En el estado de Karnataka, al suroeste de India, se encuentra uno de los principales n煤cleos del sector de la confecci贸n textil de India. All铆 trabajan en dur铆simas condiciones cientos de miles de trabajadores que producen ropa para grandes marcas del sector, como Nike, Zara, Puma o H&M, que se aprovechan de la pobreza para explotar a los trabajadores. Eso si, lo hacen indirectamente, a trav茅s de subcontratas.

La mayor铆a de estos trabajadores cobran el salario m铆nimo estipulado, unos 55 euros al mes por maratonianas jornadas cosiendo la ropa que despu茅s viaja en cargueros a occidente. E incluso a veces ni se cobra dicho 铆nfimo salario: m谩s de 400.000 empleados de estas f谩bricas aseguran no haber recibido el salario m铆nimo legal del estado desde abril de 2020. As铆 lo aseguran desde Worker Rights Consortium (WRC), una organizaci贸n independiente que vela por los derechos de los trabajadores en todo el mundo. La cantidad total estimada de salarios impagados hasta ahora supera los 44 millones de euros.

El diario brit谩nico The Guardian ha publicado un art铆culo de investigaci贸n donde se hacen eco de los duros testimonios de las empleadas: “una trabajadora dijo que solo ganaba aproximadamente la mitad de lo que necesitaba para cubrir los costos de vida b谩sicos, como la comida y el alquiler”.

Si hubi茅ramos obtenido el aumento salarial el a帽o pasado, podr铆amos haber comido verduras al menos algunas veces al mes. A lo largo de este a帽o, solo he alimentado a mi familia con arroz … Intent茅 hablar con los que llevan la administraci贸n de la f谩brica, pero me dijeron: 鈥榚sto es lo que pagamos por trabajar aqu铆. Si no te gusta, puedes irte – empleada del sector textil indio en declaraciones a The Guardian.