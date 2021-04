–

– 21/04/2021

Traducción del inglés:

Arrezafe

Han pasado solo tres

meses desde que el exsecretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo,

durante su último día en el cargo, calificara las acciones de China

contra la minoría musulmana uigur, en el oeste de Xinjiang, como

genocidio, No proporcionó pruebas sobre las que sustentar tal

acusación ni siquiera intentó justificar la utilización del término “genocidio”,

que implica una política deliberada de exterminio aplicada a los

uigures.

De hecho, como informó

Foreign Policy en febrero, durante las últimas semanas de la

administración Trump, la abogacía del Departamento de Estado

concluyó que no existían pruebas suficientes como para calificar las

medidas del Partido Comunista Chino en Xinjiang de genocidio,

advirtiendo que, “emplear el término genocidio sin

pruebas conlleva el riesgo de politizar y menoscabar su significado”,

dada su aplicación a los más atroces casos de exterminio masivo,

como los acaecidos en los campos de concentración nazis.



Todas estas objeciones

fueron rápidamente obviadas por Pompeo y luego por administración

de Biden. De hecho, durante las elecciones presidenciales, Biden

atacó a Trump por ser demasiado blando con China, incluyendo

los llamados derechos humanos. Su equipo de campaña emitió una

declaración en agosto de 2020, concluyendo que las a infundadas

afirmaciones de internamiento masivo de uigures constituían un

“genocidio”, término sostenido posteriormente por el

secretario de Estado Antony Blinken.

Con asombrosa premura,

los medios de comunicación estadounidenses se han puesto en acción

produciendo una creciente avalancha de propaganda con espeluznantes

historias de horror sobre la vida en los campos de detención en

Xinjiang, llamadas a boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno en

Beijing y demandas de medidas más duras contra el régimen del

Partido Comunista Chino (PCCh). El vociferante alboroto sobre el “genocidio” uigur tiene como objetivo anular a la opinión

pública tras la creciente confrontación de la administración Biden

con China y su preparación militar para la guerra.

Un artículo publicado el

lunes en el Washington Post titulado “China intensifica la

tercera fase de su negación del genocidio” pone en evidencia la

carencia de fundamento de las acusaciones estadounidenses. Tras

descartar de plano la argumentada negación de Beijing, el Washington

Post expone, sin rodeos y sin pizca de evidencia, la consabida

letanía de acusaciones: un millón en brutales campos de

concentración, mezquitas destruidas, mujeres esterilizadas, niños

uigures enviados a instituciones estatales. Añadiendo que, “los

comunistas chinos están intentando acabar con una cultura, con una

forma de vida, con un pueblo”.

Sin duda, el régimen del

PCCh en Beijing ha llevado a cabo su propia “guerra

antiterrorista” contra los separatistas uigures que han

perpetrado violentos ataques dentro de China. Sin embargo, Beijing lo

hizo con la aquiescencia de Washington, inicialmente de la

administración Bush, que buscaba el respaldo internacional para sus

propias actividades criminales bajo la bandera de la “guerra global

contra el terrorismo”.

Sin embargo, nadie

debería dar crédito a las afirmaciones de Estados Unidos sobre su

preocupación por los derechos democráticos, de los uigures o de

cualquier otra persona. Washington tiene un largo historial de

activar y desactivar los “derechos humanos” para adaptarlos

a los intereses estratégicos de su imperialismo. Con el apoyo de la

administración Bush, el Movimiento Islámico del Turquestán

Oriental (ETIM), un violento grupo separatista uigur, fue designado

como organización terrorista. El año pasado, cuando la

administración Trump intensificó su propaganda sobre los “derechos

uigures”, el Departamento de Estado eliminó silenciosamente al

ETIM de su lista de terroristas.

¿Cuál es pues la base

de la lista de atrocidades aducidas por el Washington Post?: “Sabemos esto gracias a la reportera de Radio Free Asia

Gulchehra Hoja y sus colegas, a algunos académicos tenaces y a

decenas de sobrevivientes y exiliados que valientemente han dado

testimonio”, se afirma en dicho artículo. Nada más. No se

proporciona evidencia alguna. Nada está fundamentado. El resto del

artículo está dedicado a la glorificación de Hoja, quien afirma

haber sido declarada “terrorista” y cuya familia en China

ha sufrido como resultado de sus actividades. Ni se plantean

cuestiones básicas ni mucho menos se responde a ellas.

¿Quién es Gulchehra

Hoja? Durante dos décadas, ha trabajado para Radio Free Asia,

un brazo de propaganda del Departamento de Estado de EEUU, después

de dejar China, donde trabajó como periodista para los medios

estatales. Está estrechamente relacionada con los grupos de

exiliados uigures, miembros del Congreso Mundial Uigur y la

Asociación Estadounidense Uigur, que piden la formación de un

Turkestán Oriental independiente.

Hoja es persona de

confianza claramente festejada en los niveles más altos del aparato

estatal de EEUU. En marzo de 2019, fue la exiliada uigur elegida a

dedo para reunirse con el secretario de Estado Pompeo en calidad de

representante de aquellos cuyos familiares están supuestamente

detenidos en los campamentos de Xinjiang. En noviembre de 2019,

recibió el Premio Magnitsky de Derechos Humanos por su informe sobre

“la crisis de los derechos humanos” en Xinjiang y ha sido

incluida en la lista jordana de los 500 musulmanes más influyentes

del mundo.

¿Qué es Radio Free

Asia? RFA fue fundada y financiada en la década de 1950 por la

CIA para emitir propaganda estadounidense por toda Asia. La RFA

desempeña hoy la misma función esencial, a pesar de que dada la

exposición de las operaciones sucias de la CIA en todo el mundo, se

situó bajo el Departamento de Estado. Aunque nominalmente

“independiente”, está financiada y supervisada por el

Congreso de los Estados Unidos.

La RFA y Hoja operan en

estrecha colaboración con la Fundación Nacional para la

Democracia (NED, por sus siglas en inglés) establecida en 1983

como un medio para continuar las actividades vitales para el

imperialismo estadounidense que había sido empañado por la funesta

fama de la CIA. La NED pronto obtuvo una notoriedad propia por

financiar grupos de derecha pro Estados Unidos en todo el mundo y por

diseñar las llamadas “revoluciones de color” en las ex

repúblicas soviéticas.

Desde su creación en

2004, la NED ha canalizado millones de dólares hacia el Congreso

Mundial Uigur y la Asociación Americana Uigur establecida en 1998.

Ambas son parte de una red interconectada de organizaciones de

exiliados uigures en EEUU, Europa y Asia respaldada por Washington y

sus aliados, dirigida contra China. La NED posee una importante base

de operaciones es Turquía, con la que los uigures de habla turca

tienen una afinidad histórica. Según informes, la AUA tiene

conexiones con el fascista Partido del Movimiento Nacional (MHP) de

Turquía y sus paramilitares de los Lobos Grises, quienes defienden

un nacionalismo pan-turco que abarca a los grupos étnicos de habla

turca de Asia Central.

Este es el fétido medio

de extrema derecha en el que Gulchehra Hoja opera y funciona como una

herramienta útil para el imperialismo estadounidense. Es

significativo que, incluso cuando el Washington Post presenta

a Hoja como “prueba” del “genocidio” de China y

la opresión de los uigures, se vea obligado a reconocer que

funcionarios chinos a principios de este mes publicaron un vídeo de

su madre y su hermano demostrando que eran libres, que no estaban

detenidos. El artículo, sin embargo, no pierde ritmo, descartando

el vídeo como propaganda y declarando que nadie puede dudar del

infierno que sufren los uigures en los campos de detención de

Xinjiang, y citando como prueba otro relato escabroso de un exiliado

kazajo en el New Yorker.



Hay muchas razones para

dudar, en todos los aspectos, de los relatos interesados de un

pequeño número de exiliados uigures bien relacionados y, a menudo,

ricos. También es preciso señalar algo sobre los “tenaces

académicos” del Washington Post y del más destacado,

Adrian Zenz, un comentarista alemán de extrema derecha y cristiano

renacido, que declara haber sido “guiado por Dios” para

trabajar en pro de las minorías chinas. Zenz está asociado a una

red de grupos de think tanks europeos y estadounidenses,

anticomunistas de extrema derecha, red que incluye a la Fundación

Memorial de Víctimas del Comunismo.

Sin embargo, la “investigación” de Zenz, en extremo tendenciosa, se compone

con supuestas evidencias de denuncias de detenciones, trabajo forzoso

y esterilización de mujeres uigures. Su investigación, ampliamente

citada incluso en documentos oficiales de Estados Unidos y

presentada como testimonio en el Congreso, está asociada a

republicanos de derecha y exiliados uigures. Cuando el mes pasado el

gobierno chino amenazó con emprender acciones legales contra Zenz

por daños a las empresas chinas en Xinjiang, el Washington Post

salió en defensa de este “académico obstinado”, sobre el

cual se sostiene en gran medida la acusación del supuesto genocidio

uigur.

La campaña de rápida

escalada dirigida por Estados Unidos sobre el “genocidio uigur”

recuerda la “gran mentira” explotada por Estados Unidos y

sus aliados de la OTAN para iniciar el criminal bombardeo de Serbia

en 1999. La administración Clinton justificó su “intervención

humanitaria” como una misión para prevenir la masacre de la

población de etnia albanesa de Kosovo por parte del nuevo “Hitler”,

el líder serbio Slobodan Milosevic. Unos medios de comunicación

estadounidenses e internacionales completamente dóciles y corruptos

se alinearon de inmediato con las sensacionalistas relatos de las

atrocidades serbias.

Terminada la guerra, las

espeluznantes afirmaciones de que 100.000 personas de etnia albanesa

habían sido masacradas resultaron ser completamente falsas. El

número real de muertos fue aproximadamente de 2.000 y la mayoría de

esos asesinatos fueron cometidos por el grupo separatista armado

denominado Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), al que

Washington había calificado previamente como una organización

terrorista debido a sus vínculos con Al Qaeda, y al que, cambiando

rápidamente de rumbo, proporcionó dinero y armas, declarando que

era el único representante legítimo de la población de Kosovo. Su

lider, Hashim Thaçi, quien se convirtió en el jefe del mini-estado

de Kosovo respaldado por Estados Unidos, se enfrenta actualmente en

La Haya a cargos por crímenes de guerra.

Basada en motivos étnicos

y religiosos, la guerra de la OTAN contra Serbia fue sin embargo una

guerra del imperialismo estadounidense y sus aliados con el único

fin de expoliar a la desintegrada Yugoslavia.

En una escala más

amplia, pero no menos criminal, la campaña de Estados Unidos sobre

el “genocidio uigur” tiene como objetivo debilitar y dividir a

China en grupos étnicos, como parte de los decididos esfuerzos del

imperialismo estadounidense por evitar el desafío que China supone

para el dominio global de Estados Unidos. En el pasado, Washington

centró su propaganda en el Dalai Lama y en las acusaciones de

opresión china a la población tibetana. El cambio hacia los uigures

no tiene nada que ver con la preocupación por sus derechos

democráticos, sino que está determinado por la posición

estratégica de Xinjiang, limítrofe con Asia Central, y por sus

reservas de energía, esenciales para el suministro de la Iniciativa

de la Franja y Ruta de China, que une la masa continental

euroasiática mediante carreteras, ferrocarril, oleoductos y

telecomunicaciones.

Como en 1999, los medios

de comunicación ya se han alineado. Es como si un director de

orquesta golpeara su batuta y todos los instrumentos hubieran sonado

a su vez. La Casa Blanca ha declarado que lo que está sucediendo en

Xinjiang es un “genocidio” y los medios de comunicación de

todo el espectro político se hacen eco al unísono, de tal manera que

más bien se parecen el “estado policial estalinista de Beijing” al

que afirman oponerse.