–

De parte de SAS Madrid October 12, 2022 170 puntos de vista

La falta de m茅dicos en Osakidetza est谩 obligando al Departamento vasco de Salud a tomar dr谩sticas medidas de reorganizaci贸n sanitaria. Despu茅s de recortar horarios en verano en centros de salud, ahora lo har谩 tambi茅n en varios ambulatorios de Gipuzkoa, seg煤n ha podido saber este peri贸dico. Al menos el ambulatorio de Beraun en Errenteria y el de Amara centro de Donostia 鈥搎ue atienden a un elevado n煤mero de pacientes鈥 cerrar谩n a las 17.00 horas en lugar de las 20.00, como ha sido hasta ahora habitual. La medida en el ambulatorio errenteriarra se aplicar谩 desde hoy mismo, mientras que en el centro de salud de Donostia se viene haciendo desde el 26 de septiembre.

El diagn贸stico est谩 claro: no hay m茅dicos suficientes para cubrir las vacantes y jubilaciones. El agujero de personal suele ser recurrente en verano y en periodos vacacionales como las navidades pero ahora va a impedir mantener el horario habitual de determinados centros de salud, como es el caso de los dos mencionados. La asistencia sanitaria de urgencia en ese tramo horario se deriva a otros centros de salud 鈥揺n el caso de Beraun deber谩n acudir al ambulatorio de Iztieta, y el de Amara nuevo al centro de la calle Bengoetxea鈥, mientras que las citas m茅dicas las asumir谩n los m茅dicos y el equipo sanitario de las ma帽anas, hasta las 17.00 horas, lo que redundar谩 en la sobrecarga ya existente en Atenci贸n Primaria.

Estos cambios llegan meses despu茅s de la polvareda levantada por las declaraciones de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, 鈥搎ue luego matiz贸 sus palabras鈥 en las que desliz贸 que la escasez de m茅dicos, junto con los avances sanitarios y tecnol贸gicos, podr铆a llevar a un 芦cambio cultural禄 en Osakidetza y que, en consecuencia, los ciudadanos tuvieran que desplazarse a mayor distancia para acudir al m茅dico.

En verano, Salud tambi茅n ha tenido que recurrir a otra medida dr谩stica: una veintena de consultorios en Euskadi tuvieron que ser atendidos 煤nicamente por personal de enfermer铆a. En el caso de Gipuzkoa fueron dos los que se mantuvieron abiertos sin profesional de medicina, ambos de la OSI Goierri Alto Urola.

Pero la falta de facultativos, una escasez generalizada en todas las comunidades aut贸nomas, no se circunscribe a las 茅pocas vacacionales y se ha convertido en un problema estructural que no tiene f谩cil soluci贸n a corto plazo. Osakidetza ten铆a en junio sin ocupar 80 plazas de m茅dico de familia y 30 de pediatras en sus centros de salud, seg煤n explic贸 en el Parlamento Susana Mart铆n, subdirectora de Atenci贸n Primaria de Osakidetza. No encuentra profesionales cualificados suficientes para cubrirlas, pese a ofrecerles 3.000 euros mensuales de sueldo y contratos de, al menos, seis meses. El envejecimiento de la plantilla m茅dica es una realidad. Uno de cada cuatro galenos que trabaja en los centros de salud de la red p煤blica vasca tiene al menos 60 a帽os, y m谩s de la mitad supera los 50.

Enlace relacionado ElDiarioVasco.com (11/10/2022)