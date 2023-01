–

En los 煤ltimos d铆as ha vuelto a la palestra el debate sobre el aborto, un debate recurrente en la actualidad que parece que no fue tan controvertido en la antig眉edad.

El debate del aborto existe desde hace tiempo, aunque tiempo atr谩s no parec铆a haber debate posible y no se ve铆a el aborto como algo inmoral o ilegal. S贸crates, por ejemplo, ya habl贸 sobre el diciendo que era 鈥渦n derecho de las mujeres y los hombres no ten铆an voz en estos asuntos鈥 o Epicteto, en el siglo II dijo que 芦es equivocado llamar estatua al cobre en estado de fusi贸n y hombre al feto禄. Pero no s贸lo los griegos ten铆an superado este tema, civilizaciones como la china, persa, egipcia,.. tambi茅n contemplaban el aborto. Incluso en la iglesia cat贸lica Santo Tom谩s de Aquino lleg贸 a decir 芦el alma no es infundida antes de la formaci贸n del cuerpo禄. Fue en 1896 cuando Papa P铆o IX determin贸 que los embriones poseen un alma y desde ah铆 cuando se criminaliz贸 el hecho de abortar. Realmente lo que quiso criminalizar la iglesia no fue el aborto si no a la mujer.

Desde entonces hasta nuestros d铆as el tema del aborto ha sido un debate entre quienes lo consideran un asesinato y quienes no, pasando por el eterno dilema de cuando un conjunto de c茅lulas pueden ser consideradas un ser humano. Las mujeres han sido y son juzgadas por el hecho de abortar. Hay variedad de casu铆sticas a este respecto, pa铆ses donde est谩 prohibido con penas de c谩rcel, pa铆ses en los que s贸lo en ciertos casos supuestos la mujer puede abortar,鈥

El aborto se puede definir como uno de los grandes casos de discriminaci贸n de la mujer, y no s贸lo por g茅nero sino tambi茅n por clase, porque no nos equivoquemos, exista la ley que exista, si una mujer quiere abortar lo har谩 sea legal o no lo sea. Sin embargo, unas morir谩n intent谩ndolo y otras podr谩n costearse a una cl铆nica privada.

Volviendo a la actualidad que resuena estos d铆as vemos como la ultraderecha una vez m谩s est谩 tratando a las mujeres como seres sin responsabilidad incapaces de tomar decisiones por ellas mismas e imponi茅ndoles una moral que puede no ser la suya. Parece ser que nosotras, seres inferiores, necesitamos de su ayuda o permiso para tomar las decisiones que s贸lo a nosotras nos conciernen y que nosotras sufriremos, tomar la decisi贸n de abortar no es algo sencillo.

La extrema derecha espa帽ola quiere imponer nuevas medidas a las mujeres que decidan abortar: la obligatoriedad de escuchar el latido fetal o la realizaci贸n de una ecograf铆a 4D para ver el feto(ecograf铆as que muchas mujeres que s铆 quieren seguir con el embarazo estar铆an encantadas de que les hicieran y no les hacen). Estas medidas son claramente coacciones. Pero estas medidas no son nuevas en la extrema derecha ni en Europa. En Hungr铆a ya es obligatorio escuchar el latido fetal para poder abortar y en Polonia los casos en los que se permite abortar son pr谩cticamente nulos.

Publicidad usada en Polonia por grupo antiabortista vinculando el aborto con los cr铆menes nazis

Aun as铆, 驴puede la extrema derecha aplicar estas medidas? 驴es real que puedan obligar a un facultativo m茅dico a realizar esas acciones? Hay un vac铆o y posiblemente la respuesta sea que no o al menos viole el c贸digo deontol贸gico de los facultativos m茅dicos.

Lo que s铆 est谩 consiguiendo la extrema derecha estos d铆as es volver a estar en el ojo del hurac谩n y de paso, prepararse para unas futuras elecciones. La polarizaci贸n de la sociedad con falsos debates ha hecho y hace que recojan muchos votos.