvel贸 la Cadena Ser y confirm贸 este diario a trav茅s de Carmen D铆az, la m茅dica consultora de su caso que elabor贸, tras el m茅dico responsable, el segundo informe favorable para realizarle la eutanasia. No puede hacerlo, explic贸 茅l mismo, porque la Comunidad de Madrid no se lo permite. Y raz贸n no le falta. La Comunidad ten铆a que tener lista para ese 25 de junio la Comisi贸n de Garant铆as y Evaluaci贸n que debe aprobar, en 煤ltima instancia, una eutanasia. Sin ella no se puede realizar ninguna. Pero todav铆a no existe. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, espera que est茅 lista para el 4 de octubre. Si no ha sido antes, se justific贸 hace una semana, es porque los plazos que dio el Ministerio de Sanidad fueron “muy cortos”. Sin embargo, otras comunidades s铆 cumplieron en forma.

Por eso 脕ngel Hern谩ndez, el hombre que tuvo que ayudar a morir a su compa帽era, como siempre la llama 茅l, cuando la eutanasia todav铆a no era un derecho reconocido en Espa帽a, ha enviado un escrito al departamento exigiendo la creaci贸n de este 贸rgano. “No se ha dado cumplimiento al mandato legal, est谩ndose produciendo perjuicios para personas en situaci贸n dram谩tica que no pueden acceder en esta Comunidad a la efectiva prestaci贸n del derecho a la eutanasia, como ha sucedido […] con la experiencia sufrida por Javier, que lleva tres meses esperando a la aplicaci贸n de la ley por la inactividad de esa Comunidad, hechos que claramente conllevan una responsabilidad patrimonial de esa Administraci贸n como responsable directo de la privaci贸n de un derecho a quien cumple los requisitos para ello“, denuncia en su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre.

“Seg煤n informan en el portal web de esa Comunidad, el modelo para formular la solicitud del ejercicio del derecho a la eutanasia por escrito estar谩 disponible en todos los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, seg煤n hemos podido comprobar, a fecha de hoy no existen dichas solicitudes”, denuncia 脕ngel junto a su abogada. “A d铆a de hoy”, contin煤an, “煤nicamente se puede confirmar la apertura de un portal para que los sanitarios se registren y declaren su objeci贸n de conciencia a prestar la ayuda a morir”.

Sin embargo, el caso de Madrid no es 煤nico. Andaluc铆a, como public贸 Newtral el pasado 7 de septiembre, tampoco cuenta con el decreto que crea la obligatoria Comisi贸n de Garant铆as y Evaluaci贸n. Y, a preguntas de infoLibre, no responde a los motivos.

Ambas, por tanto, son las 煤nicas que a d铆a de hoy incumplen el art铆culo 17 de la ley, que establece que “existir谩 una Comisi贸n de Garant铆a y Evaluaci贸n en cada una de las comunidades aut贸nomas, as铆 como en las ciudades de Ceuta y Melilla”. “En el caso de las comunidades aut贸nomas, dichas comisiones, que tendr谩n la naturaleza de 贸rgano administrativo, ser谩n creadas por los respectivos gobiernos auton贸micos, quienes determinar谩n su r茅gimen jur铆dico. Cada Comisi贸n de Garant铆a y Evaluaci贸n deber谩 crearse y constituirse en el plazo de tres meses”. La norma se aprob贸 el 25 de marzo, as铆 que ese “plazo” acababa el 25 de junio.

“Nos preocupa este incumplimiento de la ley. No hay derecho a que la Administraci贸n no haga todo lo posible para que este derecho pueda ser efectivo para los ciudadanos“, critica Javier Velasco, presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD), que critica las “excusas” de Escudero para llegar tan tarde a la creaci贸n de la comisi贸n. “Todas las comunidades han tenido el mismo tiempo”, recuerda.

Pero no solo Madrid y Andaluc铆a no est谩n cumpliendo en plazo. Extremadura tampoco lleg贸 a tiempo para aprobar el decreto en tres meses. Lo hizo este mi茅rcoles 29 de septiembre, aunque el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, Jos茅 Mar铆a Vergeles, asegur贸 que el retraso no supuso “p茅rdidas de derechos” porque hasta entonces no hubo “ninguna persona” que hubiera solicitado acogerse a la muerte digna, seg煤n inform贸 elDiario.es y confirm贸 el departamento a infoLibre.

Una quincena de peticiones, al menos tres realizadas

Afortunadamente, no todas las comunidades han actuado igual. Seg煤n ha podido recopilar infoLibre con informaci贸n de las Consejer铆as de Sanidad, hasta ahora ha habido al menos 15 peticiones para acogerse a la muerte digna, de las cuales un m铆nimo de tres ya se habr铆an llevado a cabo. Es el caso de la Comunitat Valenciana, que detalla que se han solicitado, autorizado y realizado sendas eutanasias en Valencia y Alicante y que, adem谩s, se ha denegado una tercera y hay una cuarta en fase de tramitaci贸n. O el de Castilla y Le贸n, donde se han registrado cuatro solicitudes: una est谩 en tr谩mite, dos han sido denegadas y otra ha deca铆do por fallecimiento del solicitante.

No son las 煤nicas. En Castilla-La Mancha hay una solicitud en marcha y en Galicia ocho. En Euskadi, por su parte, se han llevado a cabo dos solicitudes, seg煤n confirma Velasco. Una de ellas, de hecho, fue la primera que se realiz贸 en Espa帽a, el pasado 23 de julio. Fue a Eskarne, una mujer de 86 a帽os que hac铆a una d茅cada que hab铆a dejado por escrito que cuando avanzaran sus dolencias quer铆a acogerse al derecho a una muerte digna, como adelant贸 El Pa铆s.

Otras autonom铆as alegan “confidencialidad”

Tan solo esas cuatro 鈥擡uskadi no ha respondido a las preguntas de este peri贸dico鈥 han detallado las solicitudes recibidas y los casos realizados. Otras muchas no responden o, como Asturias o Catalu帽a, se niegan a dar los datos por “confidencialidad”. “El proceso del final de la vida es un tema muy sensible, tanto para la persona que hace solicitud como para sus familiares y los profesionales que le atienden”, explica el departamento de Salud catal谩n.

En la misma l铆nea responde desde Illes Balears: “Con el objetivo de garantizar la intimidad y el respeto tanto de las personas solicitantes como de los profesionales, los cuales han de poder ejecer tu trabajo sin injerencias ni presiones, la Conselleria de Salut i Consum se ha comprometido a facilitar datos estad铆sticos sobre la prestaci贸n de la eutanasia en una memoria anual, en la cual se valorar谩 la prestaci贸n”. Cantabria, por su parte, asegura que no dispone de la informaci贸n.

infoLibre tambi茅n ha intentado recopilar la informaci贸n relativa a Murcia, La Rioja, Canarias, Navarra y Arag贸n, pero aun no ha obtenido respuesta.

