–

De parte de Indymedia Argentina February 22, 2023 207 puntos de vista

鈥淪entimos toda la energ铆a de Ceci, todo el tiempo ella presente鈥 manifest贸 su mam谩, quien agreg贸 que el objetivo fue 鈥渕ostrarle a la gente que hay un clima impune en Capilla del Monte, no todo es fiesta, no todo es alegr铆a, no todo es platos voladores. Hay algo m谩s importante, hay desapariciones, muchos casos impunes y mucho machismo en la fuerza policial鈥.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/02/REPORTE-UNA-RADIO-MUCHAS-VOCES-220223-Carnaval-y-femicidio-de-Cecilia-Basald煤a.mp3

Reporte de Una radio, muchas voces de Capilla del Monte, C贸rdoba.

El s谩bado 18 de febrero, en el marco del fin de semana de carnaval, comenz贸 a funcionar en Capilla del Monte la Escuela Popular de G茅neros 鈥淐ecilia Gisela Basald煤a鈥, proyecto sociomunitario que se desarrollar谩 en ocho encuentros y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Mujeres, G茅neros y Diversidad de Naci贸n.

Susana Reyes, mam谩 de Cecilia, agradeci贸 al movimiento plurinacional de mujeres de Capilla del Monte por el acompa帽amiento en el carnaval del pueblo, donde 鈥減udimos caminar, hablar con la gente, mucha gente del pueblo se acerc贸 a preguntar cu谩ndo hab铆a sido, que no sab铆an. Pudimos transmitirles con folletitos la cara de Cecilia y c贸mo fue su caso en un m铆nimo resumen鈥.

Mientras la Municipalidad de Capilla del Monte desplegaba su 10潞 Festival Alien铆gena, la familia, compa帽eras militantes y agrupaciones se sumaron a la comparsa de candombe para desfilar y marchar ante la gente y visibilizar as铆 el reclamo de justicia por Cecilia. 鈥淣o sea indiferente, mataron a Cecilia en la cara de la gente鈥 fue de los c谩nticos que se hizo escuchar.

鈥淪entimos toda la energ铆a de Ceci, todo el tiempo ella presente鈥 manifest贸 su mam谩, quien agreg贸 que el objetivo fue 鈥渕ostrarle a la gente que hay un clima impune en Capilla del Monte, no todo es fiesta, no todo es alegr铆a, no todo es platos voladores. Hay algo m谩s importante, hay desapariciones, muchos casos impunes y mucho machismo en la fuerza policial鈥.

A 鈥2 a帽os y 10 meses de la desaparici贸n de Cecilia Basald煤a, de su muerte que est谩 impune鈥, Susana cuestion贸 鈥渆se mal accionar de la justicia patriarcal, fuerza policial, queremos que eso cambie鈥.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/la-familia-de-cecilia-basaldua-hizo-visible-el-femicidio-durante-el-carnaval/