De parte de Valladolor December 2, 2021 60 puntos de vista

La excusa de la pandemia para reforzar el control social

Despu茅s de casi dos a帽os desde que comenz贸 la pandemia Covid-19, y desde que la pr谩ctica totalidad de los Estados capitalistas desarrollados impusieron dur铆simas restricciones a las libertades civiles reconocidas como derechos en sus constituciones, el curso seguido por la pandemia en su parte estrictamente sanitaria parece cada vez m谩s desligado del curso seguido por la parte pol铆tica y social, es decir, precisamente por toda una serie de medidas represivas que se mantiene contra todo criterio m茅dico porque poco o nada tienen que ver con un problema de salubridad p煤blico.

Por ejemplo, seg煤n la prensa burguesa norteamericana (New York Times del 13 de julio de este a帽o) China piensa mantener las medidas de control vecinal (patrullas para policiales), de limitaci贸n de movimientos y de vigilancia a todos los niveles (implantaci贸n de c谩maras con softwares de reconocimiento facial en la calle, etc.) pese a que la pandemia pr谩cticamente no tiene incidencia ya en el pa铆s. Puede pensarse que se trata de un caso t铆pico de un pa铆s no democr谩tico, pero podemos ver otros ejemplos mucho m谩s cercanos. Italia ha formalizado la obligaci贸n de vacunarse de todos los ciudadanos del pa铆s so pena de no poder asistir al trabajo y, por lo tanto, ser despedidos. Alemania pretende aprobar leyes de vacunaci贸n obligatoria a partir de febrero del pr贸ximo a帽o… Espa帽a o Francia, por solo citar algunos ejemplos, han impuesto ya en parte de sus regiones el pasaporte Covid, es decir, un documento que limita los movimientos de la poblaci贸n dentro del territorio nacional y restringe derechos de parte de la poblaci贸n.

驴Qu茅 sentido tienen estas medidas represivas?

Todo depende del punto de vista: La extrema derecha clama c铆nicamente contra la supresi贸n de libertades que suponen y se nos vende a una oposisi贸n conspiranoica como la 煤nica posible… Por su parte, desde determinados 谩mbitos de la extrema izquierda se habla de la introducci贸n de medidas de corte anti democr谩tico para dominar a la poblaci贸n (una parte de la extrema izquierda, pues otra buena parte de ella se ha colocado detr谩s de las medidas represivas

justific谩ndolas en nombre de la solidaridad nacional).

Por supuesto, los diferentes Estados las justifican en nombre de un criterio de salud p煤blica que se coloca por encima incluso del ordenamiento constitucional del pa铆s (caso ejemplar es el espa帽ol, donde el Tribunal Constitucional ha llegado a decir que las medidas de confinamiento atentan contra los derechos constitucionales de la poblaci贸n).

Lo cierto es que la l贸gica de estas medidas poco o nada tiene que ver con la pandemia o con el control de la expansi贸n del virus, fundamentalmente porque ninguna de las medidas de control social impuestas tiene sentido en t茅rminos sanitarios. El control m茅dico, cuya fase termin贸 en el momento en que apareci贸 la vacuna y todos los Estados apostaron por esta como 煤nica v铆a para acabar con el riesgo sanitario, ha corrido parejo con la capacidad de las diferentes burgues铆as para hacerse cargo del coste de la salud de la poblaci贸n: donde los Estados han contado con recursos suficientes para paralizar la actividad productiva, siempre hasta cierto punto, remunerando tanto a los empresarios como a los trabajadores, se ha hecho; y la incidencia del virus ha sido baja en t茅rminos de letalidad. Donde no era posible, la incidencia ha sido alta y ha dejado un reguero de muertos perfectamente evitables, sobre todo entre los sectores m谩s vulnerables de la poblaci贸n. Esa es la diferencia entre los 406 muertos por cada mill贸n de habitantes en Alemania durante 2020 y los 1.147,27 en Espa帽a para el mismo periodo.

Queda, por lo tanto, una utilidad estrictamente represiva de las medidas de control social. Pero 驴qu茅 sentido tiene la represi贸n en este contexto, cuando la clase proletaria de todos los pa铆ses ha mostrado su absoluta incapacidad -temporalmente- para resistir a las dur铆simas medidas econ贸micas que se han tomado en su contra?

Para entenderlo, se atiende a dos posiciones enfrentadas entre s铆 acerca de la naturaleza del Estado y del car谩cter represivo de este:

La primera afirma que ante fen贸menos de crisis social como el que hemos vivido, el incremento de la competencia entre potencias imperialistas a nivel internacional, entre facciones de la burgues铆a dentro de las fronteras de un pa铆s o entre clases sociales en este mismo 谩mbito, tiende a debilitar la fuerza de la clase dominante burguesa, debilidad que se transmite a sus aparatos represivos y coercitivos, el primero de los cuales es el ej茅rcito, y que lentamente los va minando hasta que pierden fuerza, abri茅ndose en ese momento la posibilidad de una lucha de alcance revolucionario contra la cual las medidas represivas, aunque aumenten en n煤mero e intensidad, no pueden hacer nada porque la fuerza de la clase burguesa ya va declinando. Este tipo de tesis las comparten grupos como Cencellada o Barbaria, que entienden el flujo de la lucha de clase como una contraposici贸n entre la curva descendente de la burgues铆a y la curva ascendente del proletariado.

La segunda posici贸n afirma que ante los fen贸menos de crisis social, se produce una concentraci贸n de las fuerzas burguesas, una eliminaci贸n temporal de los factores de dispersi贸n que pueden pesar sobre estas y un progresivo reforzamiento de las fuerzas represivas, por lo tanto del Estado y sus herramientas de control social.

La primera posici贸n es incorrecta porque confunde el hecho, cierto, de que la competencia entre burgues铆as nacionales debilita el orden social con que esta debilidad se proyecte inmediatamente como debilidad de las fuerzas represivas del Estado, de la burgues铆a y del propio Estado.

La segunda posici贸n es correcta porque para la burgues铆a s贸lo hay un camino, el de mantener su poder contra la clase proletaria, incrementando las medidas coercitivas y reforzando todos los mecanismos de control social, sean estos pac铆ficos o violentos.

驴Qu茅 ha tra铆do la pandemia?

Una fort铆sima crisis social en la cual el precario orden internacional, que ya estaba bastante debilitado desde la crisis de 2008 鈥 2012, ha sufrido una convulsi贸n muy intensa. Esto ha obligado a cada burgues铆a nacional a dos cosas: la primera ha sido tomar partido en t茅rminos internacionales en la perspectiva de un enfrentamiento b茅lico entre potencias imperialistas que cada vez est谩 m谩s cercano. Ejemplos de esto son las tensiones militares entre China y Estados Unidos en el Pac铆fico, la configuraci贸n de un ej茅rcito europeo ajeno a la OTAN para 2023, etc. La segunda ha sido reforzar el control social interno con vistas a imponer dur铆simas medidas anti obreras dentro del propio pa铆s.

Este control interno, como siempre, marcha por dos lados. El primero, el juego de los llamados 鈥渁gentes sociales鈥 que ponen en marcha sus fuerzas 鈥渄emocr谩ticas鈥 para forzar a los proletarios a aceptar todas las exigencias de la burgues铆a. El segundo, consiste en la amplia variedad de medidas represivas, tanto a nivel legal como t茅cnico. En este sentido, la implantaci贸n de restricciones a la movilidad interna, de fronteras dentro de un mismo pa铆s, etc., tiene una importancia de primer orden: se da cabida jur铆dica a un poder discrecional para el Estado que le permitir铆a activar o desactivar, dentro de los necesarios formalismos legales, el nivel de represi贸n que necesite en cada momento. En Espa帽a tuvimos un caso clar铆simo: en septiembre de este a帽o los delegados de la f谩brica de Airbus en Puerto Real, que pretend铆an viajar a Getafe para exponer su caso ante los trabajadores de la filial local, fueron detenidos por la polic铆a y se les impidi贸 viajar en nombre de las restricciones sanitarias, es decir, con la justificaci贸n legal de la restricci贸n de movimientos que a d铆a de hoy impera de hecho en todo el pa铆s. Estas medidas, que como vemos tienen una aplicaci贸n concreta muy clara, se mantienen m谩s o menos 鈥渄ormidas鈥 hasta que llega el momento de despertarlas.

En general, se tiende a un incremento del poder desp贸tico del Estado, al aumento de la bater铆a de medidas represivas con las que cuenta, a la legalizaci贸n por la v铆a de “emergencia鈥 de medidas que habitualmente est谩n fuera de las constituciones democr谩ticas. Y todo esto porque estas medidas son necesarias para garantizar la movilizaci贸n social que se avecina: son imprescindibles para reprimir cualquier tipo de respuesta proletaria y para garantizar legalmente el derecho burgu茅s a movilizar a los proletarios en defensa de los 鈥渋ntereses nacionales鈥 tenga esto el sentido de una movilizaci贸n de tipo b茅lica o 鈥渟ocial鈥, como ya ha previsto el gobierno de PSOE-UP ante futuras crisis (as铆, en el peri贸dico El Pa铆s del 2 de julio de este a帽o se anunciaba c贸mo el gobierno ha cambiado la legislaci贸n de emergencia nacional para que, en caso de crisis econ贸mica, todos los ciudadanos puedan ser movilizados en defensa del inter茅s nacional, lo que quiera que signifique esto鈥).

Las medidas represivas que se han implantado con el Coronavirus muestran que el Estado es cada vez m谩s fuerte, que anula en la medida de lo posible los l铆mites democr谩ticos que en tiempos de bonanza se puede permitir respetar, que la tendencia es a la hiper inflaci贸n de sus fuerzas represivas. Y es necesario tener en cuenta que no va a haber una marcha atr谩s en este recorrido: no se va a volver nunca a la situaci贸n pre pandemia, no se van a deponer las armas represivas ni se va a desmantelar lo que la legislaci贸n de emergencia ha impuesto.

Igual que la tendencia del capitalismo es a enfrentar entre s铆 a las diferentes clases burguesas nacionales y al proletariado contra la burgues铆a, esta tendencia lleva a que, en el momento previo al enfrentamiento, el poder del Estado, 贸rgano de combate de la burgues铆a, alcance su mayor potencia. Todas las medidas de control social, por lo tanto, van en un sentido ascendente y dirigidas, siempre, contra la clase proletaria.