De parte de A Las Barricadas May 16, 2023 247 puntos de vista

La conciencia de clase, el poder del feminismo, la labor del sindicalismo, los logros alcanzados a trav茅s de las movilizaciones y los beneficios del apoyo mutuo, entre otras cosas, transitan por estas p谩ginas cuya acci贸n transcurre en un contexto territorial, como es el riojano, presuntamente sin protagonismo hist贸rico y en el que se supone que nunca pasa nada.

Pregunta: 驴Qu茅 fue lo que te impuls贸 en mayor medida a llevar a cabo este estudio sobre las trabajadoras de La Rioja: el componente feminista, el sindicalista, el territorial o alguna otra motivaci贸n?

Son varios, pero destacar茅 uno, en principio de cariz intelectual. La motivaci贸n surge de un proyecto anterior de investigaci贸n sobre la industria conservera de Calahorra, que a comienzos del siglo XX era una de las localidades espa帽olas m谩s importantes en la producci贸n de conservas vegetales. Semejante 茅xito no radicaba, o por lo menos no exclusivamente, en las bondades hortofrut铆colas de la zona. El bajo coste de la mano de obra, abrumadoramente femenina, tuvo tambi茅n mucho que ver en esto.

Desde el punto de vista hist贸rico, la historia de las operarias conserveras de Calahorra no resulta especialmente brillante, pues los patronos consiguieron someterlas a unas condiciones de explotaci贸n brutales. Sin embargo, me constaban noticias de contempor谩neas suyas, trabajadoras de otros sectores productivos de la regi贸n, que, partiendo de situaciones similares, hab铆an conseguido sobreponerse a las mismas. 驴Cu谩l es la diferencia: la conciencia, la movilizaci贸n o la existencia de una organizaci贸n como plataforma de las reivindicaciones? La respuesta es Haciendo historia.

Pero, evidentemente, estas cuestiones van m谩s all谩 de lo intelectual. Las preguntas no ser铆an las mismas si no proviniera de una familia orgullosamente obrera, compuesta de mujeres dedicadas a la pluriactividad (en el campo, en la f谩brica o en la casa de los amos, en el hogar), cuyo trasfondo es el mismo que el vivido por las protagonistas del libro. Ni si mis inquietudes fueran ajenas al mundo sindical.

驴Qu茅 dificultades encontraste para dar con las fuentes y llegar a los datos que te permitieron tejer este ensayo, en el que rescatas del olvido la contribuci贸n de las mujeres obreras riojanas a los avances en materia laboral o social? 驴Los documentos en los que basas tu estudio se encuentran quiz谩 tan ocultos como la propia historia de las mujeres en general y en mayor grado de las pertenecientes a la clase obrera?

A pesar de lo que tendemos a pensar, las fuentes contempor谩neas son creadas por personas y son, por ende subjetivas, presentando diversos sesgos que, en ocasiones, se camuflan en una presentaci贸n sobria, un lenguaje as茅ptico y una profusi贸n de cifras. Historiar a las mujeres supone enfrentarse con la misoginia de los documentos que contienen su historia. Con todo, estos materiales no est谩n tan ocultos como pudi茅ramos pensar; si no reparamos m谩s en ellos, es porque tendemos a tratarlos con desinter茅s.

驴Has tenido acceso a alg煤n testimonio oral, bien de las propias trabajadoras o bien de sus descendientes, de c贸mo se vivi贸 esa 茅poca excepcional en la que parec铆a posible la construcci贸n de un mundo m谩s justo y no solo en lo laboral?

He tenido la oportunidad de hablar con la descendiente de alguna de estas trabajadoras, pero, por desgracia, no he podido siquiera atisbar cu谩l era su horizonte mental. Me temo que hemos perdido el tesoro que supondr铆a escuchar su propia voz.

En Haciendo historia hablas de distintos sectores de la industria implantados en La Rioja (agroalimentario, textil, alpargatero) con una alta presencia de mano de obra femenina y mucha discriminaci贸n de g茅nero, y dedicas gran parte del mismo a la f谩brica de tabacos. 驴Puedes explicar la relevancia hist贸rica de esta 煤ltima? 驴Fue la actividad sindical, en s铆 las luchas obreras, lo que marc贸 la diferencia en salarios, estabilidad laboral o jornadas de menos horas respecto a otras industrias?

La relevancia hist贸rica de la F谩brica de Tabacos logro帽esa viene, como apuntas, de la existencia de una poderosa organizaci贸n sindical que: 1) abarcaba agrupaciones de todos los centros tabaqueros (por entones el tabaco era monopolio estatal), 2) aglutinaba a trabajadores de ambos sexos, y 3) era una plataforma de agitaci贸n y movilizaci贸n, no solo sindical.

En este sentido, lo que sucedi贸 en Logro帽o no ser铆a m谩s que una peque帽a muestra de lo ocurrido en aquellos lugares que contasen con una f谩brica de tabacos.

La acci贸n directa, el apoyo mutuo y la autogesti贸n son herramientas de combate de la clase obrera organizada y gracias a ellas se han conquistado espacios de libertad y se han alcanzado logros que de otro modo ser铆an impensables. En tu libro citas la creaci贸n de economatos, la organizaci贸n de actividades socioculturales de todo tipo, la apertura de escuelas e incluso la compra de acciones de la empresa para tener un cierto control sobre la misma; 驴puede ser este uno de los caminos hacia un mundo nuevo?

M谩s que camino, ser铆a un complemento con el que hacer ese trayecto de forma m谩s r谩pida, segura y transitable.

Brecha salarial, discriminaci贸n en los puestos de trabajo o conciliaci贸n son algunas de las reclamaciones que llevaron a las mujeres riojanas a movilizarse en la 茅poca objeto de tu minucioso an谩lisis. 驴No te sorprende que m谩s de un siglo despu茅s sigan teniendo vigencia y estando de actualidad estas mismas reivindicaciones? 驴La historia se repite continuamente?

No resulta tan sorprendente si consideramos que el sistema econ贸mico en el que vivimos es una evoluci贸n del que padecieron ellas. De ah铆 que las reivindicaciones se parezcan tanto, hasta el punto de parecernos las mismas.

Y la prensa, reflejo de la sociedad mis贸gina y patriarcal, ridiculiza y caricaturiza a las mujeres huelguistas, cuando no las sexualiza, 驴c贸mo podemos combatir esto hoy en d铆a?

En alguna ocasi贸n, ellas recurrieron a difundir un folleto denunciando las mentiras de la prensa, es decir, a la acci贸n directa. Sin 谩nimo de dar lecciones, me parece la opci贸n m谩s factible.

驴Est谩n preparados los hombres para asumir un rol igualitario con las mujeres en las luchas revolucionarias actuales o siguen actuando con condescendencia hacia ellas?

Vivimos en un sistema no igualitario. Partiendo de esa obviedad, no creo que los hombres hayamos alcanzado la ambiciosa meta que planteas. En cualquier caso, las luchas revolucionarias no esperan, as铆 que solo nos queda adaptarnos.

Desde tu experiencia como profesor, 驴observas que en la ense帽anza se empieza a introducir una visi贸n feminista en las aulas e incluso en los materiales docentes, de forma que las mujeres, como las que t煤 has recuperado para el imaginario colectivo, ocupen el papel que les corresponde y sean referentes para la juventud?

Sinceramente, los cambios que he observado hasta el momento son muy cosm茅ticos: una referencia de una l铆nea o dos a la situaci贸n de las mujeres en las sociedades del Antiguo R茅gimen, una menci贸n a una artista鈥 Alusiones anecd贸ticas. Falta la comprensi贸n de la misoginia como un fen贸meno estructural que perpet煤a la dominaci贸n de los hombres sobre las mujeres. Por ejemplo, 驴tiene sentido seguir hablando en las aulas de de secundaria de la democracia ateniense, o no resultar铆a m谩s comprensible para el alumnado calificarla directamente como una oligarqu铆a que exclu铆a a las mujeres (adem谩s de a los extranjeros y los esclavos)?

Tu libro finaliza con el cap铆tulo titulado 鈥淯n triste ep铆logo鈥, en el que relatas lo sucedido a partir del golpe de estado fascista de 1936, 驴consideras que el fracaso es el destino inevitable de cualquier experiencia transformadora de la sociedad y emancipadora del ser humano o hay esperanza en un futuro mejor?

Perm铆teme puntualizar que el t铆tulo no se refiere a esa experiencia, sino a la trayectoria personal de las protagonistas en un contexto sobrevenido: la reacci贸n, por desgracia no solo exitosa, sino tambi茅n genocida, que despertaron los cambios acaecidos durante los a帽os de la II Rep煤blica. Pero para entonces, ellas ya hab铆an triunfado, consiguiendo varias de sus demandas laborales y, en el proceso, adquiriendo una nueva y poderosa autoconciencia, adem谩s de un enorme reconocimiento social.

Haciendo historia. Mujeres trabajadoras a la conquista de sus derechos. La Rioja, 1860-1936, ha sido escrito por el investigador Aleix Romero Pe帽a. Editado por la Fundaci贸n Anselmo Lorenzo. Lo pod茅is encontrar en nuestra librer铆a.