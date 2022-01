–

De parte de Acrata Libertario January 12, 2022 27 puntos de vista

Algo cercano a los 3 meses, los municipios de Madrid, Facatativ谩, Bojac谩, Funza y Mosquera vivieron una de las jornadas de movilizaci贸n popular que se han quedado en la retina de sus habitantes: mientras el sonido de las aturdidoras, el vuelo de helic贸pteros, el patrullaje de camionetas sin placa y el olor a gas lacrim贸geno eran la constante, la resistencia popular se tej铆a y expand铆a por las grietas que el establecimiento no pod铆a entender, a veces ni ver o escuchar.

Una de esas grietas, invisibles y peque帽as en la gran pared del entramado corrupto y autoritario de la sabana de occidente, pero que abre brecha, son los mercados agroecol贸gicos y artesanales, que, aunque vienen d谩ndose desde hace tiempo atr谩s, cobraron protagonismo en medio del paro nacional, poniendo de relieve debates, encuentros y saberes que florecen desde el campo hacia el coraz贸n de la protesta.

Estos mercados se pueden simplificar, muy someramente, como iniciativas de comercio e intercambio entre campesinos, artesanales, peque帽os productores y habitantes de los diferentes barrios donde se realizan, pero que excede lo econ贸mico: es la palabra y la escucha quien da alma a estos espacios, generando conversatorios, charlas, asambleas, discusiones y palabreo entre j贸venes, ni帽os y ni帽as, comunidades ind铆genas, campesinas y todo aquel que pone sus pies y coraz贸n en estos momentos.

Volver a las ra铆ces:

Para quienes habitamos la sabana de occidente con unas d茅cadas contadas encima, recordamos y tenemos una memoria viva del territorio un poco diferente a como la ve la clase dominante de la regi贸n. Si bien existe una cercan铆a a la capital del pa铆s, la sabana de occidente, que se llama as铆 porque es una meseta llana que separa los escarpados p谩ramos de Sumapaz y Cruz Verde de las zonas colindante al valle del r铆o Magdalena, y se encuentra precisamente por la salida occidental de Bogot谩, ha sido hist贸ricamente un reservorio agr铆cola donde se cultivan todo tipo de productos de tierra fr铆a como lo es la papa pastusa y criolla, yuca, arveja, ma铆z, calabaza, fresa, mora, acelga, apio, lechuga, breva, cilantro y un sinf铆n m谩s, que alimentan la gran urbe y su consumo desenfrenado que ha venido experimentando conforme crece.

Sin embargo, dada la gran fertilidad de estas tierras, la vocaci贸n eminentemente agr铆cola se vio desplazada desde los a帽os 70 con la bonanza floricultora, donde grandes capitales nacionales pusieron sus manos para expandir el monocultivo de rosa, astromelia y orqu铆dea, con fines de exportaci贸n y en alianza con la clase pol铆tica local, en un ejercicio del primer volteo de tierras que favoreci贸 a las floras conforme se permiti贸 la compra a precios muy bajos de propietarios campesinos, muchos de los cuales usufructuaron eso para entrar dentro de la burgues铆a local.

A pesar de que, al igual que la papa, las flores crecen en la tierra, esto trajo dos consecuencias profundas: primero, que se parti贸 el territorio entre la floricultura de gran extensi贸n del minifundio campesino, que pas贸 de un cultivo relativamente productivo a fincas cada vez m谩s peque帽as y cercadas por las floras que acaparaban los recursos h铆dricos, adem谩s de contaminarlos; segundo, que a diferencia del cultivo agr铆cola, cuya mano de obra es especialmente local, por tanto, puede sostenerse de forma peri贸dica con pocas personas, el cultivo de flores intensivo requiere de la misma fuerza laboral de una empresa grande, es decir, que ya los trabajadores no eran campesinos jornaleros sino proletariado en el propio sentido de la palabra. Esto conllev贸 a que pueblos como Faca, Madrid o Funza pasaran de ser peque帽os caser铆os de escasas cuadras y con la mayor铆a de su poblaci贸n en el campo, a municipios con decenas de miles de habitantes y un campo que se deshabit贸 r谩pidamente, invirtiendo la relaci贸n conforme llegaban personas de otras partes del pa铆s buscando asiento en esta bonanza de las flores.

Por cerca de 3 o 4 d茅cadas este fue el com煤n denominador: cientos de buses que recog铆an trabajadoras (principalmente desplazadas por la falta de oportunidades o el conflicto armado de otras partes del pa铆s) a las 4 am para llevarlas a las veredas, cumpliendo turnos de m谩s de 12 horas y volver a las noches a sus casas, para ser renumeradas con un insipiente salario m铆nimo que medianamente para pagar un arriendo en el casco urbano, o en el mejor de los casos, comprar una casa endeud谩ndose con los bancos. Esta din谩mica de opresi贸n, exclusi贸n y explotaci贸n se ve铆a acompa帽ada, como no, de pol铆ticas antisindicales y paramilitares que manten铆an a raya cualquier forma de organizaci贸n para la exigencia de derechos, especialmente en los a帽os 80 y principios de los 90, donde se cometieron m煤ltiples asesinatos a lideresas de la regi贸n y militantes pol铆ticos de izquierda en consonancia con lo que pasaba en el pa铆s.

Sin embargo, entrada la primera d茅cada del nuevo milenio y conforme Uribe declara la guerra abierta al campo con los Tratados de Libre Comercio, la clase pol铆tica local se dio cuenta que incluso la vocaci贸n floricultura ya no era la prioridad para el territorio, sino la urbanizaci贸n e industrializaci贸n. Primero, adecuando las en otrora floras mejores ubicadas como zonas francas e industriales, aumentando la capacidad de sostener la mano de obra barata con viviendas de inter茅s social, eso s铆, sobrepobladas y sin acceso a derechos sociales; y segundo, m谩s reciente, adecuando las mejores haciendas como barrios pudientes, hechos para familias con altos niveles adquisitivos de Bogot谩 que se iban afincando como patrones y bur贸cratas en la sabana. Mientras los barrios populares iban barriendo con cuanto 谩rbol o fuente h铆drica se ve铆a, las casas de estrato 5 y 6 se venden como 鈥渃ampestres鈥, 鈥渃ercanas de la naturaleza鈥, con 鈥渧ista al bosque de la sabana鈥 y para 鈥渁lejarse de Bogot谩 y acercase al aire puro鈥, cuando todo lo contrario: estas metiendo a la sabana dentro de Bogot谩.

Todo lo anterior llev贸 a que las ciudades se poblaran, con control geogr谩fico como si se viera desde un drone, pero sin control social y econ贸mico, concentrando riqueza y derechos sociales para pocos y neg谩ndolos para muchos, lo que, como la historia lo se帽ala, no es otra cosa que una bomba de tiempo.

La tierra contraataca

Como en todo espacio de cemento, la hierba crece en medio de las grietas, as铆 mismo, esa tradici贸n rural en la sabana ha resistido durante los a帽os. En primera medida, los peque帽os campesinos se han negado a vender todos los terrenos a las floricultoras y las industrias, dignificando la labor de la tierra y tejiendo redes de apoyo; por otro lado, decenas de j贸venes, tanto de quienes nacieron en estas tierras como quienes han llegado producto de la urbanizaci贸n, se han preocupado por retornar a las ra铆ces, bien sea con iniciativas como huertas urbanas, trabajo en red de mercados artesanales, discusiones y protesta contra el modelo agroindustrial y agresor, entre otras cosas.

No en vano, municipios como Madrid y Facatativ谩 fueron protagonistas durante las jornadas del paro nacional agrario del 2013, tanto por los elementos detallados anteriormente como por la participaci贸n activa de papicultores, lecheros y otros productores. Esta combinaci贸n de factores llev贸 a que la sabana de occidente fuera de nuevo protagonista, como nunca antes quiz谩, en el marco del paro nacional del 2021 [M谩s informaci贸n: Madrid Bella Flor de la Resistencia].

Como ya se ha dicho, este paro se sald贸 con 2 muchachos asesinados por la polic铆a nacional, que adem谩s de todo, sus familias y ellos mismos eran trabajadores de la industria floricultora y de zona francas, lo que enlaza todos los eslabones cada vez m谩s: el modelo agresor contra el campo, contra las fuentes h铆dricas y los bosques, es tambi茅n asesino de los hijos e hijas del pueblo que oprime y hacina en cordones populares [El papel de las j贸venes y las hijas de las trabajadoras de las flores].

En medio de este paro nacional del 2021, los diferentes procesos sociales e individualidades que se acercaron a dar su cuerpo y alma de frente en la barricada, tambi茅n se preocuparon por este debate y la manera de articular este esfuerzo junto con la defensa del territorio. Mientras durante los bloqueos de v铆as, las aturdidoras y las balas eran la constante en la v铆a panamericana, detr谩s de la barricada, en los barrios, se organizaban conversatorios, actividades con ni帽os y ni帽as, ollas populares y como no, mercados agroecol贸gicos y campesinos.

Por ejemplo, en Madrid se puede hablar de que, durante cerca de 3 meses y un poco m谩s de paro total que vivi贸 el municipio, se realizaron unos 6 mercados de este estilo, organizados por diferentes colectividades y procesos comunitarios, en su mayor铆a en los propios epicentros de la movilizaci贸n, contando con una excelente participaci贸n de los barrios donde se realizaron y acercando los debates dados. Esto permite conectar dos mundos que, aparentemente lejanos, como se ha visto son m谩s cercanos: el mundo rural y campesino de la sabana, en defensa del territorio; y el mundo urbano, movilizado por la coyuntura medi谩tica que estaba marc谩ndose en el pa铆s. Sin embargo, esta conexi贸n tiene puentes expl铆citos: las huertas urbanas, las comunidades muiscas presentes en la lucha, los j贸venes que, aun siendo obreros o estudiantes, se vienen conectando con estas ra铆ces.

Y es que ser铆a imposible entender la lucha contra la reforma tributaria, contra el r茅gimen uribista, el modelo extractivista, por derechos sociales para las mayor铆as explotadas en las ciudades, sino lo entendemos en perspectiva de la defensa del territorio. Esta defensa no es un abstracto: debe hacerse precisamente contra el modelo urbanizador, industrializador y depredador que imponen las elites desde arriba contra la madre tierra. Es, precisamente, la defensa del territorio la resistencia por vivienda digna contra los conjuntos cerrados hipercaros, negocio de las constructoras y bancos; es la soberan铆a alimentaria una alternativa tanto econ贸mica como social, ecol贸gica, laboral y pol铆tica contra las bodegas, floricultoras, obras y comercializadoras que explotan y pagan muy poco a sus trabajadoras, adem谩s contra la concentraci贸n de la tierra y el monocultivo; es la asamblea y la conversa otra forma de organizaci贸n contra la pol铆tica clientelista y electorera; es la memoria la que lucha contra el olvido.

La hierba que crece por las grietas del cemento: de la ciudad al campo

Es plausible que haya dos caminos para asumir esta lucha que pretende interconectar estos cercanos mundos: por un lado, muchos j贸venes, mayores e incluso procesos sociales enteros han optado por dedicarse completamente al trabajo en las veredas, asumiendo una resignificaci贸n del ser exili谩ndose del laboratorio citadino de los municipios; por otro lado, otros procesos vienen asumiendo practicas agroecol贸gicas y econ贸micas precisamente desde las urbes. En ambos sentidos, es necesario entender que se debe romper el modelo capitalista de la ciudad, no solo para transformarlo, sino directamente desaparecerlo [驴Qu茅 es el territorio?].

Las ciudades, tanto gigantes y monstruosas como Bogot谩, pero tambi茅n las microurbes en que se vienen convirtiendo ya ni siquiera los municipios, sino las ciudadelas dentro de estos, con sus propios centros comerciales, complejos deportivos, hospitales y escuelas, son medios de producci贸n, distribuci贸n y consumo del capitalismo, hechas espec铆ficamente para optimizar los modelos de explotaci贸n y comercio, porque si por un lado hacina al pueblo, tambi茅n ofrece bellas casas 鈥渃ampestres鈥 a la elite pol铆tica y empresarial de la regi贸n, garantiz谩ndole mejores condiciones de servicios que a la plebe com煤n, organizando el territorio para perpetuar la injusticia y la desigualdad. Es por ello por lo que los Planes de Ordenamiento Territorial POT tienen una profunda orientaci贸n econ贸mica y productiva, por sobre una proyecci贸n social o comunitaria, donde pesan m谩s los comerciantes y las empresas sobre la posici贸n de los barrios y comunidades; nada m谩s basta ver la distribuci贸n de la densidad poblacional en los municipios y como las v铆as se orientan para la construcci贸n de nuevas industrias y zonas francas.

Es por ello que una posici贸n cr铆tica contra los POT debe privilegiar una posici贸n en defensa de los derechos sociales b谩sicos, como lo son los servicios p煤blicos, la protecci贸n de zonas forestales y la desurbanizaci贸n agresiva; por otro lado, se debe garantizar un respiro hacia los sectores rurales, parando el modelo impuesto desde Bogot谩: si los ricos quieren vivir fuera de la capital, que lo hagan en las mismas condiciones de vivienda en las que llevamos hace d茅cadas, compartiendo el mismo acceso a los mismos derechos, y no ofreci茅ndoles los mejores espacios del territorio. Quiz谩 una alternativa es ver los planes de vida propuestos desde diferentes movimientos sociales en el pa铆s, donde es la comunidad quien orienta su territorio seg煤n sus propios intereses, incluso si eso implica ir contracorriente de la institucionalidad estatal.

Por supuesto, no es una lucha f谩cil, menos si la clase pol铆tica de la regi贸n es la principal impulsora de este r茅gimen, es por ello por lo que los objetivos de defender el territorio solamente se hacen m谩s claros en la medida en que se cualifica el trabajo pol铆tico-comunitario, donde se conectan m谩s el campo y la ciudad, y como no, donde la protesta y acci贸n directa se hace cada vez m谩s necesaria y organizada. Para ello, iniciativas como los mercados campesinos, artesanales o agroecol贸gicos, las ollas populares, la creaci贸n de colectivos y el trabajo de base juegan un rol indispensable, que no puede -ni debe- reemplazarse por las luchas intestinas electorales, m谩s bien, forjando pueblo por medio del encuentro econ贸mico y social, subsanando un necesidad con una oferta mediada por algo m谩s que la compra y venta, mediada por otros valores [Pensando y practicando el espacio y el territorio m谩s all谩 del paradigma estatal].

Precisamente, la apuesta solidaria de los mercados campesinos y artesanales recoge ello: permiten la cualificaci贸n, el aprendizaje, el di谩logo, tejen puentes, increpan los modelos de territorio, fortalecen el entramado comunitario, crean nuevas iniciativas y nos hacen encontrarnos desde la acci贸n. Tambi茅n han permanecido luego del paro y antes de este, aportando experiencia y propuestas, como testigos, pero tambi茅n profetas de una lucha en defensa de todo lo dicho, en ofensiva por todo lo que se puede alcanzar.

Steven Crux

Enero 2021