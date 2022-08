–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga August 2, 2022 267 puntos de vista

Pese a lo que se cree, Rodrigo D铆az jam谩s hizo prometer en p煤blico al rey Alfonso VI nada sobre la muerte de su hermano Sancho; y tampoco era un infanz贸n del pueblo venido a m谩s sino un miembro de alta familia que lleg贸 a casarse con la prima del Rey. La Jura de Santa Gadea es pura ficci贸n, el Cid se cri贸 como noble de alta alcurnia en la Corte Leonesa y ni siquiera est谩 claro que naciera en Vivar.

Jes煤s Mar铆a L贸pez de Uribe

La Jura de Santa Gadea no existi贸. Nunca se produjo. El Cid Campeador posiblemente no naci贸 en Vivar. Sus hijas no se llamaban do帽a Elvira y do帽a Sol. Su espada, la Tizona, no es la que compr贸 la Junta de Castilla y Le贸n. No dej贸 de honrar vasallaje a Alfonso VI de Le贸n y no era un infanz贸n de clase humilde que lleg贸 desde lo m谩s abajo a ser el m谩s noble de toda Castilla. Eso, entre tantos errores provocados por los cantares de gesta.

Todo lo contrario. Rodrigo D铆az era un noble de la alta alcurnia leonesa. Su mujer, la asturiana Jimena D铆az, era prima de Alfonso VI. Sus hijas se llamaban Cristina (cuyo hijo, nieto del Cid, fue nada menos que el rey Garc铆a Ram铆rez de Pamplona) y Mar铆a (casada con el conde de Barcelona Ram贸n Berenguer III y de la que uno de sus descendientes tres siglos despu茅s fue el rey Pedro IV de Arag贸n).

Tuvo un hijo, Diego Rodr铆guez (con el mismo nombre que su abuelo Diego Fla铆nez), que muri贸 con 22 a帽os rodeado por musulmanes en la derrota de la batalla de Consuegra. Y, adem谩s, no se le conoci贸 como Cid hasta cien a帽os despu茅s de su nacimiento, casi cincuenta de su muerte, pero s铆 como Campeador en vida. Y su nombre original era Ruderico. Los musulmanes lo llamaban Rudriq (o Ludriq) al-Kanbiyatur o al-Qanbiyatur (鈥橰odrigo el Campeador鈥).

Su sobrenombre Campeador viene de 鈥機ampidoctor鈥, m谩s o menos un latinajo romance que es una forma de decir “maestro del campo de batalla” con el que hasta 茅l mismo firm贸 en vida un documento con este apelativo 鈥檈go Ruderico Campidoctor鈥 en el a帽o 1098. El de 鈥機id鈥 鈥攓ue se aplic贸 tambi茅n a otros caudillos cristianos鈥, que viene a ser el t茅rmino 谩rabe 鈥檚idi鈥, se帽or. Es bastante probable que se lo otorgaran como tratamiento honor铆fico por sus victorias al servicio del rey de la taifa de Zaragoza entre 1081 y 1086 o, quiz谩s lo m谩s probable, sus s煤bditos valencianos, tras la conquista de esta capital en 1094, de la que fue 鈥橲e帽or鈥 pero siempre bajo el vasallaje ante Alfonso VI.

Eso s铆, la primera vez que aparece por escrito (como 鈥橫eo 脟idi鈥) es en el Poema de Almer铆a, compuesto entre 1147 y 1149; y Cid Campeador todo junto hacia 1200 en el libro navarro-aragon茅s 鈥橪inaje de Rodrigo D铆az鈥 (bajo la f贸rmula “mio Cit el Campiador”), y en el fantasioso 鈥機antar de mio Cid鈥, que no era m谩s que un cantar de gesta a modo de propaganda contra el Reino de Le贸n creado un siglo despu茅s (sobre el a帽o 1200) para promocionar la primera independencia efectiva de Castilla como reino tras comenzar a tener reyes privativos.

Un noble de alta alcurnia casado con una prima del Rey

La historia rigurosa y cierta del Cid Campeador es que su familia era de alta nobleza y uno de sus nietos fue rey de Pamplona, mientras que tres siglos despu茅s otro descendiente suyo lo fue de Arag贸n. No se puede demostrar que Roderico D铆az naciera en Vivar, provincia de Burgos. En realidad vivi贸 la mayor parte de su ni帽ez en la ciudad amurallada de Le贸n, en la corte de Fernando I, 鈥檈l Grande鈥, el padre de su amigo Sancho (del que fue servidor en su s茅quito cercano) y de Alfonso, Garc铆a, Urraca y Elvira (los que la liar铆an despu茅s de la muerte de su progenitor en una brutal guerra fratricida por el Reino Leon茅s).

Seg煤n la Wikipedia, “entre 2000 y 2002 los trabajos geneal贸gicos de Margarita Torres encontraron que el Diego Fla铆nez (Didacum Flaynez,鈥 mera variante leonesa y m谩s antigua de Diego La铆nez) que cita la Historia Roderici como progenitor, y en general, todos los ancestros por parte de padre que recoge la biograf铆a latina, coinciden exactamente con la estirpe de la ilustre familia leonesa de los Fla铆nez, una de las cuatro familias m谩s poderosas del reino de Le贸n desde comienzos del siglo X, condes emparentados con los Banu G贸mez, Ramiro II de Le贸n y los reyes de Asturias”.

El Cid fue un fiel defensor de la monarqu铆a leonesa, ya fuera de Sancho (que muri贸 como rey de Le贸n despreciando la corona del nuevo reino de Castilla) o de Alfonso. S铆 es cierto que tuvo sus m谩s y sus menos con este 煤ltimo, pero nada extra帽o en un tiempo el medieval en que los antiguos condes de Carri贸n o de Salda帽a hab铆an luchado con los musulmanes contra su monarca varias veces, para volver otra vez a su seno.

Lo que se desconoce por muchos es que fue un notable mercenario de la taifa de Zaragoza en el primero de sus 鈥檇estierros鈥 y que su mayor haza帽a fue convertirse en solitario, en se帽or de Valencia en el segundo.

En realidad el 鈥橰omance de la Jura de Santa Gadea鈥, describe una situaci贸n que nunca se produjo. Es un mito ampliamente descalificado por los historiadores serios. En aquellos tiempos hacer jurar a un rey en p煤blico en contra de su voluntad por un delito as铆 hubiera significado muerte segura, por muy noble que fuera el gran t谩ctico y estratega militar.

Para conocer la verdadera historia del Cid hay que referirse al 鈥機armen Campidoctoris鈥 y a la 鈥橦istoria Roderici鈥 dos textos considerados bastante m谩s hist贸ricos que los cantares de gesta propagand铆sticos antileoneses. Eso provoca que pese a que en Le贸n un parque y una calle (en la que debi贸 habitar), tampoco es que los leoneses le tengan en excesiva buena estima, debido, posiblemente esta enorme falsedad de Santa Gadea.

Cualquiera que lea este cap铆tulo de su vida en una biograf铆a del Cid publicada de forma posterior a los a帽os 90 del siglo XX tiene que saber que la misma no es seria y no debe tomarse en consideraci贸n. Para cualquier historiador es motivo para ni siquiera leerla. Porque un error tan garrafal s贸lo muestra la ignorancia del autor sobre la vida real de este personaje hist贸rico considerado el mayor exponente militar de la expansi贸n de los territorios cristianos en la Edad Media Hisp谩nica.

Fuente: https://www.ileon.com/historia/0897…