August 11, 2021

La Federaci贸n Anarquista de Gran Canaria ha cumplido diez a帽os, y quisiera mediante estas l铆neas dedicar mi modesto homenaje a una singladura llena de sobresaltos. Observ茅 su nacimiento con curiosidad en los albores del 11-M, y la verdad, al principio pens茅 que no iban a durar ni dos telediarios, porque se dedicaban mayormente a decir lo mal que hac铆an los dem谩s las cosas. Y eso no conduce a ninguna parte, porque鈥 驴Acaso no es evidente que las cosas est谩n mal? Ese tipo de protesta tiene su recorrido, y suele acabar en la disoluci贸n.

Por eso me llen贸 de alegr铆a ver c贸mo progresivamente tomaban la iniciativa, la tribuna, mostraban la cara, sal铆an en la prensa鈥 Ten铆an energ铆a, dinamismo, fuerza. Y se estaban enfrentando a desaf铆os reales: cuestiones de pobreza, de vivienda, de precariedad, de marginaci贸n鈥

Y ello se hizo cuando los y las anarquistas respondieron a la siguiente pregunta: 驴cu谩les son los principales problemas de nuestro entorno? 驴Los partidos pol铆ticos? 驴El reformismo que envenena el anarquismo? 驴El dogmatismo anarquista? 驴El posmodernismo? 驴La trampa de la diversidad? 驴Los desahucios, la precariedad, el hambre, la persecuci贸n inmigrantes鈥? 驴No est谩 claro acaso, cu谩les son los problemas de verdad?

En el momento que los descubres y te implicas, puedes hacer del anarquismo una herramienta 煤til, hermosa y eficaz. Cuando ves a una persona real, concreta, a la que puedes dar una respuesta, es cuando aprendes a hablar. Porque los problemas son recurrentes, repetitivos, y a medida que los vas entendiendo y te implicas, van surgiendo las soluciones: soluciones para miles de personas, en su mayor parte mujeres y ni帽os, migrantes, familias arruinadas, prostitutas, gente duramente golpeada por el COVID鈥 Y se ha hecho por meros voluntarios, cuatro mataos que no saben pronunciar correctamente 鈥揼racias a dios鈥 la palabra anarcosindicalismo, ninguno de ellos a sueldo, que se han llevado la sorpresa de generar victorias, ejemplo y simpat铆a.

Yo quer铆a destacar un aspecto que ha quedado un tanto a un lado cuando se habla de estas cosas: el de los huertos y terrenos en los que las comunidades cultivan sus propios alimentos. Al principio, hacia 2013 me tem铆 una cat谩strofe cuando empezaron a emplear el m茅todo de Fukuoka, que es una cosa jipi que dice que se puede cultivar haciendo bolitas de arcilla y metiendo en ellas arroz. Yo me tiraba de los pelos, porque no hay disparate que por grande sea, no tenga razonamiento que lo sustente鈥 Vuelvo a declarar en este inciso, que odio con todas mis fuerzas cualquier cosa que se ponga el apellido de “alternativo”, y que diga que se puede curar tal cosa comiendo ajo crudo, o que con bolas de arcilla y un grano de arroz se pueden sacar miles de toneladas de pienso. Y menos mal, creo que cuando se vieron con barro hasta los sobacos, que tuvieron que sacar a uno de ellos a rastras de un pozo de lodo, los anarquistas replantearon el tema con m茅todos m谩s convencionales a base de azad贸n, anacafre, zacho鈥 Y el resultado es el siguiente.

As铆 a ojo, tras visitar los lugares desperdigados por la isla y haciendo un recuento a la baja, las diversas comunidades cultivan en la actualidad una superficie de m谩s de tres hect谩reas. Vale. Imaginaos cuatro campos de f煤tbol de primera divisi贸n, con terrenos abandonados a pie de costa, f茅rtiles, con agua. Da gusto ver bancales con maderas, barre帽os y ba帽eras recicladas. Tienen un horno de pan, y cultivan hasta un 50% de las frutas, hortalizas y verduras que consumen. No son huertos urbanos de recreo. Son verdaderos cultivos de autosuficiencia en los que trabajan agricultores que conocen el oficio, porque no en vano muchos vienen de pa铆ses en los que esa actividad es la base de la econom铆a. Tambi茅n disponen de unas setenta (o m谩s en varios hatos) cabras y ovejas, leche, pastores, un n煤mero indeterminado de aves鈥 Y tambi茅n llevan un santuario de rescate para animales en plan vegano, donde hay hasta un caballo que salvaron de no s茅 d贸nde y del que se aprovechan los cagajones. Todo muy bello. Y por ser bello, atrae a buenas personas a echar una mano. Porque la belleza siempre se quiere hacer que perdure.

Y eso lo han organizado personas de diversas etnias, religiones, g茅neros, maneras de pensar, a quienes han unido la adversidad y el anarquismo. Es un tipo de anarquismo, el de quienes no son anarquistas, que siempre me incita a seguir anim谩ndonos, porque estas personas enclaustradas en una isla de la que se dice no puede sobrevivir sin el turismo, se est谩n encargando de mostrar que se puede llevar una vida como m铆nimo diferente de la que se nos predica a todas horas. Y tener una alternativa, poder ver otras posibilidades, es fundamental para poder sacudirnos las pulgas.

Por eso mi consejo es siempre, desde hace d茅cadas, el siguiente: anarquista del libro, no muestres lo mal que lo hacen los dem谩s; demuestra lo bien que lo haces t煤. Lo que es de uno es de todos, lo que es de todos es de nadie, lo que es de nadie es de uno.