August 1, 2021

La Federaci贸 SOS Costa Brava, des de la seva constituci贸 l鈥檃ny 2018, on es va aprovar el Manifest per salvar la Costa Brava, segueix reclamant al Parlament de Catalunya l鈥檃provaci贸 del Conservatori del Litoral.

Com a conseq眉猫ncia de la insistent pressi贸 feta per SOS Costa Brava, amb l鈥檌mportant suport rebut de diversos grups parlamentaris (CUP-Comuns) a la Llei de protecci贸 i ordenaci贸 del litoral, aprovada pel Parlament de Catalunya amb 脿mplia majoria dels seus grups, el 22 de juliol del 2020 (DOG 30/7/20) es va aconseguir incorporar-hi una Disposici贸 addicional que establia el mandat, adre莽at al Govern, de constituir el Conservatori del Litoral de Catalunya, en el termini m脿xim d鈥檜n any, 茅s a dir, abans del 30 de juliol del 2021.

Disposici贸 addicional. Conservatori del Litoral de Catalunya.

1. En el termini d鈥檜n any el Govern de la Generalitat crear脿 el Conservatori del Litoral de Catalunya, per salvaguardar i recuperar la part del litoral m茅s amena莽ada per la urbanitzaci贸 i l鈥檃rtificialitzaci贸, a partir de l鈥檃dquisici贸 p煤blica del s貌l.

2. El Conservatori del Litoral de Catalunya 茅s finan莽ar脿 amb les aportacions del Govern, per mitj脿 dels pressupostos de la Generalitat, i amb les aportacions de les altres administracions, entitats i empreses.

3. El proc茅s de creaci贸 d鈥檃quest ens ser脿 participatiu i comptar脿 amb experts en mat猫ria ambiental i territorial i entitats de conservaci贸 del medi natural.

Poc despr茅s, el 28 de setembre del 2020, SOS Costa Brava va organitzar a la Universitat de Girona, la primera jornada del Conservatori del Litoral de Catalunya, on hi varen assistir membres del Govern de la Generalitat, Diputats al Parlament, Alcaldes, entre altres, que varen escoltar i participar en les diverses pon猫ncies on es va debatre com hauria de ser el Conservatori, es va poder con猫ixer de primera ma l鈥檈xperi猫ncia francesa del 鈥淐onservatoire du littoral et des rivages lacustres鈥, creat l鈥檃ny 1975, els projectes que s鈥檋an impulsat a la Catalunya Nord, aix铆 com els processos d鈥檃dquisici贸 de s貌l per la seva preservaci贸, i es va debatre la conveni猫ncia i oportunitat d鈥檃plicar aquest model a Catalunya.

Quan s鈥檈xhaureix l鈥檃ny de termini marcat per la Llei del Litoral, entitats actives a tot el litoral catal脿 -la Federaci贸 SOS Costa Brava, la Xarxa per la Conservaci贸 de la Natura, SEO-Birdlife, SUBMON, GEPEC-EdC, DEPANA i la Federaci贸 Ecologistes en Acci贸- exigeixen al Govern de Catalunya a donar compliment amb all貌 que per Llei hi est脿 obligat, 茅s a dir, la creaci贸 del Conservatori del Litoral de Catalunya; i no nom茅s ho exigeixen, sin贸 que volen ajudar a fer-ho. 脡s per aix貌 que de manera conjunta anuncien l鈥檕rganitzaci贸 de tres Jornades de treball sobre 鈥淓l Conservatori鈥, que es faran en el propers mesos en llocs emblem脿tics del litoral Giron铆, de la Costa Central, i la Costa de Tarragona.

A aquestes Jornades, que es comunicaran el proper mes de setembre, es convidar脿 al Govern, a les Diputacions i als Ajuntaments, a escoltar les necessitats de cada litoral, i les recomanacions dels millors experts per a la constituci贸 del pret猫s Conservatori del Litoral, que haur脿 de ser una realitat aquest any 2021.

A criteri de SOS Costa Brava i de totes les entitats sotasignants, la constituci贸 del Conservatori del Litoral de Catalunya 茅s una necessitat inajornable atesa la forta pressi贸 immobili脿ria i urban铆stica a la que torna a estar sotmesa en aquests moments no tan sols la Costa Brava sin贸 la totalitat del litoral catal脿. Existint encara espais costaners d鈥檌ndubtable valor que es troben en situaci贸 de risc i que s鈥檋an de preservar.

Amb la publicaci贸 del present comunicat, es dona per iniciada la campanya d鈥檃bast catal脿 per a la creaci贸 del Conservatori del Litoral de Catalunya, i es convida ONG, institucions p煤bliques i sectors professionals a sumar-s鈥檋i.