por Wilhelm Reich

La familia coercitiva es el primer lugar donde se gesta la atm贸sfera conservadora. Su prototipo es el tri谩ngulo padre-madre-hijo. Dado que la familia es la base o n煤cleo de la sociedad humana, estudiar sus transformaciones a lo largo de la historia y su funci贸n social nos permite comprobar que es el resultado de estructuras econ贸micas determinadas. Nosotros no la consideramos como la piedra angular o la base de la sociedad, sino m谩s bien como un resultado de ciertas condiciones econ贸micas: familia matriarcal, patriarcal, zadruga, patriarcado pol铆gamo o mon贸gamo… Cuando la sexolog铆a, la moral y el derecho se帽alan a la familia como la base del Estado y de la sociedad no se equivocan: la familia autoritaria coercitiva es de modo indisoluble parte integrante y condici贸n sine qua non del Estado y la sociedad autoritarias.

Su cometido de primer orden, aquel por el cual la familia es defendida a ultranza por la ciencia y el derecho conservadores, es el de servir como f谩brica de ideolog铆as autoritarias y de estructuras mentales conservadoras. Es el aparato de educaci贸n por el que ha de pasar, casi sin excepciones, todo miembro de nuestra sociedad desde el primer h谩lito de vida. Inculca en el ni帽o la ideolog铆a reaccionaria, no 煤nicamente por ser una instituci贸n de car谩cter autoritario, sino como vamos a ver enseguida, por su propia estructura. La familia es el enlace entre la estructura econ贸mica de la sociedad conservadora y su superestructura ideol贸gica; su atm贸sfera reaccionaria se incrusta inexorablemente en cada uno de sus miembros. Por su propia forma y por influencia directa transmite las ideas y actitudes conservadoras al orden social; adem谩s, por la estructura sexual de la que nace y que a su vez reproduce, la familia ejerce un influjo conservador directo sobre la sexualidad de los ni帽os. No es un azar que la juventud m谩s reaccionaria sea tambi茅n la m谩s adicta a la familia, mientras que la juventud revolucionaria es por principio hostil a ella.

Todo esto est谩 en 铆ntima correspondencia con la atm贸sfera y estructura antisexuales de la familia, as铆 como con las relaciones que tienen sus miembros entre s铆.

Por tanto, si consideramos la labor educativa de la familia, debemos examinar dos hechos distintos: primero, la influencia de las ideolog铆as sociales concretas sobre la juventud por medio de la familia; segundo, la influencia inmediata que tiene su estructura triangular por s铆 misma.

LA INFLUENCIA DE LA IDEOLOG脥A SOCIAL

Las familias de la alta y de la baja burgues铆a se diferencian entre s铆, y estas a su vez de las de los obreros industriales. Pero en todas ellas predomina la misma atm贸sfera sexual moralizante. Este moralismo sexual no excluye la moral peculiar de cada clase social; en este punto viven y crecen en compa帽铆a. Por ello tomaremos como referencia el tipo predominante de familia: la de clase media baja.

La base de la familia de clase media es la relaci贸n al estilo patriarcal del padre con la esposa y con los hijos. El padre es, por as铆 decirlo, el portavoz y representante de autoridad estatal en la familia. Es una especie de sargento, subordinado en el proceso de producci贸n y jefe en su funci贸n familiar. Mira desde abajo a sus superiores, se impregna de la ideolog铆a dominante, a la que imita, y es todopoderoso con sus inferiores. No se limita a transmitir las ideas de la jerarqu铆a y de la sociedad, sino que las impone.

En cuanto a la ideolog铆a sexual, no hay diferencia entre la concepto de matrimonio que tienen las clases medias y la idea b谩sica de familia predominante: el del matrimonio mon贸gamo de por vida. Por miserable y desesperada, por dolorosa e insoportable que sea la situaci贸n conyugal y la convivencia familiar, sus miembros est谩n obligados ideol贸gicamente a justificarla tanto hacia dentro como hacia fuera. Por necesidad social se coloca una m谩scara en el rostro de la miseria y, para idealizar la familia y el matrimonio, se saca de la manga el sentimentalismo familiar omnipresente con sus marbetes de hogar feliz y protector, de puerto tranquilo que, seg煤n dicen, es la familia para los ni帽os. Y por el hecho de que en nuestra propia sociedad la situaci贸n es a煤n peor, ya que la sexualidad carece por completo de apoyo material, legal o ideol贸gico, se concluye a la ligera que la familia es una instituci贸n natural biol贸gica. El juego de enga帽arse a s铆 mismo, as铆 como las proclamas sentimentales, de capital importancia para la creaci贸n de esta atm贸sfera ideol贸gica, son psicol贸gicamente indispensables, ya que contribuyen a que el psiquismo sobrelleve la intolerable situaci贸n familiar. As铆 se explica que el tratamiento de la neurosis, al barrer las ilusiones y poner la cruda verdad ante los ojos, pueda romper los lazos conyugales y familiares.

El fin primordial de la educaci贸n desde sus pasos iniciales es preparar a los ni帽os para el matrimonio y para la familia. La formaci贸n profesional viene mucho m谩s adelante. La educaci贸n negadora de la sexualidad no es un solo un dictado de la atm贸sfera social; es tambi茅n la consecuencia necesaria de la represi贸n sexual de los adultos. Sin un alto grado de resignaci贸n sexual, la existencia en el ambiente de la familia coercitiva ser铆a imposible.

En la familia conservadora t铆pica, la sexualidad se reviste de una forma espec铆fica que moldea la mentalidad del individuo para el matrimonio y la familia. En realidad, el ni帽o queda fijado a sus fases er贸ticas pregenitales porque la actividad sexual es dr谩sticamente inhibida, al quedar prohibida la masturbaci贸n, y desviada hacia las funciones alimenticias y excretoras. La fijaci贸n pregenital y la inhibici贸n genital son las causas de un desplazamiento del inter茅s sexual en la direcci贸n del sadismo. Adem谩s, se reprime activamente la curiosidad sexual infantil, lo cual entra en abierta contradicci贸n con las condiciones de la vivienda, donde se desarrolla la conducta sexual de los padres y hay un ambiente cargado de sexualidad. Desde luego, los ni帽os se dan cuenta de la situaci贸n, aunque la desfiguren e interpreten a su manera.

La inhibici贸n ideol贸gica y educativa de la sexualidad, combinada con la observaci贸n de los actos 铆ntimos de los adultos, van ense帽ando al ni帽o los fundamentos de la hipocres铆a sexual. Esto se aten煤a un poco en las familias obreras, donde las funciones alimenticias y digestivas tienen menos relieve y la actividad genital vive m谩s a sus anchas y es menos tab煤. Las contradicciones se suavizan y el acceso a la genitalidad est谩 m谩s despejado para los ni帽os de estas familias. Ahora bien, esto se debe 煤nicamente a las condiciones econ贸micas de la clase obrera. Si un obrero mejora de situaci贸n econ贸mica y se sit煤a m谩s alto en la jerarqu铆a cambia de mentalidad y sus hijos est谩n expuestos a una presi贸n m谩s fuerte de la moralidad conservadora.

Mientras que en la familia conservadora la represi贸n sexual es m谩s o menos completa, se mitiga su efecto en el ambiente obrero porque los ni帽os, las m谩s de las veces, viven abandonados a s铆 mismos.

LA ESTRUCTURA TRIANGULAR

Por su estructura triangular, la familia transmite al ni帽o la ideolog铆a social conservadora. Freud descubri贸 que el ni帽o desarrolla afectos sexuales bien definidos, tiernos y sensuales, hacia sus padres; este descubrimiento es fundamental para comprender la evoluci贸n sexual del individuo. El llamado Complejo de Edipo designa todas estas relaciones, conocidas tanto por su intensidad como por las extremas consecuencias que tiene para la estructura familiar y el entorno social.

El ni帽o dirige sus primeros impulsos afectivos genitales hacia las personas m谩s cercanas, generalmente los padres. T铆picamente el ni帽o ama a su madre y odia a su padre, mientras que la ni帽a hace lo contrario. Estos sentimientos de odio y de celos se impregnan pronto de temor y de culpabilidad. La imposibilidad de satisfacer el deseo incestuoso obliga a la represi贸n del deseo, y de esta represi贸n nacen casi todos los trastornos de la vida sexual posterior.

Sin embargo, no hay que olvidar dos hechos de la m谩xima importancia para el desenlace de esta experiencia infantil. En primer lugar, no habr铆a represi贸n si el muchacho, aunque forzado a renunciar al incesto, pudiera practicar el onanismo y los juegos genitales infantiles. Los adultos no admiten con agrado este tipo de juegos sexuales (el de los m茅dicos, o el de ser novios) que aparecen de modo espont谩neo cuando los ni帽os permanecen largo tiempo reunidos a solas; y como ellos saben que a los mayores no les gustan, lo hacen a escondidas y con sentimientos de culpabilidad que determinar谩n fijaciones l煤bricas perjudiciales. El ni帽o que no participa en estos juegos cuando tiene ocasi贸n demuestra ser un buen alumno del sistema educativo familiar, y al mismo tiempo un candidato seguro a sufrir graves trastornos en su futura vida sexual. Ya no es posible cerrar los ojos ante la evidencia de estos hechos ni escapar a sus consecuencias, imposibles de evitar por la educaci贸n autoritaria.

La represi贸n de los impulsos sexuales primarios est谩 condicionada, cualitativa y cuantitativamente, por la manera de pensar y de sentir de los padres, seg煤n sean m谩s o menos severos, con una actitud m谩s o menos contraria a la masturbaci贸n, etc.

El hecho de que el ni帽o desarrolle su genitalidad en el hogar paterno, en la cr铆tica edad que va de los cuatro a los seis a帽os, le impone las soluciones t铆picas de la educaci贸n familiar. Un ni帽o que desde los tres a帽os fuera educado en la compa帽铆a de otros ni帽os y sin la influencia de la fijaci贸n a los padres, desarrollar铆a una sexualidad completamente distinta. No se debe pasar por alto tampoco que la educaci贸n individualista de la familia malogra la educaci贸n colectiva, aun cuando el ni帽o pase varias horas al d铆a en la guarder铆a. En realidad, la educaci贸n familiar tiene mucha m谩s influencia sobre la guarder铆a que al rev茅s.

El ni帽o no puede aludir, entonces, la fijaci贸n sexual y autoritaria a los padres. La autoridad paterna, severa o no, le oprime, aunque s贸lo sea por la desproporci贸n extraordinaria que hay entre su talla y la de sus padres. Muy pronto, la fijaci贸n autoritaria se desembaraza de la fijaci贸n sexual y la reduce a la existencia inconsciente; luego, cuando los intereses sexuales se dirijan hacia el mundo extrafamiliar, esta fijaci贸n autoritaria se alzar谩 entre los intereses sexuales y la realidad como una barrera inhibitoria infranqueable. Precisamente porque esta fijaci贸n autoritaria es en gran medida inconsciente, se sustrae a la voluntad. Poco importa que esta fijaci贸n inconsciente a la autoridad de los padres tome a menudo la apariencia de rebeli贸n de tipo neur贸tico. Esta no puede suprimir los intereses sexuales si no es, quiz谩s, bajo la forma de acciones sexuales impulsivas que muestran una conexi贸n patol贸gica entre sexualidad y los sentimientos de culpabilidad. Desarraigar esta fijaci贸n es un prerrequisito b谩sico para una vida sexual sana; pero tal como est谩n las cosas hoy en d铆a, pocos lo consiguen.

La fijaci贸n a los padres, en su doble aspecto de fijaci贸n sexual y de sumisi贸n a la autoridad paterna, hace muy dif铆cil, si no imposible, que los p煤beres accedan a la realidad sexual y social. El ideal conservador de muchacho pacato y de la muchacha irreprochable, momificados en el infantilismo hasta bien entrada su vida de adultos, es diametralmente opuesto a la idea de una juventud libre e independiente.

Otro signo t铆pico de la educaci贸n familiar es que los padres, y en particular la madre, si no est谩 obligada a trabajar fuera de casa, buscan en sus hijos, para gran desgracia de ellos, la gran satisfacci贸n de su vida. Los ni帽os se convierten entonces en animalitos dom茅sticos, a quienes se les puede amar, pero tambi茅n maltratar a voluntad. Que la actitud emocional de los padres hace a los hijos ineptos para la tarea educativa es una verdad tan conocida que no merece m谩s menci贸n. La miseria conyugal, en la medida en que no se agota en las divergencias de la pareja, se derrama sobre los hijos; esto ya es en si un nuevo prejuicio para su independencia y para su estructura sexual. Pero adem谩s crea otro conflicto: su rechazo al matrimonio, por la miseria conyugal que han visto en sus padres. En la pubertad se producen frecuentes tragedias cuando los muchachos, felizmente a salvo ya de la peligrosa educaci贸n sexual infantil, intentan tambi茅n liberarse de las ataduras familiares.

As铆 pues, la restricci贸n sexual que los adultos deben imponerse para poder tolerar la existencia conyugal y familiar, influye en los hijos. Y como estos, a su vez, por razones econ贸micas, tienen que zambullirse de nuevo en la vida familiar, la restricci贸n sexual se perpet煤a de generaci贸n en generaci贸n.

Puesto que la familia coercitiva, desde el punto de vista econ贸mico e ideol贸gico es parte constitutiva de la sociedad autoritaria, ser铆a ingenuo esperar que desaparezcan sus estragos en el marco de esta sociedad. Adem谩s, no hay que olvidar que estos estragos son inherentes a la constituci贸n misma de la familia y est谩n fuertemente anclados en cada individuo gracias a mecanismos inconscientes.

A la inhibici贸n sexual que proviene directamente de la fijaci贸n a los padres se a帽aden los sentimientos de culpabilidad derivados del enorme odio acumulado en el transcurso de los muchos a帽os de vida familiar. Si este odio permanece consciente, puede desencadenar una poderosa fuerza revolucionaria; hace que el individuo rompa sus ataduras familiares y podr谩 convertirse en fuerza motriz de para intervenciones racionales contra las causas reales de este odio.

Si por el contrario, el odio es reprimido, conduce a la fidelidad ciega y la obediencia infantil. Estas actitudes constituyen, m谩s tarde, un inconveniente grave para aquellas personas que quieran alistarse en un movimiento progresista. Tal tipo de individuos podr谩 abogar por la libertad total y, al mismo tiempo, enviar a sus hijos a la catequesis dominical con la excusa de no hacer sufrir a sus ancianos padres, aunque todo ello vaya en contra de sus convicciones. Presentar谩 todos los s铆ntomas de indecisi贸n y dependencia, consecuencia de su fijaci贸n a la familia, y no ser谩 un buen militante de la libertad. Id茅ntica situaci贸n familiar puede producir tambi茅n un individuo revolucionario pero de ra铆z neur贸tica, que germina frecuentemente entre los intelectuales de clase media. Sus sentimientos de culpabilidad, mezclados con sus sentimientos revolucionarios, lo hacen un miembro poco seguro del movimiento revolucionario.

La educaci贸n sexual familiar da帽a, por necesidad, la sexualidad del individuo. Si una u otra persona logra desarrollar una vida sexual sana, es de ordinario a expensas de sus lazos familiares. La represi贸n de las necesidades sexuales provoca una debilidad general en las facultades intelectuales y emocionales, sobre todo en lo que respecta a la independencia, a la fuerza de voluntad y a la capacidad cr铆tica. La sociedad autoritaria no se preocupa por la moral en s铆; atiende m谩s bien a las alteraciones del organismo psicol贸gico que determinan el anclaje de la moral sexual y forman esa espec铆fica estructura ideol贸gica que es la base ps铆quica colectiva de todo orden social autoritario. La estructura servil es una mezcla de impotencia sexual, angustia, necesidad de contar con un apoyo, veneraci贸n a un f眉hrer, temor a la autoridad, miedo a la vida y misticismo. Se caracteriza por una lealtad devota, entremezclada con impulsos de rebeld铆a. El miedo a la sexualidad y la hipocres铆a sexual caracterizan al filisteo y a su ambiente. Los individuos as铆 estructurados son incapaces de vivir en una aut茅ntica democracia y anulan toda tentativa de instaurar y mantener organizaciones inspiradas en principios aut茅nticamente democr谩ticos. Son el terreno abonado sobre el cual pueden crecer las tendencias dictatoriales o burocr谩ticas de los jefes elegidos democr谩ticamente.

Resumiendo, la funci贸n de la familia es doble:

1- Se reproduce a s铆 misma mutilando sexualmente a los individuos; perpetu谩ndose, la familia patriarcal tambi茅n perpet煤a la represi贸n sexual y sus derivados: transtornos sexuales, neurosis, alienaciones mentales, perversiones y cr铆menes sexuales.

2- Es el semillero de individuos amedrentados ante la vida y temerosos de la autoridad; as铆, sin cesar, se perpet煤a la posibilidad de que un pu帽ado de dirigentes imponga su voluntad a las masas.

Por eso, la familia tiene para el conservador esa significaci贸n peculiar de fortaleza del orden social en el cual cree. Es por esa misma raz贸n, una de las posiciones m谩s encarnizadamente defendidas por la sexolog铆a conservadora. Y es que la familia garantiza el mantenimiento del Estado y del organismo social, en el sentido reaccionario.