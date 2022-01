–

脫micron ha desbordado el ya escu谩lido sistema de vigilancia de la covid-19 en Espa帽a y esta sexta ola ha sido la constataci贸n de que el virus se ha desmadrado, imparable en contagios. El actual sistema de contabilizaci贸n de casos tiene lagunas en muchas comunidades aut贸nomas y aunque a煤n ser铆a prematuro considerar al coronavirus una endemia, hay que encontrar nuevos modelos de seguimiento y rastreo.

Ahora que las comunidades aut贸nomas notifican cierta ralentizaci贸n en los contagios y que parece que para finales de esta semana se habr谩 alcanzado el pico de contagios, vuelven las dudas sobre si los gobiernos regionales no estar谩n esquivando dar los datos totales de contagiados durante la sexta ola.

Siempre ha estado presente la posibilidad de que el n煤mero real de infectados sea muy superior al notificado e incluso hab铆a estudios sobre Madrid que calculaban que la incidencia acumulada, en lugar de situarse en los n煤meros que facilitaba el Gobierno de Ayuso, podr铆a oscilar en 15.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Jonay Ojeda, portavoz de la Sociedad Espa帽ola de Salud P煤blica y Administraci贸n Sanitaria, percibe fallas en el sistema: “En la primera ola tuvimos una importante infranotificaci贸n de casos y es posible que eso est茅 pasando ahora tambi茅n. Probablemente estemos sobreestimando la letalidad de la enfermedad. Esto tambi茅n genera una menor capacidad de anticipaci贸n y no poder adelantarnos a las hospitalizaciones”.

La positividad 鈥擯CR positivas entre todas las realizadas la 煤ltima semana鈥 desde hace semanas est谩 disparada y eso que los test de ant铆genos de compra en farmacias irrumpieron en Navidad, por lo que hay muchas personas que han sido positivas pero no a trav茅s de una PCR. El Ministerio de Sanidad, antes de la irrupci贸n de 贸micron, estipulaba en el 15% el riesgo “muy alto”. Actualmente, la media nacional est谩 en un 41%. Se observa un continuado aumento del porcentaje de positividad desde mediados de diciembre (2,1% de positividad), hasta el dato actual.

Oscar Zurriaga, vicepresidente de de la Sociedad Espa帽ola de Epidemiolog铆a (SEE) apunta que si no se aportan los recursos necesarios es dif铆cil que cuando se tensiona a estos extremos se pueda hacer nada. “Es posible que este momento no sea el m谩s problem谩tico de todos ellos, porque intentar cortar cadenas de transmisi贸n ser铆a muy dif铆cil aunque fuese el mejor sistema del mundo, pero no conocemos con la precisi贸n que hemos conocido en otros momentos c贸mo est谩 la pandemia”.

Los casos m谩s flagrantes se dan en Madrid y Andaluc铆a. En la capital no se informa al Ministerio de Sanidad de los positivos de los autotest, aunque s铆 son 煤tiles para tramitar bajas laborales. Y en Andaluc铆a tampoco se informa de estas pruebas de ant铆genos y ni siquiera se vuelcan esos datos en el sistema de vigilancia.

En cuanto a Castilla-La Mancha, sorprenden sus 煤ltimos datos aportados, ya que en las 煤ltimas semanas raro es que en apartado de “Casos diagnosticados el d铆a previo” alg煤n d铆a superen los diez casos. 驴Es realmente cre铆ble que en plena sexta ola solo haya 18 contagios en una semana? P煤blico ha preguntado al gobierno regional pero no ha obtenido respuesta a esta pregunta.

Madrid y Andaluc铆a, oposici贸n al Gobierno

Estas dos comunidades, regidas por el Partido Popular, complican el seguimiento y la evoluci贸n del virus, que desde la aparici贸n de 贸micron ha roto todos los esquemas. Sin rastreadores suficientes, sin facilitar datos y sin demasiada informaci贸n en torno a la nueva cepa, dificulta saber cu谩l es la realidad del virus en Espa帽a.

“La Comunidad de Madrid lleva toda la pandemia instalada en la deslealtad institucional como forma de relaci贸n con el resto de agentes del Estado, y el maquillaje contable como estrategia de salud p煤blica. La estrategia de la autogesti贸n de la enfermedad por parte de los madrile帽os y madrile帽as hace que haya una desconexi贸n entre los datos que da la Comunidad y lo que ocurre en la sociedad; por ello, a d铆a de hoy, en la Comunidad de Madrid hay que fiarlo todo a la evoluci贸n de los ingresos hospitalarios para poder seguir con rigor la evoluci贸n de la pandemia”, aseguran desde M谩s Madrid, l铆der de la oposici贸n a Isabel D铆az Ayuso.

Por su parte, Juan Espadas, l铆der del PSOE en Madrid, ha criticado la gesti贸n de la Junta de Andaluc铆a. “El sistema est谩 desbordado y la gente lo sabe. No me creo los datos de Madrid y a Moreno Bonilla se le est谩 poniendo cara de Ayuso. La administraci贸n sanitaria andaluza no reacciona, est谩 instalada en la autocomplacencia y en el “aqu铆 no pasa nada”. Ante un sistema colapsado que ha renunciado a llevar un control como deber铆a de la situaci贸n de positivos y que cuando la gente quiere notificarlo ni siquiera le cogen el tel茅fono el colmo es no trasladar los datos, aunque sea tarde, los contagios”.

