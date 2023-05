–

鈥淧ueblos felices no tienen Historia鈥

La felicidad tiene hoy muy mala prensa para el pensamiento cr铆tico. Se considera una ilusi贸n, otro mandato obligatorio m谩s, un sue帽o tramposo de clase media.

Publico en Facebook una cita de Pasolini a favor de la felicidad y alguien responde de inmediato: 鈥溌asolini capacitista!鈥. La felicidad cancelada.

Sin embargo, la relaci贸n entre felicidad y revoluci贸n ha sido muy estrecha hasta hace poco. La una ligaba su destino a la otra, como ven铆a a decir precisamente Pasolini en la cita contestada.

La felicidad ha sido tal vez el modo europeo y occidental de discutir sobre lo que hoy, en la Am茅rica Latina m谩s influida por las tradiciones ind铆genas, se llama 鈥渆l buen vivir鈥 o 鈥渆l vivir sabroso鈥 (en hermosas palabras de Francia M谩rquez). Es decir, de discutir sobre la definici贸n misma de la buena vida.

Los grupos subalternos ten铆an sus propias im谩genes de felicidad, desde las que disputaban con la concepci贸n hegem贸nica. Im谩genes no s贸lo de futuro, de una felicidad posible luego o m谩s tarde, sino aqu铆 y ahora, relativa a experiencias vividas en el presente.

驴Acaso se agot贸 ese potencial? 驴Es ya s贸lo la idea de felicidad algo que desmontar, denunciar y deconstruir? 驴No existen im谩genes de plenitud y dicha por fuera de las concepciones hegem贸nicas? 驴Se apagaron definitivamente las chispas de felicidad subversiva?

Felicidad y revoluci贸n

El primer nexo entre felicidad y revoluci贸n lo encontramos n铆tido en los discursos p煤blicos -Robespierre, Saint-Just o Babeuf- durante la Revoluci贸n Francesa.

鈥淓l ser humano ha nacido para la felicidad y la libertad, por todas partes es esclavo y desgraciado鈥, afirma Robespierre. Si el ser humano es esclavo y desgraciado no se debe a ninguna fatalidad inscrita en marcas de nacimiento, sino a la 鈥渃orrupci贸n del poder鈥. Al poder mismo como corrupci贸n.

驴Corrupci贸n de qu茅? Del 鈥渆stado de naturaleza鈥, conforme al cual se deber铆a legislar para devolver al pueblo la libertad, la virtud y la felicidad. Contra la promesa compensatoria de una felicidad solamente posible en el otro mundo, la revoluci贸n difunde por todos lados la idea de una felicidad terrestre y accesible a todos.

鈥淟a felicidad es una idea nueva en Europa鈥, escribe Saint-Just como colof贸n a un texto-decreto sobre la confiscaci贸n de bienes a los enemigos de la revoluci贸n y la indemnizaci贸n de los indigentes. La felicidad es posible y su herramienta es la pol铆tica.

鈥淧ertenece a las grandes asambleas crear la felicidad com煤n鈥. Una legislaci贸n revolucionaria seg煤n el estado de naturaleza puede hacer efectiva esa aspiraci贸n humana, disolviendo las desigualdades sociales y promoviendo los derechos necesarios a la asistencia, al trabajo, la instrucci贸n. Es la idea del Estado social natural.

Los jacobinos apuestan por la revoluci贸n permanente 鈥渕ientras quede un solo pobre o un desgraciado sobre la tierra鈥, pero el proceso se cierra el a帽o II con la reacci贸n de Termidor. 鈥淟a revoluci贸n se ha congelado鈥, constata entonces Saint-Just antes de enmudecer para siempre.

El fracaso de las revoluciones comunistas del siglo XX

En los a帽os 70 del siglo XX, el fil贸sofo alem谩n Herbert Marcuse reflexiona junto a J眉rgen Habermas y otros sobre su propia trayectoria pol铆tica e intelectual. Todo comenz贸 con un fracaso, dice, la derrota de la revoluci贸n espartaquista de 1918-19 en Alemania.

鈥淵o form茅 parte en la 煤ltima concentraci贸n de masas en la que habl贸 Rosa Luxemburgo; yo estaba en Berl铆n cuando Karl Liebknecht y ella fueron asesinados. Lo que quer铆a comprender era c贸mo, con la presencia de unas masas aut茅nticamente revolucionarias, pudo ser derrotada la revoluci贸n. 驴Por qu茅 el potencial revolucionario de entonces, hist贸ricamente fuera de lo com煤n, no s贸lo no se utiliz贸, sino que se ech贸 a perder por d茅cadas? 驴Por qu茅 fue directamente inutilizado? Significativamente empec茅 estudiando a Freud鈥.

La derrota de 1918-19 anticipa otro fracaso: el de las revoluciones comunistas victoriosas del siglo XX. Tambi茅n en ellas el potencial revolucionario de masas queda inutilizado, y el sue帽o colectivo de libertad y felicidad se convierte en una pesadilla de terror y esclavitud. 驴C贸mo es posible?

Lo que piensa Marcuse es que las revoluciones no s贸lo son derrotadas por fuerzas exteriores, como la represi贸n o la cooptaci贸n de los revolucionarios, sino tambi茅n por din谩micas interiores, inconscientes. Al Termidor hist贸rico-social se le a帽ade un 鈥淭ermidor ps铆quico鈥 en cuyo misterio hay que penetrar para comprender algo de la maldici贸n recurrente de las contrarrevoluciones.

Las revoluciones comunistas del siglo XX retoman sin cuestionar el imaginario del progreso: despliegue de las fuerzas productivas, dominio de la naturaleza y fabricaci贸n de bienes de consumo. El socialismo se define como la redistribuci贸n igualitaria del progreso industrial, lo que Lenin resume en su famosa f贸rmula: 鈥渆l comunismo son los soviets m谩s la electricidad鈥.

El problema, dice Marcuse, es que ese imaginario presupone ya un tipo de cuerpo. S贸lo el cuerpo reprimido e insatisfecho, que ha aprendido a posponer el placer y a sublimar en ideales futuros, es capaz de empujar el progreso infinito cuantitativo. S贸lo ese tipo de cuerpo puede experimentar la vida como trabajo sin disfrute en funci贸n de la productividad y su promesa de porvenir.

驴C贸mo se 鈥渆duca鈥 ese cuerpo? Por supuesto a partir de todo tipo de violencias exteriores: las conocemos bien gracias a los trabajos de Marx, Foucault o Silvia Federici. Pero no s贸lo. Lo que Freud le permite a Marcuse es pensar la 鈥渋nteriorizaci贸n del poder鈥 a trav茅s del hecho cultural mismo.

El acceso a la cultura y el lenguaje impone a cada ser humano el sacrificio del cuerpo pulsional en favor del principio de realidad. El delegado del principio de realidad en el interior de cada uno de nosotros se llama supery贸. Ese vigilante interno, que tomamos como voz de la conciencia moral, trabaja por el mantenimiento del orden con las armas m谩s eficaces que existen: el sentimiento de culpa y deuda, la angustia ante la m谩s m铆nima transgresi贸n, el deseo de castigo como redenci贸n.

En esa estructura (ontol贸gica) arraigan luego los distintos poderes hist贸rico-sociales.

En el caso del principio de realidad capitalista, el mandato que vehicular谩 el s煤peryo es la renuncia pulsional a favor de la productividad. La pulsi贸n amorosa (Eros) quedar谩 reducida a la sexualidad genital-reproductiva. Y la pulsi贸n destructiva (T谩natos) se instrumentalizar谩 socialmente contra 鈥渓os enemigos del progreso鈥 tanto externos como internos: las pasiones in煤tiles, las inclinaciones al vagabundeo y la pereza, todo lo que se resiste a sacrificar la felicidad del presente a la productividad.

Ahora podemos entender mejor el fracaso de las revoluciones comunistas del siglo XX: al copiar tal cual el imaginario burgu茅s del progreso, queriendo simplemente ponerlo al servicio de otras finalidades, reprodujeron el mismo 鈥渢ipo humano鈥, el cuerpo de la renuncia pulsional y la sublimaci贸n a futuro, un cuerpo siempre insatisfecho e infeliz.

Ese cuerpo se encarna en la subjetividad que concibe la revoluci贸n como 鈥渢rabajo鈥, la militancia como 鈥渟acrificio鈥, el tiempo como 鈥渆spera鈥 y el comunismo como sociedad de la productividad total. La lucha por el socialismo -y luego el socialismo mismo- se objetivan y reifican. El potencial pulsional y creativo de las masas queda inutilizado, se echa a perder. La revoluci贸n es vencida desde dentro.

La liberaci贸n de Eros

No hemos nacido, a pesar de Robespierre, para la libertad y la felicidad. El acceso a la cultura nos predispone m谩s bien a la alienaci贸n y la infelicidad. La revoluci贸n pol铆tica no alcanza, piensa Marcuse, es precisa una revoluci贸n cultural. Un cambio radical en la estructura de las necesidades pulsionales, invariante y a la vez abierta a la modificaci贸n hist贸rica.

Esta revoluci贸n cultural consiste en reactivar las fuerzas er贸ticas reprimidas. 驴Qu茅 es Eros? El impulso a proteger, enriquecer y embellecer la vida, el instinto de cooperaci贸n, la energ铆a capaz de componer colectivos basados en una solidaridad sentida (y no s贸lo obligada), la 煤nica fuerza capaz de frenar la destrucci贸n.

La liberaci贸n de Eros es en primer lugar una protesta: contra el mundo de la productividad autopropulsada, de la agresividad permanente y la instrumentalizaci贸n de todo. Sin ese filo negativo, sin esa potencia de rechazo, Eros corre el peligro de ser reducido a mera compensaci贸n tolerada.

Y es tambi茅n una afirmaci贸n. La aparici贸n de un nuevo tipo de v铆nculo entre los seres, las cosas y el mundo. Un v铆nculo sensible y afectivo capaz de cuidar cada cosa viviente como una potencia singular, como un sujeto y no como un objeto. Un nuevo tipo de sublimaci贸n de la energ铆a libidinal, ya no represiva o compensatoria, sino creadora.

La fuerza de Eros, anticipada y reservada antes al campo de la est茅tica, debe ahora impregnar la vida entera: organizar el trabajo, orientar la construcci贸n de entornos habitables, determinar las relaciones con la naturaleza, empapar los espacios educativos.

Esta liberaci贸n implica otra temporalidad, ya no el tiempo de la espera infinita, sino el de los procesos que llevan la recompensa en s铆 mismos. El tiempo de maduraci贸n, crecimiento y despliegue de lo que ya est谩 ah铆, como semilla y potencia. El tiempo del proceso y no del progreso.

Implica otro cuerpo, ya no el del militante siempre insatisfecho y en guerra contra el mundo, sin nada que perder excepto sus cadenas, sino un cuerpo que extrae su fuerza de los mil v铆nculos amorosos que le amarran ya al mundo: las formas de vida deseables, los territorios que habitamos, los recuerdos e historias que nos constituyen.

Implica, en definitiva, una nueva concepci贸n de la revoluci贸n, como mutaci贸n antropol贸gica, cambio de piel y aparici贸n de una nueva sensibilidad. Esta nueva concepci贸n, reclamada te贸ricamente por Marcuse desde los a帽os cincuenta, se concretar谩 pr谩cticamente en los movimientos de los a帽os 60: los estudiantes pacifistas contra la guerra de Vietnam, el feminismo y el primer ecologismo, las luchas anticoloniales y raciales. Los distintos actores de lo que Marcuse llam贸 el Gran Rechazo.

El mandato de rendimiento

El Gran Rechazo no logra tumbar al capitalismo, pero le obliga a una reorganizaci贸n general como respuesta. Es lo que se conoce como pasaje entre fordismo y posfordismo, o sociedad industrial y neoliberalismo; e implica tambi茅n un cambio profundo en el nivel ps铆quico y subjetivo que es lo que nos interesa ahora.

El sujeto industrial se transforma en el sujeto de rendimiento de nuestros d铆as. No definido ya por la renuncia pulsional, sino por la implicaci贸n total en la guerra econ贸mica: entrega, motivaci贸n, participaci贸n. No ya por la obediencia y el conformismo, sino por el desarraigo y la auto-superaci贸n constante. No ya por el ascetismo puritano, el ahorro o la moderaci贸n, sino por el exceso: hiperactividad, hiperexpresividad, hiperestimulaci贸n.

La acumulaci贸n como caracter铆stica principal del capitalismo pasa adentro, convirti茅ndose en modalidad subjetiva y modo de vida. M谩s all谩 del propio trabajo incluso, afectando a toda la existencia.

El nuevo mandato superyoico dicta: 鈥渄ebes aprovechar siempre, sacar el m谩ximo partido a cada situaci贸n鈥. La energ铆a amorosa de Eros queda sometida bajo todas las formas de la hipersexualizaci贸n. La energ铆a destructiva de T谩natos es instrumentalizada para la competencia general y la guerra de todos contra todos.

驴Y el malestar? 驴C贸mo es el sufrimiento ps铆quico en esta 茅poca de rendimiento obligatorio?

Es la sensaci贸n constante de que el tiempo se acelera, de que 鈥渘o llego鈥 o 鈥渘o me da la vida鈥. La sensaci贸n de estar siempre en falta, siempre en d茅ficit, de no ser lo suficiente, no hacer lo suficiente, de no tener lo suficiente. La dificultad experimentada en la relaci贸n con el otro, siempre rival y nunca c贸mplice, un constante medirse atravesado de envidias y frustraciones, una demanda asfixiante.

Si Freud ofrec铆a a Marcuse un esquema para pensar la interiorizaci贸n del poder, el psicoanalista Jacques Lacan a帽ade posteriormente un elemento m谩s, bien inquietante: el mandato superyoico se goza. Somos nosotros mismos quienes aceleramos la rueda del h谩mster, quienes entramos en la competencia con el otro, quienes exigimos un resultado inmediato a todos y a todo.

Hay en todo ello un goce, una cierta satisfacci贸n en la insatisfacci贸n, un cierto enganche afectivo, una suerte de adicci贸n. La queja en el fondo no quiere cambiar nada, porque la v铆ctima se complace en su posici贸n.

Sin pensar a fondo en todas estas cuestiones, sin entrar en serio en el 鈥渘ido de v铆boras鈥 de la subjetividad, las apelaciones a la transformaci贸n social se quedan en un mero discurso, un cad谩ver en la boca, la preparaci贸n de un nuevo Termidor ps铆quico.

La felicidad del desertor

驴Y entonces, hoy, la felicidad? No por supuesto la felicidad obligatoria del mandato de rendimiento (鈥溌茅 feliz, goza!鈥), sino la felicidad de deshacer precisamente todos los mandatos, la felicidad que subvierte, la felicidad de Eros.

Ensayemos un poco, sin negar otras l铆neas de interpretaci贸n posibles, ni tenerlas todas consigo.

Hoy est谩n los que abandonan el puesto de trabajo, los que rechazan el consumo como relaci贸n privilegiada con el mundo, los que dan la espalda a la pol铆tica y los medios de comunicaci贸n, los que se van, los que se desaparecen. Gran Dimisi贸n, decrecimiento, 茅xodo de las ciudades, nuevos comunalismos, mil tentativas de desconexi贸n y ralentizaci贸n de la vida, desafecci贸n libidinal.

El tel贸n de fondo de la 茅poca, al menos en el Norte global, es este vasto movimiento de retirada de los mecanismos ansi贸genos. A veces en solitario y otras en colectivo, a veces cambiando de lugar y otras sin moverse del sitio, a veces con discurso y otras s贸lo por instinto.

No se trata exactamente de luchas o movimientos sociales, sino de una especie de desplazamiento de placas tect贸nicas, en el que nuevas luchas y movimientos podr铆an surgir. Pienso por ejemplo en la actual des-identificaci贸n general con respecto al trabajo, considerado durante d茅cadas como la fuente principal de la autorealizaci贸n y la felicidad. No se puede pasar sin m谩s del trabajo, porque es dinero y renta, pero se toma distancia.

Franco Berardi (Bifo) propone la imagen de la deserci贸n para pensar este movimiento de retirada. La deserci贸n va mas all谩 de la simple desconexi贸n moment谩nea: una baja por enfermedad, una escapada, un verano. Porque implica precisamente un gesto de dimisi贸n: de sustracci贸n y desasimiento del nudo que nos ten铆a asidos, de elaboraci贸n de la trampa en la que estamos cogidos, de apertura a nuevos ritmos y respiraciones.

La deserci贸n implica una ruptura subjetiva. Un corte con el goce del rendimiento. Una p茅rdida de ciertas seguridades a las que nos aferr谩bamos y el atravesamiento de esa angustia.

Atrevernos a perder. Esa es la prohibici贸n por excelencia bajo el imperativo de rendimiento: perder el tiempo y no hacerlo rendir, perder el rostro en la disputa por la visibilidad, perder posiciones en la guerra econ贸mica. El famoso s铆ndrome FOMO (fear of missing out), el miedo constante a estar perdi茅ndose algo, expresa esta terrible ansiedad.

El perdedor (el loser) es la figura m谩s devaluada en el neoliberalismo, el espantanjo con el que se nos asusta y normaliza. Pero s贸lo atrevi茅ndonos a perder podemos debilitar ese mandato superyoico que nos mortifica. Perder, como dice Jorge Alem谩n, sin identificarnos con lo perdido, sin melancol铆a.

Se pierde, tambi茅n, por amor. Como ha ocurrido en la historia excepcional del 鈥淟oco鈥 P茅rez, el jugador que renunci贸 a un contrato de dos millones de euros y baj贸 a Tercera Divisi贸n por su amor de infancia a La Coru帽a. Perder como una forma de dar y de darse sin c谩lculo, en fidelidad con lo que sostiene verdaderamente la vida.

Perder, no para despu茅s mejor ganar, como dice tanto los deportistas de 茅lite y los empresarios flipados, sino para aprender a vivir a p茅rdida, en el sentido de que el deseo -a diferencia del goce- no acumula, se desv铆a todo el tiempo, tiene mareas altas y bajas, se disipa, construye laberintos sin salida.

La felicidad del desertor pasar铆a por este abandono de la obligaci贸n-goce de rendir, de acumular, de controlar. 驴Puede esta deserci贸n tornarse movimiento colectivo, estrat茅gico, organizado? Un movimiento de ingenieros, t茅cnicos e investigadores franceses, unidos en su rechazo a 鈥渞obotizar, mecanizar, optimizar, acelerar y deshumanizar el mundo鈥, se han bautizado recientemente con el nombre de 鈥渓os desertores felices鈥 y llaman a pasar a una gran dimisi贸n constructiva, creativa, ofensiva.

Marcuse habla en alg煤n lugar de la 鈥渇elicidad sin m茅rito鈥. No la que se alcanza con esfuerzo, la que se adquiere o se conquista, la que es un premio o se decreta, sino la que puede irrumpir, sin garant铆as y de improviso, si nos atrevemos a perder.

Referencias:

Filosof铆a radical: conversaciones con Herbert Marcuse, J眉rgen Habermas y otros, Gedisa (2018)

鈥淟a idea del progreso a la luz del psicoan谩lisis鈥, Herbert Marcuse (1969).

La nueva raz贸n del mundo, Pierre Dardot y Christian Laval, Gedisa (2013)

