De parte de SAS Madrid June 3, 2021 83 puntos de vista

El pasado 20 de mayo, profesionales del Centro de Salud Los 脕ngeles, en el barrio madrile帽o de Villaverde, colgaron en la puerta de acceso un cartel muy elocuente: “Por causas ajenas a nuestra voluntad hoy faltan 16 de los 22 m茅dicos de familia y 1 de los 4 pediatras. Disculpen las molestias”. Una escena que se repite a diario en otros muchos barrios de la capital, tanto que organizaciones m茅dicas profesionales y sindicatos alertan de que en Madrid la falta de inversi贸n y de personal, la “saturaci贸n creciente” de las consultas y el “deterioro” de las condiciones laborales est谩n llevando al sistema de Atenci贸n Primaria madrile帽o al colapso. De momento, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que cerrar谩 al menos 41 centros de salud durante el verano ante la escasez de recursos.

Las asociaciones vecinales de Madrid, junto a otras plataformas en defensa de la sanidad p煤blica y partidos pol铆ticos, llevan ya varios d铆as moviliz谩ndose en los barrios de la ciudad contra este plan de cierre. A d铆a de hoy, ya hay muchos centros de salud que no abren por la tarde por la falta de personal. Los testimonios en las redes sociales abundan en este sentido.

Los vecinos consideran tan “escandalosa” la situaci贸n que ya han elaborado un calendario de movilizaciones para todo el mes de junio que culminar谩 con una gran manifestaci贸n convocada para el d铆a 28 de junio por la Federaci贸n Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Mesa en Defensa de la Sanidad P煤blica de Madrid-Marea Blanca.

La organizaci贸n vecinal, los sindicatos y las propios profesionales sanitarios se pregunta c贸mo es posible que en lugar de reforzar la Atenci贸n Primaria, el Gobierno de Isabel D铆az Ayuso opte por cerrar los centros. La respuesta a esa pregunta cae por su propio peso: Madrid es la segunda comunidad aut贸noma que menos invierte en sanidad, apenas 1.340 euros por habitante, y la que menos invierte en concreto en Atenci贸n Primaria, con una media de 960 millones de euros anuales, seg煤n la Estad铆stica de Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad, lo que da una media de 140 euros por habitante.

“Nuestra propia pandemia en Atenci贸n Primaria ha sido la Comunidad de Madrid al no cuidar a los profesionales y al no invertir lo suficiente. Lo que ocurre ahora es porque no se han hecho los deberes desde hace mucho tiempo”, explicaba este mi茅rcoles el m茅dico de familia Pablo Serrano, portavoz de la plataforma Atenci贸n Primaria se mueve, en una entrevista radiof贸nica.

La escasa inversi贸n tiene consecuencias inmediatas: muchos menos medios. La falta de personal en la Atenci贸n Primaria es end茅mica, pero el problema se ha agudizado en los 煤ltimos meses con la pandemia. La Asociaci贸n de M茅dicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el mayor sindicato m茅dico de la regi贸n, no duda en calificar la situaci贸n de “dram谩tica” y afirma que los centros de salud de Madrid tienen m谩s de 800 plazas de m茅dicos de familia sin cubrir, de las que 150 ser铆an pediatras. A todo ello hay que sumar un d茅ficit estructural de 600 m茅dicos de Familia y 150 pediatras que arrastra el sistema desde hace a帽os.

Frente a esta realidad, la Comunidad de Madrid est谩 preparando un Plan de Mejora de Atenci贸n Primaria que de entrada prev茅 una inversi贸n de de 73 millones de euros en tres a帽os y la contrataci贸n de 1.250 profesionales. Sin embargo, los sindicatos y organizaciones m茅dicas advierten de que este plan es a todas luces insuficiente. Seg煤n el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), habr铆a que crear nuevos 3.730 empleos y aumentar la inversi贸n actual en 200 millones de euros para salvar la Atenci贸n Primaria en Madrid.

CCOO calcula que, de hecho, se perder谩n casi 2.000 empleos en la Atenci贸n Primaria en los pr贸ximos cinco a帽os con las actuales y ya infradotadas plantillas de los 430 centros de Atenci贸n Primaria, 266 centros de salud y 163 consultorios que hay en Madrid. CCOO asegura que el plan de la Comunidad de Madrid se resume en “recortar, privatizar y subcontratar la primera l铆nea de la Sanidad P煤blica”, que pasar铆a de tener 14.555 a 12.669 profesionales en los pr贸ximos cinco a帽os, 1.886 menos. En concreto, seg煤n los datos de la plantilla publicados por el Servicio Madrile帽o de Salud (SERMAS) en los pr贸ximos cinco a帽os se podr谩n jubilar 3.086 profesionales sanitarios, entre ellos 1.065 m茅dicos y m茅dicas, 224 pediatras y 852 enfermeros y enfermeras, una cifra que no se cubrir铆an con las nuevas incorporaciones.

De hecho, CCOO ha hecho sus c谩lculos: cada centro de salud en Madrid atiende a una media de 25.000 personas y la contrataci贸n 1.250 profesionales supondr铆a s贸lo 2,79 profesionales m谩s por centro, cuando la carga de trabajo ya es alt铆sima.

Ante esta situaci贸n, la Comunidad de Madrid argumenta que no hay m茅dicos. “No hay m茅dicos en Espa帽a, no nos podemos enga帽ar”, dijo el pasado mes de septiembre Isabel D铆az Ayuso. En Espa帽a se grad煤an 6.000 m茅dicos y 10.000 enfermeros al a帽o, pero no parece ser suficiente a tenor de lo ocurrido la semana pasada con el MIR: solo cinco pediatras de 68 que terminaron su residencia y apenas 17 m茅dicos de Familia de los 224 que terminaron su especialidad en los hospitales madrile帽os decidieron quedarse en la Atenci贸n Primaria de Madrid.

驴Por qu茅 ocurre esto? La respuesta tambi茅n es sencilla. Madrid no ofrece plazas suficientes tras el MIR 鈥搇a Consejer铆a de Sanidad ha sacado estos d铆as a bolsa 89 plazas de m茅dico de familia, menos de la mitad de los m茅dicos que han terminado la especialidad鈥 y las condiciones laborales y salariales que ofrece la Comunidad de Madrid son sensiblemente peores que en otras comunidades aut贸nomas, lo que provoca una fuga de profesionales sanitarios.

En este sentido, el m茅dico Pablo Serrano lo tiene claro: “Habr铆a que haber intentado que, al menos este a帽o, los residentes que acababan la especialidad se hubieran quedado en las plazas. Pero apenas han sido atra铆dos por la Consejer铆a de Sanidad. A nosotros nos cuentan que no se quedan porque la situaci贸n es invivible, porque tienen familia y s贸lo les ofrecen horario de tarde, porque tienen consultas de 70 pacientes y por el sueldo bajo”.

Pero no es s贸lo es la sanidad. Tambi茅n el sistema educativo madrile帽o exhibe notorias carencias. Un informe del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) (PDF) publicado este pasado martes certificaba que de cara al pr贸ximo curso se necesitan 1.530 docentes m谩s.

A partir de datos obtenidos de fuentes oficiales, CCOO denuncia que el curso que viene arrancar谩 con 92 aulas menos y la p茅rdida de 1.843 plazas en los colegios p煤blicos madrile帽os.

El informe de CCOO tambi茅n critica que la Comunidad de Madrid no garantice la bajada de ratios para el pr贸ximo curso que s铆 ha aplicado en este por la pandemia. Es m谩s, el sindicato denuncia el cierre de los 4.987 grupos extra Covid, y lamenta al mismo tiempo que el Gobierno de Ayuso prescinda de una medida que ha garantizado la seguridad en el presente curso.

