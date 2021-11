RC6.26 LA FANTAS脥A DE LA AUTOSUFICIENCIA

Publicado el 19/09/2021.

Si hay algo que tiene en com煤n un mega rico y una persona de clase media que se va al monte a desconectar de la sociedad es que piensan que pueden ser autosuficientes.

Es un sentimiento curioso, porque adem谩s es compartido por gran parte de los habitantes de occidente, realmente se ha hecho un gran trabajo de control mental para que todos pensemos que podemos vivir en nuestros pisos, aislados, sin necesitar a los dem谩s.

Solamente necesitamos a los dem谩s para el ocio en algunos casos o para reproducirnos, pero para el resto de cosas, pensamos que no necesitamos a nadie.

Esta falsa sensaci贸n de autosuficiencia imagino ha venido con d茅cadas de capitalismo, pero sobre todo d茅cadas de energ铆a que ha mandado desde los de arriba hacia los de abajo (previo expolio desde abajo arriba) en forma de todo tipo de recursos y capacidad consumista.

Puedo comprar cualquier cosa, solo es una cuesti贸n de dinero, y si no lo tengo lo robo, trabajo, me endeudo o emprendo algo hasta conseguirlo. Yo puedo solo, no necesito a nadie.

Esta capacidad de hacer much铆simas cosas porque s铆, sin pedir permiso a nadie (o falsa sensaci贸n) nos ha llevado a tener un sistema con pol铆ticos, con mega ricos, que hacen y deshacen y que nos venden fantas铆as para que les votemos. Pero puedes vivir sin votar, porque no necesitas a nadie.

Pero claro solo hace falta que tengas una calamidad para que la realidad te muestre que realmente necesitas a mucha gente, que piensa que no necesita a nadie. Necesitas m茅dicos, carreteras, barrenderos, peones, empresarios, infraestructuras, panaderos, agricultores, personas explotadas en otros pa铆ses, inclu铆dos ni帽os, todo tipo de minerales y todo eso est谩 fuera de tu control, pero hasta que no te pasa que lo necesitas no lo valores. O que tengas hambre y necesites que alguien haya producido comida, o que el alcantarillado funcione.

Y no quiero quedarme s贸lamente en servicios b谩sicos o p煤blicos, cualquier cosa manufacturada requiere de much铆simas personas, un martillo, un fregadero, un ladrillo, un vaso o un tenedor, todo lo que das por sentado que hay todo depende de personas, energ铆a y recursos que tu no tienes aunque te sientas autosuficiente.

Pero es que aunque te pase, aunque seas una persona dependiente, que necesitas de una paga todos los meses y de cuidados especiales del sistema sanitario, incluso as铆, much铆sima gente piensa que no necesita el sistema, que son autosuficientes, y votan a partidos por lo que piensan de los inmigrantes aunque luego van a destruir las fuentes de ingresos de esa persona dependiente, porque la propaganda funciona muy bien.

Ese rico con su terreno y chalet en medio del monte que piensa que no necesita a nadie, pero que de vez en cuando tiene que llamar a un fontanero, o que cuando tiene un problema de salud usa la sanidad p煤blica porque la privada es muy cara鈥.

Ese pobre que piensa que ser铆a m谩s rico con partidos que promueven la iniciativa privada y que si no fuera por la sanidad, la educaci贸n y los servicios p煤blicos vivir谩 en la m谩s absoluta miseria o estar铆an muertos.

Ese joven de clase media que se va a una ecoaldea a vivir, que se hace una huertita, que compra todas las semanas en la ciudad las cosas que necesita en el campo, fuma porros, y se pasa el d铆a criticando al sistema, pero que cada varias semanas se va a alg煤n sitio con ganas de comprarse cosas e irse de fiesta con amigos.

Cuando yo pienso en crear comunidades autosuficientes, las imagino con muchas personas, con muchos oficios, y lo imagino pensando en el valor de la comunidad y no del individuo aislado, ni siquiera hace falta q sea en un emplazamiento aislado, si lo piensas es lo mismo que tenemos en un piso, s贸lo que nos lavan el cerebro para pensar que gracias a esas 4 paredes y unos ingresos鈥 no necesitamos a nadie, crea comunidad, descubre tu comunidad no hace falta irse tan lejos, dejad de ver la realidad con el prisma que nos venden y del que huyes buscando algo aut茅ntico, cambia tu comunidad desde dentro y se consciente de ella y ense帽a esto a los dem谩s