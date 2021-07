–

El Gobierno conf铆a en controlar la situaci贸n con la vacunaci贸n y los cribados, pero muchos centros de salud est谩n ya colapsados, y en Catalunya incluso han pedido a los pacientes no acudir a ellos: “El problema ha sido la idea de que no ocurr铆a nada si los j贸venes se contagiaban porque no acaban en el hospital”, dicen los expertos.

La historia parece repetirse: una parte del sistema de salud tensionado a tal punto que no puede cumplir sus funciones. La Generalitat de Catalunya ha comunicado que la Atenci贸n Primaria est谩 colapsada y pide a contactos de positivos para SARS-CoV-2 que no acudan a centros de salud si no tienen s铆ntomas graves, que simplemente se autoconfinen. En esa comunidad hay m谩s de 2.000 casos por cada 100.000 menores de 30, es decir, 1 de cada 50 se ha infectado en los 煤ltimos 14 d铆as. La mayor铆a de ellos no ha podido vacunarse todav铆a, raz贸n principal de este crecimiento, seg煤n el Ministerio de Sanidad. Los j贸venes no suelen desarrollar la enfermedad de forma grave, pero quien asume su atenci贸n es Primaria; y quien se encarga del rastreo de contactos, Salud P煤blica. Los efectivos de ambos niveles de la sanidad llevan trabajando sin tregua desde enero de 2020. Y llevan adem谩s meses involucrados en la campa帽a de vacunaci贸n.

La sobrecarga llega adem谩s en plena temporada veraniega, desde siempre un bache de recursos en una Atenci贸n Primaria que no suele ser reforzada estos meses pese al recorte de recursos que suponen las vacaciones de sus trabajadores. Solo algunas comunidades, como la Valenciana y Canarias, previeron con tiempo, en junio, la incorporaci贸n de personal. El sindicato SATSE denuncia que de media solo se cubren entre el 30 y el 40% de los profesionales de enfermer铆a de todo el sistema; esto es, de cada 100 enfermeras que se van de vacaciones en julio y agosto, solo se incorporan 40.

Catalunya lidera la tasa de incidencia, pero otras comunidades temen que sea solo la avanzadilla y pronto les toque a ellas tomar decisiones similares a la de que los contactos estrechos no acudan a los centros. Por eso, la Comunitat Valenciana, que de las tasas de 50 casos por 100.000 habitantes de hace pocas semanas ha saltado a los 250, ha pedido a la Justicia volver a autorizar el toque de queda. Tambi茅n lo plante贸 este mi茅rcoles, entre otra bater铆a de medidas, la consejera de Salud de Castilla y Le贸n, Ver贸nica Casado, a la ministra Carolina Darias y a sus hom贸logos en el Consejo Interterritorial. “El toque de queda no est谩 sobre la mesa”, zanj贸 Darias. El presidente Pedro S谩nchez tambi茅n neg贸 rotundamente esa posibilidad desde Lituania. La v铆a m谩s f谩cil para imponerlo sin problemas judiciales es un estado de alarma, dif铆cil de justificar con m谩s de un 50% de la poblaci贸n con una dosis, explican fuentes sanitarias. En el Ministerio tampoco se posicionan sobre el ocio nocturno, cuya reapertura se permiti贸 el junio pasado y algo a lo que muchos expertos vinculan este repunte, sobre todo tras el macrobrote de Mallorca que involucr贸 a unas 5.000 personas. Respetan a comunidades que lo han cerrado, como Catalunya, pero no coordinan ninguna acci贸n en este sentido.

El Gobierno espera que con reforzar los rastreos sea suficiente para frenar esta ya calificada como quinta ola. Para ello han cedido a las comunidades cinco millones de test para cribados y a los rastreadores del Ej茅rcito, que no son un n煤mero concreto sino que Defensa pondr谩 a disposici贸n los que hagan falta, comentan fuentes de Sanidad.

Tambi茅n esperan que frene la escalada de casos un aceler贸n en la vacunaci贸n, pero en el Ministerio no se atreven a vaticinar cu谩ndo podr谩 estar controlada la situaci贸n. S铆 quieren impulsar la vacunaci贸n entre los j贸venes, ante el miedo a que por sentirse menos vulnerables no tengan una respuesta tan buena como la que han tenido sus padres y abuelos, y por eso est谩n preparando una campa帽a dirigida en exclusiva a ellos, seguramente con figuras de referencia para esas generaciones. El mensaje tiene que ser emp谩tico pero tambi茅n tienen que hacerles llegar los riesgos, indican desde Sanidad.

Los contagios de los j贸venes tambi茅n generan colapso

El primer objetivo de todas las medidas restrictivas de la pandemia ha sido liberar la saturaci贸n hospitalaria. Durante la primera, segunda y tercera ola los hospitales llegaron a tener ocupaciones COVID en las UCI muy por encima de lo razonable (en la primera m谩s del 100% en algunas zonas solo para esa enfermedad; en la tercera cerca del 50%, contando las nuevas infraestructuras incorporadas).

Ese no es el problema ahora. De media est谩n ocupadas algo menos del 25% de las camas convencionales por pacientes con coronavirus. Los grupos vulnerables est谩n protegidos por la vacuna (el 100% de los mayores de 70 con pauta completa) y gracias a eso se ha conseguido bajar con contundencia el porcentaje de personas en cuidados intensivos. La tasa de hospitalizaciones s铆 aumenta algo con esta subida. En Catalunya ya advert铆an a principios de semana que se empezaba a notar un repunte en los ingresos.

Algunas personas vacunadas sin la pauta completa o que por las limitaciones de eficacia de los f谩rmacos no han desarrollado inmunidad 鈥揚fizer tiene una de las eficacias m谩s altas y esto le ocurre aproximadamente a un 10% de quienes la reciben鈥 puede enfermar de gravedad. Adem谩s, son tantos los j贸venes contagiados que, aunque proporcionalmente sigan siendo minor铆a, num茅ricamente van siendo m谩s los graves. En un mes, la media de edad de los pacientes COVID en los hospitales espa帽oles ha bajado de 51 a帽os a 48, seg煤n datos de Sanidad, que calcula que es posible que esa cifra “siga bajando, pero poco”. La media en UCI sigue estable, entre los 50 y los 52 a帽os.

“La pel铆cula ahora es completamente diferente porque tenemos vacunas, la letalidad sin vacunas no ser铆a como es, estar铆amos como hace meses”, dice Am贸s Garc铆a Rojas, presidente de la Asociaci贸n Espa帽ola de Vacunolog铆a y asesor t茅cnico del Ministerio. Pero “el hecho de tener tantos casos no es bueno: porque el virus sigue circulando y, sin una imagen tan tremenda como antes, s铆 hay m谩s personas en UCI; y tambi茅n por la Atenci贸n Primaria. Estamos acostumbrados a hablar del sistema sanitario como si solo fuera el 谩mbito hospitalario, y no”. El problema es, por tanto, el que est谩n viviendo en Catalunya y tambi茅n en otras comunidades como Cantabria, que anticipan lo que puede ocurrir en otros territorios donde los contagios siguen multiplic谩ndose: el colapso de la Atenci贸n Primaria y de Salud P煤blica. Que no haya efectivos suficientes en Atenci贸n Primaria causa, adem谩s de estr茅s para sanitarios, que la asistencia a dolencias menores se posponga y la situaci贸n de los pacientes devenga en m谩s grave.

“Yo tambi茅n quiero que est茅 todo el mundo inmunizado plenamente, pero todav铆a no estamos en esa fase”, explicaba Adri谩n Aginagalde, director del Observatorio de Salud P煤blica de Cantabria y coordinador en muchas labores de rastreo. “Hay una alerta auton贸mica dif铆cil de gestionar. La gente no fallece, pero esto est谩 generando muchos problemas”. Todo ha llegado con “una percepci贸n p煤blica general de que la cosa estaba encauzada y de que no importaba tanto que alguien [los j贸venes] se infectara porque iba a tener un pron贸stico favorable y no iba a contagiar a nadie”, analiza Ildefonso Hern谩ndez, portavoz de la Sociedad Espa帽ola de Salud P煤blica. Ha sido dif铆cil, partiendo de ah铆, explicar a la ciudadan铆a que s铆 es un problema que los j贸venes se contagien.

Varias comunidades aut贸nomas ya han comenzado con las autocitas para menores de 30 a帽os y casi todos lo han hecho con los de 40, as铆 que la confianza del Gobierno es que la situaci贸n se encauce en unas semanas. Hay un tercer vector de la problem谩tica: varios pa铆ses, entre ellos Francia y Reino Unido, nos mantienen en su lista de pa铆ses poco seguros por las tasas de COVID, y eso puede tener consecuencias nefastas para la temporada tur铆stica. Adem谩s del refuerzo de la campa帽a de vacunaci贸n y de Atenci贸n Primaria y Salud P煤blica, expertos como Pedro Gull贸n, miembro de la Sociedad Espa帽ola de Epidemiolog铆a, planteaban “restringir el ocio nocturno o, si no se puede del todo, quiz谩 algunas horas o al menos los interiores”. “En los lugares con m谩s incidencia no se deber铆a acelerar la desescalada de este tipo de ocio, pero s铆 se pueden fomentar actividades m谩s seguras al aire libre, ya que es verano”, como los festivales, que s铆 siguen permitidos en Catalunya.

