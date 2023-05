–

La conversaci贸n p煤blica en torno al uso de la inteligencia artificial aplicada a la ilustraci贸n parece haber alcanzado en los 煤ltimos d铆as un punto cr铆tico. En poco tiempo una asociaci贸n profesional, una biblioteca p煤blica, una editorial y un medio informativo han promocionado o usado uno de estos programas, lo que ha generado una fuerte controversia. Todo parece indicar que la situaci贸n ser谩 cada vez peor, con consecuentes cr铆ticas de un sector que est谩 intentando explicar el da帽o que puede hacer a su ya de por s铆 mermada dignidad profesional. Es, seguramente, el gran tema de un momento en el que, de hecho, la lucha laboral por parte de los profesionales del c贸mic y la ilustraci贸n est谩 en un punto caliente, por lo que merece la pena pensar sobre todo ello, y sobre algunas implicaciones que puede tener la cuesti贸n a medio y largo plazo.

En primer lugar, es esencial entender c贸mo funciona una app de IA para centrar el debate. Este tipo de programas son entrenados accediendo a im谩genes protegidas por derechos de autor铆a que resultan violentados, ya que ninguno de sus detentadores ha dado su consentimiento expreso. Una IA no crea nada de cero, sino que observa miles de im谩genes preexistentes y las combina en otra, en funci贸n de las indicaciones que le ha dado el usuario, denominadas prompt. Las desarrolladoras de estas apps, por tanto, se est谩n beneficiando del vac铆o legal habitual cuando se produce un avance tecnol贸gico de este calibre. Como suele suceder, los emprendedores aprovechan esa situaci贸n para hacer el agosto antes de que se pueda regular el marco legal. De esto es de lo que, principalmente, se quejan los artistas: el actual uso de las IAs se sustenta en el uso no autorizado de su obra, que con la ley actual quiz谩s no se puede considerar plagio, pero que, en realidad, se le parece mucho.

En ese sentido, las IAs de ilustraci贸n no son m谩s que la expresi贸n 煤ltima y m谩s descarnada del capitalismo extractivo. El sistema precariza a ilustradores y dibujantes de c贸mics, los fuerza a aceptar encargos alimenticios y dibujar al gusto de sus clientes, despu茅s impone un escenario de competencia darwinista en el que no queda otra opci贸n que compartir su trabajo en redes sociales, en una desesperada carrera por ganar seguidores y visibilidad con los que lograr nuevos encargos precarios; y, finalmente, gracias a ese trabajo compartido en la red, la IA abre la posibilidad de prescindir de ellos una vez que se les ha chupado convenientemente la sangre.

Gur煤s de diverso pelaje y flipados de Twitter en general llevan varios meses intentando convencernos de la revoluci贸n que supone las IAs en el mundo del dibujo. Si Walter Benjamin supo ver la democratizaci贸n en el consumo de im谩genes que permitieron los medios t茅cnicos de su 茅poca, ahora nos encontrar铆amos ante la democratizaci贸n de su producci贸n: cualquier persona tendr铆a a su alcance crear arte espectacular, sin necesidad de cultivar asuntos tan molestos como la sensibilidad art铆stica o la formaci贸n en la materia, y, por supuesto, sin tener que recurrir a uno de esos pretenciosos artistas que se empe帽an en cobrar por su trabajo. Pero basta con ver las im谩genes que estos vendedores de crecepelo comparten con el fin de demostrar las virtudes de las IAs para detectar el timo, ya que son, casi siempre, engendros bastante horteras. Resulta muy ingenuo pensar que simplemente introduciendo unos t茅rminos en una herramienta gratuita de internet puedan obtenerse resultados profesionales, y ah铆 reside el mayor enga帽o: en realidad, para conseguir resultados aceptables siguen siendo precisos conocimientos que no est谩n al alcance de cualquiera. Por eso la mayor parte de im谩genes autom谩ticas no tienen ning煤n inter茅s, m谩s all谩 de la curiosidad que despertaron como nuevo juguete durante las primeras semanas en que fueron novedosas. Estas aplicaciones han creado una 鈥渆st茅tica IA鈥, caracterizada por la acumulaci贸n de capas toscamente superpuestas, los constantes glitches, las l铆neas superfluas que no van a ning煤n sitio y, por supuesto, el aspecto absolutamente gen茅rico y falto de personalidad. Las IAs quieren crear im谩genes convencionales 鈥揹e hecho, no saben intentar otra cosa鈥, pero fracasan porque, al menos de momento, no dan m谩s de s铆 a nivel de usuario. Porque son artificiales, pero, en realidad, no son inteligentes.

Es posible que haya artistas capaces de crear im谩genes interesantes usando IA, algo nuevo que ser铆a imposible concebir sin ellas 鈥揳unque yo a煤n no he visto nada parecido鈥. No sabemos c贸mo evolucionar谩 en el futuro cercano. Desde luego, si lo consiguen nunca ser谩 tan f谩cil como darle a un bot贸n. Pero, hoy, el uso que se est谩 extendiendo es absolutamente vulgar, una forma barata de alimentar la maquinaria del mercado voraz propio de un turbocapitalismo del consumo, en el que ya da todo igual. Se trata de un m茅todo de hacer las cosas peor, con resultados cutres para cualquiera que tenga voluntad de verlo y de dedicarle m谩s de cinco segundos a cada imagen 鈥揷osa que no sucede f谩cilmente鈥, pero con una gran ventaja: es gratis. No hay m谩s. Est谩 siendo una oportunidad para que editoriales de pr谩cticas dudosas e instituciones agarradas apa帽en una portada o un cartel por cero euros, o para que amateurs sin capacidad se vengan arriba. Se habla tambi茅n de las posibilidades que tienen las IAs para ilustradores profesionales, que podr铆an beneficiarse de la automatizaci贸n de ciertos procesos tediosos y trabajar m谩s r谩pido. Es posible que as铆 sea, pero quienes decidan seguir este camino tendr铆an que valorar sus implicaciones: en primer lugar, se estar谩n aprovechando del trabajo de sus compa帽eros apropiado por la m谩quina; en segundo lugar, no estar谩n sino devaluando una profesi贸n ya de por s铆 devaluada. Si ahora es habitual que se menosprecie el esfuerzo de realizar una ilustraci贸n 鈥揷on el abaratamiento de las tarifas que implica鈥, si se extiende la idea de que 鈥渆so ahora lo haces en tres minutos con una IA, hombre鈥, los profesionales del sector acabar谩n teniendo que trabajar el doble para cobrar lo mismo. En el mejor de los casos. Y hablamos aqu铆 solamente de cuestiones de tiempo y ganancia econ贸mica: dejo para otro momento las implicaciones art铆sticas que puede tener.

Por otra parte, contemplamos at贸nitos estos d铆as los argumentos a favor de las IAs que se repiten: han venido para quedarse, no se puede parar, hay que adaptarse. Las voces cr铆ticas han sido tachadas de 鈥渢ecn贸fobas鈥 o 鈥渓uditas鈥: alguno se ha venido arriba y no ha dudado en recordar a los se帽ores que se dedicaban a vender hielo por las casas, que se quedaron sin trabajo cuando se invent贸 el frigor铆fico, porque as铆 deb铆a ser. Poca gente se帽ala el inter茅s cremat铆stico que tienen los promotores del invento en que este se expanda. Todo sea por el progreso y la tecnoutop铆a c铆borg en la que las m谩quinas nos liberar谩n del trabajo. Sin embargo, la experiencia nos dice que con esa liberaci贸n lo que viene es la precariedad y el desempleo, y que son siempre las mismas 茅lites las que se benefician de la automatizaci贸n de determinadas tareas. Por otro lado, la idea de que cualquier uso de una novedad tecnol贸gica debe ser aceptado sin m谩s causa verg眉enza ajena: por supuesto, en los 煤ltimos a帽os los dilemas 茅ticos con respecto a los avances en varios campos cient铆ficos 鈥損or ejemplo, la gen茅tica鈥 han estado muy presentes, y hasta el neocon m谩s enloquecido acepta que es necesario un m铆nimo marco legal que regule estas cuestiones. Por tanto, las asociaciones de autores de c贸mic e ilustradores tienen aqu铆 una batalla que librar para concienciar a la sociedad y, sobre todo, a las instituciones de la necesidad de poner l铆mites al uso de IA que funcionen utilizando sin permiso el trabajo ajeno. Hasta que no se pongan, los debates sobre las cualidades art铆sticas de estas im谩genes autom谩ticas ser谩n secundarios. Primero arreglemos esto: despu茅s hablemos de todo lo dem谩s.

Pero el capitalismo, como la vida en Jurassic Park, se abre camino. Es bastante probable que la alegalidad en la que ahora operan las IAs se solvente con alg煤n tipo de legislaci贸n ad hoc. No me resulta descabellado pensar que se imponga un simple canon que tendr谩n que pagar sus desarrolladoras, algo que no solucionar铆a nada, en realidad. O puede que aparezcan nuevos sistemas que funcionen con bases de datos propias. Aceptemos que las IAs seguir谩n con nosotros. 驴C贸mo puede afectar al sector editorial? Pasadas las primeras muestras de indignaci贸n, es de suponer que la mera saturaci贸n de casos har谩 que nos acostumbremos a su presencia. Pero mientras las im谩genes tradicionales y las generadas por las IAs no sean indistinguibles, esa diferencia implicar谩 distintas maneras de percibirlas. Y creo que parte del p煤blico se acostumbrar谩 a leer las im谩genes autom谩ticas como algo m谩s barato y de inferior calidad, lo cual puede tener consecuencias a largo plazo en el modo en el que se estratifica la producci贸n art铆stica. Llevamos desde la posmodernidad defendiendo la disoluci贸n de la frontera entre alta y baja cultura, pero la generalizaci贸n de las IAs puede volver a establecer una distancia 鈥搊 quiz谩s poner de manifiesto que esa distancia segu铆a existiendo, nos guste o no鈥. Las im谩genes creadas con estos programas son estrictamente kitsch, amalgamas de elementos ya vistos, sin originalidad ni intenci贸n m谩s all谩 de agradar el ojo de quien busca siempre lo mismo. Del mismo modo, cierto segmento de la producci贸n cultural, que hered贸 las mec谩nicas del pulp, busca la producci贸n masiva y en cadena, sin aspiraciones art铆sticas: es ah铆 donde el uso de IAs puede extenderse m谩s r谩pidamente. Por ejemplo, mediante programas de generaci贸n de texto para evitar escribir novelas que ya son, de todas formas, una colecci贸n de t贸picos y tropos escritos con plantilla. O para abusar sin reparos de la traducci贸n autom谩tica. Para determinadas editoriales, esto no es m谩s que otra oportunidad para ahorrar dinero y aumentar sus beneficios, y no tiene nada que ver con la experimentaci贸n art铆stica.

Cabe tambi茅n esperar una reacci贸n de otros agentes culturales, que querr谩n distanciarse de este nuevo kitsch y reforzar su capital simb贸lico subrayando la ausencia de IAs en sus publicaciones. Seguramente, encontrar谩n a un tipo de p煤blico que, aunque minoritario 鈥搒iempre lo ha sido鈥, sabr谩 valorar la importancia de los profesionales de la traducci贸n, el dise帽o o la ilustraci贸n. Cuesta imaginarse una traducci贸n autom谩tica para Michel Houellebecq o Margaret Atwood, igual que cuesta imaginarse a determinados sellos literarios de prestigio empleando una app de im谩genes para sus cubiertas. Lo mismo suceder谩 en el periodismo: ciertos medios basar谩n su estrategia de venta en la calidad de sus columnistas y colaboradores, mientras que otros, por ejemplo, las webs propagand铆sticas de ultraderecha o los agregadores de noticias que solo buscan mover tr谩fico a toda costa con titulares clickbait se van a pasar a la IA con los mismos reparos morales con los que hacen todo lo dem谩s: ninguno.

Los artistas que trabajan habitualmente por encargo, adapt谩ndose a lo que quiere su cliente y renunciando a su voz m谩s personal, todos esos trabajadores en general precarios que son, hasta cierto punto, invisibles para la cr铆tica o incluso para el p煤blico, ser谩n los que m谩s sufran. Aquellos que buscan la individualizaci贸n de su estilo corren el peligro de que empresas sin escr煤pulos usen IAs para copiarlo, pero, al menos, ser谩 m谩s escandaloso, y seguir谩n pudiendo ofrecer en el mercado un factor diferencial, aunque, sin duda, padecer谩n tambi茅n la rebaja en las tarifas. En los c贸mics el proceso tal vez se demore, porque los resultados actuales que se obtienen cuando se intenta realizar uno son especialmente desastrosos 鈥揳 estas apps todav铆a les cuesta incluso que un personaje se parezca de una vi帽eta a otra鈥, pero todo llegar谩: y, en determinados estratos de la producci贸n, es bastante probable que se acaben usando con frecuencia.

Cuesta pensar, en nuestro tiempo, en formas de desacelerar ciertos procesos y evitar que el turbocapitalismo frene su marcha imparable. La tendencia parece ser la contraria, de hecho: acelerar, arrasar con todo, depositar nuestra confianza en empresas sin 茅tica, vendemotos como Elon Musk o pol铆ticos grotescos y peligrosos como Trump. Todo por el progreso, sin reflexi贸n, sin que quepa la resistencia. Si la tecnofobia es una posici贸n rechazable, la tecnofilia sin l铆mites no puede serlo menos: urge un debate acerca de qu茅 queremos de las IAs, d贸nde puede enriquecer la experiencia humana y d贸nde puede empobrecerla. Y sobre la falsa neutralidad de unos algoritmos dise帽ados para orientar nuestro gusto y nuestro consumo, que nos dan lo que nos gusta o creemos que nos gusta y tienen por objetivo que la rueda del h谩mster no pare nunca.

En el caso concreto del sector cultural, lo que est谩 en juego es, ni m谩s ni menos, que la expresi贸n art铆stica humana. Una imagen producida de forma autom谩tica por una IA no tiene ning煤n inter茅s para m铆 porque lo que busco en el arte es precisamente lo contrario al automatismo: quiero originalidad, conflicto, ruptura y cr铆tica. Todo aquello que solo es posible a trav茅s de la capacidad de agencia del ser humano. Estoy totalmente convencido de los muchos avances que las IAs pueden conseguir en algunos campos cient铆ficos, pero tengo muchas reservas acerca de su impacto en el cultural. Si renunciamos a expresarnos art铆sticamente, si compramos la idea de que ya no hace falta ni siquiera que escribamos 鈥揺s decir, que pensemos鈥 porque un programa puede hacerlo por nosotros, estaremos haciendo un uso de la tecnolog铆a que ser谩 cualquier cosa menos emancipador.