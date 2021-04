–

Floreal Rodr铆guez de la Paz

La Federaci贸n Anarquista Ib茅rica 隆solo es historia! Pasa por su momento m谩s espectacular desde su fundaci贸n en 1927. Pero la FAI no puede desaparecer, por mucho que medien las Ideas difamadoras. No es posible entender que la FAI, en tanto que organizaci贸n inspirada en ideas anarquistas, vaya a permitirse pasar de su madurez revolucionaria, pensando en que 麓solo fue un escenario para la Historia, desde donde poder recordar que naci贸 para acabar con las brutales imposiciones de los gobiernos de Estado; dejando a un lado a los vivos muertos, tapados con la tierra que lo cubre todo. 鈥漀o ser谩 posible permitirlo, porque la cultura que ense帽a a sus seguidores, sigue creyendo que es posible cuanto hicieron nuestros maestros, tambi茅n de los osados que supieron luchar, con la fuerza revolucionaria, dejando la vida en las barricadas, sin permitir salir de 鈥榚llas鈥, porque la sociedad anarquista, es precisamente, por lo 煤nico que merece mover las rebeld铆as m谩s exigentes, con fines concretos, para establecer la sociedad sin Estado jerarquizado y manipulado por el capitalismo, siempre pol铆tico.

隆La FAI no naci贸 para ser un 鈥榦bjeto decorativo鈥, que s贸lo cumple un papel figurativo, seg煤n se pretenda situar 鈥榚l obligado cometido鈥. Todo al nacer es registrado con nombre y apellidos, no siendo posible cambiar o reformar 鈥榓quello que fuera creado con la fuerza mayor鈥, que fuera siempre los grandes amores, con esa naturaleza humana que certifica siempre, saber qu茅 somos, qu茅 deseamos y por qu茅 luchar siempre por todo ello. Pensemos en lo importante que resulta durante toda la vida, saber que yo, soy yo, con nombre propio, sin posibilidad de falsear el origen.

Viene a cuento citar el ejemplo de cuanto sucede, con el tema de CNT-AIT y CNT-CIT. 隆Qu茅 verg眉enza, revolucionarios! Salir de casa un d铆a, cambiando lo que no es posible. Pero es cierto que la FAI no podr铆a encontrar otras siglas, por mucho que se mezcle la intenci贸n para deformar resultados. La FAI, va dedicando a los grupos que la componen, cierto criterio, que no puede ni debe permitir que, 鈥渋nstintos de otras culturas anti libertarias鈥, vengan a confrontar lo que bien es cierto que sucede desde que terminara la Guerra Civil desde 1939. Es muy probable que la FAI est茅 obsesionada por la idea de que 鈥榣a vida es corta鈥 y todo es diferente seg煤n de qu茅 generaci贸n tengamos que mencionar. Los cansados de luchar por lo que se entendi贸 que hab铆a que hacer algo; tal vez, es l贸gico considerarlo as铆, para que no quedase todo en meras cr铆ticas, casi nunca revolucionarias, en caso de salir de lo libertario.

La FAI, hoy 2021, tiene que ser observada como un etc茅tera, que no puede olvidar su Pacto Asociativo, salvo que se pretenda olvidar lo que hicieron padres y abuelos, en su gran mayor铆a desterrados de la vida social humana. 隆Qu茅 sabe la FAI de ese Pacto Asociativo! 隆Como es posible ver que 鈥榣os grupos de la FAI se refugien en el pasado, escribiendo lo que tantos otros hicieron! 驴Por qu茅 el Pacto Asociativo est谩 aparcado, sin otro inter茅s que recordar, lo menos posible, aunque siempre con opiniones fugaces, dando la impresi贸n de que se conoce, pero, bien es cierto, que no se respeta? Por qu茅 hablar del Pacto Asociativo si no es considerado, para defender las ideas en reuniones de conferencias, plenos, o cualquier otro obligado encuentro, sobre todo anarquista. Vaya con la FAI de 2021; escenario de asistentes observadores, sin m谩s satisfacci贸n que 鈥渞ememorar lo que hicieron otros鈥.

Y c贸mo entender que tengamos que comentar situaciones as铆, sabiendo que sufrimos constantemente el complejo estado inamovible, con resultado de no hacer absolutamente nada, para que el Pacto Asociativo sea respetado, con fines revolucionarios, porque de nada sirve que nos pongamos en la solapa un PIN de la FAI.

Aunque, tal vez, sea obligado decir, que, quien escribe estas tristes opiniones, pas贸 por las c谩rceles de la pen铆nsula ib茅rica, en tanto que libertario de la CNT-AIT; con el peso de 20 a帽os de condena, aunque al morirse el dictador, s贸lo fueron cumplidos 鈥榦cho a帽os de semejante condena. Y es necesario decir igualmente, que los que murieron por las ideas anarquistas merecen nuestro respetable y humano recuerdo. Pero, que no vaya la FAI, a considerar que escribir en nuestros 鈥榲oceros鈥 batallas que nunca m谩s ser谩n puestas en el escenario de hoy en 2021. Y no es posible porque la historia se repite 鈥渆n teor铆a鈥 constantemente; pero sirve de poco o de nada. Estamos obligados a desear lo mismo de siempre, seg煤n nuestras teor铆as libertarias, pero dejando huellas revolucionarias, olvidadas, sin saber que el Pacto Asociativo debe alimentar toda duda; para que las luchas por la Sociedad Anarquista, sea una realidad posible; dejando a un lado los miedos personales; dejando a un lado 鈥榩erder el tiempo鈥; porque de tiempo est谩 echa la vida.

Cualquier verdad debe ponerse de moda, porque no estamos en la edad que no sabe caminar o resolver cuanto nos queda por despejar, si no es que pretendemos estar dentro de casa, con la belleza tan limitada del caracol. 隆No ser铆a posible hacer nuevo Pacto Asociativo! Pero s铆 es posible que entremos en un clima cr铆tico, para ver si somos capaces de orientar, dando relieve a cuanto no se sabe 鈥 por que no estamos anclados en 鈥渦n puerto triste, esperando el milagro鈥. Los libertarios no creen en milagros, por el solo hecho de que, ni dioses ni amos. 隆Donde est谩 la FAI! 隆Que hace la FAI que 鈥榮u recuerdo鈥, hace sonre铆r a las generaciones que ya ven la guerra civil 鈥榓quella鈥, como un pasado triste, pero que nada tiene que ver con la verdadera actualidad social que tenemos.

Es un verdadero lujo recordar las plumas que escribieron siempre c贸mo hacer la Revoluci贸n Social; y nosotros estamos defendiendo el intento de salir de los desiertos arenosos, sin m谩s naturaleza que sobrevivir, aunque la sequ铆a y los alimentos sigan siendo el espejismo, sin m谩s ilusi贸n que la resignaci贸n. Es muy posible que la FAI, al leer estos comentarios, se proponga despertar, aunque s贸lo sea para salir del aburrimiento y de la aplastante 鈥榙uda鈥 de por qu茅 no salir ya del aspaviento tan relevante. Las FAI tiene el mejor Pacto Asociativo que nunca m谩s se supo discutir en los climas m谩s aut茅nticos del Movimiento Libertario de todos los tiempos.

Quienes quieran salirse del Pacto Asociativo, nada tan sencillo; que se vayan al mundillo de las pol铆ticas de Estado, pues all铆 nunca estar谩n los libertarios, como es el caso de nuestro tiempo anarcosindicalista, llamados tambi茅n CIT; ilusos que mueven el dinero que no les pertenece y porque no llevan ideas libertarias.