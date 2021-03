–

De parte de Federaci贸n Obrera Regional Argentina March 22, 2021 82 puntos de vista





Compartir

Convocatoria:14:00hs desde Rivadavia y Paran谩.

En su hist贸rica postura de enfrentar al Capital y sus brazos represores la Federaci贸n Regional Argentina se suma a la ya hist贸rica movilizaci贸n que se realiza en Buenos Aires y que se extiende como un pu帽o cerrado en todos los rincones de la regi贸n Argentina.

Nuestro punto de encuentro ser谩 en Rivadavia y Paran谩 desde las 14.00horas donde podr谩s sumarte a nuestros compa帽erxs.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Afiche 2021 F.O.RA.

Se recomienda concurrir con barbijo y respetar el distanciamiento social .