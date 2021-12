–

As铆, la teor铆a que hace del 芦desarrollo de las fuerzas productivas禄 el motor de la historia presupone impl铆citamente un tipo invariable de motivaci贸n fundamental de los hombres, en l铆neas generales la motivaci贸n econ贸mica: en todos los tiempos, las sociedades humanas habr铆an apuntado (consciente o inconscientemente, poco importa) primero y ante todo al incremento de su producci贸n y de su consumo. Pero esta idea no es simplemente falsa materialmente; olvida que los tipos de motivaci贸n (y los valores correspondientes que polarizan y orientan la vida de los hombres) son creaciones sociales, que cada cultura instituye unos valores que le son propios y adiestra a los individuos en funci贸n de ellos. Estos adiestramientos son pr谩cticamente todopoderosos (Ninguna cultura puede evidentemente adiestrar a los individuos a que caminen sobre la cabeza o a que ayunen eternamente.

Pero, en el interior de esos l铆mites, se encuentran en la historia todos los tipos de adiestramiento que pueda imaginarse.), pues no hay una 芦naturaleza humana禄 que pueda ofrecerles una resistencia, pues, dicho de otra manera, el hombre no nace llevando en s铆 el sentido definido de su vida. El m谩ximo de consumo, de poder o de santidad no son objetivos innatos al ni帽o, es la cultura en la cual crecer谩 lo que le ense帽ar谩 que los 芦necesita禄. Y es inadmisible mezclar con el examen de la historia (Como lo hace Sartre, en la Critique de la raison dialectique, p. ej. pp. 166 y sigs., Ed. Gallimard, Par铆s. 44) la 芦necesidad禄 biol贸gica o el 芦instinto禄 de conservaci贸n. La 芦necesidad禄 biol贸gica o el 芦instinto禄 de conservaci贸n es el presupuesto abstracto y universal de toda sociedad humana, y de toda especie viviente en general, y no puede decir nada sobre alguna en particular. Es absurdo querer fundamentar sobre la permanencia de un 芦instinto禄 de conservaci贸n, por definici贸n el mismo en todas partes, la historia, por definici贸n siempre diferente, como ser铆a absurdo querer explicar por la constancia de la libido la infinita variedad de los tipos de organizaci贸n familiar, de neurosis o de perversiones sexuales que se encuentran en las sociedades humanas.

Cuando, pues, una teor铆a postula que el desarrollo de las fuerzas productivas fue determinante en todas partes, no quiere decir que los hombres siempre tuvieron necesidad de alimentarse (en cuyo caso hubiesen seguido siendo monos). Quiere decir por el contrario que los hombres fueron siempre m谩s all谩 de las 芦necesidades禄 biol贸gicas, que se formaron 芦necesidades禄 de otra naturaleza -y, en esto, es efectivamente una teor铆a que habla de la historia de los hombres. Pero dice al mismo tiempo que estas otras 芦necesidades禄 fueron, en todas partes y siempre de manera predominante, necesidades econ贸micas. Y, en esto, no habla de la historia en general, no habla m谩s que de la historia del capitalismo. Decir, en efecto, que los hombres siempre buscaron el mayor desarrollo posible de las fuerzas productivas, y que no encontraron otro obst谩culo que el estado de la t茅cnica; o que las sociedades siempre estuvieron 芦objetivamente禄 dominadas por esta tendencia, y dispuestas en funci贸n de ella, es extrapolar abusivamente al conjunto de la historia, las motivaciones y los valores, el movimiento y la disposici贸n de la sociedad actual -m谩s exactamente, de la mitad capitalista de la sociedad actual. La idea de que el sentido de la vida consiste en la acumulaci贸n y la conservaci贸n de las riquezas seria locura para los indios kwakiutl, que amasan riquezas para poder destruirlas; la idea de buscar el poder y el mando ser铆a locura para los, indios zuni, entre los cuales, para convertir a alguien en jefe de la tribu, hay que apalearle hasta que acepta (V茅ase Ruth Benediet, Patterns of Culture. Traducci贸n espa帽ola: El hombre y la cultura, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1967. [La demostraci贸n de la imposibilidad de proyectar retroactivamente las motivaciones y las categor铆as econ贸micas capitalistas sobre las otras sociedades, especialmente las 芦arcaicas禄, es una de las aportaciones m谩s importantes de ciertas corrientes de la 芦antropolog铆a econ贸mica禄



contempor谩nea.]).

Unos “marxistas” miopes r铆en sarc谩sticamente cuando se citan ejemplos que ellos consideran como curiosidades etnol贸gicas. Pero, si alguna curiosidad etnol贸gica hay en este asunto, son precisamente esos 芦revolucionarios禄 que erigieron la mentalidad capitalista en contenido eterno de una naturaleza humana id茅ntica en todas partes y que, charlando interminablemente sobre la cuesti贸n colonial y el problema de los pa铆ses atrasados, olvidan en sus razonamientos a los dos tercios de la poblaci贸n del globo. Pues uno de los mayores obst谩culos que encontr贸, y que vuelve siempre a encontrar, la penetraci贸n del capitalismo es la ausencia de las motivaciones econ贸micas y de la mentalidad de tipo capitalista entre los pueblos de los pa铆ses atrasados. Es cl谩sico, y siempre actual, el caso de los africanos que, obreros durante un tiempo, dejan el trabajo en el momento, en el que han reunido la suma que ten铆an prevista y vuelven a su pueblo para reanudar lo que a sus ojos es la 煤nica vida normal. Cuando logr贸 constituir en los pueblos una clase de obreros asalariados, el capitalismo no solamente debi贸, como Marx lo mostraba ya, reducirlos a la miseria destruyendo sistem谩ticamente las bases materiales de su existencia independiente. Debi贸, al mismo tiempo, destruir sin piedad los valores y las significaciones de su cultura y de su vida – es decir, hacer de ellos efectivamente ese conjunto de un aparato digestivo hambriento y de m煤sculos dispuestos para un trabajo privado de sentido que es la imagen capitalista del hombre (V茅ase Margaret Mead y otras, Cultural Patterns and Technical Change, UNESCO, 1953).

Texto tomado del libro de Cornelius Castoriadis “La Instituci贸n imaginaria de la sociedad”. Tusquets, Barcelona 2013.