May 1, 2023

La Federaci贸n Aragonesa de Monta帽a (FAM) ha enviado (27-04-2023) un texto con reflexiones sobre la uni贸n de las estaciones entre Ast煤n y Formigal a trav茅s de Canal Roya. A continuaci贸n reflexionamos tambi茅n sobre el mismo.

Ya que 鈥渘o est谩 a favor ni en contra鈥 de la uni贸n de estaciones, entendemos que a la FAM le importa poco que la uni贸n de estaciones se haga o no se haga y por lo tanto que Canal Roya no se conserve intacta, o por el contrario se proteja. No es f谩cil de entender esta postura. Pero lo intentamos.

Entendemos que la FAM no conoce que los fondos que van a ser usados para la eventual uni贸n de estaciones proceden de una partida espec铆fica para proyectos que no hagan da帽o al medioambiente y que adem谩s deben de ser sostenibles. La inmensa mayor铆a de estos fondos, en perjuicio de otros proyectos, ir谩n destinados a la uni贸n de estaciones. Decimos esto porque no dice nada , ni a favor, ni en contra, de esta utilizaci贸n de los fondos.

Deducimos que la FAM es completamente neutral respecto de los partidos pol铆ticos, organismos, gobierno auton贸mico, entidades bancarias, empresas promotoras, asociaciones empresariales que desean la uni贸n de Canal Roya por una parte y por otra, de los grupos ecologistas, empresas sostenibles del territorio y profesionales afincados en la zona que desean conservar Canal Roya, creando as铆 definitivamente en su entorno un Parque Natural. Ya que no se posiciona ni a favor ni en contra de sus proyectos ni opiniones. Ni de unos ni de otros.

Estimamos que la FAM ignora si la zona de Canal Roya y Anayet es merecedora de ser protegida como Parque Natural. Ya que no dice nada, ni a favor ni en contra. A pesar de que en el 2009 estaba a favor de su protecci贸n. Entendemos que la FAM no tiene opini贸n sobre su papel en la conservaci贸n de la naturaleza y las monta帽as ya que en su pagina web no hay ninguna publicaci贸n, sobre naturaleza y conservaci贸n desde el a帽o 2006. Ni a favor ni en contra.

Suponemos que la FAM no conoce nada sobre el proyecto preciso de uni贸n de estaciones ya que no hace ninguna valoraci贸n concreta del mismo. Inferimos tambi茅n que la FAM ignora la preocupante estacionalidad del sector de nieve en estaciones de esqu铆 alpino ya que no hace ning煤n comentario. Tampoco se citan los numerosos proyectos inmobiliarios que nacen ligados a las estaciones de esqu铆. Ni a favor ni en contra. Colegimos tambi茅n que la FAM ignora o no cree en el cambio clim谩tico ya que en su comunicado no hace referencia alguna al mismo. Entendemos que la FAM desconoce que el mantenimiento de las estaciones de esqu铆 y sus p茅rdidas o sus inversiones corren a cargo de todos los aragoneses a trav茅s de la sociedad semip煤blica Aramon que depende del Gobierno de Arag贸n e Ibercaja.

Concluimos que la FAM ignora las posibilidades de proyectos, empresas, establecimientos y entidades sostenibles en los valles pirenaicos, ya que no se posiciona ni a favor, ni en contra de los mismos. Deducimos que la FAM desconoce la opini贸n de sus personas federadas sobre la conservaci贸n de Canal Roya porque no est谩 ni en contra de clubes conservacionistas, ni a favor de los partidarios de la destrucci贸n de Canal Roya. Tampoco sabemos si est谩 a favor de los proteccionistas o en contra de los que les gustar铆a tener cables, pilonas, edificios y carreteras en Canal Roya.

Por todo lo anterior les aconsejamos que dejen sus importantes puestos en una organizaci贸n como la FAM que deber铆a ser garante de la protecci贸n del espacio natural utilizado por sus federados y por los monta帽eses y por toda la poblaci贸n amante de la naturaleza (o no). La monta帽a es un bien com煤n a proteger siempre y el seguro de la pervivencia de las gentes en ese territorio.