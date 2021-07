–

De parte de EZLN July 19, 2021 12 puntos de vista

Jul192021

La extemporanea et une Iniciative Nationale

<!–

23160

–>

Commission Sexta de l鈥橢ZLN.

Mexique

Juillet 2021

Aux adh茅rent路e路s 脿 la D茅claration pour la Vie

脌 l鈥橢urope d鈥檈n bas et 脿 gauche

脌 la Sexta nationale et internationale

Au Congr猫s national indig猫ne-Conseil indig猫ne de gouvernement

Aux R茅seaux en r茅sistance et r茅bellion

Au Collectif 芦Lleg贸 la hora de los Pueblos禄 [芦 L鈥檋eure des peuples est arriv茅e 禄]

De : Sous-commandant insurg茅 Mois茅s

Compa帽eras, compa帽eroas, compa帽eros,

Fr猫res, froeurs, et s艙urs,

Je vous salue au nom des enfants, des femmes, des autrxs, des anciens et des hommes des communaut茅s zapatistes, et je vous communique ce qui suit :

Premi猫rement. 鈥 Une compagnie zapatiste a茅roport茅e forte de 177 zapatistes est d茅j脿 pr锚te. Elle est enti猫rement compos茅e de natifs d鈥檕rigine maya, de langues cho鈥檕l, tzotzil, tzeltal, tojolabal et castilla. Nous sommes n茅s dans la g茅ographie qu鈥檕n appelle le Mexique. Nos anc锚tres sont n茅s et sont morts sur ces terres. Puisque l鈥櫭塼at mexicain ne reconna卯t ni notre identit茅 ni notre origine et nous dit que nous sommes 芦extempor谩neos禄 (c鈥檈st ce que dit le minist猫re des Affaires 茅trang猫res, que nous sommes des Mexicains 芦extempor谩neos芦), nous avons d茅cid茅 de baptiser cette unit茅 d鈥櫭塩oute et de Parole 鈥La Extempor谩nea鈥.

Selon ce que nous avons vu dans les dictionnaires, 芦extempor谩neo禄 signifie 芦 qui est inopportun, inconvenant 禄, ou 芦 qui est inappropri茅 au moment o霉 il se produit 禄. En d鈥檃utres termes, nous sommes inopportuns, inconvenants et impropres.

Jamais auparavant nous n鈥檃vions 茅t茅 d茅finis de mani猫re aussi ad茅quate. Nous sommes heureux que l鈥櫭塼at mexicain reconnaisse enfin que c鈥檈st ainsi qu鈥檌l consid猫re les peuples originaires de cette g茅ographie appel茅e Mexique. Je pense que c鈥檈st sa mani猫re de regretter de ne pas nous avoir encore鈥 an茅antis ; et que notre existence contredise le discours officiel sur la 芦 conqu锚te 禄. On comprend maintenant que si le gouvernement mexicain a r茅clam茅 au gouvernement espagnol de demander pardon, c鈥檈st de ne pas nous avoir extermin茅s.

Sur les 177 d茅l茅gu茅.es, 62 d鈥檈ntre nous n鈥檕nt pas encore de passeport. Le minist猫re des Affaires 茅trang猫res reste bloqu茅 sur 芦l鈥檌nconvenance禄 que nous repr茅sentons. Malgr茅 le fait que nous ayons prouv茅 notre identit茅 et notre origine, il continue d鈥檈xiger de plus en plus de papiers. Il ne manquerait plus qu鈥檌l demande aux gouvernements d鈥橝m茅rique centrale de dire que nous ne sommes pas des citoyens de ces pays.

2 鈥 La compagnie a茅roport茅e 芦La Extempor谩nea禄, avec moi 脿 sa t锚te, se pr茅pare depuis octobre 2020 et nous sommes en quarantaine depuis presque un mois. Elle se compose de :

鈥 Plusieurs groupes d鈥櫬 脡coute et Parole 禄 : des zapatistes indig猫nes dont l鈥檈xistence et la m茅moire couvrent l鈥檋istoire de notre lutte depuis les ann茅es pr茅c茅dant le soul猫vement jusqu鈥檃u d茅but de la Travers茅e pour la vie.

鈥 Une 茅quipe f茅minine de football : elle est compos茅e de 36 miliciennes (qui font aussi partie des groupes d鈥櫬 脡coute et de Parole 禄) qui ont pris le nom et suivi l鈥檈xemple de la d茅funte Commandante Ramona, la premi猫re zapatiste 脿 quitter le Chiapas, et qui s鈥檌dentifient comme 芦 Ixchel Ramona 禄. Et c鈥檈st avec ce nom qu鈥檈lles se pr茅senteront sur les terrains de sport d鈥橢urope.

鈥 L鈥檃utoproclam茅 芦Comando Palomitas禄 ou 芦 Commando Pop Corn 禄 : 6 petites filles et gar莽ons du groupe 芦 Jeu et malice 禄. Comme nous tous.tes, iels se sont aussi pr茅par茅.e.s.

鈥 Le groupe qui coordonne l鈥檌nvasion : il sera charg茅 d鈥檕rganiser et, si n茅cessaire, de renforcer les groupes d鈥櫬 脡coute et Parole 禄 qui seront r茅partis dans les 5 zones selon lesquelles nous avons divis茅 le continent europ茅en. En outre, il s鈥檕ccupera des m茅dias libres et des m茅dias payants, participera 脿 des tables rondes, des conf茅rences et des 茅v茅nements publics, et 茅valuera le d茅roulement de l鈥檌nvasion.

Avec l鈥橢scadron 421, nous compl茅terons la premi猫re vague zapatiste et nous commencerons 脿 rendre visite 脿 celleux qui nous ont invit茅.e.s et, avec attention et respect, nous les 茅couterons. S鈥檌els le demandent, nous leur parlerons de notre petite histoire de r茅sistance et de r茅bellion.

3 鈥 Une d茅l茅gation du Congr猫s national indig猫ne-CIG voyagera avec nous, forte de 10 indig猫nes des langues suivantes : Maya originaire, Popoluca, Biniz谩, Purh茅pecha, Raramuri, Otom铆, Naayeri/Wixarika et Nahua ; ainsi que 3 s艙urs et fr猫res du Front des peuples en d茅fense de la terre et de l鈥檈au de Tlaxcala, Puebla et Morelos. Au total 13.

4 鈥 脡tant donn茅 que je suis charg茅 de la Travers茅e pour la Vie 鈥 chapitre Europe, j鈥檃i demand茅 au Sous-commandant insurg茅 Galeano de prendre le commandement au Mexique et d鈥櫭﹖ablir, d猫s que possible, des contacts avec le Congr猫s national indig猫ne-CIG, avec la Sexta nationale, avec les R茅seaux en r茅sistance et r茅bellion, avec des Organisations non gouvernementales de d茅fense des droits humains, avec des collectifs de Victimes de la violence, des proches de disparu.es et apparent茅s, ainsi qu鈥檃vec des artistes, des scientifiques et des intellectuels, dans le but de les informer d鈥檜ne nouvelle initiative nationale et de les inviter 脿 s鈥檕rganiser pour celle-ci. Et ainsi d鈥檕uvrir un front de lutte pour la Vie dans notre pays.

5 鈥 Dans quelques jours encore, que nous vous communiquerons en temps voulu, nous commencerons notre voyage. Aujourd鈥檋ui, nous essayons de tous.tes nous faire vacciner pour ne pas vous amener des probl猫mes de sant茅, et en esp茅rant que la dite 芦troisi猫me vague禄 de contagions au Mexique se calme un peu.

Ensuite, nous irons au caracol Jacinto Canek, 脿 San Crist贸bal de Las Casas, et l脿 nous nous rassemblerons. De l脿, nous irons 脿 Mexico o霉, nous, les 177 d茅l茅gu茅.es, nous nous rendrons dans les bureaux de la SRE (ndt. Minist猫re des affaires 茅trang猫res) pour qu鈥檌ls nous disent, en face et publiquement, que nous n鈥檃vons aucun droit parce que nous sommes 芦extempor谩neos禄, et que leur 芦 ambitionnisme 禄 les oblige 脿 d茅l茅guer leur responsabilit茅 脿 des bureaucrates racistes et ignorants. Puis, peut-锚tre, 脿 Paris, en France.

Les dates pr茅cises nous vous les donnerons apr猫s, parce qu鈥檃pparemment, pour le gouvernement fran莽ais aussi nous sommes inopportuns ; en plus, bien s没r, de la nouvelle vague mondiale de COVID 19. Tant pis, ce doit 锚tre la globalisation.

Nous sommes un peu nerveux mais contents 鈥 car ce n鈥檈st pas la premi猫re fois que nous ferons quelque chose sans savoir ce qui nous attend. Nous remercions d鈥檕res et d茅j脿 l鈥橢urope d鈥檈n bas, la Sexta nationale, les R茅seaux en r茅sistance et r茅bellion, les ONG solidaires de ce c么t茅 et de l鈥檃utre c么t茅 de l鈥檕c茅an, et le collectif 芦Lleg贸 la hora de los pueblos禄 [芦 L鈥檋eure des peuples est arriv茅e 禄], pour le soutien 茅conomique et mat茅riel qui nous permettra de r茅aliser le voyage a茅rien. Le co没t du voyage maritime et des passeports (entre 10 et 15 mille pesos chacun, 脿 cause des incessants voyages aller et retour vers nos villages pour r茅pondre aux ridicules demandes de l鈥櫭塼at mexicain parce que nous sommes 芦extempor谩neos芦), a 茅t茅 int茅gralement couvert par l鈥橢ZLN et nous a laiss茅s sans fonds de r茅serve. Mais cela n鈥檃 repr茅sent茅 pour aucun.e des d茅l茅gu茅.e.s des d茅penses personnelles.

7. De l鈥檌nitiative nationale 鈥 celle dont est charg茅 le SupGaleano -, je vous annonce juste qu鈥檈lle d茅marrera avec notre appel 脿 participer 脿 la dite 芦 Consultation populaire 禄 du 1er ao没t, et 脿 r茅pondre 芦 Oui 禄 脿 la question de savoir si on doit ou non faire quelque chose pour faire respecter le droit 脿 la v茅rit茅 et 脿 la justice de celleux qui ont 茅t茅 victimes par actions et omissions de l鈥櫭塼at mexicain (car c鈥檈st cela, et pas autre chose que d茅signe la question pos茅e par la Cour Supr锚me de Justice de la Nation du pays qui s鈥檃ppelle le Mexique). Ceux qui, l脿-haut, dans les partis d鈥櫬 opposition 禄 sont r茅ticents 脿 la consultation n鈥檕nt pas seulement peur de ce qui en d茅coulera, ils ont aussi tr猫s peur 脿 l鈥檌d茅e que les victimes puissent se r茅approprier leurs plaintes pour les soustraire 脿 l鈥檜sage vil et pervers que l鈥檜ltra-droite fait de leur douleur. Car la douleur ne doit pas 锚tre un commerce 茅lectoral, et encore moins 脿 des fins aussi merdiques que le retour au gouvernement de certains des principaux responsables de la violence et qui ne s鈥櫭﹖aient auparavant consacr茅s qu鈥櫭 accumuler argent et cynisme. C鈥檈st pour cela que l鈥橧NE (Institut national 茅lectoral), qui nous consid猫re aussi, nous les indig猫nes, comme 芦extempor谩neos禄 et nous refuse nos papiers d鈥檌dentit茅, fait tout son possible pour que la consultation soit un 茅chec, car il sait qu鈥檌l est lui aussi responsable d鈥檜ne partie du d茅lit en raison de sa politique exclusive en faveur de la peau claire et urbaine.

Il faut y aller, sans regarder en l鈥檃ir mais en regardant les victimes. Il faut convertir la consultation en une consultation 芦extempor谩nea芦. Ceci avec pour objectif que d茅marre ainsi, ind茅pendamment de ceux d鈥檈n haut, une mobilisation en faveur d鈥檜ne Commission pour la v茅rit茅 et la justice pour les victimes, ou comme vous voudrez l鈥檃ppeler. Car il ne peut y avoir de vie sans v茅rit茅 ni justice.

C鈥檈st tout pour le moment.

Depuis les Montagnes du Sud-est mexicain.

Pour les zapatistes 芦extempor谩neos芦.

Sous-commandant insurg茅 Mois茅s

Toujours au Mexique, juillet 2021.

芦Bella Ciao禄 versi贸n trombones, Germ谩n El Tromb贸n & El Clan del Solar

No hay comentarios todav铆a.