–

De parte de Nodo50 October 3, 2021 19 puntos de vista

El Centre Cívic Sagrada Família acollirà aquest dissabte 2 d’octubre el retrobament de l’activisme veïnal de Barcelona, que es donarà cita a la 49a assemblea general de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) per fer balanç d’un any marcat per la lenta recuperació de la vida als barris després dels mesos més durs de la pandèmia del coronavirus.

La represa de les trobades presencials i dels projectes comunitaris esdevé imprescindible per enfortir un moviment veïnal conscient que, un cop passada l’emergència sanità ria, cal fer front a la realitat d’una ciutat més empobrida, amb amplis sectors de la població molt tocats per la precarietat i que ha de donar resposta als efectes d’una crisi ecològica global que els sectors econòmics i lobbies ignoren, potenciant un model urbà insostenible de depredació turística i especulació que afecta directament els barris.

“Ara més que mai, serveis públics!” és el lema de l’assemblea veïnal d’enguany, i el reclam d’uns barris organitzats que exigeixen a les Administracions que adoptin polítiques públiques reforçades i transversals en à mbits com la salut, l’habitatge, el dret a l’educació o la cohesió social.

L’assemblea de dissabte té previst un programa que es desenvoluparà entre les 10 h i les 14 h amb l’assistència de representants d’una quarantena d’entitats. SErà el moment de posar en comú la intensa activitat de la Favb el darrer any i marcar la direcció per continuar treballant. Entre els objectius a curt termini hi ha la posada en marxa de la nova etapa de la revista “Carrer” i la preparació del 50è aniversari de la Federació, que se celebrarà el 2022.