–

De parte de SAS Madrid April 30, 2021 40 puntos de vista

El personal sanitario madrileño ha lanzado la campaña #Aplaudecontuvoto con un vídeo que intenta trasladar a las urnas el espíritu del aplauso en los balcones en defensa de la sanidad pública. Entre el grupo de profesionales que ponen su voz, destaca la presencia de Yolanda Fuentes, médica que en medio de la pandemia renunciara a su cargo de directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid tras negarse a firmar el plan de desescalada que el equipo de Isabel Díaz Ayuso quería presentar ante el Ministerio de Sanidad.

Contraria a las prisas de Ayuso y del consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, por relajar las medidas contra la pandemia, el 7 de mayo de 2020 Fuentes presentaba su renuncia irrevocable. Antes, entre otros puestos se prestigio, se había desempeñado durante cuatro años como directora médica del Hospital Carlos III y durante tres como subdirectora del Hospital La Paz.

A pocos días de las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Fuentes suma su voz a un grupo de profesionales de la sanidad, para pedir que aquellos aplausos que marcaron el punto más alto de emotividad social y colectiva en medio del confinamiento, se traduzcan ahora en votos.

En total son 19 vídeos que reivindican la importancia de lo público. “Si algo hemos aprendido este último año, con la pandemia que hemos vivido, es que la Sanidad pública y sus profesionales son imprescindibles por su calidad, formación y dedicación”, afirma el doctor José Ángel Satué, y la médica Mar Noguerol agrega que es necesario “que en los centros de salud haya recursos suficientes para dar la atención que se merecen nuestros pacientes, necesitamos rastreadores y vacunas para contener la pandemia”.

El relato recupera los momentos difíciles de la primera ola de la pandemia, “el miedo, la soledad de las personas ingresadas, las calles vacías”, pero también pone en valor la importancia que tuvo para el personal sanitario el apoyo popular, cuando cada jornada a las ocho de la noche, se salía a los balcones a ofrecerles un aplauso en señal de apoyo y agradecimiento. “Vivimos algo muy bonito: los aplausos de las ocho, aquellos aplausos eran una celebración colectiva que quería ahuyentar el miedo, sintiéndonos juntos ante la diversidad. Los aplausos nos ayudaban a reforzar una esperanza tan frágil como necesaria”, aseguran.

“El próximo 4 de mayo tenemos la oportunidad de volver a juntarnos para aplaudir a la Sanidad Pública. Esta vez no será en los balcones, sino en las urnas”

“El próximo 4 de mayo tenemos la oportunidad de volver a juntarnos para aplaudir a la Sanidad Pública, para que todos sepan lo importante que es defender la Sanidad Pública, para apoyar a todos los que nos cuidan y para renovar la esperanza en un futuro mejor. Esta vez no será en los balcones, sino en las urnas. Esta vez no será con nuestros aplausos, sino con nuestros votos, y será tan importante como lo fue entonces. Si salíais a aplaudir entonces, el próximo 4 de mayo no os quedéis en casa y salid a votar”, finaliza el emotivo video difundido a última hora de este miércoles 29 de abril.

Los muros en redes sociales de quienes lo protagonizan se han llenado de elogios en poco tiempo. La propia Yolanda Fuentes lo subía a su cuenta de twitter sobre las 20 horas de ayer. “Si algo hemos aprendido en esta pandemia es la importancia de la Sanidad Pública. Apoyarla era una de las razones para salir a aplaudir a las ocho. Si entonces aplaudiste en los balcones el #4M te pedimos que no te quedes en casa: #AplaudeConTuVoto por la #SanidadPublica”, escribía.

La iniciativa se suma a otras tantas surgidas de distintos ámbitos que llaman a una gran movilización popular el martes 4 de mayo, cuando más de cinco millones de madrileñas y madrileños elijan el gobierno de la Comunidad para los próximos dos años.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (29/04/2021).