Carlos Mart铆nez secretario general del PSLF y polit贸logo. Del consejo cient铆fico de Attac

Entrar en la competici贸n de las rebajas de impuestos tal y como ocurre en el Reino de Espa帽a es asumir el discurso de la derecha y entrar en una soluci贸n falsa pues solo beneficia a las grandes fortunas y empresas. A un o una trabajadora o trabajador ganar 10鈧 o 15 m谩s al mes, no le soluciona nada, lo que le interesa es que salario, pensi贸n o facturaci贸n en caso de un aut贸nomo real, no se vea perjudicado por las subidas de precios y le permita vivir dignamente. Pero si le perjudican las bajadas de impuestos pues ve como se deteriora su sanidad p煤blica, la educaci贸n de sus hijas e hijos o se pone en peligro la pensi贸n de sus padres鈥, pero para eso los partidos que se reclaman de la izquierda deben hacer un discurso sin miedo e informar y formar, educar a las multitudes del Trabajo, a la clase que dicen apoyar. Las izquierdas oficialistas y los sindicatos mayoritarios hace tiempo que han abandonado la lucha de clases y la formaci贸n necesaria para las clases trabajadoras, carecen de discurso propio, pero tambi茅n fallan en la pr谩ctica, en los hechos de gobierno.

La extrema derecha triunfa y seguir谩 triunfando ante pol铆ticos pusil谩nimes, cobardes o simplemente de derechas que usurpan partidos de izquierdas en beneficio de sus amos liberales y neoliberales.

Todos estos tipos que han abandonado el an谩lisis marxista de la econom铆a, aunque sus partidos fueran marxistas en origen, viven en la l贸gica del capitalismo y en servir al capitalismo, es decir son incapaces de analizar lo que realmente est谩 sucediendo en nuestros d铆as y que tipo de econom铆a tenemos.

La actual fase del capitalismo es la financiarizaci贸n o el capitalismo basado no el valor de las mercanc铆as, servicios y el trabajo asalariado que producen sino en el capital dinero, no el producto, dinero adem谩s ficticio, no real. Ni trabajo real, ni capital real. Los estados en esta tesitura se dedican a salvar al capitalismo creando m谩s dinero ficticio, es decir fabric谩ndolo e incrementando su deuda, ojo no como dicen los sinverg眉enzas de la derecha, a sabiendas, para mantener sus programas y compromisos, sino encima, para salvar al capitalismo, dado que los sectores m谩s subvencionados son los patronales, bancos y las grandes fortunas.

Adem谩s, las grandes fortunas y capitales reaccionan anticipadamente y poseen informaci贸n privilegiada sobre las subidas de impuestos sobre sus beneficios, patrimonio etc. y emigran antes de que estas situaciones se materialicen, todo ello en complicidad con los gobiernos. Por ejemplo, estos d铆as se habla de fugas de empresas, razones sociales y fortunas mediante mecanismos virtuales o societarios desde Espa帽a a Portugal.

Por tanto los gobiernos progresistas est谩n jugando una partida de cartas en la que las grandes patronales, fortunas y fondos de inversi贸n juegan con las cartas marcadas, m谩s la complicidad de observadores, digamos mirones de la partida, que ser铆an los altos t茅cnicos del estado, 鈥渆xpertos鈥, grupos funcionariales reaccionarios, alta magistratura, ex funcionarios de hacienda etc. etc. que observando las cartas del gobierno, pues solo est谩n all铆 viendo, les se帽alan a los contrarios del tapete es decir los ricos y directivos patronales cuales son las cartas que llevan los in煤tiles de los ministros, que a su vez juegan con miedo, haciendo caso de los de Bruselas que son iguales o peores y solos, pues 鈥渉an pasado鈥 de su p煤blico.

Si no se est谩 dispuesto a enfrentarse al menos al neoliberalismo nada se puede hacer. Lo que est谩 provocando la alta inflaci贸n no es 鈥渓a guerra de Putin鈥, o la guerra de la OTAN por defender intereses estos si, no ficticios de los EE. UU, sino por el dinero falso y no existente realmente que se mueve en defensa de la econom铆a ficticia que nos domina. La deuda es impagable, la gran carga de capitales ficticios que luego no se ven en la realidad, operaciones como el timo de los fondos europeos de recuperaci贸n. Dinero fabricado a m谩quina e inventado que encima no solo crean ya los estados, sino tambi茅n los bancos e incluso pillos por internet.

Pero claro toda esta espiral de mentiras si tiene una verdad y es que al final solo las clases asalariadas o trabajadoras en sectores de econom铆a productiva sostienen el tinglado.

Alguien me puede preguntar porqu茅 los gobiernos no reconocen esta situaci贸n, la respuesta es simple, porque les da miedo reconocer lo que hay, saben que no hay soluci贸n justa y las quiebras reales y negocios piramidales falsos est谩n sosteniendo este circo capitalista.

Compa帽eras y amigos con estas medidas no vamos a salir de pobres, es decir vamos a ser m谩s pobres. Por tanto, es hora de pasar de las musas al teatro. El d铆a 15 de octubre salimos a la calle a interpelar a un gobierno que nos defrauda y exigirle que deje de hacerlo. Una Uni贸n Europea dedicada en cuerpo y alma a defender en exclusiva los intereses del mercado y en arrimar todo lo p煤blico a lo privado para que ellos puedan hacer negocio con nuestra salud o nuestras pensiones.

Por cierto, 驴sab茅is que la clase trabajadora no solo da la espalda a los pol铆ticos sist茅micos como en Italia al objeto de protestar? En Gran Breta帽a hay una oleada de huelgas o de manifestaciones en Alemania y otros lugares como Grecia o Chequia. Hay otras formas de cerrar el paso a la extrema derecha, que es la mano dura de la derecha, del liberalismo, todos ellos con un mismo inter茅s.

Socialismo o Barbarie

