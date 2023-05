–

Por Jorge Izquierdo*. LQSomos.

La feria de la muerte en Madrid. Haciendo la guerra con Inteligencia (Artificial)

La pasada semana he respirado tranquilo. Alberto Garz贸n, Ministro de Consumo del Gobierno de Espa帽a, ha descubierto que en el Casino se juega, y que, en pleno 2023 y terminando la legislatura, era 鈥渦rgente ponerse en contacto con las principales empresas propietarias de las redes sociales para trasladarles nuestra preocupaci贸n por c贸mo el dise帽o de estas aplicaciones afecta negativamente a la salud de los j贸venes, convirti茅ndose en una adicci贸n sin sustancia鈥.

Sal铆 a la calle y se afianz贸 mi sentimiento de universalidad: todos 茅ramos unos completos imb茅ciles pero pod铆amos estar tranquilos, nuestro Ministro de consumo se mostraba vigilante y atento frente a estas nuevas modas de las llamadas redes sociales. Y cuando el Ministerio de consumo se preocupa las multinacionales norteamericanas tiemblan. Una preocupaci贸n de Alberto Garz贸n en Madrid puede provocar un hurac谩n en EEUU Ojal谩, pero todos sabemos que no es precisamente as铆.

La ciencia avanza una barbaridad, el capitalismo tambi茅n pero la administraci贸n p煤blica no tiene nada que envidiar a la Espa帽a de Larra. As铆, empe帽ado en demostrar que siendo todos imb茅ciles, los de izquierdas somos todav铆a m谩s imb茅ciles, el Gobierno m谩s izquierdista de la historia se muestra tan lento y tibio que a煤n queriendo ser optimista a uno le provoca verg眉enza ajena escuchar a Garz贸n. Hay que ser muy imb茅cil para permitir a un ministro que se califica de comunista hable empresas propietarias antes que mencionar, una a una, a las multinacionales con las que, seg煤n dice, se ha puesto en contacto. Podr铆a darse el caso que alguien, no tan imb茅cil, preguntase al Ministro c贸mo se dirigi贸 a las empresas propietarias para transmitir su preocupaci贸n. 驴Quiz谩s utilizando cada una de las cuentas de las redes sociales del Ministerio? Ser铆a un buen fin de legislatura. Un ministro comunista escribiendo un Tweet a Twitter en el que se muestra preocupado pues acaba de descubrir que estas aplicaciones est谩n pensadas para retener al usuario. Posteriormente el Ministro en cuesti贸n escribir铆a un tweet donde dejar铆a las cosas claras:

No es un problema de tecnolog铆a, sino de dise帽o o modelo. Aplicaciones pensadas para retener al usuario tanto tiempo como sea posible y con un sistema de gratificaciones instant谩neas que interfiere en el desarrollo social normal de los m谩s j贸venes. Un fen贸meno que rima con el de las apuestas instant谩neas. Cada vez hay m谩s evidencia cient铆fica que demuestra los perjuicios para los j贸venes: cuadros de ansiedad, depresiones, frustraci贸n, dificultad de gesti贸n emocional, coste de oportunidad鈥 En adultos puede percibirse como p茅rdida de tiempo, pero en los menores el impacto es mucho m谩s amplio y grave.

Las empresas tecnol贸gicas pueden y deben modificar estos dise帽os para proteger a la poblaci贸n m谩s vulnerable.

Y los gobiernos debemos dise帽ar normas que logren ese objetivo.

Se trata de un comunicado imbecillis, d茅bil, pusil谩nime. Aunque se habla abiertamente del problema, no se menciona la tardanza en descubrir la gravedad del mismo. Lo de que hable de los gobiernos en plural me reafirma: sabe o intuye que los ciudadanos somos imb茅ciles y quiz谩s podamos creernos que existen varios gobiernos. Esto es: el gobierno no soy yo. Pero seamos optimistas, vamos avanzando. En los a帽os 90 del siglo pasado, Felipe Gonz谩lez, siendo presidente del gobierno, negaba cualquier crisis econ贸mica y para demostrarlo mostraba orgulloso el mill贸n de nuevas l铆neas telef贸nicas que se hab铆an dado de alta en el pa铆s. Aunque con retraso, Garz贸n reconoc铆a el problema.

En fin. El optimismo me dur贸 poco. Levant茅 mis ojos universales hacia el cielo y vi una nube negra. Present铆 la posibilidad de que volviese a llover de nuevo. Era sorprendente que nadie pareciese darse cuenta pese al espect谩culo que se estaba produciendo: nos estaban meando. No tuve muy claro si se trataba de la orina de Margarita Robles, esa pedazo ministra de defensa o una mezcla de los gobiernos de los que hablaba el Ministro Garz贸n. El caso es que no era necesario probar el sabor de las gotas, simplemente bastaba con olfatear el aire que flotaba por todo Madrid. Segu铆 el rastro, me dej茅 llevar por el olor y termin茅 en el IFEMA y su feria de la Muerte.

La feria de la muerte, esto es, la Feria Internacional de la Defensa y la Seguridad se celebra cada dos a帽os desde no hace mucho en la capital. Ha sido este a帽o y aprovechando que la guerra pasa por Ucrania (ya sab茅is ese sitio donde hay personas que son como nosotros y que est谩n siendo atacados por personas que aunque se parezcan a nosotros: no son como nosotros) Madrid ha celebrado su feria de la muerte m谩s numerosa, medio millar de empresas de esos 25 pa铆ses que son personas como nosotros y se dedican a mear y vender muerte a los otros 150 pa铆ses del mundo.

La feria internacional de la defensa y la seguridad de 2023 ha sido la mayor feria armament铆stica que se ha celebrado en Espa帽a hasta el momento.

Que el 17 de mayo de 2023, La ministra de Defensa, Margarita Robles, inaugurase la 3陋 edici贸n de la Feria Internacional de Seguridad y Defensa, en plena campa帽a electoral puede demostrar muchas cosas. La primera es que somos imb茅ciles y los gobiernos lo saben. El 17 o 18 de mayo todo el pa铆s andaba hablando de las divertidas propuestas de ese mu帽eco de gui帽ol que es Isabel Ayuso (luchar contra el cambio clim谩tico con macetas en cada terraza madrile帽a) mientras en ese mismo Madrid se cerraban contratos millonarios para comprar y vender armamento para estar m谩s seguros鈥 y cumplir a rajatabla aquella exigencia de Trump y de la OTAN: hay que destinar el 2% del PIB en 鈥渄efensa鈥.

As铆, mientras se representaban los debates electorales de gui帽ol en los que todas las izquierdas golpeaban al se帽uelo Ayuso, en Madrid desembarcaba un siniestro se帽or: Peter Thiel un multimillonario creador de Paypal, inversor principal de Facebook y amigo incondicional de Trump. El se帽or Thiel es el propietario de una empresa llamada Palantir que quiere llevar la Inteligencia Artificial al campo de batalla. La empresa del Thiel, fundada en 2003 y teniendo como principal cliente a la CIA, estuvo en la Feria de la Muerte de la mano de su gur煤 y estrella de la Inteligencia Artificial, el se帽or Alex Karp, seg煤n la prensa el responsable de capturar a Bin Laden (aunque uno dir铆a que Bin Laden m谩s bien fue asesinado) y la persona que est谩 marcando las reglas en la guerra de Ucrania.

Adem谩s de hablar en Madrid en la feria de la Muerte 驴el se帽or Alex Karp y su empresa Palantir (enlace en ingl茅s, el art铆culo en espa帽ol est谩 muy desfasado) firmaron alg煤n contrato con Espa帽a? No lo sabemos, el bosque de Ayuso no nos deja ver el 谩rbol de una empresa que hace programas inform谩ticos para la CIA, el FBI y ahora tambi茅n para hacer la guerra inteligente.

Si ya es horrible comprar y vender armamento que solamente sirve para matar ahora nos traen las guerras鈥 inteligentes.. Pero no son inteligentes por utilizar la (mal) llamada Inteligencia Artificial sino porque 驴Hay algo m谩s inteligente y perverso que despu茅s de un asesinato poder culpar a un algoritmo?

* Bracero de la tecnolog铆a, obrero inform谩tico y mec谩nico cualificado en esta Web, miembro y parte del Colectivo LoQueSomos. Creador en Wikimedia. M谩s art铆culos del autor

