La felicidad perjudica seriamente la salud mental

16 de octubre. Fuente: El Salto

Por Paola Ruiz-Huerta

Seguro que has o铆do hablar de ella. Seguramente conocer谩s a alguien que ha le铆do su best seller de las 鈥榩ersonas vitamina鈥, o a quien le encanten sus conferencias. Su podcast est谩 en el ranking de los m谩s escuchados de Espa帽a. Es la consejera emocional preferida por diferentes cadenas de televisi贸n y radio. Y un verdadero riesgo para quienes consumen sus p铆ldoras psicol贸gicas buscando la felicidad.

Mari谩n Rojas Estap茅, que estudi贸 psiquiatr铆a como su padre, acostumbra a dar charlas divulgativas en las que difunde frases de este tipo: 鈥渓a felicidad est谩 铆ntimamente relacionada con el sentido que le damos a nuestra vida. No es lo que te pasa en la vida, sino c贸mo te lo tomas鈥. Al parecer, para la se帽ora Rojas, el contexto social y las circunstancias materiales que nos rodean no tienen ning煤n peso en nuestra condici贸n an铆mica.

鈥淟as mujeres nos exigimos demasiado鈥, afirma tambi茅n esta psiquiatra, 鈥減ara nosotras todo tiene una carga emocional. Porque las mujeres somos as铆鈥. Ellos, en cambio, 鈥渢ienen la suerte de ser mucho m谩s simples, olvidadizos, y con una enorme capacidad para desconectar y no complicarse la vida鈥. Un discurso peligrosamente esencialista, en el que reproduce y naturaliza los estereotipos de g茅nero sin tener en cuenta la socializaci贸n patriarcal.

Con el auge de la salud mental, en los 煤ltimos tiempos est谩n proliferando influencers sentimentales que difunden una forma de psicolog铆a de autoayuda, basada en tips generalistas orientados a la b煤squeda de esa supuesta felicidad profundamente individualista, neoliberal y meritocr谩tica. Una felicidad basada en perseguir sue帽os y 茅xito profesional: 鈥渓os triunfadores son aquellos que disfrutan en su trabajo鈥, es otro de sus lemas. Que se lo cuenten a las Kellys, las camareras de piso que trabajan a destajo en los hoteles.

Estas frases culpabilizan a quien no es feliz y le hacen sentir responsable 煤nico de lo que le pasa porque no se esfuerza lo suficiente.

El sufrimiento ps铆quico tiene un origen sist茅mico

Este tipo de consignas fundamentan un modelo de atenci贸n psicol贸gica alejado de la realidad social porque no tiene en cuenta el contexto que rodea a cada persona. Como si todas parti茅ramos del mismo lugar y como si los malestares no fueran profundamente pol铆ticos y estructurales en demasiadas ocasiones. Son terapias que pueden servir de ayuda a corto plazo, calmar la sintomatolog铆a y resultar muy atractivas para el p煤blico, pero que no dejan de ser un parche que no va a la ra铆z del problema y, por tanto, no transforman. Porque, lo cierto es que la mayor铆a de las causas que nos provocan ansiedad, estr茅s o tristeza son de car谩cter social.

El punto de partida que condiciona nuestra salud mental est谩 marcado por el distrito postal en el que uno nace, por el neoliberalismo y el patriarcado

Existen, por supuesto, particularidades, biograf铆as traum谩ticas e infancias dif铆ciles que hay que escuchar, validar y reparar. Pero el punto de partida que condiciona nuestra salud mental est谩 marcado por el distrito postal en el que uno nace, por el neoliberalismo y el patriarcado. Qu茅 casualidad que sean las mujeres y las personas de entornos m谩s desfavorecidos las que consumen m谩s benzodiacepinas. Adem谩s de que las mujeres y los pobres son mucho m谩s patologizables.

Que un gran n煤mero de las personas a las que acompa帽o profesionalmente se encuentren agotadas, deprimidas o tomando medicaci贸n, es ante todo un problema de car谩cter social y colectivo. Que la mayor铆a de las mujeres que escucho no est茅n a gusto con su cuerpo, odien mirarse al espejo y tengan problemas con la comida, es un problema profundamente estructural y patriarcal. Que se sientan poco sexuales, que se quejen de que no disfrutan de su sexualidad o de tener relaciones para complacer a sus parejas, es un problema pol铆tico. Que muchos hombres se sientan perdidos con respecto a su masculinidad y lo que se espera de ellos, que recurran a la violencia o al silencio como forma de ejercer el poder, o que violen o maten, no son problemas individuales ni casos aislados. Que el suicidio sea la primera causa de muerte no natural entre los j贸venes est谩 relacionado con el precario horizonte que les ofrece el sistema.

Tras muchos a帽os acompa帽ando el sufrimiento humano he aprendido a aceptar los l铆mites de mi profesi贸n porque hay determinados malestares sist茅micos que no voy a poder calmar.

驴Qu茅 puede aportar la terapia a las personas que, tras interminables jornadas de trabajo, no llegan a fin de mes? 驴Cabe hacer con ellas un proceso de individuaci贸n cuando no pueden acceder a una vivienda? 驴Tiene sentido hablarles de amor propio y autonom铆a personal? 驴De qu茅 sirve la medicaci贸n, m谩s all谩 de aliviar s铆ntomas, cuando vives en un sistema tan violento, desigual y opresor?

Ante un sistema enfermo lo l贸gico es tener ansiedad

En un sistema tan injusto, que genera desigualdad, precariedad, competitividad laboral, violencia contra nuestros cuerpos o dificultad para acceder a una vivienda, y ante un panorama incierto y un planeta en grave crisis, lo l贸gico es no adaptarse, tener ansiedad, miedo y deprimirse. Y por eso, conviene dejar de entender las crisis como un peligro, resignificar los s铆ntomas y aliarnos con ellos porque nos informan de que algo no va bien en nuestra sociedad.

Es imprescindible que desde la psicolog铆a tengamos una mirada pol铆tica y, desde ah铆, entendamos los malestares y los colectivicemos. La mirada pol铆tica, es decir, feminista, de raza y de clase posibilita visibilizar, entender y atender los malestares sin aislarlos de las opresiones sociales de las que brotan.

La terapia como espacio para la rebeld铆a y la acci贸n

Vivimos un auge de la terapia. Todo el que puede va a terapia: pol铆ticos y famosos hablan de su terapeuta con la misma naturalidad que Woody Allen. Sin duda es un recurso de gran ayuda que tiene que ser m谩s accesible y menos privado. Pero suponer que es la respuesta a todos nuestros problemas resulta peligroso.

No tengo muy claro en qu茅 consiste la felicidad ni cu谩les son sus claves, si es que existen. Pero identificar la felicidad con el 茅xito profesional y social me parece algo tan pueril como excluyente

Lo que s铆 es indispensable es que la terapia, adem谩s de una relaci贸n de sanaci贸n, sea un espacio profundamente pol铆tico. Un espacio terap茅utico que anime a colectivizarse. Que provoque la duda, la cr铆tica y la reflexi贸n en com煤n. Que cuestione el sistema y los valores predominantes, el modelo de 茅xito, de productividad y la cultura del sobreesfuerzo. Que incite a la rebeld铆a y la insumisi贸n. Que nos d茅 herramientas para plantarnos ante quienes nos explotan, ante nuestros jefes, para hacernos valer y negociar mejores condiciones laborales. Una terapia que no ponga el foco en los logros, que nos recuerde que el trabajo no es nuestra vida, y nos ayude a validarnos m谩s all谩 de lo que conseguimos. Porque ni nuestro trabajo ni nuestra productividad nos definen.

Desde mi espacio terap茅utico me niego a ser c贸mplice de la patologizaci贸n y medicalizaci贸n de los malestares estructurales y calmar la ansiedad y el sufrimiento de la gente a base de acallar sus quejas, favorecer su sometimiento y enmascarar los determinantes sociales.

No tengo muy claro en qu茅 consiste la felicidad ni cu谩les son sus claves, si es que existen. Pero identificar la felicidad con el 茅xito profesional y social me parece algo tan pueril como excluyente y de lo que estoy segura es de que una mejor redistribuci贸n de la riqueza y un acceso universal a una atenci贸n psicol贸gica p煤blica de calidad podr铆an mejorar mucho la vida de la gente.