July 21, 2021

C贸mo saben las compas que nos siguen por redes, Twitter ha censurado nuestra cuenta y la ha suspendido de forma permanente. Aunque pueda sonar raro, no nos ha sorprendido en absoluto. Se trata de una empresa capitalista, 驴qu茅 esperaban? A Twitter toda la milonga de ser un 鈥渆spacio seguro鈥, 鈥渓ibertad de expresi贸n鈥, etc., se la bufan. Hablamos de la misma empresa que facilita los datos necesarios para que cualquiera de nosotras pueda sentarse ante la Audiencia Nacional por contar un chiste o hacer apolog铆a de lo que se les ocurra en ese momento. Es una empresa capitalista que impone sus normas y eso no se podr谩 cambiar hasta que la expropiemos (s铆, es una amenaza).

驴El motivo que ha aducido Twitter para expulsarnos de su red? 鈥淎cosar a grupos protegidos鈥 como los nazis, los machistas, los racistas y especialmente la 鈥渄esvalida鈥 Mercadona. Como lo oyen. Lo ocurrido, sin embargo, es 煤til para que todas podamos profundizar en unas conclusiones que cada vez deber铆an estar m谩s claras:

Hablar de libertad, bajo un r茅gimen capitalista, es una entelequia. Ya habr谩n o铆do eso de que desde que se invent贸 la imprenta la libertad de prensa es la libertad del due帽o de la imprenta. No hay libertad en el capitalismo ni en sus estructuras, porque la 鈥渓ibertad capitalista鈥 se limita a una multiplicidad de opciones imposibles de escoger. Siendo pobre no tienes elecci贸n, y si adem谩s eres mujer, migrante, gay, lesbiana, trans, racializada, menos todav铆a. 驴鈥淟uchas identitarias posmodernas鈥? Ret贸rica reaccionaria. Claro que la gente se vuelca hacia su su propia realidad. 驴C贸mo no en un sistema que s贸lo te permite cambiarte a ti misma mientras no toques nada externo? Si se renuncia a eso, ya no nos queda nada. Son etapas de la enorme p茅rdida de terreno sufrida.

A Twitter, como a cualquier empresa capitalista, la libertad de las personas se la pela. Le interesa s贸lo la del mercado. Si acepta los reportes por 鈥渁coso y abuso鈥 es simplemente para rehuir su responsabilidad empresarial y evitar reclamaciones legales. Y su algoritmo se basa en el n煤mero y entidad de quienes reportan m谩s que en el contenido en s铆. Por ello es bastante f谩cil que muchas cuentas coordinadas puedan tumbar a cualquier otra. Lo sentimos, pero no es ninguna tragedia. M谩s tiempo tardan los gilipollas en reportar que nosotras en volver. 驴Se pierden seguidores? S铆, pero el da帽o y la visibilizaci贸n quedan.

Explicamos el funcionamiento de la estructura para que todas comprendamos los motivos por los que las redes sociales se han convertido, por regla general, en espacios t贸xicos donde abundan las campa帽as xen贸fobas, mis贸ginas, aporof贸bicas, tr谩nsfobas, con toda naturalidad. No se persigue el odio ni el acoso real que puede llevar a una persona al l铆mite; s贸lo se persigue evitar pagar compensaciones econ贸micas. Nada m谩s.

Es importante, por tanto, generar nuestros propios medios alternativos fuera de las garras de las empresas capitalistas. Medios verdaderamente libres y seguros. Ciertamente no podemos hoy por hoy comprometer la hegemon铆a de las grandes empresas, pero si no ponemos los cimientos para los pr贸ximos a帽os y no apostamos por nuestros propios medios, estamos expuestas a la amenaza del apag贸n informativo en cuanto el 鈥渄ue帽o de la imprenta鈥 quiera. Es cuesti贸n de supervivencia, porque siempre van a censurarnos a las mismas. Lo han hecho en Twitter con millones de cuentas antes de la nuestra y lo ha hecho Facebook con el portal anarquista de noticias 鈥淎 las Barricadas鈥, bloqueando todo lo relacionado con Nodo50. Es l贸gico que as铆 sea. Son el enemigo y s贸lo nos ofrecen la cuota de expresi贸n necesaria para no definirse como una dictadura de mercado. En cuanto sobrepasamos el l铆mite, la censura es lo m谩s inocuo que pueden hacernos. Cr茅annos, podr铆a ser mucho peor.

Lo 煤nico que lamentamos de la situaci贸n es poder perder a algunos contactos justamente ahora. Ustedes conocen la labor p煤blica de la FAGC. Usamos la cuenta, porque as铆 se decidi贸 desde 2012, dando total libertad a nuestras CCMM, para hacer pedagog铆a y difusi贸n pol铆tica, hist贸rica, y cultural. La usamos tambi茅n para remover el avispero y confrontar posturas reaccionarias y discriminatorias. La usamos, sobre todo, para se帽alar abusos en el tema de vivienda y poner contra las cuerdas a pol铆ticos y administraciones de todo tipo (que se sienten m谩s presionados por una campa帽a de Twitter que por cualquier escrito oficial). Pero lo usamos, y esto se conoce menos, para resolver dudas y ofrecer apoyo a las cientos de personas que nos contactan cada vez que la FAGC se enfrenta a alguna aberraci贸n del Sistema. Transfobia, capitalismo, extremaderecha, patriarcado… Cada vez que nos hemos lanzado al ataque en estos temas son muchas las pibas y pibes, cada vez m谩s j贸venes, que nos contactan para compartir miedos e inseguridades. Pibas que viven verdaderas situaciones de abuso por su c铆rculo m谩s cercano, obligadas a pensar, a vestirse, a comportarse, o incluso a votar, como su 鈥減andilla鈥. Nos enorgullece decir que ayer mismo dimos algunas nociones de c贸mo organizarse para la autodefensa y tambi茅n ayudamos a redactar varias denuncias a compa帽eras coaccionadas por su 鈥済rupo de amigos鈥 liberales y antifeministas. Ojal谩 los revienten. Todas ellas, y todas ustedes, nos pueden contactar mientras tanto a trav茅s de cualquiera de nuestros correos.

Pero nos negamos a dramatizar. Es s贸lo una jodida cuenta de Twitter, nada m谩s. La FAGC es mucho m谩s que su cara visible en redes. Un proyecto serio ni se resiente por estas cosas. Un proyecto real debe poder funcionar sin redes y hasta sin electricidad, entre nubes de p贸lvora y casquillos de naranjero. Sin embargo, es imposible no sentirse emocionadas, todas nosotras, por la campa帽a emprendida por nuestras amigas y hermanas de redes, que en su gran mayor铆a no conocemos personalmente, bajo los hashtag #QueVuelvaLaFAGC y #LaFAGCnoSeToca. Una campa帽a, y esto es lo bonito, iniciada espont谩neamente y sin que ning煤n miembro de la FAGC la haya coordinado ni propuesto. Nos hemos sumado a ella cuando ya llevaba horas en marcha. Gracias a todas, con todo nuestro amor y respeto, por darnos tanto.

En definitiva, la FAGC volver谩 a redes. No pueden echarnos. No son capaces. Volveremos a ser el azote de fachas y machistas de mierda, de jodidos racistas y tr谩nsfobas, de capitalistas miserables y esquiroles militantes, de toda la gentuza que debe 鈥減oner los dientes en un bordillo鈥 y desaparecer por el sumidero de la historia. Volver谩n a cerrarnos la cuenta y volveremos a aparecer, y esperamos que en todas y cada una de esas ocasiones est茅n ah铆 para acompa帽arnos y que cada vez seamos m谩s. Dentro de unos d铆as cumplimos una d茅cada. La FAGC volver谩 porque la FAGC no puede irse nunca. Aunque la FAGC desapareciera como organizaci贸n formal. Lo que hemos hecho queda en nuestro territorio, entre nuestras vecinas y sus hijos, pero tambi茅n llega m谩s lejos. La FAGC hace mucho tiempo que ya no es s贸lo una federaci贸n anarquista; es una forma de hacer anarquismo. Y esa forma de hacer anarquismo sobrevivir谩 en ustedes incluso cuando nosotras ya no estemos. Ustedes tambi茅n son la FAGC. 驴Qu茅 jodido cabr贸n se va a atrever a pararnos? Nadie, hermanas, NADIE.

Aguante nuestra gente, nos vemos pronto.