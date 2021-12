–

A pocas manzanas del agua, en el coraz贸n de la ostentosa South Beach de Miami, hay una farmacia que no es como las dem谩s. Los turistas que compran crema solar y sombreros de paja en el CVS de Washington Avenue est谩n financiando a un clept贸crata de Oriente Medio.

El edificio de plexigl谩s que alberga la farmacia de aproximadamente 12.000 pies cuadrados vale 18,3 millones de d贸lares y, debido a las condiciones favorables de alquiler negociadas con CVS, deber铆a generar importantes beneficios para su propietario. En 2019, bas谩ndose en los registros de propiedad de Miami, la prensa local acredit贸 a una empresa inmobiliaria con sede en Virginia, KLNB, con la compra del edificio. Pero la inclusi贸n de la firma de Virginia en el registro de propiedades, fue una distracci贸n. 鈥淜LNB no es el propietario de este inmueble y no tuvo ninguna participaci贸n en la transacci贸n鈥, dijo un representante de la empresa.

La compra real fue realizada por una empresa fantasma an贸nima de Delaware. En los documentos de constituci贸n de la sucursal de esta empresa de Delaware, en Florida, figura el nombre del verdadero propietario del edificio: Masrour Barzani, primer ministro del Kurdist谩n iraqu铆 (Bashur, norte de Irak).

El Kurdist谩n, regi贸n semiindependiente del norte de Irak, es una monarqu铆a hereditaria en todo, menos en el nombre, y ha estado dominada por la familia Barzani durante d茅cadas. El primer ministro kurdo ha abusado de su poder para atacar, torturar y matar a sus cr铆ticos, incluyendo asesinatos de periodistas al estilo saud铆. Mientras ocupaba el cargo de jefe de los servicios de inteligencia de la regi贸n, Barzani hizo torturar y matar a un estudiante universitario local, Zardasht Osman, por publicar un poema sat铆rico sobre el ascenso social que supondr铆a casarse con una de las hermanas del primer ministro.

El primer ministro kurdo no es un ben茅volo operador de farmacia. Pero debido al subestimado papel de Estados Unidos como facilitador del secreto empresarial, si no fuera por un error administrativo, los residentes de South Beach no tendr铆an ni idea del CVS de la Avenida Washington.

Nadie conoce el alcance de la riqueza il铆cita que se oculta en Estados Unidos. Las leyes de secreto empresarial, mantenidas por estados como Delaware, lo mantienen as铆. Pero rastrear las inversiones de la familia Barzani, como esta farmacia de Miami, explica por qu茅 Estados Unidos se ha convertido en un destino atractivo para el dinero sucio.

A trav茅s del petr贸leo y la corrupci贸n, los Barzani, cuyos agentes no respondieron a las solicitudes de comentarios, han amasado enormes cantidades de riqueza. Por ejemplo, una inversi贸n inmobiliaria en el Kurdist谩n, propiedad de una empresa secretamente relacionada con uno de los hermanos del primer ministro, ha sido valorada en 1.270 millones de d贸lares. Al igual que otros d茅spotas, los Barzani recurrieron a para铆sos fiscales, el tipo de lugares expuestos por los Panam谩 Papers y los Pandora Papers, para ocultar su dinero.

Los para铆sos secretos son jurisdicciones que no exigen la revelaci贸n p煤blica de los nombres de los propietarios y accionistas de las empresas alojadas dentro de sus fronteras. Esto permite todo tipo de delitos financieros, desde la evasi贸n de impuestos hasta el blanqueo de dinero y la facilitaci贸n de sobornos. Pero, a diferencia del rey de Jordania y del ex presidente de Argentina (Mauricio Macri), cuyas empresas secretas fueron descubiertas en anteriores filtraciones sobre para铆sos fiscales, los activos y negocios de Barzani no fueron expuestos en los Panam谩 y Pandora Papers.

S贸lo han sido descubiertos en una filtraci贸n importante, una base de datos de registros de propiedades de Dubai, obtenida por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa, una organizaci贸n sin 谩nimo de lucro, que contiene detalles sobre los activos de los Barzani en el car铆simo complejo Burj Khalifa y en una de las islas artificiales de la ciudad, Palm Jumeirah, junto con las conexiones de la familia con la realeza de los Emiratos 脕rabes Unidos (EAU).

Y es que en lugar de las playas de las Islas Caim谩n, los Barzani optaron por un edificio de oficinas en Delaware, propiedad de la CT Corporation, una sucursal estadounidense de una empresa holandesa, Wolters Kluwer, especializada en la creaci贸n de empresas an贸nimas.

Aunque menos pintoresco, el r茅gimen de secreto empresarial de Estados Unidos es pr谩cticamente equivalente al que ofrece cualquier isla del Caribe. En muchos estados, en lugar de revelar la titularidad real, los individuos ricos pueden contratar a agentes y representantes para que pongan sus nombres y direcciones en la documentaci贸n de la empresa, o no est谩n obligados a proporcionar informaci贸n sobre la titularidad en absoluto. Una red de contables, bufetes de abogados y consultores, como Wolters Kluwer, crear谩 y gestionar谩 estas empresas secretas para cualquiera que pueda pagar.

Los Barzani tienen suficientes propiedades secretas, que tambi茅n incluyen mansiones en California y Virginia, y ya han sido sorprendidos ocultando dinero en Estados Unidos cuatro veces. En conjunto, la familia ha pagado m谩s de 75 millones de d贸lares s贸lo por estas cuatro propiedades. Estas inversiones representan probablemente s贸lo una peque帽a fracci贸n de la riqueza secreta de la familia en Estados Unidos. Ninguna de estas propiedades se descubri贸 a trav茅s de una filtraci贸n al estilo de los Panam谩 Papers. En cambio, las cuatro propiedades, que ten铆an propietarios apoderados y costosos bufetes de abogados para protegerlas, s贸lo fueron desenmascaradas porque sus agentes cometieron peque帽os descuidos.

En el caso del CVS, fue un bufete de abogados con sede en Pensilvania, Cozen O鈥機onnor, el que parece haber expuesto a su propio cliente secreto. Durante dos meses, a partir de diciembre de 2018, el bufete de abogados abri贸 tres empresas de Florida y una empresa de Delaware, todas ellas con el nombre de la direcci贸n de la farmacia en la Avenida Washington. El papeleo de las empresas de Florida inclu铆a el nombre y la firma del primer ministro kurdo, junto con el de otro de sus hermanos, Muksi Barzani.

Esos nombres no deb铆an hacerse p煤blicos y, poco despu茅s de la compra de la farmacia, el bufete de abogados los elimin贸 de las empresas. Los Barzani fueron sustituidos por uno de los propios abogados de Cozen O鈥機onnor, Matthew Weinstein. No fue una soluci贸n perfecta, pero este triaje legal fue muy eficaz. No se encontrar谩n sus nombres en las bases de datos populares de investigaci贸n de empresas, y fue suficiente para enga帽ar a los periodistas locales.

El acuerdo con CVS tambi茅n pone de manifiesto hasta d贸nde llegan los abogados corporativos para defender a sus ricos clientes dictadores. Cuando se le pidi贸 un comentario, Weinstein neg贸 categ贸ricamente que los Barzani fueran propietarios del edificio o que fueran clientes de Cozen O鈥機onnor. En cambio, dijo que los documentos corporativos en poder del secretario de estado de Florida, eran incorrectos. (M谩s tarde, en respuesta a preguntas de seguimiento, Weinstein neg贸 haber dicho nada de lo que hab铆a dicho anteriormente. 鈥淪i decide escribir un art铆culo sobre la familia Barzani, su caracterizaci贸n de mi respuesta a usted debe ser 鈥榚l Se帽or Weinstein no comentar铆a estos asuntos鈥欌, escribi贸 en un correo electr贸nico).

Sus declaraciones fueron de todo tipo, pero la afirmaci贸n principal de Weinstein, que los registros de la secretaria de Estado de Florida eran err贸neos, es inveros铆mil. Los nombres del primer ministro kurdo y de sus familiares no aparecen al azar en los documentos de constituci贸n de m煤ltiples empresas de Florida sin ninguna raz贸n. 鈥淓l nombre es una pieza importante del registro corporativo鈥, dijo Robert Appleton, ex fiscal superior del Departamento de Justicia. Estos documentos fueron preparados por Cozen O鈥機onnor y muchos fueron firmados por Weinstein personalmente. Presentar documentos falsificados al registro corporativo de Florida es un delito, pero eso es esencialmente lo que Weinstein afirm贸 que su bufete de abogados hab铆a hecho, en un 煤ltimo intento de ocultar la identidad de sus clientes.

Obviamente, los Barzani no toleran los errores, pero fue un error similar el que expuso su mansi贸n de Virginia. Fue comprada en 2010 por una empresa an贸nima de Virginia, creada por un bufete de abogados local. Durante a帽os, los observadores del Kurdist谩n hab铆an especulado que la propiedad pertenec铆a a Masrour Barzani, pero las pruebas documentales no surgieron hasta que alguien permiti贸, accidentalmente, que el registro de la empresa de Virginia caducara. La documentaci贸n para su restablecimiento estaba firmada por el presidente del Grupo Ster, un conglomerado kurdo. Seg煤n los cables del Departamento de Estado publicados por WikiLeaks, Ster Group es propiedad de miembros de la familia Barzani.

Los Barzani no s贸lo utilizan el secreto empresarial estadounidense para ocultar su dinero manchado de sangre. Lo aprovechan incluso para defraudar al gobierno de Estados Unidos. Sus dos mansiones californianas estaban relacionadas con una conspiraci贸n para defraudar al Pent谩gono. Compradas en 2018 por empresas an贸nimas de Delaware y Virginia, a trav茅s de representantes de otro peque帽o bufete de abogados de Virginia, estas mansiones fueron una de las mayores compras inmobiliarias de la historia de Beverly Hills. El esquema solo se descubri贸 cuando la vertical inmobiliaria de Variety descubri贸 el nombre de un empleado de la familia Barzani, Haval Dosky, en el papeleo asociado a las propiedades.

Dosky era un intermediario en una trama en la que las compras de combustible para abastecer a las bases estadounidenses en el Kurdist谩n se dirig铆an a los contratistas militares preferidos de los Barzani, que cobraban al Pent谩gono precios muy superiores a los del mercado. Es muy posible que los ingresos de esos tratos fueran los que financiaron estas mansiones.

Todo esto plantea la pregunta: 驴cu谩ntas propiedades ocultas tienen los Barzani, y otros aut贸cratas, dentro de Estados Unidos? Los abogados de las empresas cometen errores, pero no siempre, y probablemente ni siquiera a menudo.

La mayor铆a de las investigaciones period铆sticas sobre empresas fantasmas an贸nimas y compras inmobiliarias secretas acaban en fracaso. Incluso en el proceso de elaboraci贸n de este art铆culo, no pude obtener los registros de propiedad para validar otra probable propiedad de Barzani en California. Los abogados que est谩n detr谩s de esa empresa no cometieron ning煤n error y la mantuvieron totalmente an贸nima. Mientras estados como Delaware mantengan las leyes de secreto corporativo, las investigaciones period铆sticas sobre la corrupci贸n seguir谩n en un callej贸n sin salida.

Funcionarios de Delaware defendieron recientemente el statu quo ante la revista Prospect, y un ex juez dijo que 鈥減or algo se llaman los Panam谩 Pappers y no los de Delaware鈥. Pero la principal diferencia entre Panam谩 y Delaware es que no ha habido un denunciante de Delaware, todav铆a.

En enero, el Congreso aprob贸 la Ley de Transparencia Corporativa, que obliga a las empresas a presentar los nombres de sus verdaderos propietarios ante la Red de Ejecuci贸n de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, con algunas excepciones importantes. Ya hay pruebas de que este enfoque no es suficiente.

Proporcionar a las fuerzas de seguridad acceso a los registros de propiedad es un paso en la direcci贸n correcta, pero sigue siendo insuficiente. Esto vincula la capacidad de investigar eficazmente los delitos corporativos a las prioridades, los recursos y las desventajas legales del Departamento de Justicia. Los investigadores federales ser谩n probablemente mucho m谩s eficaces a la hora de atrapar a los financiadores del terrorismo y a los traficantes de drogas, pero cualquiera que no amenace la seguridad nacional, como los Barzani, que son estrechos aliados militares de Estados Unidos, ser谩 probablemente una prioridad mucho menor.

Otra importante filtraci贸n de archivos del FinCEN demostr贸 que esa agencia hizo poco para detener los delitos financieros, a pesar de recibir pruebas de cientos de miles de transacciones sospechosas de los bancos. No hay pruebas de que las cosas vayan a ser diferentes en las investigaciones sobre transparencia empresarial.

Un registro p煤blico de beneficiarios reales es la 煤nica reforma adecuada, pero incluso ese enfoque tiene vulnerabilidades. Un servicio a menudo ilegal que prestan las empresas del sector del secreto es la titularidad nominal. Esto significa que la empresa proporciona un propietario falso, no s贸lo un abogado o agente, para firmar los documentos corporativos. El propietario real est谩 protegido por documentos legales, como cartas de renuncia sin fecha firmadas por el propietario falso y un poder notarial que le permite dictar las decisiones corporativas, todo ello mientras permanece oculto al p煤blico y a las fuerzas del orden.

El secreto empresarial seguir谩 siendo un problema mientras personas como los Barzani tengan dinero que ocultar. La 煤nica soluci贸n real para ello, en Estados Unidos, es una filtraci贸n de los papeles de Delaware por parte de un denunciante. Los empleados de los bufetes de abogados, como Cozen O鈥機onnor, y las empresas de servicios corporativos, como Wolters Kluwer, deber铆an tomar las bases de datos internas de sus clientes clept贸cratas y los nombres de sus negocios secretos, y hacerlos p煤blicos.

Las leyes de denuncia de las empresas son un mosaico imperfecto de protecciones, y cualquier denunciante lo suficientemente valiente como para exponer el r茅gimen de secreto financiero criminal de Estados Unidos, se enfrentar谩 a graves riesgos y posibles represalias por su acto de desobediencia civil. Pero necesitamos que esos empleados se levanten. Son los 煤nicos que tienen el poder de derribar realmente este sistema.

*Actualizaci贸n: el primer ministro kurdo, Masrour Barzani, ha negado las acusaciones de este art铆culo y ha acusado a la reportera de tener una aventura con una activista kurda. El reportero nunca ha conocido a esta activista, y los documentos a los que se hace referencia proceden de sitios web del gobierno de Florida.

FUENTE: Zack Kopplin / The American Prospect Magazine / Fecha de publicaci贸n original: 7 de diciembre de 2021 / Traducci贸n: Rojava Azadi Madrid

