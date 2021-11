Un estudio de 2016 sobre la presencia en internet de los partidos pol铆ticos de extrema derecha en el Estado espa帽ol, titulado La estrategia de la nueva extrema derecha espa帽ola en internet, de la investigadora Ana I. L贸pez, revelaba que, poco a poco, estos hab铆an ido prescindiendo de la simbolog铆a nost谩lgica relacionada con el r茅gimen franquista para utilizar una imagen de neutralidad ideol贸gica y visual, con elementos comunes con sus hom贸logos europeos.

Esta tendencia precede a la r谩pida evoluci贸n que ha sufrido la ultraderecha en los 煤ltimos a帽os, en consonancia con el cambio de paradigma que significa el ciberespacio en t茅rminos de comunicaci贸n. En la gu铆a de estilo de Andrew Angle para el Daily Stormer (uno de los principales portales digitales de la ultraderecha en ingl茅s), el autor alentaba a introducir conceptos racistas de modo que parecieran menos amenazadores, con el objetivo de marcar agenda y reorientar el foco del debate.

El inter茅s de la ultraderecha actual en crear una jerga propia y definir el espacio pol铆tico seg煤n sus marcos bebe del ide贸logo de la Nouvelle Droite francesa Alain de Benoist, quien citaba el libro 1984 de George Orwell y dec铆a que, 芦quien controla el poder de definir las palabras, controla tambi茅n las mentes禄. La apropiaci贸n simb贸lica de Orwell a la hora de denunciar a sus enemigos pol铆ticos se produce constantemente por parte de la derecha radical; muchas veces, como cr铆tica directa a las pol铆ticas gubernamentales.

El portavoz de Vox, Jorge Buxad茅, ley贸 unos fragmentos del citado libro al presentar un recurso contra el estado de alarma durante la crisis de la covid-19, mientras que los carteles de Alvise P茅rez contra el Gobierno hacen referencia al Gran Hermano.

Cambiar la opini贸n p煤blica sobre determinadas ideas y convertirlas de inaceptables a posibles es uno de los motivos de la importancia de una nueva jerga

Seg煤n la teor铆a de la ventana de Overton, las posibilidades de acci贸n pol铆tica est谩n limitadas no tanto por el poder o las instituciones, sino por la aceptaci贸n p煤blica de determinados presupuestos. Esta idea, desarrollada por Joseph P. Overton para el think tank neoliberal Mackinac Center for Public Policy, ha tenido gran calado a la hora de trazar estrategias discursivas. Cambiar la opini贸n p煤blica sobre determinadas ideas y convertirlas de inaceptables a posibles es uno de los motivos por los cuales es importante la creaci贸n de nueva jerga y eufemismos.

Tanto el l铆der del partido ultranacionalista belga Vlaams Blok, Filip Dewinter, como el propio Alain de Benoist, citaban el concepto de hegemon铆a de Gramsci a la hora de poder llevar a cabo pol铆ticas: 芦La mayor铆a ideol贸gica es m谩s importante que la mayor铆a parlamentaria禄. Cambiar la opini贸n p煤blica sobre determinadas ideas y convertirlas de inaceptables a posibles es uno de los motivos de la importancia de una nueva jerga.

La construcci贸n y uso de conceptos pol铆ticos funciona de modo identificativo, ahondando en el sentido de colectividad y en la creaci贸n de enemigos y aliados. Existen numerosas palabras que han ido abri茅ndose paso en el discurso pol铆tico actual y que, sin necesidad de estar fraguadas en la agenda de la ultraderecha, su uso y abuso acaban por hacerle juego y dar espacio a la ideolog铆a ultraconservadora, racista o antifeminista. Mucha de la jerga acu帽ada nace a modo de dog whistle, que se traduce como 芦silbato para perros禄 o 芦mensaje en ultrasonidos禄. Se trata de eufemismos o claves dirigidas hacia una minor铆a que sabe su significado, c贸mo 芦1488禄 o 芦HH禄, que son combinaciones de s铆mbolos alfanum茅ricos que encierran esl贸ganes nazis: el n煤mero catorce es por estas catorce palabras: We must secure the existence of our people and a future for white children (debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los ni帽os blancos), del supremacista norteamericano David Lane. El n煤mero 88 es la repetici贸n de la octava letra del abecedario, la H, en referencia al saludo Heil Hitler. As铆, se evita nombrar abiertamente cuestiones racistas o totalitarias.

Muchos de los vocablos que hoy emplea la ultraderecha fueron naciendo con la colaboraci贸n de personas an贸nimas en foros como 4Chan u 8Chan

La expansi贸n y el uso de estas nociones a trav茅s de las redes sirve a modo de autojustificaci贸n: cuanto m谩s se usan, m谩s lejos llegan y m谩s validez tienen. La propia creaci贸n de muchas de estas palabras est谩 relacionada con el lenguaje de internet y de la cultura digital. Muchos de los vocablos que hoy emplea la ultraderecha fueron naciendo con la colaboraci贸n de personas an贸nimas en foros como 4Chan u 8Chan, o sus an谩logos en espa帽ol, Hispachan, Forocoches o Burbuja. Algunas de las palabras que veremos a continuaci贸n no son de uso exclusivo de la ultraderecha, pero s铆 que son empleadas activamente por la propaganda de esta ideolog铆a con el objetivo de marcar agenda, crear sensaci贸n de comunidad e intervenir en el debate p煤blico.

El t茅rmino 芦feminazi禄 fue popularizado por el locutor radiof贸nico Rush Limbaugh en los 90, que lo us贸 para nombrar a las mujeres que se manifestaban por el derecho al aborto. Hoy en d铆a su uso est谩 normalizado m谩s all谩 de los c铆rculos de extrema derecha. La palabra junta los vocablos 芦feminista禄 y 芦nazi禄. Es un buen ejemplo de c贸mo el lenguaje puede contribuir a la aceptaci贸n de ideas en el subconsciente colectivo, ya sea que el feminismo tiene algo que ver con los reg铆menes totalitarios o que hay distintos tipos de feminismo, algunos aceptables y otros no.

En Forocoches tambi茅n naci贸 el concepto de 芦charo禄, que se emplea tambi茅n para ridiculizar a mujeres de mediana edad de ideolog铆a progresista. Respecto al racismo, podemos observar c贸mo la ultraderecha del sur de Europa tiende a trabajar sus propios t茅rminos e imaginario, ya que la idiosincrasia de los territorios hace que sea imposible trasladar el discurso americano o anglosaj贸n. En Estados Unidos, Richard Spencer centra el discurso 芦identity politics for whites禄 para evitar hablar de supremacismo blanco. En Espa帽a, 煤ltimamente hemos visto como el odio racial se centra especialmente en los menores no acompa帽ados, a los que se deshumaniza y criminaliza mediante el uso de la palabra 芦menas禄, acr贸nimo de amplio uso no solo entre los partidos racistas, sino tambi茅n en los medios de comunicaci贸n generalistas. Con la inmigraci贸n y el islam sucede algo parecido.

En general, se considera a la 芦ideolog铆a de g茅nero禄 como trasunto de las teor铆as de g茅nero y queer desarrolladas a finales de los 80 y 90 por fil贸sofas como Judith Butler

En estos casos, 芦Vox (y otros actores pol铆ticos) recurren mucho a la metonimia禄 y a 芦la hip茅rbole y a la exageraci贸n禄, vinculando t茅rminos como 芦emigraci贸n禄 al de 芦invasi贸n禄 y 芦musulm谩n禄 al de 芦terrorista禄, utilizando 芦met谩foras fuera de contexto que no aguantar铆an ning煤n criterio de verosimilitud禄, como se帽ala la periodista Ver贸nica Fumanal. Del mismo modo, apelativos como 芦ingenier铆a social禄, introducido por el miembro de la Escuela de Fr谩ncfort Karl Popper, o 芦marxismo cultural禄 son empleados constantemente, aunque dentro de l铆mites y acepciones que no son reconocidas por casi ning煤n otro interlocutor que no sea la derecha.

El art铆culo de Minnicino 芦New Dark Age: Frankfurt School and Political Correctness禄 se considera el pionero a la hora de se帽alar el 芦marxismo cultural禄 como una corriente que pretende 芦socavar los cimientos de los valores europeos禄. El propio t茅rmino es recogido por la Wikipedia como una teor铆a de la conspiraci贸n. Anders Breivik, responsable de la matanza de Utoya, empleaba ambos t茅rminos en su manifiesto 芦2083, una declaraci贸n de independencia europea禄.

En el Estado espa帽ol, han sido popularizados sobre todo por el escritor C茅sar Vidal, el blog ultraderechista Disidentia (que cuenta con casi 150 entradas con 芦marxismo cultural禄) y el neoliberal Instituto Mises. Siempre en estrecha relaci贸n a los mencionados, suele aparecer la expresi贸n 芦ideolog铆a de g茅nero禄, considerada por Wikipedia en su versi贸n en ingl茅s como un concepto relacionado con la teolog铆a cat贸lica y el movimiento antifeminista.

En general, se considera a la 芦ideolog铆a de g茅nero禄 como trasunto de las teor铆as de g茅nero y queer desarrolladas a finales de los 80 y 90 por fil贸sofas como Judith Butler. Es en el seno de la extrema derecha, especialmente desde las asociaciones cat贸licas como HazteOir, donde se promueve el uso de este concepto, aunque su uso haya trascendido m谩s all谩. En el Disidentia, fundado por Javier Benegas y Fernando D铆az Villanueva, donde colaboran, entre otros, Hermann Tertsch (europarlamentario de Vox) o Luis del Pino (que cuenta con el espacio radiof贸nico Sin complejos en el medio online Libertad Digital), se define la ideolog铆a de g茅nero como 芦incompatible con la cordura y el estado de derecho禄.

Otra de las personas que m谩s ha hecho por su expansi贸n ha sido la militante de Vox Alicia V. Rubio, con su libro autoeditado Cuando nos prohibieron ser mujeres鈥 y os persiguieron por ser hombres. Para entender c贸mo nos afecta la ideolog铆a de g茅nero. Otro de los espacios donde m谩s se ha esgrimido este discurso antifeminista ha sido en YouTube, con los v铆deos de canales como el de Un T铆o Blanco Hetero, personaje que niega su afiliaci贸n a la extrema derecha y se ha mostrado contrario a Vox y m谩s cercano a las tesis neoliberales de Jordan Peterson.

La reapropiaci贸n del insulto 芦facha禄 entronca con toda esta cosmovisi贸n, y sus usos par贸dicos en la red son numerosos, desde los canales y hashtags del #teamfacha o los v铆deos humor铆sticos como el de Ser Facha de Rub茅n Garc铆a o Facha Heroes

Todos estos conceptos se engloban dentro de otro cuyo uso ha ido en aumento: 芦dictadura progre禄. Un art铆culo de El Pa铆s de 2007 ya indicaba el creciente uso del t茅rmino 芦progre禄 como 芦la palabra m谩s usada en los blogs y foros de nuestra derecha extrema, 芦con 216.000 entradas en Google禄. Una b煤squeda hoy de 芦dictadura progre禄 arroja en el buscador m谩s usado entre 700 y 800 mil resultados. La editorial de inspiraci贸n cat贸lica Sekotia public贸 en 2006 un libro con ese mismo t铆tulo, La dictadura progre, escrito por uno de los m谩s veteranos columnistas de Libertad Digital, Pablo Molina.

Uno de los mantras de Vox es el de la lucha contra esa supuesta dictadura, que repiten en esl贸ganes, m铆tines y v铆deos en redes. En su web podemos leer 芦queremos defender la libertad frente a la dictadura progre禄. Un ejemplo es el 13 de agosto de 2020, en el que Roc铆o de Meer, diputada de Vox, lleg贸 a twittear hasta tres veces acerca de no arrodillarse ante esa supuesta dictadura, y enlaza un tuit a v铆deos e im谩genes de la formaci贸n neonazi y negacionista del holocausto Amanece Europa. La pol茅mica que suscit贸 fue suficiente para que borrara esa referencia, pero ante el hashtag que se promovi贸, #VoxEsNazismo, su respuesta fue la de 芦colocarse los insultos como medallas禄.

La reapropiaci贸n del insulto 芦facha禄 entronca con toda esta cosmovisi贸n, y sus usos par贸dicos en la red son numerosos, desde los canales y hashtags del #teamfacha o los v铆deos humor铆sticos como el de Ser Facha de Rub茅n Garc铆a o Facha Heroes. La desmitificaci贸n y las quejas hacia ese insulto son esgrimidas por todo tipo de personajes, como Quique San Francisco en su visita al programa Estado de Alarma, presentado por Javier Negre, que se emite en YouTube. Desde Vox, aunque Santiago Abascal ha esquivado el t茅rmino en ocasiones, negando 芦ser fascista ni facha禄 en su visita al programa de televisi贸n El hormiguero, s铆 mostr贸 cierta reivindicaci贸n del t茅rmino en el mitin de Vistalegre del 7 de octubre de 2018, que estableci贸 una frase que corre por las redes de ultraderecha a煤n hoy: 芦Si amar a Espa帽a es ser facha, lo soy禄.

Estos t茅rminos suelen inscribirse en una l贸gica victimista que el soci贸logo Michael Kimmel defin铆a como la 芦sensaci贸n de derecho agraviado禄 (Kimmel, M. Hombres (blancos) cabreados, Barlin Libros, 2019), que define el conflicto generado por la p茅rdida de privilegios por parte de los hombres blancos. Esta sensaci贸n, seg煤n el autor, tuvo un papel clave para los esquemas mentales de grupos antifeministas que se vieron seducidos por Donald Trump y otros colectivos de ultraderecha en Estados Unidos. Esta ret贸rica da pie a crear la figura de la v铆ctima que se rebela y se torna resistente. Presentarse como 芦la resistencia禄 o la 芦disidencia禄 ayuda a crear un imaginario colectivo de autojustificaci贸n.

En Espa帽a tenemos agrupaciones como Resistencia Democr谩tica de Espa帽a, capitaneada por Mar铆a Luisa Fern谩ndez. Esta plataforma digital es responsable de iniciar las manifestaciones contra las medidas por el coronavirus y ha sido asociada a varios grupos neonazis como AD脩 (coalici贸n de Democracia Nacional y Falange) u Hogar Social Madrid.

Tambi茅n destaca la cantidad de perfiles en redes y canales que emplean estas palabras. Tenemos el blog ya mencionado, Disidentia, y otro blog y canal de Telegram llamados Disidencia, que es de perfil mucho m谩s duro y filofascista.

Por su parte, el investigador Marcelino Madrigal public贸 un documento titulado Plataformas digitales disidentes donde aparec铆a en qu茅 redes y webs se alojaba contenido ultraconservador, xen贸fobo o tercerposicionista en castellano. En Telegram, tambi茅n existen canales como Disidencia y Resistencia, donde la apolog铆a del fascismo se difunde abiertamente.

Andrew Anglin tambi茅n habla de hijacking culture (secuestro de la cultura) en su gu铆a digital. En un apartado en el que incita a 芦robar memes禄 y otros elementos culturales 芦aunque su origen sea jud铆o禄, explica que 芦adjuntar conceptos nazis a la cultura del entretenimiento tiene el objetivo psicol贸gico de separar el aura de rechazo que existe hacia nosotros por c贸mo se nos ha tratado hasta ahora. A trav茅s de este m茅todo podemos emplear elementos ya existentes para transmitir nuestras ideas y agenda禄. Ejemplos de esto los hemos podido ver en las campa帽as m谩s virales de Vox, que empleaban referencias a El se帽or de los anillos o 300, o c贸mo se ha intentado resignificar la m谩scara de Guy Fawkes del c贸mic y film V de Vendetta, que en principio se situaba hacia la extrema izquierda, el anarquismo o el activismo digital (Anonymous).

El ejemplo paradigm谩tico es, sin duda, la rana Pepe, extra铆da del c贸mic Boy鈥檚 Club, que medr贸 como meme en el foro 4Chan para, poco a poco, convertirse en un avatar de la extrema derecha y movimientos neonazis. La Anti-Defamation League la ha a帽adido recientemente a su recopilaci贸n de s铆mbolos de odio, junto a la esv谩stica o las SS. Aunque en EE. UU. su uso ya estaba extendido en 2017, en el Estado espa帽ol se ha popularizado hace poco. Tuvo bastante 茅xito como avatar en redes sociales su versi贸n clown world (mundo payaso), que se relaciona con la iconograf铆a de Joker, pel铆cula alrededor de la cual se construy贸 una pol茅mica instrumentalizada por la ultraderecha para extender su mensaje.

Otro ejemplo de hijacking culture en internet ha sido el fashwave, es decir, la reelaboraci贸n en clave neonazi de v铆deos y est茅tica retro que ven铆a haci茅ndose colaborativamente en fotos, montajes y m煤sica bajo el t茅rmino vaporwave. Su popularidad a煤n es marginal, pero en ciertos nichos de la web ha conseguido calar mensajes; los m谩s c茅lebres son Remember what they took from you (recuerda lo que te arrebataron) o Reject modernity, embrace tradition (rechaza la modernidad, abraza la tradici贸n), entre im谩genes glitch y postales que incitan a la guerra racial.

El uso de elementos de la cultura pop para transmitir mensajes de odio tiene diversas ventajas para sus promotores

La 煤ltima vuelta de tuerca en esta direcci贸n ha sido el 芦boogaloo禄, un meme/ eufemismo para reivindicar la necesidad de un Gobierno ultraconservador al que se debe acceder mediante una guerra civil. En EE UU ha tenido un impacto mediano durante las 煤ltimas protestas del Black Lives Matter en el verano de 2020, tras un atentado promocionado y planeado en redes bajo este nombre. Pero en Espa帽a su influencia es menor y se reduce a ciertos avatares online que reproducen la imaginer铆a tropical y las camisas hawaianas caracter铆sticas de este movimiento. Algunos perfiles en redes sociales se hicieron eco de esta tendencia a partir de los homicidios cometidos por Kyle Rittenhouse, especialmente cuentas de corte liberal o paleoliberal que intentaron crear la tendencia #FreeKyleRittenhouse. En la misma l铆nea, gran cantidad de las referencias y ambientes por los que se mueve la nueva ultraderecha en internet est谩n influenciadas por la cultura game, que hace referencia a los videojuegos. Por ejemplo, NPC es la sigla de non playable character (personaje no jugable). Este es un insulto que se emple贸 para despreciar a la gente progresista en EE. UU. durante la primera campa帽a electoral de Donald Trump con el objetivo de deshumanizarla y reducirla a un estereotipo risible.

La alt-right pipeline consiste en una 芦lenta colonizaci贸n del yo, una infiltraci贸n pasiva del coraz贸n y la mente禄, seg煤n Luke Munn, hacia ideas ultraconservadoras a partir de tres fases

En Espa帽a el t茅rmino gan贸 popularidad a partir del v铆deo Vox malo, posteado hacia abril de 2019, en el que se mostraba a diversas periodistas cuya cara hab铆a sido sustituida por la del meme Wojak y repet铆an la frase 芦Vox malo禄, como modo de mostrar un supuesto acriticismo a la hora de tratar la formaci贸n de Abascal. El uso de elementos de la cultura pop para transmitir mensajes de odio tiene diversas ventajas para sus promotores. El aura de inocencia y ambig眉edad permite, m谩s all谩 de sortear la ley y la pol铆tica de contenidos de las plataformas, que mucha gente comparta las publicaciones sin tener consciencia de que pueden estar relacionadas con grupos fascistas. El algoritmo de las redes sociales, como ha sido criticado en varias ocasiones, sugerir谩 f谩cilmente a estos usuarios contenido extremista.

Albert Lloreta cuenta c贸mo se da este fen贸meno en el Estado espa帽ol en su v铆deo De Forocoches al Rubius: venir a por m铆: el meme racista, en el que muestra como un meme usado en un v铆deo de El Rubius (exitoso youtuber cuyo p煤blico es mayoritariamente adolescente) forma parte en realidad de un v铆deo de contenido racista. Los fans del youtuber, queriendo usar el meme o investigar su origen, acceden f谩cilmente a contenido que promueve mensajes de odio y el algoritmo les va a seguir sugiriendo v铆deos de este tipo. En ocasiones, la extrema derecha, consciente de este hecho, ha trazado estrategias que lo aprovechan. Es el caso relativo a PewdiePie, el youtuber de mayor 茅xito mundial, que, pese a no estar relacionado directamente con la pol铆tica, sus chistes racistas han provocado que parte de la ultraderecha lo se帽ale como una puerta de entrada.

La alt-right pipeline consiste en una 芦lenta colonizaci贸n del yo, una infiltraci贸n pasiva del coraz贸n y la mente禄, seg煤n Luke Munn, hacia ideas ultraconservadoras a partir de tres fases distintivas que pasan de la normalizaci贸n, la aclimataci贸n y la deshumanizaci贸n, a base de verse expuesto a propaganda en sus diversas formas. Internacionalmente a este fen贸meno se le llama take the red pill (tomar la pastilla roja), en referencia a la pel铆cula Matrix. En espa帽ol, es de com煤n uso la traducci贸n 芦rojopastillado禄 para definir el individuo que ha entrado en marcos mentales de este tipo.

Estar expuesto a este tipo de material no significa recorrer el camino completo hacia la radicalizaci贸n total. Sin embargo, se ha demostrado que casi todos los terroristas de extrema derecha han llevado a cabo su extremizaci贸n online

No se trata de un viaje uniforme, sino que se puede acceder desde distintos lugares y no se tiene por qu茅 recorrer entero. A quienes emiten sus opiniones huyendo de lo que llaman 芦correcci贸n pol铆tica禄 tambi茅n se les suele definir como 芦basados禄 (otra palabra extra铆da de la jerga de la alt-right). La radicalizaci贸n en internet se da, pues, de forma gradual. En una primera fase, el humor y los memes desempe帽an un papel esencial, ya que son vistos como rid铆culos e inofensivos. Gracias, adem谩s, a que la iron铆a provee el beneficio de la duda, son veh铆culos de provocaci贸n y extensi贸n viral de un mensaje que no podr铆a llegar de otro modo. Poco a poco, la persona se va aclimatando a un tipo de discurso y volvi茅ndose m谩s sensible a ciertos marcos mentales. Todo ello, sumado a la velocidad a la que se consume material en internet y c贸mo las compa帽铆as promueven 芦la explotaci贸n del deseo humano de mirar m谩s profundamente en algo que nos llama la atenci贸n禄, tal y como apunta la investigadora Zeynep Tufekci en The New York Times, que describe este fen贸meno como 芦la excitante sensaci贸n de descubrir m谩s secretos y verdades ocultas. YouTube lleva a los espectadores a un agujero de extremismo, mientras Google acumula ganancias de anuncios禄.

YouTube es uno de los lugares donde m谩s se produce este fen贸meno, pero no el 煤nico. Marcelino Madrigal expuso c贸mo en ciertos canales de contenido no pol铆tico de Telegram se coordina el env铆o de propaganda ultra. Muchas veces se sirven del apoyo de redes informales, que pasan por perfiles de redes sociales que act煤an como amplificadores de propaganda reaccionaria. Los m谩s activos en Espa帽a son Juanfran Escudero, con m谩s de 300.000 seguidores en Twitter, y Alvise P茅rez, con 200.000. El propio Alvise tiene un canal muy exitoso en Telegram (18.000 suscriptores), y ha sido uno de los agitadores m谩s activos durante los 煤ltimos a帽os, adem谩s de ser fuente de noticias falsas.

Sin salirnos de Telegram, existen canales de propaganda de ultraderecha que no tienen problema a la hora de extender memes, bulos y discurso de odio. Algunos funcionan con barniz de comedia, como Azote del Progre, El Fascismo es Alegr铆a o el del Team Facha, desde donde tambi茅n se coordinan acciones en otras redes. Otros hacen apolog铆a del nazismo y el fascismo abiertamente, como Con dos cojones, Disidencia y media decena de canales de Nacional Socialismo. Ninguno de estos llega a los dos mil suscriptores, pero algunos de sus mensajes se cuelan en canales de memes destinados al humor sin ninguna afiliaci贸n pol铆tica.

Vox ha reconocido haber invertido 150.000 euros en la propaganda en internet durante la campa帽a electoral auton贸mica de Andaluc铆a, aunque durante la campa帽a de las elecciones estatales del 24 de abril fue el 煤nico partido del que no se registraron publicaciones promocionadas en Facebook

En canales m谩s grandes como The Avatares Spanish Army (15.000 subscriptores) o Resistencia Espa帽ola (2.000 subscriptores) proliferan teor铆as negacionistas sobre la COVID y arengas antiglobalizaci贸n y anticomunistas. Todos difunden sin tregua el mensaje ideol贸gico de Vox (que tiene su propio canal con 53.000 seguidores), aunque no se relacionen directamente con ellos. Estar expuesto a este tipo de material no significa recorrer el camino completo hacia la radicalizaci贸n total. Sin embargo, se ha demostrado que casi todos los terroristas de extrema derecha han llevado a cabo su extremizaci贸n online, y desde Anders Breivik a Brenton Tarrant, pasando por la mayor铆a de los autoproclamados incels (c茅libes involuntarios), publicaron manifiestos en la web.

Aunque en Espa帽a todav铆a no se ha producido ning煤n ataque de extrema derecha reconocido por parte de gente radicalizada en l铆nea, s铆 que existen en la web manifiestos que entroncan con este tipo de terrorismo, como 芦Un nuevo amanecer: primer manifiesto de la Reconquista禄.

El material de tinte racista, antifeminista o conservador en la red puede actuar, seg煤n la investigadora Julia Ebner, como 芦catalizador禄:

Las din谩micas que he observado online no se diferencian mucho de los procesos de radicalizaci贸n usuales en las redes fuera de internet. Sin embargo, lo nuevo es la forma en que los grupos se conectan en red y se movilizan internacionalmente. Hoy en d铆a, los grupos marginales pueden hacerse o铆r mucho m谩s y reclutar miembros m谩s all谩 de los grupos destinatarios tradicionales. Dado que hay diferentes subculturas en cada pa铆s, pueden adaptar espec铆ficamente su comunicaci贸n y su propaganda. Adem谩s, los algoritmos y la infraestructura de la mayor铆a de las plataformas tecnol贸gicas juegan a su favor. Especialmente en los algoritmos de recomendaci贸n, suelen tener preeminencia los contenidos radicales, por lo que uno va a parar r谩pidamente a c谩maras de eco extremistas sin tener necesariamente una tendencia pol铆tica o ideol贸gica previa.

Existen testimonios personales sobre el proceso de radicalizaci贸n en YouTube y el funcionamiento de la alt-right pipeline, pero de momento no se encuentra nada semejante en castellano. Posiblemente porque todav铆a es pronto para ver los resultados del entramado de la, llam茅mosle, 芦fachaesfera禄. Ninguno de los canales m谩s exitosos como Libertad y lo que Surja (180.000 seguidores), InfoVlogger (170.000) o Un T铆o Blanco Hetero (310.000) llevan m谩s de tres a帽os en la red.

Los constantes paralelismos entre la ultraderecha europea y la norteamericana no son casualidad; de hecho, Vox ha contado entre sus filas, en calidad de asesor, con Steve Bannon, que dirigi贸 la campa帽a electoral que llev贸 a Donald Trump al poder. La receta de Bannon se basa en huir de los medios tradicionales, un manejo intensivo de las redes sociales y la difusi贸n de datos falsos con el fin de crear pol茅mica y conseguir el voto motivado por el miedo. Vox ha reconocido haber invertido 150.000 euros en la propaganda en internet durante la campa帽a electoral auton贸mica de Andaluc铆a, aunque durante la campa帽a de las elecciones estatales del 24 de abril fue el 煤nico partido del que no se registraron publicaciones promocionadas en Facebook.

La inversi贸n en promoci贸n de publicaciones en las distintas redes sociales es hoy parte imprescindible de las campa帽as electorales de todos los partidos, por lo que llama la atenci贸n que Vox no destine una generosa partida de su presupuesto a este fin. Una posible respuesta a la cuesti贸n es que no le ha hecho falta invertir en la promoci贸n de sus publicaciones porque su tarea comunicativa en redes sociales ya estaba hecha antes. Se trata de una formaci贸n que ha crecido al calor de la comunidad virtual y, en gran parte, su auge se debe a la t茅cnica de provocaci贸n que ha implementado durante meses: no ha intentado apelar al sujeto abiertamente nost谩lgico del franquismo, sino que ha promocionado contenidos propios segmentadamente, dirigi茅ndose a poblaci贸n de izquierdas.

El objetivo de la t谩ctica: conseguir la indignaci贸n del adversario y con ello la interacci贸n. Gracias a esta interacci贸n de usuarios de izquierdas, los ultraderechistas han conseguido un amplio alcance, que les ha permitido llegar a contactos indecisos o de tendencia derechista que no obtendr铆an a trav茅s de la publicidad segmentada. Antes de que WhatsApp limitara la posibilidad de compartir contenidos masivamente para evitar la propagaci贸n de bulos, Vox utiliz贸 con 茅xito los canales que la aplicaci贸n pon铆a a disposici贸n.

Al tratarse de un canal de comunicaci贸n privado, no hay datos verificables del alcance de estos mensajes, pero la idea es que sean distribuidos por los mismos receptores iniciales. Por su trascendencia en redes sociales y medios de comunicaci贸n digital, adem谩s de la posterior aplicaci贸n del mismo m茅todo por parte del resto de partidos, podemos deducir que la estrategia ha resultado efectiva. Otro hecho relevante es que se trata de un partido apoyado por fans del proyecto, es decir, entusiastas que colaboran activamente a su difusi贸n e incluso elaboran materiales, como v铆deos y memes, que luego se distribuyen desde las cuentas oficiales. Esta interacci贸n, ins贸lita en el resto de las formaciones parlamentarias, contribuye a crear una sensaci贸n de comunidad, y con ello una burbuja informativa propia.

En una burbuja paralela encontramos al #TeamFacha, la marca digital de la ultraderecha estilo alt-right en el Estado espa帽ol. La idea deriva en gran parte de las campa帽as de la artista Sof铆a Rinc贸n, quien hablaba, m谩s desde la provocaci贸n que desde la militancia, de 芦la derecha como performance禄. Su manifiesto 芦FachFetish禄 tuvo decenas de adhesiones, principalmente de personajes de la cultura digital (gamers, youtubers鈥) y columnistas. No todos ellos participaban directamente de la militancia de ultraderecha, pero s铆 que formaban parte del juego de esp铆ritu trol que impera entre la derecha reaccionaria en la red.

Los rastreos del equipo de heur铆stica y de investigadores como Mari Luz Congosto, Bari D铆az (en el canal de Telegram Hilos y Grafos) y Marcelino Madrigal han mostrado c贸mo se propagan las campa帽as de intoxicaci贸n informativa, conspiraciones, bulos y propaganda de extrema derecha

Por otra parte, autodenominarse fachas de forma ir贸nica o reivindicativa parte de la estrategia de reapropiarse de un insulto que, consideran, est谩 sobreutilizado. Lo podemos ver en el v铆deo musical titulado Superfacha, de Sof铆a Rinc贸n y el militante de Vox Bernand Ndongo, que llega a casi el medio mill贸n de visitas en YouTube. M谩s exitoso a煤n fue el posterior Fachas Heroes, publicado tambi茅n en 2019, en el que colaboraban gran parte de los youtubers de inspiraci贸n conservadora de esa red, y que ayud贸 a extender el uso de los t茅rminos 芦facha禄 y 芦team facha禄.

Otra reapropiaci贸n del insulto se vehicul贸 a trav茅s del videojuego Minecraft, uno de los m谩s exitosos de la historia. Gamers y youtubers de ultraderecha montaron un servidor para el juego que fue conocido como Fachaland y que cont贸 con su propia versi贸n del Cara al Sol por parte de los Meconios (canal de YouTube de versiones fascistas de canciones en tono supuestamente ir贸nico). A este servidor, que se presentaba a s铆 mismo como 芦par贸dico y sat铆rico禄 y que 芦no pretend铆a hacer ning煤n tipo de enaltecimiento a ninguna ideolog铆a totalitaria禄 se incorporaron figuras como el youtuber Dalas Review, que no milita activamente, pero es conocido por sus comentarios mis贸ginos y antifeministas.

En Fachaland se pod铆a ver una recreaci贸n del Valle de los Ca铆dos y goz贸 de relativa popularidad hasta que varios de sus participantes se pelearon entre ellos y poco a poco lo fueron abandonando. Otro episodio de este tipo fue el que el Team Facha denomin贸 芦la noche de los bots ca铆dos禄 o 芦de los baneos largos禄, el 8 de abril de 2020. El contexto fue el de la instrumentalizaci贸n del estado de alarma durante la pandemia, momento en el que la ultraderecha emple贸 bots y una f茅rrea disciplina para intoxicar el debate en redes y obtener trending topics. 芦La noche de los baneos largos禄 consisti贸 en la repetici贸n de un mensaje en Twitter que simulaba ser emitido por un bot, el cual conten铆a referencias criptonazis, y que se reprodujo por cientos de perfiles afines. Muchos de ellos fueron eliminados por ser considerados spam.

Un par de d铆as despu茅s se produjo un suceso parecido cuando seguidores de @espa帽abola, quiz谩s el perfil m谩s exitoso de la alt-right de Twitter en espa帽ol, repet铆an el mensaje 芦Felipe Sexo禄, a modo de comedia y apoyo al rey Borb贸n, intentando alcanzar otro trending topic, pero fueron expulsados de la red social, de nuevo, por ser considerados spam. Al mismo tiempo, aparec铆a en la plataforma de blogging Medium un art铆culo que analizaba estos movimientos del #TeamFacha, publicado por un perfil que pretend铆a suplantar la identidad de una supuesta periodista que investigaba la ultraderecha en redes.

Los rastreos del equipo de heur铆stica y de investigadores como Mari Luz Congosto, Bari D铆az (en el canal de Telegram Hilos y Grafos) y Marcelino Madrigal han mostrado c贸mo se propagan las campa帽as de intoxicaci贸n informativa, conspiraciones, bulos y propaganda de extrema derecha, ya sea mediante perfiles influyentes, amplificadores o granjas de bots pagadas. Pero es importante entender que tambi茅n existen lazos informales creados en redes que ayudan a extender y hacer m谩s visible esa ideolog铆a.

Recientemente, Facebook se ha enfrentado a denuncias de ONG que le han llevado a tener que eliminar hasta diecisiete p谩ginas vinculadas de alg煤n modo con la extrema derecha, que sumaban m谩s de un mill贸n de seguidores. Sabemos que 芦no surgen desde abajo, desde la ciudadan铆a, sino que est谩n coordinadas desde muy arriba禄, como se帽ala Carlos del Castillo en un art铆culo en elDiario.es. Para muchos de sus participantes, este tipo de campa帽as significan poco m谩s que diversi贸n. Se trata de una estrategia inspirada por el esp铆ritu trol de internet promovido durante a帽os por los usuarios de webs como 4Chan o Forocoches. De estos espacios, entre otros, han surgido acciones que, si bien no podemos atribuir directamente a la extrema derecha, emplean c贸digos similares a los reivindicados por la alt-right en redes.

La ultraderecha tiene muy presente este esp铆ritu l煤dico a la hora de sumar adeptos, y debajo del sentido del humor y las ganas de transgredir es dif铆cil separar qu茅 acciones expresan genuinamente unas ideas pol铆ticas de cu谩les se llevan a cabo meramente 芦for the lulz禄 (por las risas).

Un ejemplo reciente lo tenemos en la pol茅mica suscitada por la petici贸n de cambiar la mascota y el nombre de la marca de productos de chocolate Conguitos. Ante las acusaciones de racismo por parte del colectivo Afrof茅minas, afines al Team Facha cambiaron la foto de su perfil por la imagen criticada y se crearon memes que se burlaban del movimiento Black Lives Matter, que en aquel momento se encontraba protestando tras el asesinato de George Floyd. Al mismo tiempo, Alvise P茅rez, junto con figuras visibles de Vox como Espinosa de los Monteros, Mariscal Zabala y Monasterio subieron fotos a sus redes posando con paquetes de Conguitos. Este tipo de gui帽os demuestran cierta simbiosis entre militantes de Vox y otras formaciones, troles de internet y simpatizantes de ultraderecha. Se ha de tener en cuenta esta tendencia a la hora de analizar el crecimiento de ideas y organizaciones de este signo en la red.

En conclusi贸n, en los 煤ltimos a帽os hemos podido observar una clara evoluci贸n en la propaganda de la extrema derecha en internet. La transformaci贸n ha consistido en reformular o deshacerse de la simbolog铆a f谩cilmente identificable como totalitaria para apostar por un novedoso estilo m谩s ambiguo. La nueva estrategia se basa en una l贸gica victimista que intenta situar la ideolog铆a del odio hacia las minor铆as en una posici贸n de resistencia o disidencia contrapoder, que emplea eufemismos que pongan en el debate p煤blico agendas reaccionarias.

La accesibilidad del contenido a trav茅s de la red permite que se creen comunidades que consuman contenidos propios y adapten otros, siendo influenciadas por lo que sucede en todo el mundo. As铆, la 芦fachaesfera禄 de Espa帽a incorpora ideas y formas de actuaci贸n de la alt-right estadounidense y puede retroalimentarse de todo el contenido ultraconservador que se pueda encontrar en castellano por internet. La ultraderecha est谩 sabiendo aprovechar las c谩maras de eco que crean las redes sociales, utilizando todos los medios a su alcance para lograr posicionar su contenido. Esto incluye el uso de noticias falsas, bots, humor, viralizaci贸n de contenido y todas las plataformas disponibles. Los algoritmos de las grandes compa帽铆as facilitan la r谩pida difusi贸n del contenido extremista y que la radicalizaci贸n suceda de manera gradual. Esto permite que la captaci贸n hacia posturas en la 贸rbita del neofascismo se produzca a trav茅s de diversos ejes, como el antifeminismo, las teor铆as de la conspiraci贸n o la islamofobia.