Ni Israel, ni Marruecos ni Colombia saben manejar el poder persuasivo porque no les hace falta. Ya est谩n los medios para hacerles el trabajo

Seguro que todos ustedes conocen Las Lanzas o La rendici贸n de Breda, uno de los cuadros m谩s relevantes de la historia del arte, obra de Diego Vel谩zquez, el pintor sevillano del siglo XVII. En el mismo se muestra la capitulaci贸n tras el asedio de la ciudad fortaleza de Breda en 1625, en el que los tercios espa帽oles del ej茅rcito de Flandes derrotaron al ej茅rcito de los Pa铆ses Bajos. En la escena vemos, al fondo, el paisaje hasta el horizonte, cubierto de penachos de humo que brotan de una tierra anegada por las tropas espa帽olas, acci贸n que evit贸 que la ciudad pudiera recibir suministros y refuerzos. A la izquierda las tropas derrotadas, a la derecha las victoriosas, con sus lanzas enhiestas ocupando el tercio superior de la pintura. Justino de Nassau, el gobernador de la ciudad, le entrega las llaves con gesto sumiso al general Sp铆nola, que las recibe, con actitud magn谩nima, mientras pone la mano en el hombro del vencido.

No es exagerado afirmar que Las lanzas, adem谩s de ser una obra maestra de la pintura, es un ejemplo pret茅rito de cr贸nica period铆stica. Realizado una d茅cada despu茅s del sitio a Breda, recoge el momento exacto de la capitulaci贸n como si de una fotograf铆a se tratase: entre el papel fotogr谩fico de Yalta y el 贸leo sobre lienzo de Vel谩zquez parece haber s贸lo una diferencia de tres siglos pero la misma intenci贸n, contar c贸mo sucedi贸 un acontecimiento relevante de importancia internacional. La escena, seg煤n las cr贸nicas de la 茅poca, fue real, ya que Sp铆nola, al mando de los tercios espa帽oles, un genio militar de la 茅poca que consigui贸 rendir a la inexpugnable Breda, dio la orden de que los vencidos fueran respetados y tratados con dignidad.

Podemos entenderlo como el viejo honor del guerrero, o poni茅ndonos menos literarios como un h谩bil ejercicio diplom谩tico: las batallas se ganan dos veces, la primera en lo militar, la segunda no humillando al derrotado para que la ocupaci贸n posterior resulte m谩s llevadera.

La Rendici贸n de Breda, de Diego Vel谩zquez

Pero, adem谩s de cr贸nica, La rendici贸n de Breda es un ejercicio de comunicaci贸n pol铆tica sin paliativos. Lo primero porque el cuadro le fue encargado a Vel谩quez por la corona espa帽ola para el Sal贸n de Reinos del Palacio del Buen Retiro, la estancia donde Felipe IV recib铆a a los embajadores y las autoridades extranjeras en visita diplom谩tica. Aquella ciudad, Madrid, aquel palacio, aquella estancia eran el centro del poder mundial del imperio m谩s grande y poderoso en el siglo XVI, aquel donde nunca se pon铆a el sol. La intenci贸n era mostrar tanto el poder militar duro, representado en las lanzas, idea que al parecer el Conde Duque de Olivares sugiri贸 a Vel谩zquez, como la diplomacia, indulgencia e inteligencia de esas autoridades: podemos negociar y escucharos, tambi茅n destruiros, la elecci贸n es vuestra. La pintura, que hoy cuelga en las paredes del museo del Prado, tiene unas imponentes dimensiones de tres por tres metros y medio: si en nuestros tiempos paraliza al turista, en el momento de su realizaci贸n debi贸 cortar la respiraci贸n a los embajadores.

Esto, y no otra cosa, es el soft power, que m谩s que traducido en castellano como poder blando, deber铆a entenderse como poder persuasivo, es decir, aquel que no necesita de la acci贸n directa, de la fuerza militar o de la sanci贸n econ贸mica para obtener sus objetivos.

Parte de este poder persuasivo requiere de herramientas de comunicaci贸n para darlo a conocer: si el Imperio Espa帽ol ten铆a a sus pintores, los Estados Unidos de Am茅rica contaron en el siglo XX con algunos de sus cineastas y quiz谩 en el siglo XXI empiecen a importar los creadores de contenido digital, una propaganda destinada m谩s a enturbiar el juicio, al desprestigio del enemigo, que al engrandecimiento de las virtudes propias.

Para describir lo que sucede estos d铆as en Israel, Palestina y los territorios ocupados, para contar lo que ha sucedido en Colombia, para narrar lo que pasa en el Sahara ocupado por Marruecos, por poner tres ejemplos de actualidad, m谩s que La rendici贸n de Breda tendr铆amos que acudir al Guernica, de Pablo Picasso, obra con la que el pintor malague帽o dej贸 constancia de los bombardeos nazis sobre la localidad vasca en la Guerra Civil Espa帽ola. La brutalidad del Guernica, formal y narrativa, contrasta con la quietud period铆stica de Las Lanzas, donde incluso algunos de los soldados miran al “objetivo” del pintor como si se hubieran visto sorprendidos por la c谩mara.

El cuadro de Picasso no nos cuenta el antes ni el despu茅s, nos narra el durante, la mutilaci贸n, el horror y el fuego del momento justo en que estallan las bombas. Si Vel谩zquez retrata el fin de una batalla entre ej茅rcitos de capacidades b茅licas semejantes 鈥揺l sitio de Breda se extendi贸 casi un a帽o鈥, Picasso nos cuenta la brutalidad de una poblaci贸n civil sorprendida por el entonces novedoso blitz, el bombardeo de la Luftwaffe sobre ciudades: no hay confrontaci贸n, no hay lucha posible, porque no hay contendientes, que siempre son equivalentes, sino agresores que aprovechan su superioridad b茅lica para machacar a sus enemigos.

Algo muy parecido a lo que sucede con las acciones del ej茅rcito Israel铆 que machaca Gaza desde el aire, algo muy parecido a lo que los colonos y civiles para-militarizados israel铆es hacen con los civiles palestinos, independientemente de su nacionalidad. Algo que hemos visto en Colombia y lo que la polic铆a, el ej茅rcito y, de nuevo, los paramilitares han hecho contra su poblaci贸n civil. Algo que vemos a menudo en las actuaciones de los uniformados marroqu铆es contra los saharauis. No, que los subyugados se intenten defender con unos medios de escasa o nula relevancia b茅lica no da a estos conflictos categor铆a de enfrentamiento, sino de agresi贸n que es respondida a la desesperada por civiles, en el caso de Colombia, o por tropas irregulares sirviendo apenas a semi-estados como en el caso del Sahara y Palestina.

Trazar un punto equidistante es tan o m谩s propagand铆stico que tomar partido descarado por el ej茅rcito colombiano, marroqu铆 o el Tzahal. Pedir la paz, as铆 en abstracto, es tanto como dar m谩s armas a los agresores pero pedir que las expongan en un museo. Quiz谩 que Colombia, Israel y Marruecos sean tres aliados incondicionales de Estados Unidos nos explica por qu茅 eso llamado comunidad internacional, tan presta a sancionar a otros pa铆ses o gobiernos, se muestra impotente e incapaz ante las matanzas.

No, ni Israel, ni Marruecos ni Colombia saben manejar el poder persuasivo por la sencilla raz贸n de que no les hace falta. Ya est谩n los principales medios de comunicaci贸n internacionales para hacerles el trabajo. Por eso empezamos este art铆culo con Las lanzas y no con el Guernica, porque ah铆 se halla la clave para que si en 2003 la mayor铆a de poblaciones occidentales se levantaron contra la Guerra de Irak, por ejemplo, desde entonces la brutalidad de los conflictos internacionales se haya recrudecido sin que a nadie parezca importarle: aquella guerra la gan贸 el Pent谩gono en el plano militar, pero la perdi贸 la administraci贸n Bush en el medi谩tico. Y de aquello se sacaron una serie de conclusiones para que el descontento de los ciudadanos no se volviera a repetir.

Vel谩zquez fue m谩s o menos fiel a lo sucedido en Breda, pero la elecci贸n del momento del magn谩nimo armisticio no fue, como hemos visto, casual. Hoy todo es m谩s tosco y desvergonzado, mucho menos art铆stico, sin duda, pero m谩s efectivo. Hoy se puede pedir la paz y no nombrar siquiera a Palestina, como algunas celebridades hacen para no perder su cuota de producto pero temerosos por las represalias del lobby sionista.

Hoy muchos periodistas sacan im谩genes de los bombardeos israel铆es o de su ej茅rcito, sin mostrar los muertos, agredidos y desplazados, para pasar a ense帽arnos unos rudimentarios cohetes Qassam o las im谩genes de archivo de unos milicianos islamistas dando vivas enfervorecidas a Dios.

Diferentes tribunales internacionales, la propia ONU, agencias independientes, han condenado a Israel en las 煤ltimas d茅cadas por apartheid, cr铆menes de lesa Humanidad y genocidio contra la infancia palestina as铆 como cr铆menes de guerra. Pero en los informativos y en las redes s贸lo vemos como Sp铆nola se acerca afable a recibir las llaves entregadas por Justino de Nassau.

@diasasaigonados